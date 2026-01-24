Degradare instituțională – Un militar moldovean a rămas fără cetățenie din cauza unui buletin expirat
24 ianuarie 2026
Un caz prezentat recent de deputații partidului „Democrația Acasă", Vasile Costiuc și Sergiu Stefanco, a stârnit reacții în spațiul public, după ce un tânăr a fost declarat apatrid pentru că nu și-a perfectat buletinul de identitate până la împlinirea vârstei de 18 ani. Potrivit parlamentarilor, tânărul are certificat de naștere, a efectuat serviciul militar și
Atac armat la Botanica – Victima este un tânǎr de 26 de ani – Făptașul a fugit în stânga Nistrului
Un tânǎr de 26 de ani din Capitalǎ a fost rănit prin împușcare de către persoane necunoscute, fiind transportat la spital. Sunt primele informații oficiale despre incidentul armat produs în sectorul Botanica din Capitală, acestea fiind prezentate în spațiul public la douǎ zile distanțǎ de la incident. Totul a avut loc la data de 22
Degradare instituțională – Un militar moldovean a rămas fără cetățenie din cauza unui buletin expirat
Condamnat la trei ani de închisoare, fostul șef al Direcției 5 a MAI solicită azil în Germania
Fostul șef al Direcției Operațiuni Speciale a MAI, colonelul de poliție în rezervă Valeriu Cojocaru, condamnat în R. Moldova la trei ani de închisoare pentru abuz de serviciu, cere azil în Germania. Într-un video publicat pe pagina sa de Facebook, el a declarat că „scopul solicitării azilului politic este ca Guvernul Germaniei și autoritățile Germaniei
Tragedie în Armata Națională – Militarul care s-a rănit prin împușcare cu arma din dotare a decedat la spital
Militarul prin contract care s-a rănit prin împușcare cu arma din dotare, la data de 20 ianuarie, curent, a decedat. Anunțul a fost fǎcut în dimineața zilei de sâmbǎtǎ, 24 ianuarie 2026, de ministerul Apǎrǎrii. „Militarul prin contract care s-a rănit prin împușcare cu arma din dotare, la data de 20 ianuarie, curent, a decedat,
Ce se întâmplă cu reforma administrației publice – Deputatul Radu Marian anunță când ar putea fi adoptată noua lege
Deputatul PAS, Radu Marian anunță că noua lege privind reforma administrației publice locale ar putea fi adoptată în vara acestui an. Până atunci, însă, spune legislatorul, urmează parcurgerea mai multor etape. „Lansăm procesul de implementare a reformei administrației publice. Prima etapă – consultările publice. Avem nevoie de primării mai mari, mai puternice, care să poate
Șefa statului, Maia Sandu, va efectua, în perioada 25–26 ianuarie, o vizită oficială în Republica Polonă, la invitația Președintelui Karol Nawrocki. Din delegație fac parte ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, și cel al Culturii, Cristian Jardan. La Varșovia, șefa statului va o avea o întrevedere cu Președintele polonez, iar cei doi șefi de stat vor susține
Amendă de milioane, dar fără rezultat – Lukoil încă nu a predat infrastructura petrolieră a Aeroportului Chișinău
Compania Lukoil-Moldova nu a predat statului infrastructura complexului petrolier de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga" – Chișinău, deși termenul suplimentar de cinci zile, stabilit de autorități săptămâna trecută, a expirat. „Până la această etapă, nu avem o constatare că Lukoil s-a conformat. Noi nu am recepționat încă infrastructura", a declarat vineri, 22 ianuarie, directorul general
Dosarul Plahotniuc aproape de final – Cercetarea judecătorească se încheie, urmează pledoariile și ultimul cuvânt al inculpatului
Cauza penală în care fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, este judecat se apropie de finalul etapei de cercetare judecătorească. Procurorul Alexandru Cernei a anunțat că, în ședințele următoare, instanța urmează să audieze ultimii martori propuși de părțile procesului, apoi etapa pledoariilor și ultimul cuvânt al inculpatului. „Mai sunt trei martori ai acuzării, dintre
Curtea Constituțională a respins sesizarea lui Nicanor Ciochină – Instanța va continua examinarea dosarului
Curtea Constituțională (CC) a respins vineri, 23 ianuarie, sesizarea depusă de Nicanor Ciochină, fost primar al comunei Boldurești, acuzat că a lovit mortal un copil. Fostul edil invocase neconstituționalitatea unei prevederi din Codul de procedură penală. Decizia CC este definitivă, nu poate fi atacată și intră în vigoare de la data adoptării. Curtea a precizat
Centrala Termoelectrică de la Cuciurgan a înregistrat al doilea incident în ultimele 24 de ore, provocând întreruperi temporare ale alimentării cu energie electrică în mai multe zone ale regiunii transnistrene, informează telegraph.md, cu referire la Realitatea.md Conform autorităților locale și rapoartelor Moldelectrica, scăderea abruptă a generării energiei a fost înregistrată joi, 22 ianuarie, în jurul
Decizia ANRE – Consumatorii rămași fără furnizor de gaze vor plăti tarife mai mari, în regim de „ultimă opțiune", din 1 februarie
Consumatorii care și-au pierdut furnizorul de gaze naturale vor plăti mai mult pentru gaze, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat noile prețuri aplicabile în regim de ultimă opțiune, începând cu 1 februarie 2026. Acești consumatori vor fi aprovizionați temporar de Energocom, desemnat furnizor de ultimă opțiune, în situațiile în care furnizorul
Șoc la OMS – SUA a părăsit Organizația Mondială a Sănătății și a lăsat o datorie de 260 de milioane de dolari
Statele Unite au părăsit Organizația Mondială a Sănătății, lăsând o datorie restantă de 260 de milioane de dolari, potrivit unui comunicat al Departamentului pentru Sănătate și Servicii Umane al SUA, citat de agențiile de presă. Washingtonul a încetat finanțarea OMS, a retras angajații americani din toate birourile organizației și de la sediul central și s-a
Bugetul de stat va finanța universitățile în 2026 cu 1,1 miliarde de lei – Ce instituții de învățământ superior au cei mai buni indicatori
Universitățile din țară vor primi în anul 2026 1,1 miliarde de lei de la bugetul de stat, cu aproximativ 108 milioane de lei mai mult față de anul 2025. Banii sunt alocați pentru stabilitatea și dezvoltarea instituțiilor, anunță Ministerul Educației. Din suma totală, peste 198 de milioane de lei reprezintă finanțarea compensatorie pentru performanță. Aceasta
Veaceslav Platon nu a putut depune mărturii în dosarul fostului procuror general, Alexandr Stoianoglo – Ce au invocat magistrații
Omul de afaceri Veaceslav Platon nu a putut depune astăzi, 22 ianuarie, mărturii prin videoconferință în dosarul fostului procuror general, Alexandr Stoianoglo, care este învinuit de corupție și abuz de serviciu. Asta deși anterior anunțase că va dezvălui detalii despre grupurile criminale din Republica Moldova. În debutul ședinței de judecată de astăzi, judecătorii au dispus
Au început primele lucrări tehnice de testare la linia Vulcănești-Chișinău. Lucrările s- au desfășurat în stația Chișinău, dar se lucrează pe componenta de linie, spune ministrul Energiei, Dorin Junghietu. „Primele teste au fost cu succes, se continuă deja pe segmentele următoare ale liniei, dar desigur cum am menționat două săptămâni în urmă într-o intervenție publică,
Alexandru Oleinic: Reforma administrativ-teritorială, cea mai mare restanță în parcursul european al Republicii Moldova
Reforma administrativ-teritorială rămâne una dintre cele mai mari restanțe ale statului Republica Moldova în parcursul anevoios spre UE. Discutăm cu liderul Partidului Popular din Moldova Alexandru Oleinic la acest subiect. -Domnule Oleinic de ce RM nu a realizat o schimbare profundă a administrației locale. După proclamarea independenței, RM a moștenit sistemul sovietic de administrare la
Comisia vetting a finalizat evaluarea procurorului Vasile Plevan – Acesta nu corespunde criteriilor de integritate etică
Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat evaluarea procurorului Vasile Plevan din Procuratura Anticorupție și a constatat că acesta nu corespunde criteriilor de integritate etică prevăzute de Legea nr. 252/2023. În consecință, Comisia a propus nepromovarea evaluării externe. Reglare de conturi? Persoana „reținută" de FSB este Serghei Mișin, care, cu o lună înainte, a acordat
Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Ion Sturza, afirmă că inițiativa anunțată de guvernarea PAS de la Chișinău privind administrația publică locală este percepută greșit drept o reformă teritorială, deși, în realitate, este vorba despre „altceva". „Guvernarea de la Chișinău ne anunță timid despre o reformă a administrației publice locale, nu despre o reformă teritorială, așa
LIVE: Conferința de presă susținută de Președintele Maia Sandu privind prioritățile politicii externe și de securitate în anul 2026

FSB anunță reținerea la Moscova a unui presupus „agent al serviciilor speciale din Republica Moldova" – Reacția SIS și MAE de la Chișinău
Un bărbat prezentat de autoritățile ruse drept un „agent al serviciilor speciale din Republica Moldova" ar fi fost reținut la Moscova de Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse. Potrivit FSB, pe numele acestuia a fost deschis un dosar penal, iar suspectul ar oferi declarații de recunoaștere a vinovăției. Într-un comunicat de pres
Vești bune pentru pasagerii aerieni – PE vrea să păstreze compensațiile pentru întârzieri și bagajul de mână gratuit # Politik
Parlamentul European a anunțat că susține drepturile pasagerilor aerieni. Eurodeputații vor să păstreze regula actuală privind despăgubirile. Compensația rămâne valabilă dacă întârzierea depășește trei ore. Parlamentul respinge propunerea unor state membre care vor despăgubiri doar după întârzieri mai mari, de 4–6 ore, în funcție de distanță. Eurodeputații cer menținerea sumelor actuale. Ei vor ca despăgubirile ... Vești bune pentru pasagerii aerieni – PE vrea să păstreze compensațiile pentru întârzieri și bagajul de mână gratuit The post Vești bune pentru pasagerii aerieni – PE vrea să păstreze compensațiile pentru întârzieri și bagajul de mână gratuit appeared first on Politik.
Centrala de la Cuciurgan a primit licență pentru producerea energiei electrice pe o perioadă de șase luni. Decizia a fost adoptată printr-o hotărâre a Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) din 13 ianuarie. Licența este valabilă în perioada 15 ianuarie – 14 iulie 2026. Potrivit documentului, „se eliberează Societății pe ... ANRE prelungește autorizația pentru Centrala de la Cuciurgan până în iulie 2026 The post ANRE prelungește autorizația pentru Centrala de la Cuciurgan până în iulie 2026 appeared first on Politik.
Tariful la gazele naturale pentru consumatorii din Republica Moldova are premise clare de reducere, susține Alexandr Slusari, membru al Consiliului Energocom. Acesta susține că noul tarif va fi de 14,50 – 14,80 de lei pentru metrul cub cu TVA inclus. El a luat ca bază de calcul tarifele ANRE aprobate la sfârșitul anului 2025 cu ... Slusari – Tariful la gaz ar putea să scadă spre 14,5–14,8 lei metrul cub The post Slusari – Tariful la gaz ar putea să scadă spre 14,5–14,8 lei metrul cub appeared first on Politik.
Fostul lider PDM, Vladimir Plahotniuc, va rămâne în arest preventiv încă 30 de zile. Decizia a fost luată miercuri în cadrul ședinței de judecată în dosarul „frauda bancară”, în care Plahotniuc este principalul suspect. În plus, procurorii care gestionează cazul și avocații oligarhului au oferit miercuri detalii despre un nou proces penal intentat în Moldova ... Decizia instanței – Vladimir Plahotniuc rămâne în arest până în 22 februarie The post Decizia instanței – Vladimir Plahotniuc rămâne în arest până în 22 februarie appeared first on Politik.
Liderii mondiali au făcut front comun la forumul economic de la Davos, pentru a ține piept ambițiilor imperiale ale președintelui american Donald Trump de a prelua Groenlanda. De la tribuna forumului, șefii de stat și de guverne au avertizat deschis că s-a început a contura o nouă ordine mondială, în care legile internaționale sunt călcate ... Summit tensionat la Davos – Îngrijorări privind o posibilă fragmentare geopolitică The post Summit tensionat la Davos – Îngrijorări privind o posibilă fragmentare geopolitică appeared first on Politik.
Anatolie Barbacar a fost ales miercuri, 21 ianuarie, în funcţia de președinte al Uniunii Avocaților din Moldova (UAM),obținând 852 de voturi. La alegeri au candidat şi Alexandru Ţurcan, care a adunat 359 de voturi, Ludmila Spînu a primit 146 de voturi, Natalia Balaban a acumulat 95 de voturi, iar Mihail Durnescu a obținut 36 de ... Uniunea Avocaţilor din Moldova are un nou președinte – Cine este Anatolie Barbacar The post Uniunea Avocaţilor din Moldova are un nou președinte – Cine este Anatolie Barbacar appeared first on Politik.
Republica Moldova va beneficia de 8 milioane de euro pentru proiecte umanitare în anul 2026, în cadrul bugetului inițial de 1,9 miliarde de euro aprobat de Comisia Europeană pentru ajutor umanitar la nivel global. Fondurile sunt alocate într-un context dificil, în care 239 de milioane de persoane din întreaga lume au nevoie de asistență, iar ... Republica Moldova primește 8 milioane de euro din partea UE pentru asistență umanitară The post Republica Moldova primește 8 milioane de euro din partea UE pentru asistență umanitară appeared first on Politik.
Sectorul bancar din Republica Moldova a încheiat anul 2025 cu un profit net record de 4,93 miliarde de lei, în creștere cu 23,5% față de anul 2024, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei. Creșterea profitabilității a fost susținută în principal de veniturile din dobânzi, care au depășit 11,16 miliarde de lei, dar și ... Profit record pentru băncile din Moldova în 2025 – Datele publicate de BNM The post Profit record pentru băncile din Moldova în 2025 – Datele publicate de BNM appeared first on Politik.
Desfășurarea alegerilor pentru Adunarea Populară a Găgăuziei (APG),programate pentru data de 22 martie 2026, este în prezent imposibilă. Anunțul a fost făcut miercuri, 21 ianuarie, de Consiliul Electoral Central (CEC) al Găgăuziei, chiar în ziua în care urma să înceapă înaintarea și înregistrarea candidaților, noteză NewsMaker. Potrivit CEC-ului, decizia vine după ce Curtea Supremă de ... Alegerile din Găgăuzia, amânate înainte de start – Explicațiile oficiale The post Alegerile din Găgăuzia, amânate înainte de start – Explicațiile oficiale appeared first on Politik.
În spatele achiziției de gaze naturale pentru regiunea transnistreană nu se află Federația Rusă și nici o companie rusească, contrar speculațiilor apărute în spațiul public. Declarația aparține șefului Moldovagaz, Vadim Ceban, și a fost făcută în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la RealitateaTV. Potrivit lui Ceban, plățile pentru gazele livrate sunt efectuate prin intermediul unui agent ... Șeful Moldovagaz – Achiziția de gaze pentru Transnistria nu implică Federația Rusă The post Șeful Moldovagaz – Achiziția de gaze pentru Transnistria nu implică Federația Rusă appeared first on Politik.
CFM se divizează – Statul rămâne cu infrastructura feroviară, iar marfa și pasagerii ar putea ajunge la privați # Politik
Reforma Calea Ferată din Moldova ar urma să fie finalizată în prima jumătate a anului 2026 și prevede divizarea companiei în structuri separate, cu delimitarea clară între infrastructura feroviară și serviciile de transport de pasageri și marfă. Anunțul a fost făcut de vicepremierul de la Chișinău, Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în ... CFM se divizează – Statul rămâne cu infrastructura feroviară, iar marfa și pasagerii ar putea ajunge la privați The post CFM se divizează – Statul rămâne cu infrastructura feroviară, iar marfa și pasagerii ar putea ajunge la privați appeared first on Politik.
Romgaz va opera pe piața din Republica Moldova – Compania a obținut licență de trader de gaze de la ANRE # Politik
Subsidiara din Republica Moldova a companiei românești de stat Romgaz, cel mai mare producător și operator de înmagazinare de gaze naturale din România, a obținut licență de trader de gaze de la Autoritatea Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) de la Chișinău, potrivit datelor analizate de Profit.ro. Societatea Romgaz Trading Moldova a fost înregistrată în ... Romgaz va opera pe piața din Republica Moldova – Compania a obținut licență de trader de gaze de la ANRE The post Romgaz va opera pe piața din Republica Moldova – Compania a obținut licență de trader de gaze de la ANRE appeared first on Politik.
Guvernul propune modificarea regulilor privind tichetele de masă – Ce prevede proiectul ministerului Finanțelor # Politik
Guvernul urmează să examineze un proiect de hotărâre prin care sunt propuse modificări la Regulamentul cu privire la modul de operare cu tichetele de masă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.227/2018. Proiectul a fost elaborat de ministerul Finanțelor și este inclus pe agenda ședinței de mâine a Executivului. Documentul prevede înlocuirea termenului „card de plată” cu ... Guvernul propune modificarea regulilor privind tichetele de masă – Ce prevede proiectul ministerului Finanțelor The post Guvernul propune modificarea regulilor privind tichetele de masă – Ce prevede proiectul ministerului Finanțelor appeared first on Politik.
În 2026 statul va achita 6 miliarde 200 milioane de lei numai pe dobânzi la bănci, spune fostul premier Ion Chicu. Acesta declara la dezbaterea bugetului pentru anul în curs că și serviciul datoriei de stat crește față de 2025 cu 2 miliarde de lei. „Asta înseamnă că peste 2 ani, statul va achita doar ... Statul sufocat de datorii – În 2026 va plăti peste 6,2 miliarde lei doar dobânzi The post Statul sufocat de datorii – În 2026 va plăti peste 6,2 miliarde lei doar dobânzi appeared first on Politik.
Republica Moldova ar deveni cel mai scump stat din Europa la electricitate pentru populație, dacă ar fi inclusă în clasamentul european al prețurilor ajustate la puterea de cumpărare (PPS), potrivit unui calcul comparativ realizat pe baza metodologiei HEPI (Household Energy Price Index), notează bani.md Conform datelor din tabelul HEPI pentru luna decembrie 2025, media Uniunii ... Catastrofă la facturi – Moldova depășește toată Europa la prețul curentului electric The post Catastrofă la facturi – Moldova depășește toată Europa la prețul curentului electric appeared first on Politik.
Comisia Electorală Centrală va sesiza Ministerul Justiției în legătură cu încălcarea repetată a legislației de către Partidul Socialist din Moldova, Partidul Politic Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei și Partidul Politic „ŞANSĂ”, ca urmare a nedepunerii rapoartelor prevăzute de lege. Potrivit hotărârii adoptate, CEC solicită inițierea procedurii de dizolvare a Partidului Socialist din ... CEC sesizează ministerul Justiției pentru a cere dizolvarea unor partide politice The post CEC sesizează ministerul Justiției pentru a cere dizolvarea unor partide politice appeared first on Politik.
Vadim Ceban -Tariful la gaz ar trebui să scadă cu peste 10%, datorită prețului de achiziție # Politik
Tariful la gazele naturale ar trebui să scadă cu mai mult de 10%, în contextul unor prețuri de achiziție mai mici comparativ cu anul 2024. Declarația a fost făcută de președintele interimar al Moldovagaz, Vadim Ceban, care a menționat că există premise clare pentru ajustarea tarifelor în scădere, transmite IPN. „Sunt premise pentru ajustarea tarifelor ... Vadim Ceban -Tariful la gaz ar trebui să scadă cu peste 10%, datorită prețului de achiziție The post Vadim Ceban -Tariful la gaz ar trebui să scadă cu peste 10%, datorită prețului de achiziție appeared first on Politik.
România va sprijini multidimensional Republica Moldova în cazul în care aceasta va fi invadată. Declarația a fost făcută de către șeful Statului Major al Armatei Române, Gheorghiță Vlad într-o conferință de presă susținută marți alături de comandantul suprem al trupelor NATO în Europa, în cadrul căreia s-a vorbit despre amenințarea rusă. Șeful Armatei Române a ... Șeful Armatei Române – Bucureștiul va sprijini Republica Moldova în caz de agresiune The post Șeful Armatei Române – Bucureștiul va sprijini Republica Moldova în caz de agresiune appeared first on Politik.
Bugetul Chișinăului blocat în Consiliul Municipal – PAS și PSRM refuză susținerea și invocă lipsa priorităților sociale # Politik
În lipsa unui buget aprobat pentru anul 2025 și în condițiile depășirii termenelor pentru elaborarea bugetului din 2026, consilierii din Capitală s-au întrunit, marți, într-o ședință a CMC pentru a dezbate proiectul de buget. Cu toate acestea, aleșii nu au ajuns la un consens, deși documentul figura pe ordinea de zi. Consilierii PAS și PSRM ... Bugetul Chișinăului blocat în Consiliul Municipal – PAS și PSRM refuză susținerea și invocă lipsa priorităților sociale The post Bugetul Chișinăului blocat în Consiliul Municipal – PAS și PSRM refuză susținerea și invocă lipsa priorităților sociale appeared first on Politik.
Parlamentul European suspendă ratificarea acordului comercial cu SUA în urma amenințărilor lui Donald Trump cu tarife vamale mari # Politik
Parlamentul European a decis să suspende procesul de ratificare a acordului comercial între Uniunea Europeană şi SUA, ca urmare a recentelor ameninţări din partea preşedintelui american Donald Trump, au confirmat marţi principalele grupuri politice europarlamentare, potrivit agenției de știri AFP, citate de Agerpres. Există un ”acord majoritar” ale grupurilor politice pentru a îngheţa acordul comercial ... Parlamentul European suspendă ratificarea acordului comercial cu SUA în urma amenințărilor lui Donald Trump cu tarife vamale mari The post Parlamentul European suspendă ratificarea acordului comercial cu SUA în urma amenințărilor lui Donald Trump cu tarife vamale mari appeared first on Politik.
Ministerul Educației a lansat Programul național de studiere a limbii române pentru 2026-2028 # Politik
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a anunțat lansarea Programului național de învățare a limbii române pentru anii 2026-2028, destinat consolidării competențelor de comunicare în limba română și promovării incluziunii sociale și civice. Programul vizează minoritățile naționale, persoanele revenite din diaspora, refugiații, precum și copiii și elevii din alte comunități lingvistice, prin măsuri de sprijin lingvistic, ... Ministerul Educației a lansat Programul național de studiere a limbii române pentru 2026-2028 The post Ministerul Educației a lansat Programul național de studiere a limbii române pentru 2026-2028 appeared first on Politik.
ANRE a redus bugetul „Energocomului” pentru serviciile de facturare și cheltuieli de personal # Politik
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a redus costurile de bază solicitate de S.A. „Energocom” pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim de obligație de serviciu public, aferente anului de bază 2026. Potrivit documentului, Energocom a cerut aprobarea unor costuri totale în valoare de 114,25 milioane de lei, însă ANRE a acceptat ... ANRE a redus bugetul „Energocomului” pentru serviciile de facturare și cheltuieli de personal The post ANRE a redus bugetul „Energocomului” pentru serviciile de facturare și cheltuieli de personal appeared first on Politik.
Parlamentul European (PE) a votat marţi favorabil ca împrumutul de 90 de miliarde de euro pe care Uniunea Europeană îl va oferi Ucrainei să fie supus la vot în legislativul european în „procedură de urgenţă” la o sesiune plenară viitoare, potrivit unui comunicat emis de PE. Eurodeputaţii au decis de asemenea intensificarea activităţii asupra unei ... UE accelerează sprijinul pentru Ucraina – Împrumut de 90 de miliarde, votat de urgență The post UE accelerează sprijinul pentru Ucraina – Împrumut de 90 de miliarde, votat de urgență appeared first on Politik.
Încă un dosar penal a fost deschis pe numele oligarhului Vladimir Plahotniuc, de această dată pentru deținerea și utilizarea unor documente falsificate, depistate asupra sa în timpul procedurii de extrădare din Grecia. Anunțul a fost făcut de procurorul Alexandru Cernei în cadrul unei noi ședințe de judecată în dosarul „frauda bancară”, în care Plahotniuc este ... Încă un dosar penal pe numele lui Vladimir Plahotniuc – Ce i se impută oligarhului The post Încă un dosar penal pe numele lui Vladimir Plahotniuc – Ce i se impută oligarhului appeared first on Politik.
Locuitorii din municipiul Comrat vor achita un tarif mai mare pentru energia termică livrată centralizat, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat majorarea prețului la căldură. Decizia a fost luată marți, 20 ianuarie, iar hotărârea va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. Noul tarif a fost stabilit la ... Tarif mai mare pentru energia termică la Comrat – Decizia luată de ANRE The post Tarif mai mare pentru energia termică la Comrat – Decizia luată de ANRE appeared first on Politik.
Reabilitarea segmentului feroviar Văleni, o restanță pentru ministerul Infrastructurii – Planul lui Bolea # Politik
Reabilitarea segmentului de cale ferată de la Văleni este o prioritate strategică pentru anul 2026, iar nefuncționalitatea acestuia generează pierderi lunare de aproximativ 10 milioane de lei pentru Calea Ferată din Moldova, a declarat ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea într-un video postat pe pagina ministerului pe care îl conduce. Potrivit ministrului, lucrările de consolidare sunt complexe ... Reabilitarea segmentului feroviar Văleni, o restanță pentru ministerul Infrastructurii – Planul lui Bolea The post Reabilitarea segmentului feroviar Văleni, o restanță pentru ministerul Infrastructurii – Planul lui Bolea appeared first on Politik.
Majoritatea locuitorilor din stânga Nistrului dețin cetățenia Republicii Moldova – Datele oferite de ASP # Politik
Majoritatea locuitorilor din regiunea transnistreană sunt cetățeni ai Republicii Moldova, potrivit datelor oficiale ale Agenției Servicii Publice, valabile la 31 decembrie 2025. Conform Registrului de stat al populației, în evidențele statului sunt înregistrați 364 885 de locuitori din localitățile situate în stânga Nistrului și din municipiul Bender. Dintre aceștia, 356 833 de persoane dețin cetățenia ... Majoritatea locuitorilor din stânga Nistrului dețin cetățenia Republicii Moldova – Datele oferite de ASP The post Majoritatea locuitorilor din stânga Nistrului dețin cetățenia Republicii Moldova – Datele oferite de ASP appeared first on Politik.
Subvenții cu picătură – AIPA alocă 520 de milioane, iar fermierii așteaptă 3,4 miliarde de lei # Politik
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) anunță reluarea procesului de achitare a subvențiilor, odată cu intrarea în vigoare a Legii bugetului de stat pentru anul 2026, transmite BANI.MD. Până în prezent, AIPA a autorizat plăți în valoare de 520,15 milioane de lei pentru 1 400 de cereri depuse în cadrul formei de sprijin ... Subvenții cu picătură – AIPA alocă 520 de milioane, iar fermierii așteaptă 3,4 miliarde de lei The post Subvenții cu picătură – AIPA alocă 520 de milioane, iar fermierii așteaptă 3,4 miliarde de lei appeared first on Politik.
Șoferii cu mașini înmatriculate peste hotare, vizați de amenzi întârziate – Proiectul propus de MAI # Politik
Ministerul Afacerilor Interne propune reguli dure pentru șoferii cu mașini înmatriculate peste hotare care încalcă regulile de circulație în Republica Moldova, inclusiv termene clare de notificare și mecanisme de identificare transfrontalieră, scrie REALITATEA.MD Proiectul de lege publicat de MAI prevede că șoferii nerezidenți sau proprietarii vehiculelor înmatriculate în alte state vor putea fi notificați prin ... Șoferii cu mașini înmatriculate peste hotare, vizați de amenzi întârziate – Proiectul propus de MAI The post Șoferii cu mașini înmatriculate peste hotare, vizați de amenzi întârziate – Proiectul propus de MAI appeared first on Politik.
Reacția Moscovei la discuțiile despre unirea Republicii Moldova cu România: „Acest curs distruge statalitatea R. Moldova, se crează impresia că UE este cointeresată de acest proces” # Politik
Unirea R. Moldova cu România ar fi un proiect al Uniunii Europene, care nu are nevoie de o Republică Moldova independentă. Scenariul fantasmagoric a fost lansat de ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, în cadrul unei conferințe de presă, notează deschide.md ”Cursul R. Moldova de apropiere de UE, eu aș spune chiar de absorbție în ... Reacția Moscovei la discuțiile despre unirea Republicii Moldova cu România: „Acest curs distruge statalitatea R. Moldova, se crează impresia că UE este cointeresată de acest proces” The post Reacția Moscovei la discuțiile despre unirea Republicii Moldova cu România: „Acest curs distruge statalitatea R. Moldova, se crează impresia că UE este cointeresată de acest proces” appeared first on Politik.
