Direcțiile de învățământ și școlile pot decide dacă mâine să facă lecții online

Știai că, în Republica Moldova, poți să alegi medicul de familie indiferent de sectorul în care locuiești? Condiția este să fii cetățean al țării, să deții drept de ședere permanentă sau temporară ori să fii beneficiar de protecție temporară. Medicul de familie și instituția medicală pot fi schimbate o singură dată pe an, cu excepția… Articolul Explicăm: Cum îți alegi medicul de familie, chiar dacă ești din alt sector sau localitate apare prima dată în Suntparinte.md.