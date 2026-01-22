Mai puțini copii, mai multe funeralii! Moldova coboară la minimul istoric al natalității, 9 nașteri la mia de locuitori

15:30

Guvernul Republicii Moldova urmează să aprobe proiectul de hotărâre cu privire la achitarea din bugetul de stat pentru anul 2026 a cotizațiilor de membru față de organizațiile internaționale. Documentul, elaborat de Ministerul Finanțelor, prevede alocarea unei sume totale de 56,4 milioane de lei, bani care vor fi direcționați către 56 de organizații internaționale și regionale,