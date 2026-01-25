Copiii din raionul Florești vor beneficia de programe educaționale extrașcolare calitative și interactive

12:20

Multe obiceiuri contribuie la o sănătate precară a creierului, dar patru dintre ele pot avea cea mai mare influență. Acestea sunt: prea mult stat pe scaun, lipsa socializării, somnul insuficient și stresul cronic. „Vestea bună este că acestea pot fi, de asemenea, cel mai ușor de schimbat”, spune Rudolph Tanzi, directorul Unității de Cercetare Genetică […] Post-ul Prea mult stat pe scaun, stresul, lipsa socializării sau somnul insuficient vă pot afecta creierul apare prima dată în Observatorul de Nord.