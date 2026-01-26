PSRM se afiliază Grupului Conservatorilor și Patrioților din cadrul APCE  

21:10

Parlamentul European (PE) a votat marţi favorabil ca împrumutul de 90 de miliarde de euro pe care Uniunea Europeană îl va oferi Ucrainei să fie supus la vot în legislativul european în „procedură de urgenţă" la o sesiune plenară viitoare, potrivit unui comunicat emis de PE. Eurodeputaţii au decis de asemenea intensificarea activităţii asupra unei ...