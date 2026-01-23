Un vaccin acum te poate proteja de mai multe tipuri de cancer în viitor. Vaccinează-te împotriva HPV!

00:30

Propaganda Kremlinului omite explicațiile autorităților R. Moldova pe tema exportului de fructe în Uniunea Europeană (UE). La începutul săptămânii, unii exportatori moldoveni s-au plâns de blocaj administrativ, afirmând că noile cote de export de fructe pentru 2026 încă n-au fost activate, ceea ce le provoacă pierderi financiare. Aceste informații au fost mediatizate de mai multe canale de Telegram, cunoscute pentru promovarea informațiilor false (aici sau aici). Este vorba, în mare parte, de canale de limbă rusă cu politică editorială pro-Kremlin. Aceleași informații au […] Post-ul Un nou val de manipulare pro-Kremlin la tema exportului de fructe moldovenești în UE apare prima dată în Observatorul de Nord.