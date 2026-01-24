/VIDEO/ Avariile de la MGRES ar fi fost provocate de un scurtcircuit: Anchetă internă, pornită la Tiraspol

/VIDEO/ Avariile de la MGRES ar fi fost provocate de un scurtcircuit: Anchetă internă, pornită la Tiraspol

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8