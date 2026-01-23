/VIDEO/ Imagini virale cu Kim Jong Un la piscină: Reacția vizitatorilor când l-au văzut pe liderul nord-coreean
TV8, 23 ianuarie 2026 16:30
/VIDEO/ Imagini virale cu Kim Jong Un la piscină: Reacția vizitatorilor când l-au văzut pe liderul nord-coreean
• • •
Alte ştiri de TV8
Acum 30 minute
16:30
16:30
Acum o oră
16:00
Acum 2 ore
15:30
15:00
Acum 4 ore
14:30
14:10
14:10
14:00
13:30
Acum 6 ore
12:10
12:10
11:40
11:20
11:10
Acum 8 ore
10:20
09:20
09:00
09:00
Acum 12 ore
08:30
07:20
Acum 24 ore
23:10
22:50
22:50
22:40
22:20
22:10
21:30
21:30
21:20
20:50
20:30
20:00
19:50
18:40
18:10
18:00
17:30
17:30
Ieri
16:10
16:00
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.