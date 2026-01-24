/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1431: Noapte de teroare, lecția Munchen și planul NATO. Zelenski: „Negocieri constructive cu Rusia și SUA”
TV8, 24 ianuarie 2026 22:20
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1431: Noapte de teroare, lecția Munchen și planul NATO. Zelenski: „Negocieri constructive cu Rusia și SUA”
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
22:20
Acum o oră
21:50
21:50
Acum 2 ore
21:00
Acum 4 ore
20:30
19:50
19:00
Acum 6 ore
18:20
17:50
17:50
17:10
16:40
Acum 8 ore
16:10
16:10
15:40
15:10
14:40
Acum 12 ore
14:10
13:40
13:10
12:40
11:40
11:10
10:40
10:10
09:50
09:40
Acum 24 ore
09:10
23 ianuarie 2026
22:40
Ieri
21:40
21:20
21:20
20:20
18:50
17:50
17:00
16:30
16:30
16:00
15:30
15:00
14:30
14:10
14:10
14:00
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.