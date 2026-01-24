/VIDEO/ Focuri de armă în curtea unui bloc din Chișinău: Un tânăr, împușcat de persoane necunoscute
TV8, 24 ianuarie 2026 12:40
/VIDEO/ Focuri de armă în curtea unui bloc din Chișinău: Un tânăr, împușcat de persoane necunoscute
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
12:40
Acum o oră
Acum 2 ore
11:40
11:10
Acum 4 ore
10:40
10:10
09:50
09:40
09:10
Acum 24 ore
22:40
21:40
21:20
21:20
20:20
18:50
17:50
17:00
16:30
16:30
16:00
15:30
15:00
14:30
14:10
14:10
14:00
13:30
Ieri
12:10
12:10
11:40
11:20
11:10
10:20
09:20
09:00
09:00
08:30
07:20
22 ianuarie 2026
23:10
22:50
22:50
22:40
22:20
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.