Atenție călători: Trafic intens la vama Costești, pe sensul de ieșire din R. Moldova
Radio Chisinau, 23 ianuarie 2026 19:45
La punctul de trecere a frontierei Costești se înregistrează, la această oră, trafic majorat de persoane și mijloace de transport, pe sensul de ieșire din Republica Moldova.
Acum 5 minute
20:05
Pachetul de 93 de miliarde de euro de retorsiune împotriva SUA a fost suspendat de UE, pentru șase luni # Radio Chisinau
Comisia Europeană a anunțat vineri că va propune suspendarea pe termen de șase luni a unui pachet de măsuri comerciale în valoare de 93 de milioane de euro, retorsiuni împotriva Statelor Unite, care urma să intre în vigoare din 7 februarie, transmite Reuters.
Acum 30 minute
19:45
Acum o oră
19:25
Ministrul Energiei oferă clarificări privind calitatea motorinei comercializate în Republica Moldova # Radio Chisinau
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a venit cu precizări suplimentare referitoare la incidentele semnalate în ultimele zile, legate de presupusa calitate nesatisfăcătoare a motorinei comercializate pe piața din Republica Moldova.
Acum 2 ore
19:05
Drumarii desfășoară lucrări de combatere a lunecușului pentru asigurarea circulației rutiere # Radio Chisinau
Drumarii efectuează lucrări de combatere a lunecușului, răspândirea materialului antiderapant și curățarea părții carosabile de zăpadă. Intervențiile au loc pe sectoarele de drum din nordul, centrul și sudul țării.
18:45
Doi cetățeni străini, originari din Tadjikistan și Azerbaidjan, au fost expulzați vineri din Moldova, după ce s-a constatat că au depășit termenul legal de ședere. Ambii s-au ales cu interdicție de intrare în țară pentru cinci ani.
18:25
Eugeniu Osmochescu a participat la București la un eveniment organizat de Asociația Română de Fintech. Care au fost subiectele abordate # Radio Chisinau
Viceprim-ministrul Eugeniu Osmochescu a participat la București la un eveniment organizat de Asociația Română de Fintech (Rofintech), găzduit de fintech-ul Fagura.
18:10
Zestrea Neamului | Raisa Lungu: "Dacă aș putea, aș dormi în costumul tradițional pentru că este cel mai frumos" (Audio) # Radio Chisinau
„Zestrea Neamului” cu Tatiana Slivca.
Acum 4 ore
17:55
În perioada 16–22 ianuarie 2026, carabinierii au documentat 107 contravenții, au legitimat 164 de persoane și au intervenit la 35 de apeluri de urgență recepționate prin serviciul 112. Datele au fost prezentate de Inspectoratul General de Carabinieri.
17:40
Gala Sportului 2025 | Serghei Tarnovschi și Irina Rîngaci au fost desemnați sportivii anului, la Gala Sportului 2025 # Radio Chisinau
Canoistul Serghei Tarnovschi a fost desemnat sportivul anului, iar luptătoarea Irina Rîngaci – sportiva anului în cadrul Galei Sportului 2025. În cadrul evenimentului au fost premiați sportivi, antrenori, federații, echipe și jurnaliști sportivi, la 20 de categorii.
17:25
Republica Moldova a inițiat negocierile cu Provincia Quebec privind Acordul în domeniul securității sociale # Radio Chisinau
În perioada 20–23 ianuarie 2026, în Quebec, au avut loc negocierile asupra proiectului Acordului dintre Republica Moldova și Provincia Quebec în domeniul securității sociale, cu participarea delegației Republicii Moldova, compusă din Cristina Jandîc-Vintilă, Secretară generală adjunctă la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Olga Mihaeș, Șefa direcției politici de asigurări sociale la Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Elena Țîbîrnă, Directoarea generală a Casei Naționale de Asigurări Sociale.
17:05
Demers la Interpol pentru căutarea internațională a fostului șef al IGP, Alexandru Pînzari, și a ex-șefului Direcției 5 din cadrul MI, Valeriu Cojocaru # Radio Chisinau
Inspectoratul General al Poliției (IGP) a transmis Interpolului o solicitare de anunțare în căutare internațională a fostului șef al IGP, Alexandru Pînzari, și ex-șefului Direcției 5 din cadrul Inspectoratului Național de Investigații (INI), Valeriu Cojocaru, ambii condamnați în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne (MAI).
16:50
Nestle, Danone și Lactalis, cele mai mari trei companii producătoare de lactate la nivel mondial, au retras de pe piață loturi de lapte praf pentru sugari, în mai multe țări, din cauza suspiciunilor de contaminare cu cerulidă toxică. Retragerile vizează formule pentru sugari considerate premium, după ce analizele au indicat prezența cerulidei, o toxină asociată cu bacteria „Bacillus cereus”, care poate provoca simptome digestive precum vărsături, diaree și dureri abdominale.
16:30
Un polițist a fost condamnat la șase ani de închisoare pentru corupere pasivă. Prin aceeași sentință, inculpatul a fost amendat cu 300 000 de lei.
16:15
Fostul ministru al Finanțelor, Anatol Arapu, audiat în dosarul „Frauda bancară”, episodul în care este vizat Vladimir Plahotniuc # Radio Chisinau
Fostul ministru al Finanțelor, Anatol Arapu, a fost audiat astăzi în calitate de martor în dosarul „Frauda bancară”, episodul în care este vizat Vladimir Plahotniuc. Totodată, ex-deputatul democrat Vladimir Andronachi s-a abținut de la depunerea mărturiilor, fiind vizat într-o cauză conexă. Un alt martor nu s-a prezentat la ședință din motive de sănătate.
Acum 6 ore
16:00
Antonio Costa: Uniunea Europeană și Statele Unite rămân parteneri strategici și aliați, uniți de valori comune și interese de securitate # Radio Chisinau
Uniunea Europeană și Statele Unite rămân parteneri strategici și aliați, uniți de valori comune și interese de securitate, a declarat președintele Consiliului European, Antonio Costa, după reuniunea informală a liderilor UE, desfășurată joi seara la Bruxelles.
15:55
15:35
Ministerul Culturii marchează „Ziua Internațională de Comemorare a Victimelor Holocaustului” printr-un amplu program de evenimente # Radio Chisinau
Ministerul Culturii, în colaborare cu Agenția Relații Interetnice, Comunitatea Evreiască din Republica Moldova, instituțiile de învățământ și organizațiile culturale, anunță desfășurarea unui program amplu de evenimente educative și culturale cu ocazia Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului.
15:25
Servicii extrașcolare moderne pentru copiii din Republica Moldova, cu sprijinul financiar al UE # Radio Chisinau
Mii de copii din comunitățile rurale ale Republicii Moldova vor beneficia de programe educaționale extrașcolare calitative și interactive. Acest lucru va fi posibil grație unui grant în valoare de 500 de mii de euro acordat de Uniunea Europeană.
15:05
CEDO examinează noi plângeri privind presupuse abuzuri comise în regiunea transnistreană # Radio Chisinau
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a comunicat Guvernelor Republicii Moldova și Federației Ruse un grup de cauze care vizează pretinse detenții ilegale și rele tratamente comise în stânga Nistrului. Potrivit Asociației Promo-LEX, 18 dintre dosarele comunicate sunt reprezentate de avocații organizației.
14:45
Analiști politici: Accentul pus în prioritățile președinției pe reziliența Ucrainei și pe relația specială cu România reflectă o înțelegere profundă a securității regionale, coordonată între Chișinău și București # Radio Chisinau
Prioritățile anunțate de președinta Maia Sandu pentru anul 2026 nu aduc schimbări majore de direcție, ci mai degrabă o consolidare a temelor deja cunoscute, precum securitatea, integrarea europeană și justiția, comentează analiștii de la Chișinău. Maia Sandu își asumă mai clar rolul în politica externă și de securitate, în timp ce Guvernul rămâne axat pe politicile economice și sociale, mai spun experții, subliniind faptul că discursul președintei Sandu reflectă adaptarea la riscurile regionale și la presiunile interne.
14:10
Experți: Ne așteptăm ca după luna martie linia Vulcănești-Chișinău să fie funcțională și să permită transportarea energiei electrice în orice moment # Radio Chisinau
Testările liniei electrice Vulcănești-Chișinău au început cu rezultate pozitive, iar punerea în funcțiune este așteptată după luna martie. Până atunci, Rep. Moldova rămâne dependentă de linia existentă care trece prin Ucraina și prin regiunea transnistreană, expusă riscurilor în contextul războiului din regiune, avertizează experții, transmite Radio Chișinău.
Acum 8 ore
14:05
Gazprom a solicitat audit la Moldovagaz și suspendarea lui Ceban. Reacția Ministerului Energiei # Radio Chisinau
Membrii Consiliului de Observatori al Moldovagaz, desemnați de concernul rus Gazprom, au cerut suspendarea din funcție a președintelui interimar, Vadim Ceban. De asemenea, aceștia au solicitat un audit al cheltuielilor, investițiilor și deciziilor luate de Vadim Ceban.
13:50
Oportunitățile de colaborare pentru mediul de afaceri, discutate la întrevederea ministrului Finanțelor cu Uniunea Națională a Patronatului Român # Radio Chisinau
Consolidarea mediului de afaceri, dialogul între antreprenori și autorități și stimularea investițiilor bilaterale dintre România și Republica Moldova au fost discutate de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță la întrevederea cu delegația Uniunii Naționale a Patronatului Român (UNPR).
13:40
VIDEO | Doi cetățeni străini au fost reținuți, după ce au înșelat o femeie cu peste jumătate de milion de lei # Radio Chisinau
Doi cetățeni străini au fost reținuți fiind suspectați de implicare într-un grup infracțional specializat în escrocherii. Este vorba despre o femeie de 26 de ani și un bărbat de 37 de ani. Acesștia ar fi obținut prin înșelăciune 550.000 de lei de la o femeie de 75 de ani, prezentându-se telefonic, în rusă, drept angajați ai instituțiilor de drept și determinând victima să transmită banii sub pretextul prevenirii unor fraude bancare.
13:35
Curtea Constituțională a declarat inadmisibilă sesizarea cu privire la excepția de neconstituționalitate ridicată în dosarul în care fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, este învinuit de accidentarea mortală a unui adolescente, transmite IPN.
13:25
12:55
Statele Unite părăsesc oficial Organizația Mondială a Sănătății. Lasă în urmă datorii de 260 de milioane de dolari # Radio Chisinau
Statele Unite au finalizat joi, 22 ianuarie 2026, procesul de retragere din Organizația Mondială a Sănătății (OMS), după un an de tranziție inițiat prin ordin executiv semnat de președintele Donald Trump în prima zi a celui de-al doilea mandat. Anunțul a fost făcut de Casa Albă. Retragerea marchează sfârșitul unei relații de aproape 80 de ani, dar lasă în urmă o datorie neachitată de circa 260 de milioane de dolari reprezentând contribuțiile obligatorii pentru 2024 și 2025, ceea ce pune în pericol programele globale de combatere a epidemiilor, relatează Bloomberg.
12:40
Universitățile din Republica Moldova primesc peste un miliard de lei din bugetul de stat # Radio Chisinau
Universitățile publice din Moldova vor primi peste 1,1 miliarde de lei din bugetul statului, cu 108 milioane mai mult decât anul trecut. Finanțarea se acordă după 17 indicatori de calitate a predării, cercetare, internaționalizare și impact social, transmite IPN.
12:20
Examinarea dosarului „Furtul miliardului”, în care este acuzat fostul lider democrat Vlad Plahotniuc, se apropie de final, a declarat procurorul pe caz, Alexandru Cernei. Potrivit procurorului, etapa cercetării judecătorești este aproape încheiată, iar în ședințele următoare vor fi audiați ultimii martori citați de părțile implicate, transmite IPN.
Acum 12 ore
12:00
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru perioada 24-26 ianuarie.
11:45
Președinta Maia Sandu a numit în funcție noi judecători. Decretele, publicate în Monitorul Oficial # Radio Chisinau
Șefa statului Maia Sandu a numit în funcții cinci judecători, care vor activa la Curtea de Apel Centru, Judecătoriile Chișinău, Orhei, Bălți și Ungheni. Decretele prezidențiale au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial, informează MOLDPRES.
11:35
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău anunță introducerea rutei Chișinău–Stuttgart în programul de operare al companiei aeriene Wizz Air, începând cu 31 martie 2026. Zborurile vor fi efectuate de trei ori pe săptămână, în zilele de marți, joi și sâmbătă.
11:10
Dezvoltarea Coridorului Vertical de Gaze, discutat de Dorin Junghietu și Secretarul SUA pentru Energie, Chris Wright # Radio Chisinau
Progresele înregistrate în cadrul proiectului Coridorului Vertical de Gaze și pașii necesari pentru consolidarea fezabilității acestuia au fost discutate de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, cu Secretarul american pentru Energie, Chris Wright, în timpul unei vizite de lucru în Statele Unite. Părțile au analizat propuneri concrete pentru dezvoltarea inițiativei, menite să sporească stabilitatea și securitatea energetică regională.
11:10
Un grup care crează o muzică experimentală neobișnuită.
11:05
10:50
CNAS a finanțat indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă și cele adresate familiilor cu copii # Radio Chisinau
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) anunță că a finanțat plata mai multor prestații sociale în valoare totală de 58,41 milioane de lei. Este vorba despre ajutor social, indemnizații unice la naștere, indemnizații pentru creșterea și îngrijirea copilului, pentru gemeni, indemnizații paternale, de maternitate și pentru incapacitate temporară de muncă.
10:30
Ministrul Energiei: Pe piață a ajuns o cantitate de motorină neconformă pentru sezonul rece # Radio Chisinau
Recent pe piață a ajuns o cantitate de motorină care nu ar respecta în totalitate standardele de calitate pentru sezonul rece, anunță ministrul energiei, Dorin Junghietu. Potrivit oficialului, problema vizează un parametru tehnic esențial pentru motorina de iarnă – punctul de curgere la rece (CFPP), transmite IPN.
10:05
Reuniune extraordinară a Consiliului European | Nicușor Dan: Concluzia unanimă a fost de solidaritate cu Danemarca și Groenlanda și intenția UE, în coordonare cu NATO, de a investi pentru apărarea zonei arctice # Radio Chisinau
Președintele Nicușor Dan a declarat, joi noaptea, la finalul Consiliului European extraordinar, că concluzia unanimă a fost de solidaritate cu Danemarca și Groenlanda și intenția UE în coordonare cu NATO, de a investi pentru apărarea zonei arctice. În plus, s-a decis prelungirea cu șase luni a suspendării introducerii tarifelor UE pentru SUA.
09:50
Delegația Parlamentului Republicii Moldova participă la sesiunea de iarnă a APCE. Maia Sandu va susține o adresare în cadrul reuniunii # Radio Chisinau
Delegația Parlamentului Republicii Moldova participă, în perioada 26–30 ianuarie 2026, la sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), desfășurată la Strasbourg, Franța. Din delegație fac parte vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, șeful delegației naționale la APCE, Ion Groza, precum și deputații Veronica Roșca, Renato Usatîi și Igor Dodon.
09:35
Ce instrumente mai are R. Moldova de a riposta la încălcarea spațiului aerian de către Federația Rusă (Revista presei) # Radio Chisinau
Presa scrie despre avertismentul Maiei Sandu privind riscurile mari de securitate și despre aderarea la UE a Republicii Moldova, esențială pentru pace și siguranță. Jurnaliștiii mai publică imagini exclusive cu drona de la Crocmaz și se întreabă ce instrumente mai are Republica Moldova de a riposta la încălcarea spațiului aerian de către Federația Rusă.
09:20
Nicușor Dan: Republica Moldova este un stat suveran, iar opinia cetățenilor săi va fi respectată de România # Radio Chisinau
Republica Moldova este un stat suveran, iar opinia cetățenilor săi va fi respectată de România, a afirmat vineri președintele Nicușor Dan, după ce a participat la Consiliul European informal de la Bruxelles. El a răspuns la o întrebare privind ipoteza unei uniri a României cu Republica Moldova, adusă în discuție de președinta Maia Sandu.
09:00
Pedepsele pentru circulația ilegală a armelor și munițiilor vor fi înăsprite. De asemenea, va fi instituită răspunderea penală a persoanelor juridice implicate în trafic de arme. Prevederile se conțin într-un proiect de lege, elaborat de Procuratura Generală, în contextul creșterii riscurilor generate de traficul de arme, pe fondul războiului din Ucraina, transmite IPN.
08:50
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 95 de bani. Dolarul american este cotat la 17 lei și 5 bani.
08:45
08:20
Mihai Popșoi explică de ce nu este acreditat ambasadorul Federației Ruse: „Deciziile trebuie să țină cont de consecințe” # Radio Chisinau
Autoritățile de la Chișinău au optat pentru nerecunoașterea oficială a statutului ambasadorului desemnat al Federației Ruse la Chișinău în urma unei evaluări atente a posibilelor consecințe. Afirmațiile au fost făcute de viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, la emisiunea „Cabinetul din umbră” de la Jurnal TV, transmite MOLDPRES.
08:10
METEO | Lapoviță și ninsoare, prognozate de meteorologi pentru vineri. Pe drumuri se va forma ghețuș # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) prognozează pentru astăzi, 23 ianuarie, precipitații sub formă de ploaie, care se vor transforma în lapoviță și ninsoare. Cerul va fi noros pe întreg teritoriul R. Moldova, izolat se va forma ceață slabă, iar pe drumuri se va semnala ghețuș.
Acum 24 ore
21:15
Centrul de sănătate din Anenii Noi va avea un sistem de videoendoscopie digitală. Achiziția va fi finanțată de Guvernul Japoniei în cadrul programului de granturi „Kusanone”. Participanții la evenimentul de semnare a contractelor de grant au menționat că noul sistem va oferi pacienților instituției acces la servicii medicale de calitate, aproape de locul de trai, transmite IPN.
20:55
Reforma administrației publice locale, consultată la Guvern cu primarii și președinții de raioane. Alexei Buzu: „Ne dorim administrații locale puternice” # Radio Chisinau
Consultările privind reforma administrației publice locale au continuat astăzi la Guvern, unde au avut loc discuții cu un grup de primari – membri ai Centrului pentru Administrație Locală Europeană (CALE), cu președinții de raioane și cu reprezentanți ai mai multor organizații ale societății civile.
20:45
Anul 2026 a început cu un interes crescut pentru investițiile oferite de stat. În perioada 12–21 ianuarie, cetățenii au investit 151.980.000 lei în obligațiuni de stat prin platforma eVMS.md, confirmând interesul constant pentru acest instrument de economisire.
20:25
Mesajul lui Trump pentru Putin: ce i-a transmis președintelui rus despre războiul din Ucraina după discuția cu Zelenski, la Davos # Radio Chisinau
Președintele american Donald Trump a spus, după întâlnirea pe care a avut-o joi la Davos cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, că mesajul pe care i-l transmite președintelui rus Vladimir Putin este că războiul ruso-ucrainean „chiar trebuie să se încheie”, relatează agențiile AFP, Reuters și EFE.
