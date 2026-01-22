Ministerul Educației și Cercetării recomandă organizarea evenimentului comemorativ național „Fiecare flacără e un nume”.

11:40

Ludmila Alexandrov, directoarea gimnaziului din satul Cosăuți, i-a transmis Prim-ministrului Alexandru Munteanu un mesaj despre realitatea în care activează școlile de la sate. Aceasta a menționat că instituțiile se descurcă tot mai greu, în timp ce numărul de elevi este în descreștere de la an la an. „Nu avem posibilitatea să ne dezvoltăm, să creștem, […] Post-ul Apel SOS din mediul rural către Guvern: „Revedeți formula de calcul, școala nu are posibilitatea să se dezvolte!” / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.