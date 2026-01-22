Alexandru Oleinic: Reforma administrativ-teritorială, cea mai mare restanță în parcursul european al Republicii Moldova

19:30

Guvernul Republicii Moldova urmează să aprobe proiectul de hotărâre cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2026 a cotizațiilor de membru față de organizațiile internaționale. Documentul, elaborat de Ministerul Finanțelor, prevede alocarea unei sume totale de 56,4 milioane de lei, bani care vor fi direcționați către 56 de organizații internaționale și regionale, ... Modova vă achita 56 de milioane de lei din buget, în 2026, pentru cotizațiile de membru în diferite organizațiile internaționale The post Modova vă achita 56 de milioane de lei din buget, în 2026, pentru cotizațiile de membru în diferite organizațiile internaționale appeared first on Politik.