Atenție călători: Trafic intens la vama Costești, pe sensul de ieșire din R. Moldova

13:40

Doi cetățeni străini au fost reținuți fiind suspectați de implicare într-un grup infracțional specializat în escrocherii. Este vorba despre o femeie de 26 de ani și un bărbat de 37 de ani. Acesștia ar fi obținut prin înșelăciune 550.000 de lei de la o femeie de 75 de ani, prezentându-se telefonic, în rusă, drept angajați ai instituțiilor de drept și determinând victima să transmită banii sub pretextul prevenirii unor fraude bancare.