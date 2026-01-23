Tot ce trebuie să știi despre pensii și prestații sociale

10:50

Nu am întrebat, dar probabil că nimeni dintre actualii luptători pentru cauza Unirii românilor nu ar vrea să facă parte din categoria lungului șir al unioniștilor eterni. Nu pentru că nu le-ar conveni blazonul de unionist sau că ar fi obosit să lupte pentru Unire, ci pentru că prea în van pentru așteptările lor se […] Post-ul Nu pentru mâncare vrem Unirea apare prima dată în Observatorul de Nord.