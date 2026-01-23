Un vaccin acum te poate proteja de mai multe tipuri de cancer în viitor. Vaccinează-te împotriva HPV!
Observatorul de Nord, 23 ianuarie 2026 08:40
Mai puțin cunoscut este faptul că și băieții se pot infecta cu virusul papiloma uman (HPV), de cele mai multe ori, fără simptome. Ca părinte, ai posibilitatea să-l protejezi din timp. Pentru băieți, vaccinarea împotriva HPV este recomandată între 9 și 14 ani. La această vârstă, organismul răspunde mai eficient la vaccin și creează […]
• • •
Acum 30 minute
08:40
Un vaccin acum te poate proteja de mai multe tipuri de cancer în viitor. Vaccinează-te împotriva HPV!
Mai puțin cunoscut este faptul că și băieții se pot infecta cu virusul papiloma uman (HPV), de cele mai multe ori, fără simptome. Ca părinte, ai posibilitatea să-l protejezi din timp. Pentru băieți, vaccinarea împotriva HPV este recomandată între 9 și 14 ani. La această vârstă, organismul răspunde mai eficient la vaccin și creează […]
Acum 2 ore
07:30
Poliția recomandă tuturor să manifeste prudență, pentru prevenirea accidentelor și menținerea siguranței în trafic # Observatorul de Nord
Poliția informează cetățenii că, potrivit avertizărilor meteorologice, pentru următoarele zile sunt prognozate precipitații sub formă de ninsoare, care pot favoriza formarea carosabilului alunecos nși reducerea vizibilității, în special pe traseele naționale. Pentru siguranța tuturor, recomandăm conducătorilor auto: să adapteze viteza la condițiile de drum; să păstreze o distanță corespunzătoare față de celelalte vehicule; să […]
07:20
Horoscopul zilei de 23 ianuarie 2026. Peștii caută claritate. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Acest tranzit subliniază reziliența de care au nevoie nativii în acest moment. Argumentele pot aduce ceartă, asta dacă cei mai mulți nu știu să fie flexibili. Astrele îi sfătuiesc pe nativi să se bucure de ceea ce trăiesc. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec: 21 martie […]
Acum 4 ore
06:40
Fără surprize la capitolul „prețul carburanților” – și astăzi, 23 ianuarie, benzina s-a scumpit cu opt bani, iat motorina cu 13 bani # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noile prețuri pentru ziua de astăzi, 23 ianuarie 2026 – benzina se va scumpi cu 8 bani, iar motorina cu 13 bani. Astfel, un litru de benzină va fi comercializat cu 22 de lei și 90 de bani, iar un litru de motorină va ajunge să coste […]
06:20
Meteo, 23 ianuarie 2026: ninsori pe arii extinse și valori termice ușor sub zero # Observatorul de Nord
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 23 ianuarie 2026, în raioanele de nord ale Republicii Moldova sunt posibile ninsori pe arii extinse, iar valorile termice vor fi ușor sub zero grade Celsius. Astfel, temperatura aerului se va încadra între -1 și -5 grade Celsius, probabilitatea unor ninsori este de 25 la sută, umiditatea aerului va fi de […]
Acum 24 ore
16:10
Ziua Internațională a Educației, marcată prin dialog și reflecție la Biblioteca Municipală „M. Sadoveanu” din Soroca # Observatorul de Nord
În ajunul Zilei Internaționale a Educației, Biblioteca Municipală „M. Sadoveanu" din Soroca a găzduit astăzi, o activitate menită să aducă în prim-plan importanța educației ca proces continuu, care se extinde dincolo de sala de clasă și ne modelează pe parcursul întregii vieți. Evenimentul a reunit 15 participanți, care s-au implicat activ într-un dialog deschis, presărat […]
15:40
Drona depistată în dimineața zilei de 22 ianuarie în satul Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, este activă și conține un dispozitiv explozibil, informează oamenii legii. Deocamdată, nu sunt detalii despre cantitatea de explozibil. Ca măsură preventivă, s-a decis evacuarea locuitorilor caselor învecinate celei în grădina căreia a fost depistată drona, scrie anticoruptie.md „La moment este evaluat […]
15:40
Linia Electrică Aeriană Vulcănești – Chișinău a fost testată: este energizată și funcționează la parametrii standard # Observatorul de Nord
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat astăzi că, au fost efectuate primele teste pe Linia Electrică Aeriană Vulcănești – Chișinău, care s-au desfășurat cu succes, linia fiind energizată și funcționând la parametrii standard. LEA Vulcănești-Chișinău, supranumită și Linia independenței energetice, a fost finalizată în luna decembrie, iar stațiile electrice Chișinău și Vulcănești vor fi finalizate în […]
15:10
Primăriile din mai multe sate din raion încearcă să sprijine persoanele vulnerabile în perioada rece a anului, în funcție de posibilități și de situațiile din fiecare localitate. Ajutorul vine sub diferite forme, de la lemn de foc și adăpost, până la monitorizare constantă și implicarea comunității. În satul Parcani, primarul Victoria Prisacari spune că au […]
13:30
Am răsuflat ușurați: Trump a anunțat la Davos că nu va invada militar Groenlanda # Observatorul de Nord
Și nu va impune taxe Europei din 1 februarie pentru refuzul de a-i ceda această „bucată de ghiață". În vigoare însă rămâne formarea așa numitului Consiliu (Mondial) al Păcii (CP), unde-i invită de-a valma ca membri pe toți cei care contează în mintea lui: și pe cei ce se apără în războiaie de agresiune și […]
12:50
Șase școli din raionul Soroca ar putea fi reorganizate: ministrul Educației, în vizită de lucru la Soroca # Observatorul de Nord
Viitorul a șase instituții de învățământ din raionul Soroca a intrat oficial în dezbatere publică, după ce ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a efectuat o vizită de lucru în teritoriu. Autoritățile raionale și locale urmează să decidă, în următoarele luni, dacă școlile vor fi reorganizate în Școli Primare-Grădinițe, o măsură propusă din cauza numărului […]
11:40
Un vaccin administrat la timp poate preveni mai multe tipuri de cancer. Recomandă vaccinul anti-HPV cu încredere! # Observatorul de Nord
Cadrele medicale sunt principalul punct de informare pentru pacienți atunci când vine vorba despre vaccinare. De aceea, dacă profesezi în domeniu, este important să cunoști actualizările din schema de vaccinare împotriva virusului papiloma uman (HPV), pentru a transmite pacienților informații corecte și conform recomandărilor în vigoare. Schema actualizată de vaccinare HPV este următoarea: 9-14 ani […]
10:40
În cadrul unor proiecte, locuitorii raionului Florești au beneficiat de servicii de screening și prevenire a tuberculozei # Observatorul de Nord
Peste trei mii de persoane din mai multe raioane ale Republicii Moldova au beneficiat, în anul 2025, de servicii de screening și prevenire a tuberculozei /TB/, în cadrul a patru proiecte finanțate de Compania Națională de Asigurări în Medicină /CNAM/ din fondul măsurilor de profilaxie, transmite moldpres.md Potrivit instituției, scopul general al proiectelor a fost […]
09:40
În liniștea unei nopți de octombrie, într-un sat din nordul republicii un bătrân a deschis ușa casei sale propriului fiu. Câteva minute mai târziu, locuința s-a transformat într-o scenă de violență extremă. Cazul, care a zguduit comunitatea locală, a fost încheiat recent de instanță, care a pronunțat o condamnare dură: 9 ani de închisoare cu […]
09:20
Atenție! Utilizarea serviciilor prestate de CNAS astăzi, în intervalul orelor 10:00 – 12:00, va fi sistată # Observatorul de Nord
Casa Naţională de Asigurări Sociale informează că astăzi, 22 ianuarie 2026, în intervalul orelor 10:00 – 12:00, vor fi efectuate lucrări de mentenanță la nivelul resurselor informaţionale CNAS, găzduite pe platforma tehnologică guvernamentală MCloud, desfășurate de Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică. Aceste lucrări sunt necesare pentru asigurarea funcționării optime a unor resurse informatice şi […]
09:10
Ministerul Educației și Cercetării recomandă organizarea evenimentului comemorativ național „Fiecare flacără e un nume”. # Observatorul de Nord
Ministerul Educației și Cercetării a emis o circulară adresată instituțiilor de învățământ general și organelor locale de specialitate în domeniul educației, prin care informează despre organizarea activităților dedicate comemorării victimelor Holocaustului, în cadrul decadei educației interculturale. Potrivit documentului, activitățile se vor desfășura în perioada 26-30 ianuarie 2026, în conformitate cu planul-cadru aprobat prin ordinul MEC […]
Ieri
08:50
Magistrata Marina Rusu, care a protestat în fața sediului Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), reclamând un tratament discriminatoriu la locul de muncă, a acționat în judecată Parlamentul, Guvernul și CSM. O cerere în acest sens a fost înregistrată la Judecătoria Chișinău, în data de 21 ianuarie. Rusu a declarat anterior că, deși are program redus de muncă, i […]
08:40
Premieră europeană? Cum vrea Țara Galilor să pedepsească deputații care dezinformează intenționat # Observatorul de Nord
Țara Galilor (parte a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord) se pregătește să voteze o inițiativă legislativă fără precedent: sancționarea politicienilor care mint intenționat. Proiectul, aflat pe agenda Seneddului (parlamentul galez), ar putea deveni un reper internațional în lupta împotriva dezinformării politice. Acesta prevede mecanisme de responsabilizare a parlamentarilor și urmărește inclusiv […]
08:30
Curs valutar, 22 ianuarie 2026: dolarul se scumpește cu trei bani, iar euro valorează 19 lei și 90 de bani # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 22 ianuarie 2026, euro ajunge la valoarea de 19 lei și 90 de bani. Dolarul american urcă la 16 lei și 98 de bani, cu 3 bani mai mult. Hrivna ucraineană se menține la valoarea de 39 de bani, iar leul […]
08:00
Tăiere ilegală de arbori la Cosăuți: intervenție promptă a inspectorilor de mediu și Poliției de Frontieră # Observatorul de Nord
În cadrul unei razii comune desfășurate împreună cu angajații Direcției Regionale Nord a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, inspectorii de mediu din Soroca au depistat și documentat un caz de tăiere neautorizată a arborilor în localitatea Cosăuți. În urma acțiunilor de control și a măsurilor investigative întreprinse, s-a stabilit că un locuitor al satului […]
07:20
Fără huliganism la Soroca – Inspectoratul de Poliție desfășoară zilnic activități de patrulare # Observatorul de Nord
Pentru menținerea ordinii publice și prevenirea cazurilor de huliganism, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Soroca desfășoară zilnic activități de patrulare, monitorizare și prevenire în zonele publice și cu aflux sporit de persoane. Huliganismul afectează siguranța și liniștea comunității. Îndemnăm cetățenii să adopte un comportament responsabil, să respecte normele legale și să evite orice acțiuni […]
07:10
Horoscopul zilei de 22 ianuarie 2026. Scorpionii caută noi prieteni. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Indiferent de zodie, ești invitată să stai cu gândurile negative fără să-ți fie teamă. Nu te judeca prea tare pentru lucruri mărunte. Oferă-ți ritualuri simple care onorează fiecare nou început. Practicile realizate în liniște te vor ajuta să te deschizi. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec: 21 […]
06:20
Benzina și motorina, la preț tot mai mare: astăzi, cu șase bani și, respectiv 10 bani mai mult # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru astăzi, 22 ianuarie 2026. Astfel, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 22,82 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 19,40 lei, ceea ce înseană o scumpire cu șase bani […]
06:10
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 22 ianuarie 2026, sunt posibile ninsori, iar temperatura aerului va crește până la zero grade Celsius. Astfel, valorile termice se vor încadra între zero și -4 grade Celsius, probabilitatea unor ninsori este de 35 la sută, umiditatea aerului va fi de 97 procente, iar […]
21 ianuarie 2026
19:40
Fii vocea schimbării: Elevii Gimnaziului Bulboci învață să spună „STOP” bullying-ului # Observatorul de Nord
Astăzi, la IP Gimnaziul Bulboci, elevii și cadrele didactice au participat la o activitate educativă dedicată prevenirii și combaterii bullying-ului. Evenimentul a avut drept scop conștientizarea tinerilor asupra efectelor violenței, intimidării și discriminării în mediul școlar. Mesajul campaniei, „Fii vocea schimbării. Stop bullying!", a fost transmis de doamna Doina Cebotarean, inspector de poliție din Soroca, […]
19:10
Astăzi, la Drochia, a fost inițiată o activitate de informare și consiliere profesională în cadrul proiectului „Îmbunătățirea calificărilor profesionale și a oportunităților de angajare pentru refugiații ucraineni stabiliți în nordul Republicii Moldova", de către mediatorul comunitar Nelea Pîn
16:50
Vlad Plahotniuc va petrece și următoarele 30 de zile după gratii. Magistrații au decis în lipsa inculpatului # Observatorul de Nord
Vlad Plahotniuc urmează să-și petreacă și următoarele 30 de zile după gratii, în penitenciarul N13 din capitală. Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, au pronunțat încheierea în absența inculpatului, care a refuzat să fie escortat în fața instanței. Procurorul de caz și-a argumentat cererea prun faptul că Plahotniuc „s-a eschivat de la justiție timp de șase […] Post-ul Vlad Plahotniuc va petrece și următoarele 30 de zile după gratii. Magistrații au decis în lipsa inculpatului apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:50
Oportunitate educațională gratuită pentru elevii din școli profesionale, colegii și centre de excelență # Observatorul de Nord
Elevii din școli profesionale, colegii și centre de excelență din mun Bălți, pasionați de IT, inginerie, tehnologie și domenii STEM, au acum acces la o oportunitate educațională gratuită și unică în municipiul Bălți, prin intermediul Clubului Tinerilor Makeri (CTM), program implementat la Tekwill Bălți. Inițiativa își propune să răspundă nevoii tot mai mari de specialiști […] Post-ul Oportunitate educațională gratuită pentru elevii din școli profesionale, colegii și centre de excelență apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:10
Soroca ar putea avea trei monumente comemorative din bronz în memoria lui Nicolae Bulat, Grigore Vieru și Ion Druță # Observatorul de Nord
În municipiul Soroca ar putea fi instalate trei creații sculpturale dedicate unor personalități marcante pentru cultura noastră națională și locală. Este vorba de sculptura din bronz, în memoria lui Nicolae Bulat (în preajma Cetății Soroca), Bustul lui Ion Druță pe Aleea Clasicilor din Parcul „Mihai Eminescu” și compoziția din bronz, cu denumirea „Grigore Vieru cu maica sa […] Post-ul Soroca ar putea avea trei monumente comemorative din bronz în memoria lui Nicolae Bulat, Grigore Vieru și Ion Druță apare prima dată în Observatorul de Nord.
14:30
Premierul Alexandru Munteanu, la Davos: „Republica Moldova a ales să iasă din zona gri a geografiei…” # Observatorul de Nord
Importanța cooperării între state pentru asigurarea păcii, stabilității și prosperității, precum și consecințele războiului Federației Ruse în Ucraina a fost subliniată de Prim-ministrul Alexandru Munteanu la panelul dedicat stării economice în contextul provocărilor regionale și globale, desfășurat în cadrul Forumului Economic de la Davos. Șeful Executivului a reafirmat angajamentul țării noastre de a contribui activ […] Post-ul Premierul Alexandru Munteanu, la Davos: „Republica Moldova a ales să iasă din zona gri a geografiei…” apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:20
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea a două sentințe de condamnare în cazul a doi bărbați, de 26 și 42 de ani, găsiți vinovați de conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate și fără a deține permis de conducere. Prin hotărârile instanței, inculpații au fost condamnați la pedeapsa cu închisoarea: primul – la 3 ani și […] Post-ul Au șofat în stare de ebrietate și au fost condamnați la închisoare apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:20
Judecătorul care ar fi agresat, pe 9 octombrie anul trecut, alături de alţi doi colegi de-ai săi, un angajat al unei benzinării din Soroca, rămâne suspendat din funcţie pe perioada anchetei, transmite tvrmoldova.md. Consiliul Superior al Magistraturii a respins, ca fiind inadmisibilă, cererea lui Ghenadie Tocaiuc de a-şi relua activitatea. Pe numele lui […] Post-ul Judecătorul chefliu de la Soroca rămâne suspendat din funcție apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:20
Sofia Vicoveanca, mesaj cutremurător după ce a făcut infarct: „Am căpătat o viață nouă”! # Observatorul de Nord
Sofia Vicoveanca a transmis un mesaj cutremurător după ce a trecut printr-un infarct, un moment care i-a schimbat profund perspectiva asupra vieții. Artista a mărturisit că această încercare grea a făcut-o să conștientizeze cât de fragilă este existența și cât de important este fiecare moment trăit. În mesajul său emoționant, interpreta de muzică populară a […] Post-ul Sofia Vicoveanca, mesaj cutremurător după ce a făcut infarct: „Am căpătat o viață nouă”! apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:40
Un biciclist de 68 de ani din Căprești a fost tamponat mortal de un șofer de 34 de ani # Observatorul de Nord
Accidentul a avut loc, ziua în ameaza mare, în satul Căprești, care se află la circa 60 kilometri de soroca. Un bărbat de 68 de ani, aflat la ghidonul unei biciclete a fost lovit de un microbuz e marca Mercedes Vito, la volanul căruia se afla un șofer în vârstă de 34 de ani. Cu […] Post-ul Un biciclist de 68 de ani din Căprești a fost tamponat mortal de un șofer de 34 de ani apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:10
Ziua Națională a Culturii a fost marcată ieri la Soroca printr-un spectacol festiv organizat la Palatul de Cultură. Evenimentul are loc în fiecare an pe 15 ianuarie și este dedicat marelui poet Mihai Eminescu, născut la această dată. Secția Cultură și Turism a Consiliului Raional Soroca, împreună cu Instituția Publică Palatul de Cultură Soroca, au […] Post-ul Ziua Națională a Culturii sărbătorită la Soroca / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:40
„Pe ulița noastră, când trecea Domnul Învățător, și câinii tăceau” – a fost cândva # Observatorul de Nord
Nu era frică, era un respect cum nu mai există azi. Domnul Popescu nu avea nevoie de legi sau regulamente școlare ca să țină clasa în frâu. O singură privire pe deasupra ochelarilor era de ajuns ca 30 de copii să încremenească în bănci, cu mâinile la spate. Îmi amintesc o zi din 1975. Un […] Post-ul „Pe ulița noastră, când trecea Domnul Învățător, și câinii tăceau” – a fost cândva apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:00
Un vaccin azi poate preveni mai multe tipuri de cancer mâine. Vaccinează-ți copilul împotriva HPV! # Observatorul de Nord
Vaccinarea împotriva virusului papiloma uman (HPV) ajută organismul băiatului să se protejeze din timp împotriva celor mai frecvente și periculoase tipuri de HPV, oferind protecție pe termen lung, înainte de posibilul contact cu virusul, informează Ministerul Sănătății din Republica Moldova. La băieți și bărbați, anumite tipuri de HPV sunt asociate cu forme de cancer, precum […] Post-ul Un vaccin azi poate preveni mai multe tipuri de cancer mâine. Vaccinează-ți copilul împotriva HPV! apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:50
Aproape 10 mii de pacienți, în rând pentru proteze gratuite. Timp mediu de așteptare – un an # Observatorul de Nord
Circa zece mii de pacienți se află pe lista de așteptare pentru proteze la șold, genunchi sau umăr. Timpul mediu de așteptare este de aproape un an. Persoanele asigurate pot beneficia de aceste intervenții gratuit, informează ipn.md Ministerul Sănătății a precizat că statul acoperă integral costul protezelor pentru pacienții asigurați prin sistemul asigurărilor obligatorii de […] Post-ul Aproape 10 mii de pacienți, în rând pentru proteze gratuite. Timp mediu de așteptare – un an apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:50
Curtea Supremă taie „elanul” deputaților găgăuzi. Două hotărâri, suspendate înainte de scrutinul regional # Observatorul de Nord
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a anulat integral încheierea Curții de Apel Sud, în litigiul Oficiul Teritorial Comrat al Cancelariei de Stat împotriva Adunării Populare a Găgăuziei. Hotărârea irvocabilă, pronunțată în data de 20 ianuarie, suspendă două decizii aprobate de către deputații din regiune la finalul anului trecut. Aceste acte administrative se referă la activitatea organului […] Post-ul Curtea Supremă taie „elanul” deputaților găgăuzi. Două hotărâri, suspendate înainte de scrutinul regional apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:10
Și procurorii stau la închisoare – unul a fost condamnat la cinci ani de detenție # Observatorul de Nord
Judecătoria Cahul, sediul Central, a recunoscut vinovat un procuror anticorupție din cadrul Oficiului Sud (actualmente suspendat din funcție), care a exercitat timp de o lună și funcția de șef interimar al Procuraturii raionului Cahul. Acesta a fost condamnat pentru săvârșirea infracțiunilor de tragere cu bună-știință la răspundere penală a unei persoane nevinovate și amestec în […] Post-ul Și procurorii stau la închisoare – unul a fost condamnat la cinci ani de detenție apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:10
Doamne, ce „scârbă”! Oamenii lui Șor nu vor participa la alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei # Observatorul de Nord
Într-un interviu pentru canalul de televiziune Rossia24, fugarul penal Ilan Șor a declarat că, „…Власти Молдавии попытаются помешать процессу выборов в Гагаузии. По его мнению, выборы в Народное собрание Гагаузии, которые назначены на 22 марта 2026 года, представляют собой неправильный процесс”, scrie vesti.ru În opinia lui Șor, „…Găgăuzia are o bașcană aleasă, Evghenia Guțul, care […] Post-ul Doamne, ce „scârbă”! Oamenii lui Șor nu vor participa la alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:40
Veste bună! Permisele de conducere moldovenești vor fi recunoscute, în scurt timp, în Franța # Observatorul de Nord
Acest lucru a devenit posibil după ce Adunarea Națională a Franței a aprobat acordul bilateral privind recunoașterea permiselor moldovenești. Acordul urmează să fie promulgat de președintele Emmanuel Macron, după care va intra în vigoare. Altfel, Acordul prevede preschimbarea reciprocă a permiselor de conducere categoria B, eliberate începând cu 1 ianuarie 2020. Pentru permisele emise înainte […] Post-ul Veste bună! Permisele de conducere moldovenești vor fi recunoscute, în scurt timp, în Franța apare prima dată în Observatorul de Nord.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:50
Are telefon de ultima generație, locuiește la hotel, dar cere milă de la oameni – este vorba despre o tânără de 25 de ani… # Observatorul de Nord
O tânără de 25 de ani din Republica Moldova a fost prinsă la cerșit în Iași de către polițiștii locali. Aceasta stătea într-un scaun cu rotile lângă Kaufland-ul din Tătărași, invocând probleme de sănătate pentru a primi ajutor. În realitate, Gheorghina S. nu are probleme grave de sănătate. Locuiește într-un apartament nou, în regim hotelier, […] Post-ul Are telefon de ultima generație, locuiește la hotel, dar cere milă de la oameni – este vorba despre o tânără de 25 de ani… apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
Curs valutar, 21 ianuarie 2026: valutele de referință s-au ieftinit, în raport cu leul moldovenesc # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 21 ianuarie 2026, euro ajunge la valoarea de 19 lei și 90 de bani, cu trei bani mai puțin decât ieri. Dolarul american scade la 16 lei și 95 de bani, cu 19 bani mai puțin. Hrivna ucraineană se menține la […] Post-ul Curs valutar, 21 ianuarie 2026: valutele de referință s-au ieftinit, în raport cu leul moldovenesc apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:30
Creșterea ratei de școlarizare a copiilor de etnie romă, prioritate pentru MEC. Dan Perciun: „Înregistrăm rezultate încurajatoare” # Observatorul de Nord
Creșterea ratei de școlarizare a copiilor de etnie romă, precum și combaterea abandonului și a absenteismului școlar reprezintă o prioritate atât pentru Ministerul Educației și Cercetării (MEC), cât și pentru comunitatea romă. Declarația a fost făcută de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, în cadrul discuțiilor dintre reprezentanții comunității rome și MEC, transmite moldpres.md „Deși […] Post-ul Creșterea ratei de școlarizare a copiilor de etnie romă, prioritate pentru MEC. Dan Perciun: „Înregistrăm rezultate încurajatoare” apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:50
Subvenții pentru agricultori, în valoare de peste 520 de milioane de lei, autorizate spre plată de AIPA # Observatorul de Nord
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a reluat procesul de achitare a subvențiilor pentru agricultori, odată cu intrarea în vigoare a Legii bugetului de stat pentru anul 2026, transmite moldpres.md/ Astfel, până în prezent, pentru forma de plată post-investiții, AIPA a autorizat suma de 520,15 milioane de lei pentru 1400 cereri destinate susținerii […] Post-ul Subvenții pentru agricultori, în valoare de peste 520 de milioane de lei, autorizate spre plată de AIPA apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:10
Horoscopul zilei de 21 ianuarie 2026. Peștii au energie. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
În timp ce planeta Mercur necesită precizie logică din partea nativilor pentru a funcționa corect, Luna în Pești îi încurajează pe aceștia să aibă încredere în visele lor și să încerce să le transforme în realitate. Este o zi în care anumite momente vor fi definitorii, dar vor fi de asemenea parte dintr-o balanță […] Post-ul Horoscopul zilei de 21 ianuarie 2026. Peștii au energie. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
07:00
Satul Sofia, raionul Drochia a primit autospecială de intervenție, din partea Poloniei # Observatorul de Nord
Șase localități din Republica Moldova au fost dotate, în 2025, cu autospeciale de intervenție în caz de incendii. Potrivit autorităților, vehiculele vor contribui la creșterea siguranței comunităților locale. Autospecialele au fost donate de Voievodatul Wielkopolska din Polonia, iar aducerea lor în țară a fost posibilă cu sprijinul Uniunii Europene și al Solidarity Fund PL în […] Post-ul Satul Sofia, raionul Drochia a primit autospecială de intervenție, din partea Poloniei apare prima dată în Observatorul de Nord.
06:10
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 21 ianuarie 2026, vremea va continua să fie sub limitele perioadei, iar ninsorile sunt probabile doar în proporție de zece la sută. Temperatura aerului se va încadra între -5 grade Celsius și -15 grade Celsius, umiditatea aerului va fi de 89 procente, iar vântul […] Post-ul Meteo, 21 ianuarie 2026: vreme geroasă, fără precipitații apare prima dată în Observatorul de Nord.
00:30
Un nou val de manipulare pro-Kremlin la tema exportului de fructe moldovenești în UE # Observatorul de Nord
Propaganda Kremlinului omite explicațiile autorităților R. Moldova pe tema exportului de fructe în Uniunea Europeană (UE). La începutul săptămânii, unii exportatori moldoveni s-au plâns de blocaj administrativ, afirmând că noile cote de export de fructe pentru 2026 încă n-au fost activate, ceea ce le provoacă pierderi financiare. Aceste informații au fost mediatizate de mai multe canale de Telegram, cunoscute pentru promovarea informațiilor false (aici sau aici). Este vorba, în mare parte, de canale de limbă rusă cu politică editorială pro-Kremlin. Aceleași informații au […] Post-ul Un nou val de manipulare pro-Kremlin la tema exportului de fructe moldovenești în UE apare prima dată în Observatorul de Nord.
