Militarul din Visoca a pierdut lupta pentru viață
Observatorul de Nord, 24 ianuarie 2026 17:40
Tânărul din raionul Soroca, despre care am informat anterior în legătură cu o tentativă de suicid, a decedat în noaptea de 24 ianuarie, la ora 03:50, la spitalul unde fusese internat în stare critică. Incidentul s-a produs pe 20 ianuarie, într-o unitate militară din garnizoana Florești, în timpul executării serviciului. După ce s-a rănit cu […]
• • •
Acum 30 minute
17:40
Acum 2 ore
16:10
Anii de experiență la volan nu sunt întotdeauna o garanție a siguranței. Chiar și șoferii profesioniști — cei care petrec zilnic ore întregi pe drum — ajung să comită greșeli care cresc riscul de accidente, sancțiuni și pierderi materiale. De cele mai multe ori, aceste erori nu țin de lipsa abilităților, ci de rutină, oboseală […]
Acum 4 ore
14:40
Igrasia din pereți nu apare întâmplător. Ea este un semnal clar că în locuința ta există prea multă umiditate. Mulți oameni o ignoră, mai ales la început. Specialiștii atrag atenția că igrasia afectează sănătatea și poate deteriora serios casa dacă nu intervii la timp. Igrasia înseamnă acumularea excesivă de apă în structura pereților. Apa ajunge […]
Acum 6 ore
13:20
Covrigeii, chipsuri din cartofi, Hot dog-ul, puiul prăjit sau jeleurile vă pot afecta sănătatea creierului # Observatorul de Nord
Alimentele pe care le consumi au un impact semnificativ asupra sănătății creierului. Acestea pot avea efecte negative în menținerea funcțiilor cognitive și a riscului de a dezvolta boli neurodegenerative. Citește despre gustări care pot afecta sănătatea creierului. Adoptarea unei diete bogate în alimente inflamatorii și bogate în zahăr poate crește riscul de apariție a afecțiunilor […]
13:10
Alexandru Grițunic: „Primăria Cosăuți a tergiversat neîntemeiat eliberarea demersului de executare a lucrărilor de dinamitare” # Observatorul de Nord
La 16.01.2025 primarul com. Cosăuți raionul Soroca Andrei Prodan, fiind la o întâlnire publică cu Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a făcut următoarele declarații defăimătoare: „Avem agentul economic Cariera de Granit și Petriș cu care suntem în conflict, în judecată, asta se trage nu doar de la mine, dar și foști primari. Avem 27 ha […]
12:20
Prea mult stat pe scaun, stresul, lipsa socializării sau somnul insuficient vă pot afecta creierul # Observatorul de Nord
Multe obiceiuri contribuie la o sănătate precară a creierului, dar patru dintre ele pot avea cea mai mare influență. Acestea sunt: prea mult stat pe scaun, lipsa socializării, somnul insuficient și stresul cronic. „Vestea bună este că acestea pot fi, de asemenea, cel mai ușor de schimbat", spune Rudolph Tanzi, directorul Unității de Cercetare Genetică […]
Acum 8 ore
10:00
Complicațiile mai puțin cunoscute ale remediilor simple pentru răceală și gripă. Ce poți păți fără să-ți dai seama # Observatorul de Nord
Remediile pentru răceală, ambalate în culori vii și atrăgătoare, sunt ușor de găsit și oferă promisiunea unei ușurări rapide a simptomelor. Asta nu înseamnă totuși că le poți lua fără a ține seama de riscurile medicamentelor pe care le conțin, cum ar fi decongestionantele, antihistaminicele, antitusivele și analgezicele. „Termenul «fără rețetă» nu înseamnă inofensiv", spune […]
Acum 12 ore
09:00
Cum să dormi și să te odihnești lângă cineva care sforăie. Sfaturile utile de pus în aplicare # Observatorul de Nord
Folosește dopuri de urechi, ascultă sunetele albe sau îndreaptă-ți atenția către altceva. Află cum să dormi și să te odihnești lângă cineva care sforăie. Sfaturi utile de pus în aplicare. Specialiștii în somn spun că este important să-ți încurajezi partenerul să se trateze, asta dacă sforăitul este persistent. Cum să dormi și să te odihnești […]
07:10
Emisiunea „W”: Întrebare la care toată lumea cunoaște răspunsul – A cui este Basarabia? / VIDEO # Observatorul de Nord
Ziua de 24 ianuarie ocupă un loc aparte în calendarul românilor – 167 de ani în urmă a avut loc Unirea Principatelor care este cunoscută în istorie ca Mica Unire. Alexandru Ioan Cuza a făcut atunci, în 1859, ceea ce este actual și astăzi – prin curajul său a unit românii și a intrat pentru […]
07:10
Horoscopul zilei de 24 ianuarie 2026. Scorpionii sunt mai liniștiți. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Ziua începe cu bine, asta pentru că Luna le oferă putere nativilor. Nu mai este nimic ce nu pot accesa, așa că acum își pot duce la îndeplinire visele. Există o influență pentru fiecare zodie în parte, însă Taurii, Gemenii, Balanțele, Capricornii și Peștii vor simți totul mult mai clar. Descoperă ce îți rezervă astrele […]
07:00
Azi, mâine și poimâine benzina este mai scumpă cu patru bani, iar motorina cu nouă bani # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat prețurile la carburanți, pentru zilele de 24, 25 și 26 ianuarie 2026 – benzina este mai scumpă cu patru bani, iar motorina cu nouă bani. Astfel, un litru de benzină va fi comercializat cu 22 de lei și 94 de bani, iar un litru de motorină […]
06:10
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 24 ianuarie 2026, în raioanele de nord ale Republicii Moldova se așteaptă ninsori pe arii extinse și valori termice sub zero grade Celsius. Astfel, temperatura aerului se va încadra între -3 și -6 grade Celsius, probabilitatea unor ninsori este de 25 la sută, umiditatea aerului va fi de 88 de procente, […]
06:00
O tânără din Drochia care și-a pierdut buletinul, a aflat că devenit fără voia ei „vedetă” porno pe Telegram # Observatorul de Nord
O schemă de fraudă online, bazată pe folosirea identității unei tinere și promovarea falsă a serviciilor intime pe rețele sociale, a fost destructurată de instanța de judecată din municipiul Bălți, după luni de activitate ilegală desfășurată în mai multe localități din Republica Moldova. Cazul scoate la iveală vulnerabilitatea utilizatorilor din mediul online și riscurile pierderii […]
Ieri
15:50
Consiliul Raional Soroca va examina în Programul de reparații pentru 2026: ce drumuri sunt propuse? # Observatorul de Nord
Consiliul Raional Soroca urmează să examineze, în luna februarie, un proiect de decizie care prevede alocarea a 39,2939 milioane de lei pentru reparația și întreținerea drumurilor publice locale în anul 2026 — un plan ce vizează 204,86 km de drumuri și care ar putea influența direct mobilitatea, siguranța rutieră și accesul comunităților rurale la servicii […]
14:20
Militar din raionul Soroca, în stare critică la spital. Familia face apel la ajutor # Observatorul de Nord
Tânărul despre care am scris anterior că a încercat să se sinucidă este din satul Visoca, raionul Soroca. El se află în viață și este internat în stare critică la Spitalul Raional Florești, unde medicii depun eforturi pentru a-i salva viața. Vestea a căzut ca un trăsnet peste comunitatea din Visoca. Localnicii vorbesc despre el […]
14:20
O bătrână de 75 de ani a rămas fără 550.000 de lei – banii au fost „confiscați” de escroci / VIDEO # Observatorul de Nord
Polițiștii și procurorii de la Botanica, în comun cu angajații Direcției de Poliție Chișinău, au reținut doi cetățeni strǎini, o femeie de 26 de ani și un bărbat de 37 de ani, suspectați de implicare într-un grup infracțional specializat în comiterea escrocheriilor, informează politia.md Potrivit investigațiilor, suspecții ar fi obținut prin înșelăciune suma de 550.000 […]
14:20
Câine de rasă dispărut la Soroca: familia deputatei Alla Pilipețcaia cere ajutorul comunității # Observatorul de Nord
Un câine din rasa mopș a dispărut la Soroca, iar deputata Alla Pilipețcaia face apel public către locuitori pentru a ajuta la găsirea animalului. Anunțul a fost publicat pe rețelele sociale, unde proprietara solicită sprijinul comunității pentru identificarea și recuperarea câinelui pierdut. Proprietarii au distribuit o fotografie a câinelui pentru a facilita recunoașterea acestuia de […]
14:10
Tânăra de 18 ani din municipiul Soroca, despre care familia a anunțat dispariția și a cerut ajutorul oamenilor, a fost găsită. Informația a fost confirmată ulterior, după ce cazul a stârnit îngrijorare în rândul apropiaților și al comunității. Din datele disponibile, fata se află în siguranță. Familia a mulțumit tuturor celor care s-au implicat și […]
12:50
Sorocenii se mobilizează mâine pentru a marca Mica Unire la Biserica „Sfinții Martiri Brâncoveni” # Observatorul de Nord
Până facem (re)Unirea, sorocenii sunt invitați să marcheze unul dintre cele mai importante momente din istoria națională – Mica Unire – printr-un eveniment religios și comemorativ organizat sâmbătă, 24 ianuarie, la ora 15:00, la Biserica „Sfinții Martiri Brâncoveni" din Soroca, un prilej de reculegere, unitate și recunoștință față de înaintași. Potrivit anunțului public al Consiliului […]
12:20
O tânără de 18 ani din Soroca este de negăsit, părinții cer ajutorul oamenilor # Observatorul de Nord
Mama unei tinere din Soroca bate alarma pe rețelele sociale, după ce fiica ei, în vârstă de 18 ani, a dispărut fără urmă. Femeia cere ajutorul oamenilor pentru a-și găsi copilul. Potrivit informațiilor publicate, tânăra era îmbrăcată într-o rochie neagră în momentul dispariției. De atunci, familia nu mai știe nimic despre ea și este îngrijorată […]
11:50
Casa Națională de Asigurări Sociale Soroca a desfășurat o campanie de informare destinată cetățenilor, având ca scop explicarea rolului instituției, a tipurilor de prestații sociale acordate, precum și a celor mai recente modificări legislative din domeniul asigurărilor sociale. În cadrul activității, directoarea Casei Naționale de Asigurări Sociale, Ludmila Dolghii, a oferit explicații detaliate privind funcționarea […]
11:30
Copiii de la IET „Ghiocel” au descoperit bucuria lecturii la Filiala „Steliana Grama” # Observatorul de Nord
Copiii de la IET nr. 6 „Ghiocel" au participat la lansarea unui nou serviciu de lectură, organizat de Filiala pentru copii „Steliana Grama". Evenimentul a avut loc ieri și i-a reunit pe micii cititori din grupele „Andrieș" și „Clopoțel", alături de educatoarele Angela Madonici și Ana Chiroșca. Activitatea a marcat startul serviciului „Cartea bună ne […]
10:50
Nu am întrebat, dar probabil că nimeni dintre actualii luptători pentru cauza Unirii românilor nu ar vrea să facă parte din categoria lungului șir al unioniștilor eterni. Nu pentru că nu le-ar conveni blazonul de unionist sau că ar fi obosit să lupte pentru Unire, ci pentru că prea în van pentru așteptările lor se […]
10:10
Imobile dărăpănate, fără geamuri şi acoperişuri – așa arată locuințele la care se presupune că locuiesc acei cu acte românești obținute ilegal # Observatorul de Nord
Sindicatul Europol publică, joi seară, câteva fotografii de la adrese din judeţul Botoşani la care se presupune că ar locui persoanele din Republica Moldova, Ucraina şi Rusia care au obținut documente româneşti în baza unor acte false, transmite stirileprotv.ro Sunt imobile dărăpănate, fără geamuri şi acoperişuri, între buruieni, fără a avea condiţii potrivite pentru […]
09:10
Curs valutar, 23-25 ianuarie 2026: euro valorează 19 lei și 95 de bani, iar dolarul costă 17 lei și 05 de bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru perioada 23-25 ianuarie 2026, euro ajunge la valoarea de 19 lei și 95 de bani, cu 5 bani mai mult. Dolarul american urcă la 17 lei și 05 de bani, cu 7 bani mai mult. Hrivna ucraineană se menține la valoarea de 39 […]
09:10
Ieșirea din CSI și Reforma administrației publice locale: nu există loc pentru îngrijorări! # Observatorul de Nord
Tableta de vineri Forul economic de la Davos, situația tensionată creată în jurul Groenlandei, războiul din Ucraina și, de ce nu?, conferința de presă a președintei Maia Sandu au umbrit, în mare măsură, două evenimente care ar fi trebuit să fie cap de afiș în Republica Moldova, în această săptămână or, ambele au stârnit […]
08:40
Un vaccin acum te poate proteja de mai multe tipuri de cancer în viitor. Vaccinează-te împotriva HPV! # Observatorul de Nord
Mai puțin cunoscut este faptul că și băieții se pot infecta cu virusul papiloma uman (HPV), de cele mai multe ori, fără simptome. Ca părinte, ai posibilitatea să-l protejezi din timp. Pentru băieți, vaccinarea împotriva HPV este recomandată între 9 și 14 ani. La această vârstă, organismul răspunde mai eficient la vaccin și creează […]
07:30
Poliția recomandă tuturor să manifeste prudență, pentru prevenirea accidentelor și menținerea siguranței în trafic # Observatorul de Nord
Poliția informează cetățenii că, potrivit avertizărilor meteorologice, pentru următoarele zile sunt prognozate precipitații sub formă de ninsoare, care pot favoriza formarea carosabilului alunecos nși reducerea vizibilității, în special pe traseele naționale. Pentru siguranța tuturor, recomandăm conducătorilor auto: să adapteze viteza la condițiile de drum; să păstreze o distanță corespunzătoare față de celelalte vehicule; să […]
07:20
Horoscopul zilei de 23 ianuarie 2026. Peștii caută claritate. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Acest tranzit subliniază reziliența de care au nevoie nativii în acest moment. Argumentele pot aduce ceartă, asta dacă cei mai mulți nu știu să fie flexibili. Astrele îi sfătuiesc pe nativi să se bucure de ceea ce trăiesc. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec: 21 martie […]
06:40
Fără surprize la capitolul „prețul carburanților” – și astăzi, 23 ianuarie, benzina s-a scumpit cu opt bani, iat motorina cu 13 bani # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noile prețuri pentru ziua de astăzi, 23 ianuarie 2026 – benz
06:20
Meteo, 23 ianuarie 2026: ninsori pe arii extinse și valori termice ușor sub zero # Observatorul de Nord
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 23 ianuarie 2026, în raioanele de nord ale Republicii Moldova sunt posibile ninsori pe arii extinse, iar valorile termice vor fi ușor sub zero grade Celsius. Astfel, temperatura aerului se va încadra între -1 și -5 grade Celsius, probabilitatea unor ninsori este de 25 la sută, umiditatea aerului va fi de […] Post-ul Meteo, 23 ianuarie 2026: ninsori pe arii extinse și valori termice ușor sub zero apare prima dată în Observatorul de Nord.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:10
Ziua Internațională a Educației, marcată prin dialog și reflecție la Biblioteca Municipală „M. Sadoveanu” din Soroca # Observatorul de Nord
În ajunul Zilei Internaționale a Educației, Biblioteca Municipală „M. Sadoveanu” din Soroca a găzduit astăzi, o activitate menită să aducă în prim-plan importanța educației ca proces continuu, care se extinde dincolo de sala de clasă și ne modelează pe parcursul întregii vieți. Evenimentul a reunit 15 participanți, care s-au implicat activ într-un dialog deschis, presărat […] Post-ul Ziua Internațională a Educației, marcată prin dialog și reflecție la Biblioteca Municipală „M. Sadoveanu” din Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:40
Drona depistată în dimineața zilei de 22 ianuarie în satul Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, este activă și conține un dispozitiv explozibil, informează oamenii legii. Deocamdată, nu sunt detalii despre cantitatea de explozibil. Ca măsură preventivă, s-a decis evacuarea locuitorilor caselor învecinate celei în grădina căreia a fost depistată drona, scrie anticoruptie.md „La moment este evaluat […] Post-ul Drona depistată la Crocmaz, pericol public. Unii locuitori au fost evacuați apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:40
Linia Electrică Aeriană Vulcănești – Chișinău a fost testată: este energizată și funcționează la parametrii standard # Observatorul de Nord
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat astăzi că, au fost efectuate primele teste pe Linia Electrică Aeriană Vulcănești – Chișinău, care s-au desfășurat cu succes, linia fiind energizată și funcționând la parametrii standard. LEA Vulcănești-Chișinău, supranumită și Linia independenței energetice, a fost finalizată în luna decembrie, iar stațiile electrice Chișinău și Vulcănești vor fi finalizate în […] Post-ul Linia Electrică Aeriană Vulcănești – Chișinău a fost testată: este energizată și funcționează la parametrii standard apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:10
Primăriile din mai multe sate din raion încearcă să sprijine persoanele vulnerabile în perioada rece a anului, în funcție de posibilități și de situațiile din fiecare localitate. Ajutorul vine sub diferite forme, de la lemn de foc și adăpost, până la monitorizare constantă și implicarea comunității. În satul Parcani, primarul Victoria Prisacari spune că au […] Post-ul Cum ajută primăriile din raion persoanele vulnerabile pe timp de iarnă? apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:30
Am răsuflat ușurați: Trump a anunțat la Davos că nu va invada militar Groenlanda # Observatorul de Nord
Și nu va impune taxe Europei din 1 februarie pentru refuzul de a-i ceda această „bucată de ghiață”. În vigoare însă rămâne formarea așa numitului Consiliu (Mondial) al Păcii (CP), unde-i invită de-a valma ca membri pe toți cei care contează în mintea lui: și pe cei ce se apără în războiaie de agresiune și […] Post-ul Am răsuflat ușurați: Trump a anunțat la Davos că nu va invada militar Groenlanda apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:50
Șase școli din raionul Soroca ar putea fi reorganizate: ministrul Educației, în vizită de lucru la Soroca # Observatorul de Nord
Viitorul a șase instituții de învățământ din raionul Soroca a intrat oficial în dezbatere publică, după ce ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a efectuat o vizită de lucru în teritoriu. Autoritățile raionale și locale urmează să decidă, în următoarele luni, dacă școlile vor fi reorganizate în Școli Primare-Grădinițe, o măsură propusă din cauza numărului […] Post-ul Șase școli din raionul Soroca ar putea fi reorganizate: ministrul Educației, în vizită de lucru la Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:40
Un vaccin administrat la timp poate preveni mai multe tipuri de cancer. Recomandă vaccinul anti-HPV cu încredere! # Observatorul de Nord
Cadrele medicale sunt principalul punct de informare pentru pacienți atunci când vine vorba despre vaccinare. De aceea, dacă profesezi în domeniu, este important să cunoști actualizările din schema de vaccinare împotriva virusului papiloma uman (HPV), pentru a transmite pacienților informații corecte și conform recomandărilor în vigoare. Schema actualizată de vaccinare HPV este următoarea: 9-14 ani […] Post-ul Un vaccin administrat la timp poate preveni mai multe tipuri de cancer. Recomandă vaccinul anti-HPV cu încredere! apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:40
În cadrul unor proiecte, locuitorii raionului Florești au beneficiat de servicii de screening și prevenire a tuberculozei # Observatorul de Nord
Peste trei mii de persoane din mai multe raioane ale Republicii Moldova au beneficiat, în anul 2025, de servicii de screening și prevenire a tuberculozei /TB/, în cadrul a patru proiecte finanțate de Compania Națională de Asigurări în Medicină /CNAM/ din fondul măsurilor de profilaxie, transmite moldpres.md Potrivit instituției, scopul general al proiectelor a fost […] Post-ul În cadrul unor proiecte, locuitorii raionului Florești au beneficiat de servicii de screening și prevenire a tuberculozei apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:40
În liniștea unei nopți de octombrie, într-un sat din nordul republicii un bătrân a deschis ușa casei sale propriului fiu. Câteva minute mai târziu, locuința s-a transformat într-o scenă de violență extremă. Cazul, care a zguduit comunitatea locală, a fost încheiat recent de instanță, care a pronunțat o condamnare dură: 9 ani de închisoare cu […] Post-ul Strigător la cer: un tată agresat și violat de propriul fiu apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:20
Atenție! Utilizarea serviciilor prestate de CNAS astăzi, în intervalul orelor 10:00 – 12:00, va fi sistată # Observatorul de Nord
Casa Naţională de Asigurări Sociale informează că astăzi, 22 ianuarie 2026, în intervalul orelor 10:00 – 12:00, vor fi efectuate lucrări de mentenanță la nivelul resurselor informaţionale CNAS, găzduite pe platforma tehnologică guvernamentală MCloud, desfășurate de Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică. Aceste lucrări sunt necesare pentru asigurarea funcționării optime a unor resurse informatice şi […] Post-ul Atenție! Utilizarea serviciilor prestate de CNAS astăzi, în intervalul orelor 10:00 – 12:00, va fi sistată apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:10
Ministerul Educației și Cercetării recomandă organizarea evenimentului comemorativ național „Fiecare flacără e un nume”. # Observatorul de Nord
Ministerul Educației și Cercetării a emis o circulară adresată instituțiilor de învățământ general și organelor locale de specialitate în domeniul educației, prin care informează despre organizarea activităților dedicate comemorării victimelor Holocaustului, în cadrul decadei educației interculturale. Potrivit documentului, activitățile se vor desfășura în perioada 26-30 ianuarie 2026, în conformitate cu planul-cadru aprobat prin ordinul MEC […] Post-ul Ministerul Educației și Cercetării recomandă organizarea evenimentului comemorativ național „Fiecare flacără e un nume”. apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:50
Magistrata Marina Rusu, care a protestat în fața sediului Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), reclamând un tratament discriminatoriu la locul de muncă, a acționat în judecată Parlamentul, Guvernul și CSM. O cerere în acest sens a fost înregistrată la Judecătoria Chișinău, în data de 21 ianuarie. Rusu a declarat anterior că, deși are program redus de muncă, i […] Post-ul Judecătoarea Marina Rusu cheamă în instanță Parlamentul, Guvernul și CSM apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
Premieră europeană? Cum vrea Țara Galilor să pedepsească deputații care dezinformează intenționat # Observatorul de Nord
Țara Galilor (parte a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord) se pregătește să voteze o inițiativă legislativă fără precedent: sancționarea politicienilor care mint intenționat. Proiectul, aflat pe agenda Seneddului (parlamentul galez), ar putea deveni un reper internațional în lupta împotriva dezinformării politice. Acesta prevede mecanisme de responsabilizare a parlamentarilor și urmărește inclusiv […] Post-ul Premieră europeană? Cum vrea Țara Galilor să pedepsească deputații care dezinformează intenționat apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:30
Curs valutar, 22 ianuarie 2026: dolarul se scumpește cu trei bani, iar euro valorează 19 lei și 90 de bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 22 ianuarie 2026, euro ajunge la valoarea de 19 lei și 90 de bani. Dolarul american urcă la 16 lei și 98 de bani, cu 3 bani mai mult. Hrivna ucraineană se menține la valoarea de 39 de bani, iar leul […] Post-ul Curs valutar, 22 ianuarie 2026: dolarul se scumpește cu trei bani, iar euro valorează 19 lei și 90 de bani apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:00
Tăiere ilegală de arbori la Cosăuți: intervenție promptă a inspectorilor de mediu și Poliției de Frontieră # Observatorul de Nord
În cadrul unei razii comune desfășurate împreună cu angajații Direcției Regionale Nord a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, inspectorii de mediu din Soroca au depistat și documentat un caz de tăiere neautorizată a arborilor în localitatea Cosăuți. În urma acțiunilor de control și a măsurilor investigative întreprinse, s-a stabilit că un locuitor al satului […] Post-ul Tăiere ilegală de arbori la Cosăuți: intervenție promptă a inspectorilor de mediu și Poliției de Frontieră apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:20
Fără huliganism la Soroca – Inspectoratul de Poliție desfășoară zilnic activități de patrulare # Observatorul de Nord
Pentru menținerea ordinii publice și prevenirea cazurilor de huliganism, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Soroca desfășoară zilnic activități de patrulare, monitorizare și prevenire în zonele publice și cu aflux sporit de persoane. Huliganismul afectează siguranța și liniștea comunității. Îndemnăm cetățenii să adopte un comportament responsabil, să respecte normele legale și să evite orice acțiuni […] Post-ul Fără huliganism la Soroca – Inspectoratul de Poliție desfășoară zilnic activități de patrulare apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Horoscopul zilei de 22 ianuarie 2026. Scorpionii caută noi prieteni. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Indiferent de zodie, ești invitată să stai cu gândurile negative fără să-ți fie teamă. Nu te judeca prea tare pentru lucruri mărunte. Oferă-ți ritualuri simple care onorează fiecare nou început. Practicile realizate în liniște te vor ajuta să te deschizi. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec: 21 […] Post-ul Horoscopul zilei de 22 ianuarie 2026. Scorpionii caută noi prieteni. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:20
Benzina și motorina, la preț tot mai mare: astăzi, cu șase bani și, respectiv 10 bani mai mult # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru astăzi, 22 ianuarie 2026. Astfel, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 22,82 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 19,40 lei, ceea ce înseană o scumpire cu șase bani […] Post-ul Benzina și motorina, la preț tot mai mare: astăzi, cu șase bani și, respectiv 10 bani mai mult apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 22 ianuarie 2026, sunt posibile ninsori, iar temperatura aerului va crește până la zero grade Celsius. Astfel, valorile termice se vor încadra între zero și -4 grade Celsius, probabilitatea unor ninsori este de 35 la sută, umiditatea aerului va fi de 97 procente, iar […] Post-ul Meteo, 22 ianuarie 2026: vremea se încălzește și sunt posibile ninsori apare prima dată în Observatorul de Nord.
