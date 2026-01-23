Președintele, Maia Sandu, în vizită oficială în Polonia și la Strasbourg

13:30

Valeriu Cojocaru, fostul șef al Direcției nr. 5, condamnat alături de Dorin Damir și Alexandru Pînzari în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne (MAI), a reacționat printr-un mesaj video publicat pe rețelele sociale, susținând că nu se eschivează de structurile judiciare din Republica Moldova. Totuși, acesta nu se află în țară, ci în ...