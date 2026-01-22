Veaceslav Platon nu a putut depune mărturii în dosarul fostului procuror general, Alexandr Stoianoglo – Ce au invocat magistrații
Omul de afaceri Veaceslav Platon nu a putut depune astăzi, 22 ianuarie, mărturii prin videoconferință în dosarul fostului procuror general, Alexandr Stoianoglo, care este învinuit de corupție și abuz de serviciu. Asta deși anterior anunțase că va dezvălui detalii despre grupurile criminale din Republica Moldova. În debutul ședinței de judecată de astăzi, judecătorii au dispus ...
Au început primele lucrări tehnice de testare la linia Vulcănești-Chișinău. Lucrările s- au desfășurat în stația Chișinău, dar se lucrează pe componenta de linie, spune ministrul Energiei, Dorin Junghietu. „Primele teste au fost cu succes, se continuă deja pe segmentele următoare ale liniei, dar desigur cum am menționat două săptămâni în urmă într-o intervenție publică, ...
Alexandru Oleinic: Reforma administrativ-teritorială, cea mai mare restanță în parcursul european al Republicii Moldova
Reforma administrativ-teritorială rămâne una dintre cele mai mari restanțe ale statului Republica Moldova în parcursul anevoios spre UE. Discutăm cu liderul Partidului Popular din Moldova Alexandru Oleinic la acest subiect. -Domnule Oleinic de ce RM nu a realizat o schimbare profundă a administrației locale. După proclamarea independenței, RM a moștenit sistemul sovietic de administrare la ...
Comisia vetting a finalizat evaluarea procurorului Vasile Plevan – Acesta nu corespunde criteriilor de integritate etică
Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat evaluarea procurorului Vasile Plevan din Procuratura Anticorupție și a constatat că acesta nu corespunde criteriilor de integritate etică prevăzute de Legea nr. 252/2023. În consecință, Comisia a propus nepromovarea evaluării externe. Reglare de conturi? Persoana „reținută" de FSB este Serghei Mișin, care, cu o lună înainte, a acordat ...
Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Ion Sturza, afirmă că inițiativa anunțată de guvernarea PAS de la Chișinău privind administrația publică locală este percepută greșit drept o reformă teritorială, deși, în realitate, este vorba despre „altceva". „Guvernarea de la Chișinău ne anunță timid despre o reformă a administrației publice locale, nu despre o reformă teritorială, așa ...
LIVE: Conferința de presă susținută de Președintele Maia Sandu privind prioritățile politicii externe și de securitate în anul 2026
The post LIVE: Conferința de presă susținută de Președintele Maia Sandu privind prioritățile politicii externe și de securitate în anul 2026 appeared first on Politik.
FSB anunță reținerea la Moscova a unui presupus „agent al serviciilor speciale din Republica Moldova" – Reacția SIS și MAE de la Chișinău
Un bărbat prezentat de autoritățile ruse drept un „agent al serviciilor speciale din Republica Moldova" ar fi fost reținut la Moscova de Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse. Potrivit FSB, pe numele acestuia a fost deschis un dosar penal, iar suspectul ar oferi declarații de recunoaștere a vinovăției. Într-un comunicat de presă, FSB ...
Vești bune pentru pasagerii aerieni – PE vrea să păstreze compensațiile pentru întârzieri și bagajul de mână gratuit
Parlamentul European a anunțat că susține drepturile pasagerilor aerieni. Eurodeputații vor să păstreze regula actuală privind despăgubirile. Compensația rămâne valabilă dacă întârzierea depășește trei ore. Parlamentul respinge propunerea unor state membre care vor despăgubiri doar după întârzieri mai mari, de 4–6 ore, în funcție de distanță. Eurodeputații cer menținerea sumelor actuale. Ei vor ca despăgubirile ...
Centrala de la Cuciurgan a primit licență pentru producerea energiei electrice pe o perioadă de șase luni. Decizia a fost adoptată printr-o hotărâre a Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) din 13 ianuarie. Licența este valabilă în perioada 15 ianuarie – 14 iulie 2026. Potrivit documentului, „se eliberează Societății pe ...
Tariful la gazele naturale pentru consumatorii din Republica Moldova are premise clare de reducere, susține Alexandr Slusari, membru al Consiliului Energocom. Acesta susține că noul tarif va fi de 14,50 – 14,80 de lei pentru metrul cub cu TVA inclus. El a luat ca bază de calcul tarifele ANRE aprobate la sfârșitul anului 2025 cu ...
Fostul lider PDM, Vladimir Plahotniuc, va rămâne în arest preventiv încă 30 de zile. Decizia a fost luată miercuri în cadrul ședinței de judecată în dosarul „frauda bancară", în care Plahotniuc este principalul suspect. În plus, procurorii care gestionează cazul și avocații oligarhului au oferit miercuri detalii despre un nou proces penal intentat în Moldova ...
Liderii mondiali au făcut front comun la forumul economic de la Davos, pentru a ține piept ambițiilor imperiale ale președintelui american Donald Trump de a prelua Groenlanda. De la tribuna forumului, șefii de stat și de guverne au avertizat deschis că s-a început a contura o nouă ordine mondială, în care legile internaționale sunt călcate ...
Anatolie Barbacar a fost ales miercuri, 21 ianuarie, în funcţia de președinte al Uniunii Avocaților din Moldova (UAM),obținând 852 de voturi. La alegeri au candidat şi Alexandru Ţurcan, care a adunat 359 de voturi, Ludmila Spînu a primit 146 de voturi, Natalia Balaban a acumulat 95 de voturi, iar Mihail Durnescu a obținut 36 de ...
Republica Moldova va beneficia de 8 milioane de euro pentru proiecte umanitare în anul 2026, în cadrul bugetului inițial de 1,9 miliarde de euro aprobat de Comisia Europeană pentru ajutor umanitar la nivel global. Fondurile sunt alocate într-un context dificil, în care 239 de milioane de persoane din întreaga lume au nevoie de asistență, iar ...
Sectorul bancar din Republica Moldova a încheiat anul 2025 cu un profit net record de 4,93 miliarde de lei, în creștere cu 23,5% față de anul 2024, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei. Creșterea profitabilității a fost susținută în principal de veniturile din dobânzi, care au depășit 11,16 miliarde de lei, dar și ...
Desfășurarea alegerilor pentru Adunarea Populară a Găgăuziei (APG),programate pentru data de 22 martie 2026, este în prezent imposibilă. Anunțul a fost făcut miercuri, 21 ianuarie, de Consiliul Electoral Central (CEC) al Găgăuziei, chiar în ziua în care urma să înceapă înaintarea și înregistrarea candidaților, noteză NewsMaker. Potrivit CEC-ului, decizia vine după ce Curtea Supremă de ...
În spatele achiziției de gaze naturale pentru regiunea transnistreană nu se află Federația Rusă și nici o companie rusească, contrar speculațiilor apărute în spațiul public. Declarația aparține șefului Moldovagaz, Vadim Ceban, și a fost făcută în cadrul emisiunii „Rezoomat" de la RealitateaTV. Potrivit lui Ceban, plățile pentru gazele livrate sunt efectuate prin intermediul unui agent ...
CFM se divizează – Statul rămâne cu infrastructura feroviară, iar marfa și pasagerii ar putea ajunge la privați
Reforma Calea Ferată din Moldova ar urma să fie finalizată în prima jumătate a anului 2026 și prevede divizarea companiei în structuri separate, cu delimitarea clară între infrastructura feroviară și serviciile de transport de pasageri și marfă. Anunțul a fost făcut de vicepremierul de la Chișinău, Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în ...
Romgaz va opera pe piața din Republica Moldova – Compania a obținut licență de trader de gaze de la ANRE
Subsidiara din Republica Moldova a companiei românești de stat Romgaz, cel mai mare producător și operator de înmagazinare de gaze naturale din România, a obținut licență de trader de gaze de la Autoritatea Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) de la Chișinău, potrivit datelor analizate de Profit.ro. Societatea Romgaz Trading Moldova a fost înregistrată în ...
Guvernul propune modificarea regulilor privind tichetele de masă – Ce prevede proiectul ministerului Finanțelor
Guvernul urmează să examineze un proiect de hotărâre prin care sunt propuse modificări la Regulamentul cu privire la modul de operare cu tichetele de masă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.227/2018. Proiectul a fost elaborat de ministerul Finanțelor și este inclus pe agenda ședinței de mâine a Executivului. Documentul prevede înlocuirea termenului „card de plată" cu ...
În 2026 statul va achita 6 miliarde 200 milioane de lei numai pe dobânzi la bănci, spune fostul premier Ion Chicu. Acesta declara la dezbaterea bugetului pentru anul în curs că și serviciul datoriei de stat crește față de 2025 cu 2 miliarde de lei. „Asta înseamnă că peste 2 ani, statul va achita doar ...
Republica Moldova ar deveni cel mai scump stat din Europa la electricitate pentru populație, dacă ar fi inclusă în clasamentul european al prețurilor ajustate la puterea de cumpărare (PPS), potrivit unui calcul comparativ realizat pe baza metodologiei HEPI (Household Energy Price Index), notează bani.md Conform datelor din tabelul HEPI pentru luna decembrie 2025, media Uniunii ...
Comisia Electorală Centrală va sesiza Ministerul Justiției în legătură cu încălcarea repetată a legislației de către Partidul Socialist din Moldova, Partidul Politic Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei și Partidul Politic „ŞANSĂ", ca urmare a nedepunerii rapoartelor prevăzute de lege. Potrivit hotărârii adoptate, CEC solicită inițierea procedurii de dizolvare a Partidului Socialist din ...
Vadim Ceban -Tariful la gaz ar trebui să scadă cu peste 10%, datorită prețului de achiziție
Tariful la gazele naturale ar trebui să scadă
România va sprijini multidimensional Republica Moldova în cazul în care aceasta va fi invadată. Declarația a fost făcută de către șeful Statului Major al Armatei Române, Gheorghiță Vlad într-o conferință de presă susținută marți alături de comandantul suprem al trupelor NATO în Europa, în cadrul căreia s-a vorbit despre amenințarea rusă. Șeful Armatei Române a ... Șeful Armatei Române – Bucureștiul va sprijini Republica Moldova în caz de agresiune The post Șeful Armatei Române – Bucureștiul va sprijini Republica Moldova în caz de agresiune appeared first on Politik.
Bugetul Chișinăului blocat în Consiliul Municipal – PAS și PSRM refuză susținerea și invocă lipsa priorităților sociale # Politik
În lipsa unui buget aprobat pentru anul 2025 și în condițiile depășirii termenelor pentru elaborarea bugetului din 2026, consilierii din Capitală s-au întrunit, marți, într-o ședință a CMC pentru a dezbate proiectul de buget. Cu toate acestea, aleșii nu au ajuns la un consens, deși documentul figura pe ordinea de zi. Consilierii PAS și PSRM ... Bugetul Chișinăului blocat în Consiliul Municipal – PAS și PSRM refuză susținerea și invocă lipsa priorităților sociale The post Bugetul Chișinăului blocat în Consiliul Municipal – PAS și PSRM refuză susținerea și invocă lipsa priorităților sociale appeared first on Politik.
Parlamentul European suspendă ratificarea acordului comercial cu SUA în urma amenințărilor lui Donald Trump cu tarife vamale mari # Politik
Parlamentul European a decis să suspende procesul de ratificare a acordului comercial între Uniunea Europeană şi SUA, ca urmare a recentelor ameninţări din partea preşedintelui american Donald Trump, au confirmat marţi principalele grupuri politice europarlamentare, potrivit agenției de știri AFP, citate de Agerpres. Există un ”acord majoritar” ale grupurilor politice pentru a îngheţa acordul comercial ... Parlamentul European suspendă ratificarea acordului comercial cu SUA în urma amenințărilor lui Donald Trump cu tarife vamale mari The post Parlamentul European suspendă ratificarea acordului comercial cu SUA în urma amenințărilor lui Donald Trump cu tarife vamale mari appeared first on Politik.
Ministerul Educației a lansat Programul național de studiere a limbii române pentru 2026-2028 # Politik
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a anunțat lansarea Programului național de învățare a limbii române pentru anii 2026-2028, destinat consolidării competențelor de comunicare în limba română și promovării incluziunii sociale și civice. Programul vizează minoritățile naționale, persoanele revenite din diaspora, refugiații, precum și copiii și elevii din alte comunități lingvistice, prin măsuri de sprijin lingvistic, ... Ministerul Educației a lansat Programul național de studiere a limbii române pentru 2026-2028 The post Ministerul Educației a lansat Programul național de studiere a limbii române pentru 2026-2028 appeared first on Politik.
ANRE a redus bugetul „Energocomului” pentru serviciile de facturare și cheltuieli de personal # Politik
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a redus costurile de bază solicitate de S.A. „Energocom” pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim de obligație de serviciu public, aferente anului de bază 2026. Potrivit documentului, Energocom a cerut aprobarea unor costuri totale în valoare de 114,25 milioane de lei, însă ANRE a acceptat ... ANRE a redus bugetul „Energocomului” pentru serviciile de facturare și cheltuieli de personal The post ANRE a redus bugetul „Energocomului” pentru serviciile de facturare și cheltuieli de personal appeared first on Politik.
Parlamentul European (PE) a votat marţi favorabil ca împrumutul de 90 de miliarde de euro pe care Uniunea Europeană îl va oferi Ucrainei să fie supus la vot în legislativul european în „procedură de urgenţă” la o sesiune plenară viitoare, potrivit unui comunicat emis de PE. Eurodeputaţii au decis de asemenea intensificarea activităţii asupra unei ... UE accelerează sprijinul pentru Ucraina – Împrumut de 90 de miliarde, votat de urgență The post UE accelerează sprijinul pentru Ucraina – Împrumut de 90 de miliarde, votat de urgență appeared first on Politik.
Încă un dosar penal a fost deschis pe numele oligarhului Vladimir Plahotniuc, de această dată pentru deținerea și utilizarea unor documente falsificate, depistate asupra sa în timpul procedurii de extrădare din Grecia. Anunțul a fost făcut de procurorul Alexandru Cernei în cadrul unei noi ședințe de judecată în dosarul „frauda bancară”, în care Plahotniuc este ... Încă un dosar penal pe numele lui Vladimir Plahotniuc – Ce i se impută oligarhului The post Încă un dosar penal pe numele lui Vladimir Plahotniuc – Ce i se impută oligarhului appeared first on Politik.
Locuitorii din municipiul Comrat vor achita un tarif mai mare pentru energia termică livrată centralizat, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat majorarea prețului la căldură. Decizia a fost luată marți, 20 ianuarie, iar hotărârea va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. Noul tarif a fost stabilit la ... Tarif mai mare pentru energia termică la Comrat – Decizia luată de ANRE The post Tarif mai mare pentru energia termică la Comrat – Decizia luată de ANRE appeared first on Politik.
Reabilitarea segmentului feroviar Văleni, o restanță pentru ministerul Infrastructurii – Planul lui Bolea # Politik
Reabilitarea segmentului de cale ferată de la Văleni este o prioritate strategică pentru anul 2026, iar nefuncționalitatea acestuia generează pierderi lunare de aproximativ 10 milioane de lei pentru Calea Ferată din Moldova, a declarat ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea într-un video postat pe pagina ministerului pe care îl conduce. Potrivit ministrului, lucrările de consolidare sunt complexe ... Reabilitarea segmentului feroviar Văleni, o restanță pentru ministerul Infrastructurii – Planul lui Bolea The post Reabilitarea segmentului feroviar Văleni, o restanță pentru ministerul Infrastructurii – Planul lui Bolea appeared first on Politik.
Majoritatea locuitorilor din stânga Nistrului dețin cetățenia Republicii Moldova – Datele oferite de ASP # Politik
Majoritatea locuitorilor din regiunea transnistreană sunt cetățeni ai Republicii Moldova, potrivit datelor oficiale ale Agenției Servicii Publice, valabile la 31 decembrie 2025. Conform Registrului de stat al populației, în evidențele statului sunt înregistrați 364 885 de locuitori din localitățile situate în stânga Nistrului și din municipiul Bender. Dintre aceștia, 356 833 de persoane dețin cetățenia ... Majoritatea locuitorilor din stânga Nistrului dețin cetățenia Republicii Moldova – Datele oferite de ASP The post Majoritatea locuitorilor din stânga Nistrului dețin cetățenia Republicii Moldova – Datele oferite de ASP appeared first on Politik.
Subvenții cu picătură – AIPA alocă 520 de milioane, iar fermierii așteaptă 3,4 miliarde de lei # Politik
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) anunță reluarea procesului de achitare a subvențiilor, odată cu intrarea în vigoare a Legii bugetului de stat pentru anul 2026, transmite BANI.MD. Până în prezent, AIPA a autorizat plăți în valoare de 520,15 milioane de lei pentru 1 400 de cereri depuse în cadrul formei de sprijin ... Subvenții cu picătură – AIPA alocă 520 de milioane, iar fermierii așteaptă 3,4 miliarde de lei The post Subvenții cu picătură – AIPA alocă 520 de milioane, iar fermierii așteaptă 3,4 miliarde de lei appeared first on Politik.
Șoferii cu mașini înmatriculate peste hotare, vizați de amenzi întârziate – Proiectul propus de MAI # Politik
Ministerul Afacerilor Interne propune reguli dure pentru șoferii cu mașini înmatriculate peste hotare care încalcă regulile de circulație în Republica Moldova, inclusiv termene clare de notificare și mecanisme de identificare transfrontalieră, scrie REALITATEA.MD Proiectul de lege publicat de MAI prevede că șoferii nerezidenți sau proprietarii vehiculelor înmatriculate în alte state vor putea fi notificați prin ... Șoferii cu mașini înmatriculate peste hotare, vizați de amenzi întârziate – Proiectul propus de MAI The post Șoferii cu mașini înmatriculate peste hotare, vizați de amenzi întârziate – Proiectul propus de MAI appeared first on Politik.
Reacția Moscovei la discuțiile despre unirea Republicii Moldova cu România: „Acest curs distruge statalitatea R. Moldova, se crează impresia că UE este cointeresată de acest proces” # Politik
Unirea R. Moldova cu România ar fi un proiect al Uniunii Europene, care nu are nevoie de o Republică Moldova independentă. Scenariul fantasmagoric a fost lansat de ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, în cadrul unei conferințe de presă, notează deschide.md ”Cursul R. Moldova de apropiere de UE, eu aș spune chiar de absorbție în ... Reacția Moscovei la discuțiile despre unirea Republicii Moldova cu România: „Acest curs distruge statalitatea R. Moldova, se crează impresia că UE este cointeresată de acest proces” The post Reacția Moscovei la discuțiile despre unirea Republicii Moldova cu România: „Acest curs distruge statalitatea R. Moldova, se crează impresia că UE este cointeresată de acest proces” appeared first on Politik.
Moldova, cea mai scumpă țară din Europa la achiziția unui apartament – Decalaj între salariile mici și costul umflat al imobilelor # Politik
Republica Moldova a intrat într-o zonă de turbulență pe piața imobiliară începând cu trimestrul III al anului 2025, iar această perioadă ar putea dura până în trimestrul II din 2026, susține economistul Veaceslav Ioniță, într-un interviu acordat publicației ZIUA, notează bani.md Potrivit expertului, scăderile de preț care pot apărea pe piață vor fi mai degrabă ... Moldova, cea mai scumpă țară din Europa la achiziția unui apartament – Decalaj între salariile mici și costul umflat al imobilelor The post Moldova, cea mai scumpă țară din Europa la achiziția unui apartament – Decalaj între salariile mici și costul umflat al imobilelor appeared first on Politik.
Veaceslav Platon va depune mărturie în dosarul lui Alexandr Stoianoglo – Instanța a acceptat solicitarea # Politik
Veaceslav Platon va fi audiat în calitate de martor în dosarul în care este vizat fostul procuror general, Alexandr Stoianoglo. Audierea va fi on-line, în data de 22 ianuarie. Platon se află în Londra, Marea Britanie, unde a cerut azil politic. Justiția britanică examinează cererea de extrădare depusă de autoritățile de la Chișinău. Platon este ... Veaceslav Platon va depune mărturie în dosarul lui Alexandr Stoianoglo – Instanța a acceptat solicitarea The post Veaceslav Platon va depune mărturie în dosarul lui Alexandr Stoianoglo – Instanța a acceptat solicitarea appeared first on Politik.
Socialiștii critică intenția Guvernului de retragere a Moldovei din CSI – Ce spune liderul PSRM # Politik
Decizia privind retragerea Republicii Moldova din CSI, anunțată de ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, contravine intereselor poporului moldovenesc. Declarația a fost făcută de președintele PSRM, Igor Dodon, într-un interviu acordat agenției de presă TASS. „Cursul Maiei Sandu și al partidului său de rupere a relațiilor cu CSI și cu Rusia este promovat la indicația curatorilor ... Socialiștii critică intenția Guvernului de retragere a Moldovei din CSI – Ce spune liderul PSRM The post Socialiștii critică intenția Guvernului de retragere a Moldovei din CSI – Ce spune liderul PSRM appeared first on Politik.
Un militar prin contract al Armatei Naționale a fost rănit astăzi, 20 ianuarie, după ce s-a produs o împușcătură cu arma din dotare, în timp ce se afla la serviciu într-o unitate militară din garnizoana Florești. Anunțul a fost făcut de Ministerul Apărării al Republicii Moldova. Incidentul a avut loc în jurul orei 10:50. La ... Militar rănit cu arma din dotare la Florești – Anchetă la ministerul Apărării The post Militar rănit cu arma din dotare la Florești – Anchetă la ministerul Apărării appeared first on Politik.
Condamnat la trei ani de închisoare, fostul șef al Direcției nr. 5 spune că nu se eschivează de justiție, deși nu se află în țară # Politik
Valeriu Cojocaru, fostul șef al Direcției nr. 5, condamnat alături de Dorin Damir și Alexandru Pînzari în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne (MAI), a reacționat printr-un mesaj video publicat pe rețelele sociale, susținând că nu se eschivează de structurile judiciare din Republica Moldova. Totuși, acesta nu se află în țară, ci în ... Condamnat la trei ani de închisoare, fostul șef al Direcției nr. 5 spune că nu se eschivează de justiție, deși nu se află în țară The post Condamnat la trei ani de închisoare, fostul șef al Direcției nr. 5 spune că nu se eschivează de justiție, deși nu se află în țară appeared first on Politik.
Primăriile ar putea fi scutite de taxe și birocrație pentru bunurile donate gratuit – Inițiativa legislativă propusă de Partidul Nostru # Politik
Fracțiunea Partidului Nostru în Parlament a înregistrat un proiect de lege care scapă primăriile de taxe și birocrație pentru bunurile donate gratuit, facilitând accesul la autospeciale, utilaje și echipamente pentru serviciile publice. În prezent primăriile se confruntă de costuri excesive și procedurile birocratice pentru bunurile donate cu titlu gratuit. Chiar și donațiile esențiale pentru comunități ... Primăriile ar putea fi scutite de taxe și birocrație pentru bunurile donate gratuit – Inițiativa legislativă propusă de Partidul Nostru The post Primăriile ar putea fi scutite de taxe și birocrație pentru bunurile donate gratuit – Inițiativa legislativă propusă de Partidul Nostru appeared first on Politik.
Creștinii ortodocși din Republica Moldova îl sărbătoresc pe Sfântul Ioan Botezătorul, pe stil vechi # Politik
Creștinii ortodocși de stil vechi îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Ioan Botezătorul, cel care l-a botezat pe Iisus Hristos în apele râului Iordan. Cu acest prilej, în lăcașurile de cult din întreaga țară sunt oficiate slujbe religioase. Sărbătoarea din 20 ianuarie marchează încheierea ciclului sărbătorilor de iarnă celebrate pe stil vechi. Sfântul Ioan Botezătorul este ... Creștinii ortodocși din Republica Moldova îl sărbătoresc pe Sfântul Ioan Botezătorul, pe stil vechi The post Creștinii ortodocși din Republica Moldova îl sărbătoresc pe Sfântul Ioan Botezătorul, pe stil vechi appeared first on Politik.
Guvernul Republicii Moldova, prin intermediul lui Alexei Buzu, secretar general al Guvernului, anunță începerea consultărilor publice pentru reforma administrației publice locale și îndeamnă cetățenii, primarii și societatea civilă să participe la procesul de construire a unor primării puternice și comunități dezvoltate. PLDM acuză lipsa de transparență în reforma administrativ-teritorială și cere Guvernului să prezinte public ... Guvernul lansează consultări pentru reforma administrației publice locale The post Guvernul lansează consultări pentru reforma administrației publice locale appeared first on Politik.
Fără hârtii și semnături la vamă – O nouă platformă digitală urmează să automatizeze integral gestionarea deciziilor vamale # Politik
Sistemul informațional „Decizii vamale”, o nouă platformă digitală națională, urmează să automatizeze integral gestionarea deciziilor vamale și să alinieze procedurile Republicii Moldova la standardele Uniunii Europene. Proiectul este propus de Ministerul Finanțelor, prin Serviciul Vamal, și a fost examinat în cadrul ședinței secretarilor de stat din 19 iannuarie. Potrivit notei informative, sistemul este conceput drept ... Fără hârtii și semnături la vamă – O nouă platformă digitală urmează să automatizeze integral gestionarea deciziilor vamale The post Fără hârtii și semnături la vamă – O nouă platformă digitală urmează să automatizeze integral gestionarea deciziilor vamale appeared first on Politik.
De la Dercăuți la Davos – Premierul Munteanu participă la cel mai important Forum Economic Mondial # Politik
După o vizită în câteva localități din raionul Soroca, Prim-ministrul Alexandru Munteanu participă la cea de-a 56-a reuniune anuală a Forumul Economic Mondial, desfășurată la Davos-Klosters. Din delegația executivului face parte și viceprim-ministrul, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu Potrivit Guvernului, premierul va avea întrevederi bilaterale cu lideri politici și reprezentanți ai marilor companii ... De la Dercăuți la Davos – Premierul Munteanu participă la cel mai important Forum Economic Mondial The post De la Dercăuți la Davos – Premierul Munteanu participă la cel mai important Forum Economic Mondial appeared first on Politik.
Tănase, atacă Guvernul: „Este slab, fără greutate și nu reprezintă un pol a puterii politice # Politik
Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase a lansat critici dure în adresa guvernului Munteanu. Tînase spune că actualul Executiv nu are o greutate politică și nu decide agenda de reforme. „Noi intrăm într-o perioadă de maximă turbulență, prin simplu motiv că avem un guvern slab, hai să spunem așa că nu este un guvern ... Tănase, atacă Guvernul: „Este slab, fără greutate și nu reprezintă un pol a puterii politice The post Tănase, atacă Guvernul: „Este slab, fără greutate și nu reprezintă un pol a puterii politice appeared first on Politik.
Moldova se desprinde definitiv de CSI – Autoritățile pregătesc denunțarea acordurilor fondatoare ale Comunității Statelor Independente # Politik
Moldova a inițiat procedurile pentru denunțarea acordurilor cu CSI, iar finalitatea va reprezenta retragerea oficială a statului din organizația internațională, a declarat ministrul de Externe Mihai Popsoi, la Radio Moldova „Suntem în proces, deja, de avizare a denunțării acordurilor care stau la baza aflării noastre în CSI. Vorbim de statutul CSI semnat la Minsc în ... Moldova se desprinde definitiv de CSI – Autoritățile pregătesc denunțarea acordurilor fondatoare ale Comunității Statelor Independente The post Moldova se desprinde definitiv de CSI – Autoritățile pregătesc denunțarea acordurilor fondatoare ale Comunității Statelor Independente appeared first on Politik.
Modova vă achita 56 de milioane de lei din buget, în 2026, pentru cotizațiile de membru în diferite organizațiile internaționale # Politik
Guvernul Republicii Moldova urmează să aprobe proiectul de hotărâre cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2026 a cotizațiilor de membru față de organizațiile internaționale. Documentul, elaborat de Ministerul Finanțelor, prevede alocarea unei sume totale de 56,4 milioane de lei, bani care vor fi direcționați către 56 de organizații internaționale și regionale, ... Modova vă achita 56 de milioane de lei din buget, în 2026, pentru cotizațiile de membru în diferite organizațiile internaționale The post Modova vă achita 56 de milioane de lei din buget, în 2026, pentru cotizațiile de membru în diferite organizațiile internaționale appeared first on Politik.
