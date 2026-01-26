O jurnalistă renumită din România, ținta unui atac dur derulat de fostul deputat român, condamnat pentru corupție, Cristian Rizea. Reacție internațională
Observatorul de Nord, 26 ianuarie 2026 08:30
Jurnalista română Emilia Șercan, autoare a unor investigații despre plagiatele admise de mai mulți demnitari la elaborarea tezelor de doctor, a fost atacată dur de fostul deputat român, condamnat pentru corupție și extrădat de autoritățile moldovenești, Cristian Rizea Acesta a difuzat un video defăimător la adresa jurnalistei, după ce ea a publicat o nouă anchetă
• • •
Alte ştiri de Observatorul de Nord
Acum 30 minute
08:30
Horoscop 26 ianuarie 2026. Fecioarele ar fi să facă eforturi serioase ca să poată distinge între valorile reale, cele care merită să fie căutate # Observatorul de Nord
Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe Libertatea găsești Horoscop zilnic cu previziuni în dragoste, bani sau sănătate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de azi. Horoscop Berbec – 26 ianuarie 2026: A venit momentul să te ocupi de propria viață așa cum nu ai mai făcut-o până acum, cu mult curaj
08:30
Acum o oră
08:10
Curs valutar, 26 ianuarie 2026: la început de săptămână dolarul valorează 17 lei și 01 de bani, iar moneda unică este cotată la 19 lei și 97 de bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 26 ianuarie 2026 un euro are valoarea de 19 lei și 97 de bani. Dolarul american costă 17 lei și 01 de bani, leul românesc costă 3 lei și 92 de bani, rubla rusească costă 22 de bani, iar hrivna ucraineană
Acum 4 ore
06:20
Meteo, 26 ianuarie 2026: la început de săptămână vom avea ploi și temperaturi pozitive # Observatorul de Nord
Conform prognozelor meteorologilor, în raioanele de nord ale Republicii Moldova astăzi, 26 ianuarie 2026, în prima zi a săptămânii sunt așteptate ploi, iar valorile termice vor fi cu plus. Temperatura aerului se va încadra între +2 și +4 grade Celsius, umiditatea aerului va fi de 95 procente, probabilitatea unor precipitații va fi de 35 procente
Acum 12 ore
20:40
Horoscop săptămânal Berbec: 26 ianuarie – 1 februarie 2026 Având în sfera energetică planetele Saturn și Marte, zilele următoare vor fi caracterizate de aventură și riscuri. În plan emoțional, nu reușești să găsești un echilibru. Îți dorești mai mult de la anumite persoane, dar nu faci decât să creezi situații tensionate. De multe ori, este
Acum 24 ore
15:40
China se confruntă cu o provocare demografică fără precedent. Populația țării a scăzut pentru al patrulea an consecutiv în 2025, iar numărul nașterilor a atins cel mai scăzut nivel din istoria modernă. Datele oficiale arată că populația Chinei a fost de 1,404 miliarde de persoane, cu aproximativ trei milioane mai puțin decât în 2024. În
14:20
Polițist condamnat la 6 ani de închisoare, dintre care 3 ani cu executare, și amendat cu 300 000 de lei pentru corupere pasivă # Observatorul de Nord
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovat un polițist de săvârșirea infracțiunii de corupere pasivă. Instanța a dispus aplicarea unei pedepse cu închisoare pe un termen de 6 ani, 3 ani urmând a fi executați în penitenciar de tip semiînchis, ceilalți 3 ani fiind suspendați condiționat, precum și i-a fost aplicată amendă în mărime de
13:10
Copiii din raionul Florești vor beneficia de programe educaționale extrașcolare calitative și interactive # Observatorul de Nord
Mii de copii din comunitățile rurale ale Republicii Moldova vor beneficia de programe educaționale extrașcolare calitative și interactive. Acest lucru va fi posibil grație unui grant în valoare de 500 de mii de euro acordat de Uniunea Europeană, transmite moldpres.md Astfel, zece organizații ale societății civile vor beneficia de sprijin financiar pentru dezvoltarea și extinderea
Ieri
08:30
Știri săptămânale UE – Republica Moldova: întâlnire la nivel înalt, investiții verzi și noi oportunități pentru antreprenori și tineri # Observatorul de Nord
Republica Moldova își consolidează parcursul european printr-o serie de decizii și inițiative-cheie: de la discuții strategice la nivel înalt la Forumul Economic Mondial de la Davos, până la investiții majore în eficiența energetică a grădinițelor din Chișinău și lansarea unor programe europene dedicate startup-urilor, digitalizării și formării profesionale. Discuții strategice la Davos: economia Moldovei și
06:10
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 25 ianuarie 2026 vom avea ninsori slabe, iar temperatura aerului se va încadra între +2 și -3 grade Celsius. Astfel, probabilitatea unor precipitații sub formă de ninsoare este de 35 la sută, umiditatea aerului va fi de 95 procente, iar vântul va bate cu
24 ianuarie 2026
17:40
Tânărul din raionul Soroca, despre care am informat anterior în legătură cu o tentativă de suicid, a decedat în noaptea de 24 ianuarie, la ora 03:50, la spitalul unde fusese internat în stare critică. Incidentul s-a produs pe 20 ianuarie, într-o unitate militară din garnizoana Florești, în timpul executării serviciului. După ce s-a rănit cu
16:10
Anii de experiență la volan nu sunt întotdeauna o garanție a siguranței. Chiar și șoferii profesioniști — cei care petrec zilnic ore întregi pe drum — ajung să comită greșeli care cresc riscul de accidente, sancțiuni și pierderi materiale. De cele mai multe ori, aceste erori nu țin de lipsa abilităților, ci de rutină, oboseală
14:40
Igrasia din pereți nu apare întâmplător. Ea este un semnal clar că în locuința ta există prea multă umiditate. Mulți oameni o ignoră, mai ales la început. Specialiștii atrag atenția că igrasia afectează sănătatea și poate deteriora serios casa dacă nu intervii la timp. Igrasia înseamnă acumularea excesivă de apă în structura pereților. Apa ajunge
13:20
Covrigeii, chipsuri din cartofi, Hot dog-ul, puiul prăjit sau jeleurile vă pot afecta sănătatea creierului # Observatorul de Nord
Alimentele pe care le consumi au un impact semnificativ asupra sănătății creierului. Acestea pot avea efecte negative în menținerea funcțiilor cognitive și a riscului de a dezvolta boli neurodegenerative. Citește despre gustări care pot afecta sănătatea creierului. Adoptarea unei diete bogate în alimente inflamatorii și bogate în zahăr poate crește riscul de apariție a afecțiunilor
13:10
Alexandru Grițunic: „Primăria Cosăuți a tergiversat neîntemeiat eliberarea demersului de executare a lucrărilor de dinamitare” # Observatorul de Nord
La 16.01.2025 primarul com. Cosăuți raionul Soroca Andrei Prodan, fiind la o întâlnire publică cu Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a făcut următoarele declarații defăimătoare: „Avem agentul economic Cariera de Granit și Petriș cu care suntem în conflict, în judecată, asta se trage nu doar de la mine, dar și foști primari. Avem 27 ha
12:20
Prea mult stat pe scaun, stresul, lipsa socializării sau somnul insuficient vă pot afecta creierul # Observatorul de Nord
Multe obiceiuri contribuie la o sănătate precară a creierului, dar patru dintre ele pot avea cea mai mare influență. Acestea sunt: prea mult stat pe scaun, lipsa socializării, somnul insuficient și stresul cronic. „Vestea bună este că acestea pot fi, de asemenea, cel mai ușor de schimbat", spune Rudolph Tanzi, directorul Unității de Cercetare Genetică
10:00
Complicațiile mai puțin cunoscute ale remediilor simple pentru răceală și gripă. Ce poți păți fără să-ți dai seama # Observatorul de Nord
Remediile pentru răceală, ambalate în culori vii și atrăgătoare, sunt ușor de găsit și oferă promisiunea unei ușurări rapide a simptomelor. Asta nu înseamnă totuși că le poți lua fără a ține seama de riscurile medicamentelor pe care le conțin, cum ar fi decongestionantele, antihistaminicele, antitusivele și analgezicele. „Termenul «fără rețetă» nu înseamnă inofensiv", spune
09:00
Cum să dormi și să te odihnești lângă cineva care sforăie. Sfaturile utile de pus în aplicare # Observatorul de Nord
Folosește dopuri de urechi, ascultă sunetele albe sau îndreaptă-ți atenția către altceva. Află cum să dormi și să te odihnești lângă cineva care sforăie. Sfaturi utile de pus în aplicare. Specialiștii în somn spun că este important să-ți încurajezi partenerul să se trateze, asta dacă sforăitul este persistent. Cum să dormi și să te odihnești
Mai mult de 2 zile în urmă
07:10
Emisiunea „W”: Întrebare la care toată lumea cunoaște răspunsul – A cui este Basarabia? / VIDEO # Observatorul de Nord
Ziua de 24 ianuarie ocupă un loc aparte în calendarul românilor – 167 de ani în urmă a avut loc Unirea Principatelor care este cunoscută în istorie ca Mica Unire. Alexandru Ioan Cuza a făcut atunci, în 1859, ceea ce este actual și astăzi – prin curajul său a unit românii și a intrat pentru
07:10
Horoscopul zilei de 24 ianuarie 2026. Scorpionii sunt mai liniștiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Ziua începe cu bine, asta pentru că Luna le oferă putere nativilor. Nu mai este nimic ce nu pot accesa, așa că acum își pot duce la îndeplinire visele. Există o influență pentru fiecare zodie în parte, însă Taurii, Gemenii, Balanțele, Capricornii și Peștii vor simți totul mult mai clar. Descoperă ce îți rezervă astrele
07:00
Azi, mâine și poimâine benzina este mai scumpă cu patru bani, iar motorina cu nouă bani # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat prețurile la carburanți, pentru zilele de 24, 25 și 26 ianuarie 2026 – benzina este mai scumpă cu patru bani, iar motorina cu nouă bani. Astfel, un litru de benzină va fi comercializat cu 22 de lei și 94 de bani, iar un litru de motorină
06:10
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 24 ianuarie 2026, în raioanele de nord ale Republicii Moldova se așteaptă ninsori pe arii extinse și valori termice sub zero grade Celsius. Astfel, temperatura aerului se va încadra între -3 și -6 grade Celsius, probabilitatea unor ninsori este de 25 la sută, umiditatea aerului va fi de 88 de procente
06:00
O tânără din Drochia care și-a pierdut buletinul, a aflat că devenit fără voia ei „vedetă” porno pe Telegram # Observatorul de Nord
O schemă de fraudă online, bazată pe folosirea identității unei tinere și promovarea falsă a serviciilor intime pe rețele sociale, a fost destructurată de instanța de judecată din municipiul Bălți, după luni de activitate ilegală desfășurată în mai multe localități din Republica Moldova. Cazul scoate la iveală vulnerabilitatea utilizatorilor din mediul online și riscurile pierderii
23 ianuarie 2026
15:50
Consiliul Raional Soroca va examina în Programul de reparații pentru 2026: ce drumuri sunt propuse? # Observatorul de Nord
Consiliul Raional Soroca urmează să examineze, în luna februarie, un proiect de decizie care prevede alocarea a 39,2939 milioane de lei pentru reparația și întreținerea drumurilor publice locale în anul 2026 — un plan ce vizează 204,86 km de drumuri și care ar putea influența direct mobilitatea, siguranța rutieră și accesul comunităților rurale la servicii
14:20
Militar din raionul Soroca, în stare critică la spital. Familia face apel la ajutor # Observatorul de Nord
Tânărul despre care am scris anterior că a încercat să se sinucidă este din satul Visoca, raionul Soroca. El se află în viață și este internat în stare critică la Spitalul Raional Florești, unde medicii depun eforturi pentru a-i salva viața. Vestea a căzut ca un trăsnet peste comunitatea din Visoca. Localnicii vorbesc despre el
14:20
O bătrână de 75 de ani a rămas fără 550.000 de lei – banii au fost „confiscați” de escroci / VIDEO # Observatorul de Nord
Polițiștii și procurorii de la Botanica, în comun cu angajații Direcției de Poliție Chișinău, au reținut doi cetățeni strǎini, o femeie de 26 de ani și un bărbat de 37 de ani, suspectați de implicare într-un grup infracțional specializat în comiterea escrocheriilor, informează politia.md Potrivit investigațiilor, suspecții ar fi obținut prin înșelăciune suma de 550.000
14:20
Câine de rasă dispărut la Soroca: familia deputatei Alla Pilipețcaia cere ajutorul comunității # Observatorul de Nord
Un câine din rasa mopș a dispărut la Soroca, iar deputata Alla Pilipețcaia face apel public către locuitori pentru a ajuta la găsirea animalului. Anunțul a fost publicat pe rețelele sociale, unde proprietara solicită sprijinul comunității pentru identificarea și recuperarea câinelui pierdut. Proprietarii au distribuit o fotografie a câinelui pentru a facilita recunoașterea acestuia de
14:10
Tânăra de 18 ani din municipiul Soroca, despre care familia a anunțat dispariția și a cerut ajutorul oamenilor, a fost găsită. Informația a fost confirmată ulterior, după ce cazul a stârnit îngrijorare în rândul apropiaților și al comunității. Din datele disponibile, fata se află în siguranță. Familia a mulțumit tuturor celor care s-au implicat și
12:50
Sorocenii se mobilizează mâine pentru a marca Mica Unire la Biserica „Sfinții Martiri Brâncoveni” # Observatorul de Nord
Până facem (re)Unirea, sorocenii sunt invitați să marcheze unul dintre cele mai importante momente din istoria națională – Mica Unire – printr-un eveniment religios și comemorativ organizat sâmbătă, 24 ianuarie, la ora 15:00, la Biserica „Sfinții Martiri Brâncoveni" din Soroca, un prilej de reculegere, unitate și recunoștință față de înaintași. Potrivit anunțului public al Consiliului
12:20
O tânără de 18 ani din Soroca este de negăsit, părinții cer ajutorul oamenilor # Observatorul de Nord
Mama unei tinere din Soroca bate alarma pe rețelele sociale, după ce fiica ei, în vârstă de 18 ani, a dispărut fără urmă. Femeia cere ajutorul oamenilor pentru a-și găsi copilul. Potrivit informațiilor publicate, tânăra era îmbrăcată într-o rochie neagră în momentul dispariției. De atunci, familia nu mai știe nimic despre ea și este îngrijorată […] Post-ul O tânără de 18 ani din Soroca este de negăsit, părinții cer ajutorul oamenilor apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:50
Casa Națională de Asigurări Sociale Soroca a desfășurat o campanie de informare destinată cetățenilor, având ca scop explicarea rolului instituției, a tipurilor de prestații sociale acordate, precum și a celor mai recente modificări legislative din domeniul asigurărilor sociale. În cadrul activității, directoarea Casei Naționale de Asigurări Sociale, Ludmila Dolghii, a oferit explicații detaliate privind funcționarea […] Post-ul Tot ce trebuie să știi despre pensii și prestații sociale apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:30
Copiii de la IET „Ghiocel” au descoperit bucuria lecturii la Filiala „Steliana Grama” # Observatorul de Nord
Copiii de la IET nr. 6 „Ghiocel” au participat la lansarea unui nou serviciu de lectură, organizat de Filiala pentru copii „Steliana Grama”. Evenimentul a avut loc ieri și i-a reunit pe micii cititori din grupele „Andrieș” și „Clopoțel”, alături de educatoarele Angela Madonici și Ana Chiroșca. Activitatea a marcat startul serviciului „Cartea bună ne […] Post-ul Copiii de la IET „Ghiocel” au descoperit bucuria lecturii la Filiala „Steliana Grama” apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:50
Nu am întrebat, dar probabil că nimeni dintre actualii luptători pentru cauza Unirii românilor nu ar vrea să facă parte din categoria lungului șir al unioniștilor eterni. Nu pentru că nu le-ar conveni blazonul de unionist sau că ar fi obosit să lupte pentru Unire, ci pentru că prea în van pentru așteptările lor se […] Post-ul Nu pentru mâncare vrem Unirea apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:10
Imobile dărăpănate, fără geamuri şi acoperişuri – așa arată locuințele la care se presupune că locuiesc acei cu acte românești obținute ilegal # Observatorul de Nord
Sindicatul Europol publică, joi seară, câteva fotografii de la adrese din judeţul Botoşani la care se presupune că ar locui persoanele din Republica Moldova, Ucraina şi Rusia care au obținut documente româneşti în baza unor acte false, transmite stirileprotv.ro Sunt imobile dărăpănate, fără geamuri şi acoperişuri, între buruieni, fără a avea condiţii potrivite pentru […] Post-ul Imobile dărăpănate, fără geamuri şi acoperişuri – așa arată locuințele la care se presupune că locuiesc acei cu acte românești obținute ilegal apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:10
Curs valutar, 23-25 ianuarie 2026: euro valorează 19 lei și 95 de bani, iar dolarul costă 17 lei și 05 de bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru perioada 23-25 ianuarie 2026, euro ajunge la valoarea de 19 lei și 95 de bani, cu 5 bani mai mult. Dolarul american urcă la 17 lei și 05 de bani, cu 7 bani mai mult. Hrivna ucraineană se menține la valoarea de 39 […] Post-ul Curs valutar, 23-25 ianuarie 2026: euro valorează 19 lei și 95 de bani, iar dolarul costă 17 lei și 05 de bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:10
Ieșirea din CSI și Reforma administrației publice locale: nu există loc pentru îngrijorări! # Observatorul de Nord
Tableta de vineri Forul economic de la Davos, situația tensionată creată în jurul Groenlandei, războiul din Ucraina și, de ce nu?, conferința de presă a președintei Maia Sandu au umbrit, în mare măsură, două evenimente care ar fi trebuit să fie cap de afiș în Republica Moldova, în această săptămână or, ambele au stârnit […] Post-ul Ieșirea din CSI și Reforma administrației publice locale: nu există loc pentru îngrijorări! apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
Un vaccin acum te poate proteja de mai multe tipuri de cancer în viitor. Vaccinează-te împotriva HPV! # Observatorul de Nord
Mai puțin cunoscut este faptul că și băieții se pot infecta cu virusul papiloma uman (HPV), de cele mai multe ori, fără simptome. Ca părinte, ai posibilitatea să-l protejezi din timp. Pentru băieți, vaccinarea împotriva HPV este recomandată între 9 și 14 ani. La această vârstă, organismul răspunde mai eficient la vaccin și creează […] Post-ul Un vaccin acum te poate proteja de mai multe tipuri de cancer în viitor. Vaccinează-te împotriva HPV! apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:30
Poliția recomandă tuturor să manifeste prudență, pentru prevenirea accidentelor și menținerea siguranței în trafic # Observatorul de Nord
Poliția informează cetățenii că, potrivit avertizărilor meteorologice, pentru următoarele zile sunt prognozate precipitații sub formă de ninsoare, care pot favoriza formarea carosabilului alunecos nși reducerea vizibilității, în special pe traseele naționale. Pentru siguranța tuturor, recomandăm conducătorilor auto: să adapteze viteza la condițiile de drum; să păstreze o distanță corespunzătoare față de celelalte vehicule; să […] Post-ul Poliția recomandă tuturor să manifeste prudență, pentru prevenirea accidentelor și menținerea siguranței în trafic apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:20
Horoscopul zilei de 23 ianuarie 2026. Peștii caută claritate. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Acest tranzit subliniază reziliența de care au nevoie nativii în acest moment. Argumentele pot aduce ceartă, asta dacă cei mai mulți nu știu să fie flexibili. Astrele îi sfătuiesc pe nativi să se bucure de ceea ce trăiesc. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec: 21 martie […] Post-ul Horoscopul zilei de 23 ianuarie 2026. Peștii caută claritate. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:40
Fără surprize la capitolul „prețul carburanților” – și astăzi, 23 ianuarie, benzina s-a scumpit cu opt bani, iat motorina cu 13 bani # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noile prețuri pentru ziua de astăzi, 23 ianuarie 2026 – benzina se va scumpi cu 8 bani, iar motorina cu 13 bani. Astfel, un litru de benzină va fi comercializat cu 22 de lei și 90 de bani, iar un litru de motorină va ajunge să coste […] Post-ul Fără surprize la capitolul „prețul carburanților” – și astăzi, 23 ianuarie, benzina s-a scumpit cu opt bani, iat motorina cu 13 bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:20
Meteo, 23 ianuarie 2026: ninsori pe arii extinse și valori termice ușor sub zero # Observatorul de Nord
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 23 ianuarie 2026, în raioanele de nord ale Republicii Moldova sunt posibile ninsori pe arii extinse, iar valorile termice vor fi ușor sub zero grade Celsius. Astfel, temperatura aerului se va încadra între -1 și -5 grade Celsius, probabilitatea unor ninsori este de 25 la sută, umiditatea aerului va fi de […] Post-ul Meteo, 23 ianuarie 2026: ninsori pe arii extinse și valori termice ușor sub zero apare prima dată în Observatorul de Nord.
22 ianuarie 2026
16:10
Ziua Internațională a Educației, marcată prin dialog și reflecție la Biblioteca Municipală „M. Sadoveanu” din Soroca # Observatorul de Nord
În ajunul Zilei Internaționale a Educației, Biblioteca Municipală „M. Sadoveanu” din Soroca a găzduit astăzi, o activitate menită să aducă în prim-plan importanța educației ca proces continuu, care se extinde dincolo de sala de clasă și ne modelează pe parcursul întregii vieți. Evenimentul a reunit 15 participanți, care s-au implicat activ într-un dialog deschis, presărat […] Post-ul Ziua Internațională a Educației, marcată prin dialog și reflecție la Biblioteca Municipală „M. Sadoveanu” din Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:40
Drona depistată în dimineața zilei de 22 ianuarie în satul Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, este activă și conține un dispozitiv explozibil, informează oamenii legii. Deocamdată, nu sunt detalii despre cantitatea de explozibil. Ca măsură preventivă, s-a decis evacuarea locuitorilor caselor învecinate celei în grădina căreia a fost depistată drona, scrie anticoruptie.md „La moment este evaluat […] Post-ul Drona depistată la Crocmaz, pericol public. Unii locuitori au fost evacuați apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:40
Linia Electrică Aeriană Vulcănești – Chișinău a fost testată: este energizată și funcționează la parametrii standard # Observatorul de Nord
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat astăzi că, au fost efectuate primele teste pe Linia Electrică Aeriană Vulcănești – Chișinău, care s-au desfășurat cu succes, linia fiind energizată și funcționând la parametrii standard. LEA Vulcănești-Chișinău, supranumită și Linia independenței energetice, a fost finalizată în luna decembrie, iar stațiile electrice Chișinău și Vulcănești vor fi finalizate în […] Post-ul Linia Electrică Aeriană Vulcănești – Chișinău a fost testată: este energizată și funcționează la parametrii standard apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:10
Primăriile din mai multe sate din raion încearcă să sprijine persoanele vulnerabile în perioada rece a anului, în funcție de posibilități și de situațiile din fiecare localitate. Ajutorul vine sub diferite forme, de la lemn de foc și adăpost, până la monitorizare constantă și implicarea comunității. În satul Parcani, primarul Victoria Prisacari spune că au […] Post-ul Cum ajută primăriile din raion persoanele vulnerabile pe timp de iarnă? apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:30
Am răsuflat ușurați: Trump a anunțat la Davos că nu va invada militar Groenlanda # Observatorul de Nord
Și nu va impune taxe Europei din 1 februarie pentru refuzul de a-i ceda această „bucată de ghiață”. În vigoare însă rămâne formarea așa numitului Consiliu (Mondial) al Păcii (CP), unde-i invită de-a valma ca membri pe toți cei care contează în mintea lui: și pe cei ce se apără în războiaie de agresiune și […] Post-ul Am răsuflat ușurați: Trump a anunțat la Davos că nu va invada militar Groenlanda apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:50
Șase școli din raionul Soroca ar putea fi reorganizate: ministrul Educației, în vizită de lucru la Soroca # Observatorul de Nord
Viitorul a șase instituții de învățământ din raionul Soroca a intrat oficial în dezbatere publică, după ce ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a efectuat o vizită de lucru în teritoriu. Autoritățile raionale și locale urmează să decidă, în următoarele luni, dacă școlile vor fi reorganizate în Școli Primare-Grădinițe, o măsură propusă din cauza numărului […] Post-ul Șase școli din raionul Soroca ar putea fi reorganizate: ministrul Educației, în vizită de lucru la Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:40
Un vaccin administrat la timp poate preveni mai multe tipuri de cancer. Recomandă vaccinul anti-HPV cu încredere! # Observatorul de Nord
Cadrele medicale sunt principalul punct de informare pentru pacienți atunci când vine vorba despre vaccinare. De aceea, dacă profesezi în domeniu, este important să cunoști actualizările din schema de vaccinare împotriva virusului papiloma uman (HPV), pentru a transmite pacienților informații corecte și conform recomandărilor în vigoare. Schema actualizată de vaccinare HPV este următoarea: 9-14 ani […] Post-ul Un vaccin administrat la timp poate preveni mai multe tipuri de cancer. Recomandă vaccinul anti-HPV cu încredere! apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:40
În cadrul unor proiecte, locuitorii raionului Florești au beneficiat de servicii de screening și prevenire a tuberculozei # Observatorul de Nord
Peste trei mii de persoane din mai multe raioane ale Republicii Moldova au beneficiat, în anul 2025, de servicii de screening și prevenire a tuberculozei /TB/, în cadrul a patru proiecte finanțate de Compania Națională de Asigurări în Medicină /CNAM/ din fondul măsurilor de profilaxie, transmite moldpres.md Potrivit instituției, scopul general al proiectelor a fost […] Post-ul În cadrul unor proiecte, locuitorii raionului Florești au beneficiat de servicii de screening și prevenire a tuberculozei apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:40
În liniștea unei nopți de octombrie, într-un sat din nordul republicii un bătrân a deschis ușa casei sale propriului fiu. Câteva minute mai târziu, locuința s-a transformat într-o scenă de violență extremă. Cazul, care a zguduit comunitatea locală, a fost încheiat recent de instanță, care a pronunțat o condamnare dură: 9 ani de închisoare cu […] Post-ul Strigător la cer: un tată agresat și violat de propriul fiu apare prima dată în Observatorul de Nord.
