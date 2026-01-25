„Suntem foarte aproape de o întâlnire Putin-Zelenski”. SUA anunță o discuție iminentă între cei doi șefi de stat
Realitatea.md, 25 ianuarie 2026 16:30
Rusia și Ucraina au făcut în ultimele zile pași importanți în aranjarea unei discuții directe între liderul de la Kremlin, Vladimir Putin și președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, pentru negocieri în vederea încheierii unui acord de pace în Ucraina, au declarat oficiali americani pentru Axios, informează The Moscow Times. Anunțul a fost făcut după întâlnirea avută zilele […] Articolul „Suntem foarte aproape de o întâlnire Putin-Zelenski”. SUA anunță o discuție iminentă între cei doi șefi de stat apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum o oră
16:30
„Suntem foarte aproape de o întâlnire Putin-Zelenski”. SUA anunță o discuție iminentă între cei doi șefi de stat # Realitatea.md
Rusia și Ucraina au făcut în ultimele zile pași importanți în aranjarea unei discuții directe între liderul de la Kremlin, Vladimir Putin și președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, pentru negocieri în vederea încheierii unui acord de pace în Ucraina, au declarat oficiali americani pentru Axios, informează The Moscow Times. Anunțul a fost făcut după întâlnirea avută zilele […] Articolul „Suntem foarte aproape de o întâlnire Putin-Zelenski”. SUA anunță o discuție iminentă între cei doi șefi de stat apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
16:00
Moldovenii economisesc: depozitele bancare au crescut cu 40% în decembrie la 5 miliarde de lei # Realitatea.md
Depozitele bancare au crescut în decembrie 2025 cu 38,6% față de luna noiembrie și au ajuns la 4,94 de miliarde de lei, transmite IPN. Banca Națională a Moldovei raportează o ascensiune a depozitelor în lei cu 25,8%, care au ajuns la 3,35 miliarde de lei și au reprezentat circa 68% din totalul depunerilor. În același […] Articolul Moldovenii economisesc: depozitele bancare au crescut cu 40% în decembrie la 5 miliarde de lei apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Raisa Răzmeriță, regizoarea din Republica Moldova a documentarului „Electing Ms Santa”, a câștigat premiul Central European Initiative (CEI) la Trieste Film Festival – cel mai important festival italian dedicat cinematografiei din Europa Centrală și de Est. Acesta marchează primul lungmetraj documentar realizat de regizoare în Moldova. Amplasată într-un sat moldovenesc, „Electing Ms Santa” o urmărește […] Articolul Documentarul „Electing Ms Santa” al Raisei Răzmeriță câștigă premiul CEI la Trieste apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Zelenski cere rachete antiaeriene după bombardamente: Rușii au lansat 1.700 de drone într-o săptămână # Realitatea.md
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut duminică aliaţilor săi mai multe capacităţi de apărare aeriană ca răspuns la atacurile ruseşti care au lăsat sute de mii de locuitori ai Kievului fără electricitate şi încălzire în toiul iernii, informează antena3.ro. „Numai în această săptămână, ruşii au lansat peste 1.700 de drone de atac, peste 1.380 de […] Articolul Zelenski cere rachete antiaeriene după bombardamente: Rușii au lansat 1.700 de drone într-o săptămână apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
15:00
Iulian Chifu: Ieșirea ritualică din CSI și viitorul Republicii Moldova; obligație, necesitate, evidență și simbol # Realitatea.md
În tumultul global pornit de la nebunia Groenlanda, care a acoperit până și discuțiile și planul de pace pe Ucraina, nu s-a mai văzut anunțul făcut de către Republica Moldova de denunțare a trei acte fundamentale care înseamnă, practic și juridic, ieșirea din Comunitatea Statelor Independente – CSI. Potrivit Calea Europeană, gestul formalizează o realitate […] Articolul Iulian Chifu: Ieșirea ritualică din CSI și viitorul Republicii Moldova; obligație, necesitate, evidență și simbol apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Documentarul „Alegerea doamnei Moș Crăciun” al Raisei Răzmeriță câștigă premiul CEI la Trieste # Realitatea.md
Raisa Răzmeriță, regizoarea din Republica Moldova a documentarului „Alegerea doamnei Moș Crăciun”, a câștigat premiul Central European Initiative (CEI) la Trieste Film Festival – cel mai important festival italian dedicat cinematografiei din Europa Centrală și de Est. Acesta marchează primul lungmetraj documentar realizat de regizoare în Moldova. Amplasată într-un sat moldovenesc, „Alegând-o pe doamna Moș […] Articolul Documentarul „Alegerea doamnei Moș Crăciun” al Raisei Răzmeriță câștigă premiul CEI la Trieste apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Tragedie în Italia: Un student moldovean de 22 de ani a decedat după transplantul de inimă # Realitatea.md
Un student din Moldova a decedat la Siena, Italia, la scurt timp după un transplant de inimă. Tânărul fusese internat la Spitalul Le Scotte, unde a avut loc intervenția chirurgicală, scrie Gazzetta di Siena. Potrivit presei italiene, tânărul în vârstă de 22 de ani a venit la Siena exclusiv pentru tratament medical. El avea grave […] Articolul Tragedie în Italia: Un student moldovean de 22 de ani a decedat după transplantul de inimă apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Un cetățean american în vârstă de 37 de ani a fost împușcat mortal sâmbătă de agenți federali din poliția imigrației (ICE) în orașul american Minneapolis, au anunțat autoritățile din acest oraș unde, în urma unui deces similar, continuă protestele împotriva prezenței agenților acestei poliții însărcinate cu interpelarea migranților clandestini, relatează Agerpres. În urmă cu trei […] Articolul SUA: Încă o persoană împușcată mortal de poliția imigrației la Minneapolis apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
12:40
Târgul de Crăciun din centrul Capitalei se încheie duminică, 25 ianuarie, cu un spectacol în Piața Marii Adunări Naționale. Evenimentul va include și o tombolă, premiul cel mare fiind o motocicletă. Pe scena din PMAN vor urca artiștii DoReDoS, SunStroke Project și interpretul Adrian Ursu, anunță Primăria Chișinău. Programul va fi transmis LIVE pe rlive.md […] Articolul Târgul de Crăciun se încheie duminică cu un concert și tombola Primăriei apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Primăria Municipiului Chișinău informează că serviciile municipale continuă lucrările de combatere a poleiului pe străzi, trotuare, stații de transport public, în parcuri și pe alei. Intervențiile includ aplicarea materialului antiderapant pentru prevenirea ghețușului și reducerea riscurilor de accidente. „S-a lucrat la intervenție și prevenire pe parcursul nopții, iar lucrările vor continua. Îndemnăm locuitorii Capitalei să […] Articolul Polei pe străzile Capitalei: Primăria intervine și recomandă prudență apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Atac asupra Ucrainei: rachete și peste 100 de drone rusești. Zeci de bucătării de campanie la Kiev # Realitatea.md
Rusia a lansat, în noaptea de 25 ianuarie, un nou atac aerian de amploare asupra Ucrainei, folosind rachete balistice și peste o sută de drone de atac. Potrivit informațiilor transmise de Forțele Aeriene ale Ucrainei, au fost înregistrate lovituri în mai multe regiuni ale țării, iar apărarea antiaeriană a reușit să neutralizeze majoritatea țintelor, scrie […] Articolul Atac asupra Ucrainei: rachete și peste 100 de drone rusești. Zeci de bucătării de campanie la Kiev apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
10:50
Creștinii ortodocși o celebrează pe Sfânta Tatiana. Află câte femei din Moldova poartă acest nume # Realitatea.md
Creștinii ortodocși din Republica o cinstesc astăzi, 25 ianuarie, pe Sfânta Muceniță Tatiana, făcătoare de minuni și ocrotitoarea tinerilor. În țara noastră își sărbătoresc onomastica 96.834 de femei care poartă numele în cinstea sfintei Mucenițe. În lume, Sfânta Tatiana este ocrotitoarea tinerilor şi studenţilor, iar în Rusia, Ucraina şi Belarus sărbătoarea este cunoscută şi ca […] Articolul Creștinii ortodocși o celebrează pe Sfânta Tatiana. Află câte femei din Moldova poartă acest nume apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Ceață densă și polei pe mai multe drumuri naționale. Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență # Realitatea.md
Circulația rutieră se desfășoară în această dimineață în condiții de ceață pe mai multe trasee naționale din Republica Moldova. În unele zone, ceața este densă și reduce semnificativ vizibilitatea. Totodată, s-a format polei, ceea ce face carosabilul alunecos, în special pe poduri, în curbe și pe pante. Precizările au fost făcute de Administrația Națională a […] Articolul Ceață densă și polei pe mai multe drumuri naționale. Șoferii sunt îndemnați să circule cu prudență apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Duminică, 25 ianuarie curent, în țară sunt prognozate diverse tipuri de precipitații. În Chișinău și în regiunile centrale se așteaptă lapoviță, în timp ce în nordul țării va ninge ușor. La sud, cerul va fi parțial noros, fără precipitații. Meteorologii anunță maxime de până la +5 grade Celsius pe parcursul zilei, iar pe timp de […] Articolul Lapoviță, ninsoare și cer variabil: Vremea în Republica Moldova pe 25 ianuarie apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
18:20
Generația mea a fost martora căderii comunismului. Poate că aceeași generație va vedea și sfârșitul capitalismului și al globalismului, așa cum le știm astăzi. Doamnelor și domnilor, vă invit să urmărim împreună această prăbușire și să încercăm să aflăm ce ar putea veni după ea. Un discurs care nu spune nimic nou, dar care va […] Articolul OPINIE Sergiu Toader: Davos, între ficțiune și acțiune apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Un centru social românesc prinde contur la Dondușeni: Educație, cultură și punți peste Prut # Realitatea.md
Centrul social deschis la Parohia „Acoperământul Maicii Domnului” din Dondușeni, parte a Mitropoliei Basarabiei, devine treptat un reper pentru comunitatea locală. Spațiul oferă tinerilor și locuitorilor un cadru dedicat educației, culturii și promovării valorilor românești, informează NordNews. Inițiativa a fost realizată cu sprijinul Guvernului României, prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, și își propune […] Articolul Un centru social românesc prinde contur la Dondușeni: Educație, cultură și punți peste Prut apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
STOP FALS Un nou val de falsuri de la Dodon: De la militarizarea Moldovei, până la parteneriatul strategic cu SUA # Realitatea.md
În cadrul emisiunii «На грани», difuzată 23 ianuarie 2026 de la postul de televiziune Exclusiv TV, Igor Dodon a reluat mai multe din afirmațiile sale false și manipulatorii, similare cu retorica Kremlinului, despre „curatorii occidentali” care ar încerca să atragă Moldova în războiul din Ucraina și despre „militarizarea” țării. De asemenea, deputatul a transmis și alte […] Articolul STOP FALS Un nou val de falsuri de la Dodon: De la militarizarea Moldovei, până la parteneriatul strategic cu SUA apare prima dată în Realitatea.md.
Ieri
16:50
Paradox imobiliar: Prețurile la apartamente în Chișinău sunt similare sau mai mari decât în București # Realitatea.md
Piața imobiliară din țara noastră a ajuns într-un punct paradoxal. Conform BANI.MD, cu bugetul necesar pentru un apartament în Chișinău, moldovenii pot cumpăra locuințe similare în București – capitală europeană cu salarii mai mari și infrastructură mai dezvoltată. În Chișinău, prețurile apartamentelor au rămas ridicate, în pofida prăbușirii numărului de tranzacții. În multe zone ale […] Articolul Paradox imobiliar: Prețurile la apartamente în Chișinău sunt similare sau mai mari decât în București apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Creatura misterioasă de 6 metri din apele Groenlandei, care trăiește 500 de ani. Până acum se credea că este oarbă # Realitatea.md
Rechinul din Groenlanda este una dintre cele mai mari enigme ale științei. Biologii marini consideră că trăiește chiar și 500 de ani și că ar fi cel mai longeviv vertebrat de pe Pământ. Peștele a fost puțin studiat și până acum se credea că este orb. Oamenii de știință, însă, au făcut o descoperite uluitoare. […] Articolul Creatura misterioasă de 6 metri din apele Groenlandei, care trăiește 500 de ani. Până acum se credea că este oarbă apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Începe concursul pentru funcția de rector al USM: Perioada în care pot fi depuse dosarele # Realitatea.md
A început concursul pentru funcția de rector al Universității de Stat din Moldova (USM). Dosarele pot fi depuse până pe 6 februarie. Se pot înscrie profesorii și cercetători cu titluri științifice sau științifico-didactice. Candidații trebuie să aibă cel puțin 5 ani de experiență în învățământ superior și cercetare. Nu pot depune dosarele persoanele care au […] Articolul Începe concursul pentru funcția de rector al USM: Perioada în care pot fi depuse dosarele apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
A doua zi de negocieri trilaterale la Abu Dhabi: Ce se știe despre discuțiile SUA – Ucraina – Rusia? # Realitatea.md
La Abu Dhabi s-a încheiat a doua rundă de discuții trilaterale dintre SUA, Ucraina și Rusia privind pacea. Presa de la Moscova scrie că următoarea întrevedere a delegațiilor s-ar putea desfășura peste o săptămână. Unele publicații de la Kiev și portaluri internaționale de știri au scris despre faptul că s-ar fi vorbit despre renunțarea Ucrainei […] Articolul A doua zi de negocieri trilaterale la Abu Dhabi: Ce se știe despre discuțiile SUA – Ucraina – Rusia? apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Iranul va trata orice atac asupra teritoriului său drept un „război total” și va răspunde „în cel mai dur mod posibil”, a declarat un oficial iranian. Amenințările vin după ce Donald Trump a decis dislocarea „pentru orice eventualitate” a unui număr mare de trupe în regiune. Anterior, presa internațională a scris că portavionul nuclear american […] Articolul Iranul amenință SUA cu un „război total”. Armata s-ar afla în alertă maximă apare prima dată în Realitatea.md.
14:50
Șor s-a retras, dar protestele au rămas? Manifestație planificată la Comrat, „pentru apărarea autonomiei” # Realitatea.md
La Comrat este planificată o manifestație pentru „apărarea autonomiei”. Mihail Vlah, care i-a fost consilier Evgheniei Guțul, a invitat populația „să apere autonomia”. Manifestația ar urma să se desfășoare în centrul Comratului, începând cu ora 14:00. Organizatorii afirmă că prin anularea alegerilor Adunării Populare s-ar atenta la autonomia regiunii. Vlah a transmis mai multe mesaje, […] Articolul Șor s-a retras, dar protestele au rămas? Manifestație planificată la Comrat, „pentru apărarea autonomiei” apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Ca să fii încorporat nu ai nevoie de act de identitate! Ministerul Apărării, explicații despre soldatul devenit apatrid # Realitatea.md
Pentru încorporare nu este obligatorie deținerea buletinului de identitate. Precizarea a fost făcută pentru Realitatea de reprezentanții Ministerului Apărării, după ce un tânăr care a efectuat serviciul militar s-a trezit apatrid. Funcționarii au precizată că bărbatul a fost recrutat în baza Legii cetățeniei și Legii cu privire la pregătirea cetățenilor pentru apărarea Patriei. Aceștia mai […] Articolul Ca să fii încorporat nu ai nevoie de act de identitate! Ministerul Apărării, explicații despre soldatul devenit apatrid apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Poliția, despre împușcăturile de la Botanica, un a fost rănit un tânăr: Principalul suspect ar fi fugit în Transnistria # Realitatea.md
Oamenii legii confirmă că pe 22 ianuarie, în curtea unui bloc din sectorul Botanica s-au tras focuri de armă, iar drept urmare un tânăr de 26 de ani a fost rănit. Poliția Națională precizează că a identificat și reținut presupușii făptași. Doi complici au fost încătușați imediat, însă principalul suspect s-ar fi eschivat și ar […] Articolul Poliția, despre împușcăturile de la Botanica, un a fost rănit un tânăr: Principalul suspect ar fi fugit în Transnistria apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Schemele vechi nu mai funcționează la Comrat: Găgăuzia are nevoie de dialog, pentru a evita haosul politic # Realitatea.md
Criza politică din Găgăuzia riscă să lase practic fără conducere autonomia în 2026. Jurnalistul din regiune Petru Graciu a relatat pentru Rupor.md că situația riscă să se tensioneze, dacă elitele politice locale nu reușesc să ajungă la un acord și dacă nu vor înțelege că vechile reguli nu mai funcționează în regiune. Potrivit expertului, deputații Adunării […] Articolul Schemele vechi nu mai funcționează la Comrat: Găgăuzia are nevoie de dialog, pentru a evita haosul politic apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
2 cuvinte „scăpate” în lege fac omul apatrid! Cazul tânărului nevoit să redobândească cetățenia, deși nu o putea pierde # Realitatea.md
Deputații partidului „Democrația Casă”, Vasile Costiuc și Sergiu Stefanco, au prezentat recent pe rețelele de socializare cazul unui tânăr care s-a trezit apatrid, pentru că nu și-a perfectat buletinul de identitate până la 18 ani. Conform parlamentarilor, acesta a făcut serviciul militar, are livret și deține un certificat de naștere, dar nu poate fi identificat […] Articolul 2 cuvinte „scăpate” în lege fac omul apatrid! Cazul tânărului nevoit să redobândească cetățenia, deși nu o putea pierde apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Pe 24 ianuarie se împlinesc 167 de ani de la Unirea Principatelor Române. În 1859, sub conducerea lui Alexandru Ioan Cuza, Moldova și Țara Românească au devenit stat unitar. Igor Grosu a transmis un mesaj, la aniversarea „micii Uniri”, menționând că evenimentul a reprezentat „act de curaj și viziune. Grosu a menționat că istoric crearea […] Articolul Grosu, la 167 de ani de la Unirea lui Cuza: A însemnat un act de curaj și viziune apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
VIDEO Atac masiv al rușilor: Cel puțin 1 mort și 4 răniți la Kiev. Circa 800.000 de oameni nu au lumină și căldură # Realitatea.md
Trupele ruse au lansat în noaptea de vineri spre sâmbătă un nou atac masiv asupra Ucrainei. A fost vizată inclusiv Capitala Kiev, unde s-au înregistrat cel puțin 1 mort și 4 răniți. Persoana decedată este 0 femeie de 40 de ani. Au fost deteriorate șase blocuri de locuit, o fabrică de cofetărie, încăperi ale Bibliotecii […] Articolul VIDEO Atac masiv al rușilor: Cel puțin 1 mort și 4 răniți la Kiev. Circa 800.000 de oameni nu au lumină și căldură apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Fostul șef al Direcției 5, Valeriu Cojocaru, cere azil politic în Germania. Fostul polițist a publicat pe rețelele de socializare un video în care a informat despre locul aflării sale. Cojocaru a spus că locuiește și are un loc de muncă în Germania. În același timp, fostul funcționar a calificat sentința aplicată în privința sa […] Articolul Valeriu Cojocaru cere azil politic în Germania, după condamnarea din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
Primăria Capitalei a oferit granturi tinerilor și migranților care lansează afaceri, în ajunul Zilei Educației # Realitatea.md
În ajunul Zilei Internaționale a Educației, Primăria Capitalei a oferit granturi pentru 27 de antreprenori tineri și migranți. Sprijinul valorează, în total, circa 11 milioane de lei, iar investițiile estimate în economia municipală ajung la 36 de milioane de lei. Primarul General, Ion Ceban, a înmânat certificatele de grant beneficiarilor programului „STARTUP pentru TINERI și […] Articolul Primăria Capitalei a oferit granturi tinerilor și migranților care lansează afaceri, în ajunul Zilei Educației apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Soldatul Armatei Naționale, care s-a rănit cu arma din dotare, a decedat la spital. Tânărul avea doar 24 de ani, conform informațiilor publicate de Ministerul Apărării. Decesul a fost constatat la ora 3:50. Conform autorității, bărbatul rănit era încorporat la serviciu militar prin contract începând cu anul 2020. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul […] Articolul Soldatul care s-a rănit cu arma din dotare a decedat la spital. Avea doar 24 de ani apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
METEO Ninsoare și ploi în weekend, în toată țara. Șoferii să fie atenți la ghețuș și polei # Realitatea.md
În weekend se prevăd ninsori. Pe 26 ianaurie, pe teritorii extinse sunt prognozate precipitații, în mare parte sub formă de ploaie. Pe trasee va persista ceață slabă și s-ar putea forma ghețuș, conform prognozelor meteorologilor. Nu este exclusă și formarea poleiului pe drumurile naționale. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Temperaturile […] Articolul METEO Ninsoare și ploi în weekend, în toată țara. Șoferii să fie atenți la ghețuș și polei apare prima dată în Realitatea.md.
23 ianuarie 2026
23:00
Keir Starmer consideră jignitoare afirmația prin care Trump a minimalizat sacrificiile aliaților NATO în Afganistan # Realitatea.md
Premierul britanic Keir Starmer a descris vineri, 23 ianuarie curent, drept jignitoare declarația în care președintele american Donald Trump a susținut că trupele aliaților NATO trimise în Afganistan s-ar fi ferit acolo de confruntările armate directe cu talibanii, pe care le-ar fi lăsat pe seama trupelor SUA, relatează Agerpres. „Consider că vorbele președintelui Trump sunt […] Articolul Keir Starmer consideră jignitoare afirmația prin care Trump a minimalizat sacrificiile aliaților NATO în Afganistan apare prima dată în Realitatea.md.
22:40
Întâlnirea trilaterală de pace la Abu Dhabi s-a încheiat pentru astăzi. Negocierile vor continua mâine, 24 ianuarie # Realitatea.md
Rusia, Ucraina și SUA au desfășurat vineri, 23 ianuarie curent, pentru prima dată discuții trilaterale de pace la Abu Dhabi. Potrivit unui oficial de la Casa Albă, „Întâlnirea trilaterală de astăzi de la Abu Dhabi, între Statele Unite, Ucraina și Rusia, a fost productivă. Conversațiile vor continua mâine”, scrie Skynews. Secretarul Consiliului Național de Securitate […] Articolul Întâlnirea trilaterală de pace la Abu Dhabi s-a încheiat pentru astăzi. Negocierile vor continua mâine, 24 ianuarie apare prima dată în Realitatea.md.
22:10
Tinerii antreprenori, inclusiv refugiați din Ucraina, vor beneficia de granturi pentru dezvoltarea afacerilor în Chișinău. Finanțarea nerambursabilă este acordată în cadrul programului municipal „Startup pentru tineri și migranți”, iar proiectele selectate vizează domenii variate — de la producția de articole din lemn și lecții de muzică până la organizarea de evenimente festive pentru copii. Primarul […] Articolul Tinerii antreprenori, susținuți prin granturi oferite de autoritățile municipale apare prima dată în Realitatea.md.
21:40
Budapesta acuză Kievul că se amestecă „foarte dur” în alegerile din Ungaria: „Vor să ne împingă în război” # Realitatea.md
Ucraina a început să se amestece dur în alegerile din Ungaria, pentru că îşi doreşte un guvern care să spună da Bruxelles-ului în ce priveşte războiul, dar guvernul ungar va continua să-şi protejeze ţara şi poporul şi nu va permite ca Ungaria să fie târâtă în război, a declarat vineri ministrul de externe ungar, Peter […] Articolul Budapesta acuză Kievul că se amestecă „foarte dur” în alegerile din Ungaria: „Vor să ne împingă în război” apare prima dată în Realitatea.md.
21:30
Un cutremur slab a fost înregistrat în Republica Moldova în dimineața zilei de vineri, 23 ianuarie curent, transmite IPN. Potrivit datelor preliminare, seismul s-a produs la ora 05:15 și a avut magnitudinea de 3,1 pe scara Richter. Cutremurul s-a produs la o adâncime de aproximativ 2 kilometri. Epicentrul a fost localizat în apropierea următoarelor orașe: […] Articolul Cutremur slab în Republica Moldova, resimțit în dimineața de 23 ianuarie apare prima dată în Realitatea.md.
21:10
Serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR) a calculat care au fost costurile Rusiei legate de atacul care a întrerupt sistemul electric și cel de termoficare din Kiev, scrie Digi24. Rusia a cheltuit peste 10,2 miliarde de ruble (131 de milioane de dolari) pentru atacul aerian din 20 ianuarie care a distrus rețelele electrice și […] Articolul Câți bani a cheltuit Rusia pentru atacul masiv care a cufundat Kievul în întuneric apare prima dată în Realitatea.md.
20:40
Un bon poștal uitat de 70 de ani ar putea aduce 100 de mii de euro unei îngrijitoare din Moldova # Realitatea.md
O îngrijitoare din Republica Moldova, care are grijă în Italia de o bătrână în vârstă de 108 ani, ar putea beneficia de o donație de 100 de mii de euro. Conaționala a descoperit recent, în locuința pensionarei din regiunea Apulia, din sudul Italiei, un bon poștal vechi, achiziționat de femeie în urmă cu aproximativ 70 […] Articolul Un bon poștal uitat de 70 de ani ar putea aduce 100 de mii de euro unei îngrijitoare din Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
19:50
Statele Unite au părăsit oficial OMS. Washingtonul lasă în urmă datorii de aproximativ 260 de milioane de dolari # Realitatea.md
Statele Unite au părăsit oficial, joi, Organizația Mondială a Sănătății (OMS), după un an de avertismente potrivit cărora această decizie ar putea afecta sănătatea publică atât în SUA, cât și la nivel global. Administrația americană a motivat retragerea prin ceea ce numește eșecuri ale agenției ONU în gestionarea pandemiei de COVID-19, scrie Reuters. Decizia a […] Articolul Statele Unite au părăsit oficial OMS. Washingtonul lasă în urmă datorii de aproximativ 260 de milioane de dolari apare prima dată în Realitatea.md.
19:20
Peste 5.000 de victime în protestele din Iran. După două săptămâni, accesul la internet este reluat parțial # Realitatea.md
Cel puțin 5.000 de persoane au murit în urma protestelor violente care au zguduit Iranul la începutul acestei luni, majoritatea fiind manifestanți, potrivit unui ONG din SUA, scrie Agerpres. Organizația Human Rights Activists News Agency (HRANA) a confirmat 5.002 decese, dintre care 4.714 în rândul protestatarilor, inclusiv 42 de minori. Alte 207 victime ar fi […] Articolul Peste 5.000 de victime în protestele din Iran. După două săptămâni, accesul la internet este reluat parțial apare prima dată în Realitatea.md.
18:40
Gala Sportului 2025 și-a desemnat laureații. Serghei Tarnovschi și Irina Rîngaci – sportivii anului # Realitatea.md
Canoistul Serghei Tarnovschi a fost desemnat sportivul anului, iar luptătoarea Irina Rîngaci – sportiva anului, în cadrul Galei Sportului 2025. Distincțiile au fost acordate în cadrul unui eveniment în care au fost premiați sportivi, antrenori, echipe, federații și jurnaliști sportivi, la 20 de categorii, transmite IPN. Prezent la eveniment, ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, […] Articolul Gala Sportului 2025 și-a desemnat laureații. Serghei Tarnovschi și Irina Rîngaci – sportivii anului apare prima dată în Realitatea.md.
18:30
VIDEO Ce spun moldovenii despre decizia autorităților de ieșire din CSI: „Ne putem descurca și fără” # Realitatea.md
Republica Moldova nu va mai face parte din Comunitatea Statelor Independente. Autoritățile au demarat procedura de denunțare a acordurilor care stau la baza afilierii țării la CSI. În acest context, REALITATEA a discutat cu cetățenii pentru a afla ce părere au despre decizia autorităților, dacă țara noastră se poate descurca în afara CSI și ce […] Articolul VIDEO Ce spun moldovenii despre decizia autorităților de ieșire din CSI: „Ne putem descurca și fără” apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Apar noi detalii în cazul crimei care a zguduit recent localitatea Cenei din România, unde un elev de 15 ani a fost ucis, iar trei minori sunt vizați de ancheta autorităților. Cei doi adolescenți de 15 ani, arestați preventiv pentru 30 de zile, au depus prin intermediul avocaților o contestație împotriva măsurii, urmând ca aceasta […] Articolul Cazul adolescentului ucis în România: noi informații din ancheta autorităților apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Fum negru și dens pe strada Poștei din municipiul Chișinău. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), o anexă cu suprafața de 12 metri pătrați a fost cuprinsă astăzi, 23 ianuarie, de flăcări. La fața locului au intervenit patru echipaje de pompieri. Incendiul a fost localizat la ora 17:16, iar intervenția continuă pentru lichidarea […] Articolul VIDEO Fum negru și dens în Chișinău: O anexă de 12 m2 a fost cuprinsă de flăcări apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Deputat: Un tânăr ar fi fost internat la spital, după ce la Botanica s-ar fi tras focuri de armă # Realitatea.md
Un tânăr ar fi ajuns la spital, după ce pe bd. Decebal din Capitală s-ar fi tras focuri de armă. Declarația a fost făcută de către deputatul Vasile Costiuc, pe rețelele de socializare. Parlamentarul susține că incidentul ar fi avut loc pe 22 ianuarie, aproape de miezul nopții. Din spusele lui, tânărul spitalizat este născut […] Articolul Deputat: Un tânăr ar fi fost internat la spital, după ce la Botanica s-ar fi tras focuri de armă apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
În mai multe regiuni ale Republicii Moldova, circulația rutieră se desfășoară în condiții de ceață, fenomen care reduce semnificativ vizibilitatea și crește riscul producerii accidentelor. Pentru siguranța tuturor, Poliția Națională recomandă șoferilor: să adapteze viteza; să utilizeze luminile de întâlnire și, după caz, pe cele de ceață; să păstreze o distanță de siguranță față de […] Articolul Șoferi, fiți atenți! În mai multe regiuni din țară se circulă în condiții de ceață apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
FOTO Iwona Piorko, prima vizită în Găgăuzia. Discuție cu primarii, vizită la o pensiune și diplome acordate elevilor # Realitatea.md
Ambasadoarea Uniunii Europene, Iwona Piorko, a mers pentru prima dată Găgăuzia. Diplomata și-a început activitatea cu întrevederea cu primarii din Comrat, Ceadîr-Lunga și Vulcănești. Discuțiile au vizat necesitățile și prioritățile comunităților locale, în contextul parcursului european al Republicii Moldova. Piorko a menționat că UE lucrează cu toate comunitățile din Republica Moldova, pentru a sprijini dezvoltarea locală […] Articolul FOTO Iwona Piorko, prima vizită în Găgăuzia. Discuție cu primarii, vizită la o pensiune și diplome acordate elevilor apare prima dată în Realitatea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:10
Gheața de pe râuri și lacuri devine periculoasă din cauza temperaturilor mai ridicate # Realitatea.md
Gheața de pe râuri și lacuri devine periculoasă, avertizează Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), în contextul încălzirii vremii prognozate pentru perioada 23–30 ianuarie. Potrivit meteorologilor, creșterea temperaturilor va duce la slăbirea și distrugerea treptată a stratului de gheață, care poate ceda în orice moment. În aceste condiții, salvatorii îndeamnă populația să evite deplasarea […] Articolul Gheața de pe râuri și lacuri devine periculoasă din cauza temperaturilor mai ridicate apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.