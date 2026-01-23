/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1430: Moment decisiv, oferta de la Trump și dilema lui Zelenski. Putin are o condiție pentru pace

/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1430: Moment decisiv, oferta de la Trump și dilema lui Zelenski. Putin are o condiție pentru pace

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8