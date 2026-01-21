Statul bulgar intră în joc: gigantul energetic, cu afaceri în Moldova, cedează 5% dintr-un proiect offshore
Bani.md, 21 ianuarie 2026 17:30
OMV Petrom, cea mai mare companie de petrol și gaze din România cu afaceri inclusiv în Republica Moldova, a anunțat că a vândut o participație de 5% din proiectul de explorare offshore Han Asparuh din Bulgaria către Bulgarian Energy Holding (BEH), companie deținută de statul bulgar. O tranzacție similară a fost realizată și de partenerul
• • •
Acum 5 minute
17:50
Agenția Internațională pentru Energie (IEA) și-a revizuit în creștere estimările privind cererea globală de petrol pentru anul 2026, apreciind totodată că nivelul ridicat al ofertei la nivel mondial reduce temerile legate de riscurile geopolitice. Noile prognoze au fost publicate miercuri, în primul raport al agenției privind piața petrolului din acest an. Potrivit IEA, cererea globală
Acum 30 minute
17:30
OMV Petrom, cea mai mare companie de petrol și gaze din România cu afaceri inclusiv în Republica Moldova, a anunțat că a vândut o participație de 5% din proiectul de explorare offshore Han Asparuh din Bulgaria către Bulgarian Energy Holding (BEH), companie deținută de statul bulgar. O tranzacție similară a fost realizată și de partenerul
Acum o oră
17:00
UE menține sprijinul umanitar pentru populația vulnerabilă: Moldova, inclusă în bugetul de 1,9 miliarde de euro # Bani.md
Republica Moldova va beneficia de 8 milioane de euro pentru proiecte umanitare în anul 2026, în cadrul bugetului inițial de 1,9 miliarde de euro aprobat de Comisia Europeană pentru ajutor umanitar la nivel global. Fondurile sunt alocate într-un context dificil, în care 239 de milioane de persoane din întreaga lume au nevoie de asistență, iar
Acum 4 ore
15:30
Companiile aeriene, puse la colț în UE: bagaj de mână gratuit și despăgubiri păstrate la 3 ore # Bani.md
Companiile aeriene din Uniunea Europeană ar putea fi obligate, în perioada următoare, să accepte gratuit bagajul de mână și să mențină dreptul pasagerilor la despăgubiri în cazul întârzierilor de peste trei ore. Poziția a fost adoptată miercuri de Parlamentul European, care a votat masiv în favoarea consolidării drepturilor călătorilor, intrând astfel într-o confruntare directă cu
14:50
Tariful la gazele naturale pentru consumatorii din Republica Moldova are premise clare de reducere, susține Alexandr Slusari, membru al Consiliului Energocom. Acesta susține că noul tarif va fi de 14,50 – 14,80 de lei pentru metrul cub cu TVA inclus. El a luat ca bază de calcul tarifele ANRE aprobate la sfârșitul anului 2025 cu
14:10
Centrala de la Cuciurgan, autorizată de ANRE să producă energie electrică până în iulie 2026 # Bani.md
Centrala de la Cuciurgan a primit licență pentru producerea energiei electrice pe o perioadă de șase luni. Decizia a fost adoptată printr-o hotărâre a Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) din 13 ianuarie. Licența este valabilă în perioada 15 ianuarie – 14 iulie 2026. Potrivit documentului, „se eliberează Societății pe
Acum 6 ore
13:50
Sectorul bancar din Republica Moldova a încheiat anul 2025 cu un profit net record de 4,93 miliarde de lei, în creștere cu 23,5% față de anul 2024, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei. Creșterea profitabilității a fost susținută în principal de veniturile din dobânzi, care au depășit 11,16 miliarde de lei, dar și
13:10
În luna decembrie 2025, cumpărările de valută străină de la persoanele fizice au însumat 491,75 milioane euro (echivalent), cele mai mari volume fiind înregistrate la euro – 368,05 mil. euro, dolari SUA – 82,77 mil. euro, arată datele Băncii Naționale a Moldovei. La rândul lor, vânzările de valută către persoanele fizice au totalizat 183,10 milioane
12:40
Compania energetică de stat a Turciei, Turkish Petroleum Corp (TPAO), poartă discuții cu gigantul american Chevron privind desfășurarea unor operațiuni comune de explorare a petrolului și gazelor naturale. Informația a fost confirmată pentru Bloomberg de un oficial turc familiarizat cu negocierile. Potrivit sursei citate, cooperarea dintre TPAO și Chevron ar urma să vizeze în special
Acum 8 ore
11:50
Reforma Calea Ferată din Moldova ar urma să fie finalizată în prima jumătate a anului 2026 și prevede divizarea companiei în structuri separate, cu delimitarea clară între infrastructura feroviară și serviciile de transport de pasageri și marfă. Anunțul a fost făcut de vicepremierul de la Chișinău, Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în
11:40
Proprietarii de terenuri vor fi trași la răspundere pentru degradarea solului. Legea intră în vigoare peste un an. Parlamentul Republicii Moldova a aprobat Legea privind utilizarea, conservarea și protecția solurilor, un act normativ amplu care introduce obligații clare pentru proprietarii și deținătorii de terenuri, în special cele agricole, și stabilește mecanisme de control și sancționare pentru
11:20
Licență de trader pe 10 ani pentru Romgaz Trading: compania românească intră pe piața angro din Moldova # Bani.md
Romgaz Trading SRL, subsidiara din Republica Moldova a companiei românești de stat Romgaz, cel mai mare producător și operator de înmagazinare de gaze naturale de peste Prut, a primit licență de trader de gaze naturale din partea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) de la Chișinău. Licența a fost acordată săptămâna trecută și este
11:20
La sfârșitul lunii decembrie 2025, în economia Republicii Moldova circulau mai mulți bani, iar băncile au acordat mai multe credite, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei. Volumul banilor aflați efectiv în circulație a depășit 50 de miliarde de lei, fiind mai mare atât față de luna noiembrie, cât și față de aceeași perioadă
11:10
Deputatul Ion Chicu a criticat dur proiectul bugetului de stat pentru 2026, în cadrul ședinței Parlamentul Republicii Moldova, avertizând asupra creșterii accelerate a costurilor cu datoria publică și a majorărilor de cheltuieli pentru instituțiile statului. Potrivit lui Chicu, bugetul pentru 2026 prevede 6,2 miliarde de lei doar pentru plata dobânzilor la împrumuturile contractate, iar serviciul
11:10
Cash-ul rămâne rege în Moldova: diferență de aproape 6 miliarde de lei între retrageri și depuneri în 2025 # Bani.md
În anul 2025, numerarul a rămas un element central al economiei Republicii Moldova, în pofida limitelor impuse pentru plățile cash și a eforturilor autorităților de a stimula tranzacțiile fără numerar. Datele, publicate de Banca Națională a Moldovei, arată că volumul eliberărilor de numerar din casele băncilor a depășit încasările, diferența ajungând la 5,96 miliarde de
11:10
În luna decembrie 2025, volumul creditelor noi acordate în Republica Moldova a ajuns la 7 785,0 milioane lei, în creștere cu 12,3% față de luna precedentă, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei. Creditele în moneda națională au continuat să domine piața, reprezentând 79% din total, sau 6 148,3 milioane lei, înregistrând un avans
11:10
În luna decembrie 2025, depozitele noi atrase la termen au totalizat 4 942,2 milioane lei, în creștere cu 38,6% față de luna noiembrie, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei. Depozitele în moneda națională au reprezentat 67,8% din total și au însumat 3 353,1 milioane lei, marcând un avans lunar de 25,8%. Depozitele în
10:30
FMI înrăutățește din nou prognoza pentru economia Rusiei. Creștere sub 1% și stagnare prelungită # Bani.md
Fondul Monetar Internațional (FMI) a revizuit în scădere prognozele privind ritmul de creștere al economiei ruse. Potrivit noii evaluări publicate în luna ianuarie, produsul intern brut al Rusiei va crește în 2026 cu doar 0,8%, cu 0,2 puncte procentuale mai puțin decât estimarea din octombrie și cu 0,4 puncte procentuale sub prognoza avansată de FMI
10:20
Președintele Kazahstanului, Kasîm-Jomart Tokayev, a anunțat o reformă profundă a sistemului politic al țării, care prevede lichidarea parlamentului bicameral și trecerea la un legislativ unicameral, în cazul în care modificările constituționale vor fi aprobate prin referendum național. Anunțul a fost făcut pe 20 ianuarie, în cadrul ședinței Narodnîi Kurultai, desfășurată la Kîzîlorda, pe care Tokayev
10:10
Atunci când consumatorii comandă sushi sau rulouri cu somon într-un restaurant japonez, rareori își imaginează că acest ingredient „tradițional" este, de fapt, rezultatul uneia dintre cele mai eficiente campanii de marketing alimentar din istorie, inițiată de Norvegia în anii '80. În a doua jumătate a anilor 1970 și începutul anilor 1980, Norvegia a extins rapid
10:00
Statul strânge șurubul! Petroliștii, luați la verificări fulger după scandalul motorina de iarnă # Bani.md
Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor (ISSPNPC) anunță că, prin intermediul Centrului Unic de Apel pentru Consumatori, au fost recepționate apeluri telefonice în care consumatorii au semnalat posibile neconformități privind calitatea motorinei comercializate la unele stații de alimentare cu combustibili. Totodată, în spațiul online și pe rețelele de socializare au fost
Acum 12 ore
09:50
Conglomeratul mexican Grupo Carso, controlat de miliardarul Carlos Slim, a ajuns la un acord pentru achiziționarea participației deținute de Lukoil în proiectele petroliere offshore Ichalkil și Pokoch, situate în Golful Mexic. Informația a fost confirmată de companie într-un raport transmis Bursei Mexicane și citată de agenția Reuters. Tranzacția prevede cumpărarea Fieldwood Mexico, subsidiara Lukoil care
09:50
Republica Moldova ar deveni cel mai scump stat din Europa la electricitate pentru populație, dacă ar fi inclusă în clasamentul european al prețurilor ajustate la puterea de cumpărare (PPS), potrivit unui calcul comparativ realizat pe baza metodologiei HEPI (Household Energy Price Index). Conform datelor din tabelul HEPI pentru luna decembrie 2025, media Uniunii Europene este
09:00
Bugetul public a încasat circa 2 miliarde de lei de la începutul anului, în mare parte din contribuții sociale # Bani.md
De la începutul anului, încasările la Bugetul public național (BPN) administrate de Serviciul Fiscal de Stat au constituit 1,9 miliarde de lei, ceea ce denotă o creștere de circa 862,2 milioane de lei, sau aproximativ 80,1%, comparativ cu perioada similară a anului precedent. Potrivit datelor operative, doar în perioada 12–16 ianuarie 2026, la BPN au
Acum 24 ore
21:30
Șeful Moldovagaz, Vadim Ceban, a declarat că sunt întrunite premisele necesare pentru ajustarea în scădere a tarifelor la gazele naturale, în contextul evoluțiilor favorabile ale prețurilor de achiziție din ultimele luni. În cadrul emisiunii „Rezoomat" de la Rezoomat, Ceban a explicat că reducerea potențială a tarifelor este determinată, în primul rând, de cotațiile bursiere și
Ieri
17:50
Bătălie pentru Warner Bros.: Netflix vine cu ofertă cash total și dă peste cap planurile Paramount # Bani.md
Netflix și Warner Bros. Discovery (WBD) au anunțat marți modificarea acordului definitiv privind achiziția grupului media, transformând tranzacția într-una exclusiv în numerar, fără a schimba prețul total de 82,7 miliarde de dolari. Decizia vine în contextul intensificării competiției pentru preluarea gigantului de la Hollywood și are drept scop contracararea ofertei rivale înaintate de Paramount Skydance.
17:40
Topul mondial al emigrației: Moldova ocupă locul 70, cu fiecare al patrulea cetățean stabilit în străinătate # Bani.md
Republica Moldova ocupă locul 70 din 178 de țări în clasamentul global al statelor cu cei mai mulți cetățeni plecați peste hotare, potrivit unei analize realizate de Visual Capitalist, pe baza datelor Departamentului ONU pentru Afaceri Economice și Sociale. Conform estimărilor pentru 2024, aproximativ 864 de mii de moldoveni trăiau în afara țării, ceea ce
17:30
Facturarea care a speriat ANRE. Cheltuieli nejustificate la Energocom, minus 41 de milioane # Bani.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a redus costurile de bază solicitate de S.A. „Energocom" pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale în regim de obligație de serviciu public, aferente anului de bază 2026. Potrivit documentului, Energocom a cerut aprobarea unor costuri totale în valoare de 114,25 milioane de lei, însă ANRE a acceptat
16:40
Turismul mondial a înregistrat un nou an record în 2025, când aproximativ 1,52 miliarde de persoane au călătorit peste hotare, arată datele publicate de Organizația Mondială a Turismului (UN Tourism). Rezultatele au fost alimentate în special de creșteri puternice ale numărului de turiști
16:40
Producția industrială din Republica Moldova a înregistrat o creștere semnificativă în luna noiembrie 2025, arată datele Biroul Național de Statistică. Comparativ cu noiembrie 2024, producția industrială (serie brută) s-a majorat cu 11,6%, iar pe parcursul ianuarie–noiembrie 2025 avansul cumulativ față de perioada similară din 2024 a fost de 4,9%. Creșterea din noiembrie a fost determinată […] Articolul Industria a lot „ia foc” în noiembrie! S-a majorat cu aproape 12% apare prima dată în Bani.md.
15:10
Capital de până la 750 000 de euro și control mai strict: ce propune noua lege pentru societățile de investiții # Bani.md
Supravegherea prudențială a societăților de investiții din Republica Moldova ar urma să fie reglementată, în premieră, printr-o lege separată, proiectul căreia a fost examinat în ședință de către secretarii de stat. Până acum, acest domeniu a fost reglementat prin prevederi dispersate în Legea privind piața de capital și prin acte normative secundare, iar noul document […] Articolul Capital de până la 750 000 de euro și control mai strict: ce propune noua lege pentru societățile de investiții apare prima dată în Bani.md.
14:30
Căldura se scumpește cu 16% la Comrat: ANRE a aprobat creșterea tarifului la 3 745 lei/Gcal # Bani.md
Locuitorii din municipiul Comrat vor achita un tarif mai mare pentru energia termică livrată centralizat, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat majorarea prețului la căldură. Decizia a fost luată marți, 20 ianuarie, iar hotărârea va intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial. Noul tarif a fost stabilit la […] Articolul Căldura se scumpește cu 16% la Comrat: ANRE a aprobat creșterea tarifului la 3 745 lei/Gcal apare prima dată în Bani.md.
14:20
Reabilitarea segmentului de cale ferată de la Văleni este o prioritate strategică pentru anul 2026, iar nefuncționalitatea acestuia generează pierderi lunare de aproximativ 10 milioane de lei pentru Calea Ferată din Moldova, a declarat ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea într-un video postat pe pagina ministerului pe care îl conduce. Potrivit ministrului, lucrările de consolidare sunt complexe […] Articolul CFM pierde 10 milioane lunar din cauza unui tronson înecat apare prima dată în Bani.md.
14:00
Ministerul Afacerilor Interne propune reguli dure pentru șoferii cu mașini înmatriculate peste hotare care încalcă regulile de circulație în Republica Moldova, inclusiv termene clare de notificare și mecanisme de identificare transfrontalieră, scrie REALITATEA. Proiectul de lege publicat de MAI prevede că șoferii nerezidenți sau proprietarii vehiculelor înmatriculate în alte state vor putea fi notificați prin […] Articolul Lovitură pentru șoferii cu numere străine. Amenzile vin și după aproape un an apare prima dată în Bani.md.
13:40
Subvenții reluate cu frâna trasă: AIPA aprobă peste 520 de milioane, fermierii așteaptă 3,4 miliarde de lei # Bani.md
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) anunță reluarea procesului de achitare a subvențiilor, odată cu intrarea în vigoare a Legii bugetului de stat pentru anul 2026. Până în prezent, AIPA a autorizat plăți în valoare de 520,15 milioane de lei pentru 1 400 de cereri depuse în cadrul formei de sprijin post-investiții, destinate […] Articolul Subvenții reluate cu frâna trasă: AIPA aprobă peste 520 de milioane, fermierii așteaptă 3,4 miliarde de lei apare prima dată în Bani.md.
13:30
Republica Moldova a intrat într-o zonă de turbulență pe piața imobiliară începând cu trimestrul III al anului 2025, iar această perioadă ar putea dura până în trimestrul II din 2026, susține economistul Veaceslav Ioniță, într-un interviu acordat publicației ZIUA. Potrivit expertului, scăderile de preț care pot apărea pe piață vor fi mai degrabă moderate și […] Articolul Șoc imobiliar! Moldova, cea mai scumpă țară din Europa la achiziția unui apartament apare prima dată în Bani.md.
12:10
Cripto sparge bariera: 600 de milioane de oameni au investit deja în valută digitală, iar în joc intră și băncile # Bani.md
Piața criptomonedelor intră într-o nouă etapă de maturitate, iar anul 2026 se conturează drept un moment-cheie al reglementării și al integrării reale cu finanțele tradiționale, susține Ignacio Aguirre Franco, directorul de marketing al platformei Bitget. Potrivit acestuia, nu mai este vorba doar despre un fenomen speculativ, ci despre o schimbare structurală a sistemului financiar global. […] Articolul Cripto sparge bariera: 600 de milioane de oameni au investit deja în valută digitală, iar în joc intră și băncile apare prima dată în Bani.md.
11:50
În trimestrul III al anului 2025, Republica Moldova a produs un volum record de 386 milioane kWh de energie electrică regenerabilă, cel mai mare nivel trimestrial înregistrat vreodată. Producția anualizată a depășit pentru prima dată pragul de 1 miliard kWh, iar estimarea pentru întreg anul 2025 este de aproximativ 1,2 miliarde kWh, potrivit economistului Veaceslav […] Articolul Succes periculos! Moldova produce prea mult curent și pierde bani apare prima dată în Bani.md.
10:40
Primii moldoveni și-au primit banii și dobânzile din obligațiunile de stat. Investiții totale de 755 milioane lei # Bani.md
Primele obligațiuni de stat vândute prin platforma eVMS.md au fost răscumpărate integral la 16 decembrie 2025, marcând finalizarea primului ciclu investițional, anunță Ministerul Finanțelor. Obligațiunile, cu maturitatea de un an și procurate în decembrie 2024, au fost rambursate integral, iar 631 de investitori și-au primit în conturile bancare atât sumele investite, cât și dobânzile aferente. […] Articolul Primii moldoveni și-au primit banii și dobânzile din obligațiunile de stat. Investiții totale de 755 milioane lei apare prima dată în Bani.md.
10:40
Regulament controversat! Statul poate interveni financiar în băncile aflate dificultate financiară # Bani.md
Consiliul Concurenței a aprobat Regulamentul privind ajutoarele de stat în favoarea entităților din sectorul financiar, document care stabilește cadrul de acordare, evaluare și monitorizare a sprijinului de stat destinat instituțiilor financiare din Republica Moldova. Hotărârea a fost adoptată în temeiul legislației naționale privind ajutorul de stat și concurența și în contextul alinierii la normele Uniunii […] Articolul Regulament controversat! Statul poate interveni financiar în băncile aflate dificultate financiară apare prima dată în Bani.md.
10:20
Republica Moldova a importat aproximativ 40 de milioane de metri cubi de gaze naturale lichefiate (LNG) din Statele Unite ale Americii. O parte din volume a fost livrată prin primul tanc ancorat la terminalul FSRU Alexandroupolis din Grecia, imediat după punerea acestuia în exploatare în 2024. Anunțul a fost făcut de ministrul energiei, Dorin Junghietu, […] Articolul Republica Moldova a importat circa 40 milioane metrii cubi de LNG din SUA apare prima dată în Bani.md.
10:00
Tandemul Belei Elena și Olga în favorizarea hotărîrii judecătorești abuzive în privința condamnatului Roșca Valeriu # Bani.md
Asociația Națională „COPYRIGHT” informează titularii de drepturi și publicul interesat că, în urma verificărilor efectuate în calitate de succesor universal al AO „Oficiul Republican al Dreptului de Autor” (AO ORDA), au fost identificate circumstanțe de o gravitate deosebită privind modul în care, în anul 2018, a fost favorizată anularea condamnării și stingerea antecedentului penal al […] Articolul Tandemul Belei Elena și Olga în favorizarea hotărîrii judecătorești abuzive în privința condamnatului Roșca Valeriu apare prima dată în Bani.md.
10:00
Sistemul informațional „Decizii vamale”, o nouă platformă digitală națională, urmează să automatizeze integral gestionarea deciziilor vamale și să alinieze procedurile Republicii Moldova la standardele Uniunii Europene. Proiectul este propus de Ministerul Finanțelor, prin Serviciul Vamal, și a fost examinat în cadrul ședinței secretarilor de stat din 19 iannuarie. Potrivit notei informative, sistemul este conceput drept […] Articolul Fără hârtii și semnături: vama va funcționa exclusiv printr-un sistem informațional nou apare prima dată în Bani.md.
09:50
Companiile rusești trec la „sărăcia tactică”: bonusuri tăiate și înghețarea salariilor pe fondul crizei economice # Bani.md
Companiile din Rusia au început să renunțe la indexarea salariilor și să reducă bonusurile pentru angajați, chiar și în lipsa unei deteriorări a indicatorilor financiari, relatează RBC. Potrivit sursei, tot mai multe firme adoptă modelul de „sărăcie tactică”, invocând agravarea problemelor din economie. La ședințele de bilanț pentru anul 2025, angajatorii le transmit angajaților necesitatea […] Articolul Companiile rusești trec la „sărăcia tactică”: bonusuri tăiate și înghețarea salariilor pe fondul crizei economice apare prima dată în Bani.md.
19 ianuarie 2026
21:50
Compania rusă Gazprom Neft a ajuns la un acord provizoriu pentru vânzarea pachetului său majoritar de acțiuni din rafinăriile petroliere sârbe NIS către grupul energetic ungar MOL, a anunțat luni ministrul Energiei din Serbia, Dubravka Djedovic Handanovic. Potrivit acesteia, tranzacția trebuie să fie aprobată de Office of Foreign Assets Control (OFAC), instituția din cadrul Trezoreriei […] Articolul Rușii ies din Serbia: Gazprom Neft își vinde imperiul petrolier către unguri apare prima dată în Bani.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:50
Profit record pentru un mare grup petrolier din regiune în 2025. Vânzările au crescut și datorită pieței din Moldova # Bani.md
Grupul KazMunayGas International, proprietarul Rompetrol Moldova, a încheiat anul 2025 cu un profit net de 128 de milioane de dolari, cel mai mare din istoria companiei, potrivit datelor prezentate de compania-mamă din Kazahstan, notează economica.net. Conform informațiilor oficiale, EBITDA consolidată a KMGI a ajuns la 424 de milioane de dolari în 2025, în creștere cu […] Articolul Profit record pentru un mare grup petrolier din regiune în 2025. Vânzările au crescut și datorită pieței din Moldova apare prima dată în Bani.md.
17:00
Teren minat la Giurgiulești! Extinderea portului ajunge în Rezervația „Prutul de Jos”, cu studiu de 660.000 lei # Bani.md
Ministerul Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a lansat procedura de contractare a serviciilor de consultanță pentru elaborarea unui studiu complex de Evaluare a Impactului asupra Mediului și Social (EIMS), necesar proiectului de extindere a Portul Internațional Liber Giurgiulești, în sumă de 660 mii de lei. Studiul vizează atât impactul la nivel național, cât și pe […] Articolul Teren minat la Giurgiulești! Extinderea portului ajunge în Rezervația „Prutul de Jos”, cu studiu de 660.000 lei apare prima dată în Bani.md.
16:20
Economia mondială dă semne de reziliență într-un context marcat de conflicte geopolitice, tensiuni comerciale și incertitudini legate de politica tarifară, iar perspectivele pentru anul 2026 sunt mai optimiste decât se anticipa anterior. Fondul Monetar Internațional (FMI) a revizuit în creștere prognoza de evoluție a economiei globale în cea mai recentă actualizare a raportului World Economic […] Articolul Economia mondială surprinde pozitiv: FMI ridică prognoza pentru 2026 apare prima dată în Bani.md.
15:30
56 de milioane de lei din buget, trimiși peste hotare! Lista organizațiilor internaționale plătite de Moldova în 2026 # Bani.md
Guvernul Republicii Moldova urmează să aprobe proiectul de hotărâre cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2026 a cotizațiilor de membru față de organizațiile internaționale. Documentul, elaborat de Ministerul Finanțelor, prevede alocarea unei sume totale de 56,4 milioane de lei, bani care vor fi direcționați către 56 de organizații internaționale și regionale, […] Articolul 56 de milioane de lei din buget, trimiși peste hotare! Lista organizațiilor internaționale plătite de Moldova în 2026 apare prima dată în Bani.md.
15:10
Angajații de la MAI, CNA și Centrul Național de Management al Crizelor vor primi sporuri ”cu caracter specific” # Bani.md
Sporuri cu caracter specific pentru angajații din Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție și Centrul Național de Management al Crizelor sunt prevăzute într-un proiect de hotărâre care modifică cadrul de aplicare a Legii privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Documentul a fost elaborat de Ministerul Finanțelor și a fost examinat în cadrul ședinței […] Articolul Angajații de la MAI, CNA și Centrul Național de Management al Crizelor vor primi sporuri ”cu caracter specific” apare prima dată în Bani.md.
