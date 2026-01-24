/VIDEO/ Ex-șeful Direcției 5, Valeriu Cojocaru, cere azil politic în Germania: „Am aplicat în scop de protecție”

TV8, 24 ianuarie 2026 21:50

/VIDEO/ Ex-șeful Direcției 5, Valeriu Cojocaru, cere azil politic în Germania: „Am aplicat în scop de protecție”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8

Acum 10 minute
22:20
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1431: Noapte de teroare, lecția Munchen și planul NATO. Zelenski: „Negocieri constructive cu Rusia și SUA” TV8
Acum o oră
21:50
/VIDEO/ Ex-șeful Direcției 5, Valeriu Cojocaru, cere azil politic în Germania: „Am aplicat în scop de protecție” TV8
21:50
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1431: Atac la Kiev, lecția Munchen și lovituri scumpe. Zelenski: „Negocieri constructive cu Rusia și SUA” TV8
Acum 2 ore
21:00
Escrocherie în Chișinău: O persoană a rămas fără 100.000 de lei, în urma schemei „ruda implicată în accident” TV8
20:30
/VIDEO/ Ministerul a ales sportivii anului 2025: Atmosfera de la Gala MEC, unde TV8 s-a ales cu o diplomă de excelență TV8
Acum 4 ore
19:50
Peste 8.000 de zboruri au fost anulate în SUA, din cauza unei furtuni de iarnă majore: 140 mln de persoane se află sub avertizare TV8
19:00
24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române: Moștenirea lui Alexandru Ioan Cuza și drumul spre modernizarea statului TV8
Acum 6 ore
18:20
/VIDEO/ Verde-n ochi: Vremuri periculoase pentru Moldova. Cum să supraviețuim într-o lume a forței TV8
17:50
/VIDEO/ Captivi în apartamente care se prăbușesc: Locuitorii unui bloc din Chișinău trăiesc zilnic cu frica în sân TV8
17:50
Zi de naștere transformată în scandal: Un bărbat a sărit în apărarea iubitei și s-a ales cu un dosar penal TV8
17:10
Administrația lui Donald Trump ia în considerare posibilitatea impunerii unei blocade asupra importurilor de petrol ale Cubei TV8
16:40
/VIDEO/ Captivi în apartamente care se prăbușesc: Locuitorii unui bloc din Chișinăui trăiesc zilnic cu frica în sân TV8
Acum 8 ore
16:10
Rușii au folosit o armă rară. Kievul denunță „atacul barbar și cinic” al lui Putin în timpul tratativelor de pace TV8
16:10
/VIDEO/ Un palat „blestemat și bântuit” din Veneția, scos la vânzare: Nouă dormitoare și șapte morți suspecte de-a lungul anilor TV8
15:40
/VIDEO/ Tot mai multe pensii ale moldovenilor ajung peste hotare: Unde locuiesc cei mai mulți dintre ei TV8
15:10
„Israelul caută o ocazie pentru a lovi Iranul”. Avertisment critic de la Ankara, în timp ce Teheranul promite un „război total” TV8
14:40
Noapte cu ghinion pentru un bărbat: Ar fi intrat în beciul vecinului după vin, dar a ieșit cu dosar penal TV8
Acum 12 ore
14:10
Noua strategie de Apărare a SUA aduce o schimbare istorică: Ierarhia amenințărilor este complet schimbată TV8
13:40
/VIDEO/ Gerul și zăpada lasă animalele sălbatice fără hrană: Pădurarii din „Codrii” încearcă să le salveze de la moarte TV8
13:10
Rușii au folosit o armă rară azi-noapte. Kievul denunță „atacul barbar și cinic” al lui Putin în timpul tratativelor de pace TV8
12:40
/VIDEO/ Focuri de armă în curtea unui bloc din Chișinău: Un tânăr, împușcat de persoane necunoscute TV8
12:10
Drumuri înghețate în stânga Nistrului. Două TIR-uri au derapat în doar câteva ore TV8
11:40
Suspans după prima zi de negocieri SUA-Rusia-Ucraina. Ce scrie presa de stat de la Moscova TV8
11:10
Fie ploaie, fie vânt, seniorii sunt gata să se avânte într-o nouă rundă de dansuri. Unde se întâlnesc în acest weekend TV8
10:40
/VIDEO/ Răfuială ca-n Vestul Sălbatic la Hîncești: Un tânăr a fost împușcat, în timp ce călărea un cal TV8
10:10
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1431: Negocierile la Abu Dhabi continuă. Kievul și Harkovul au fost bombardate TV8
09:50
Militarul din Armata Națională, care s-a împușcat la Florești, a murit: De câți ani executa serviciul militar TV8
09:40
Horoscop 24 ianuarie 2026 de la ChatGPT: Leii au idei strălucite, iar Scorpionii au nevoie de liniște. Gemenii au o zi creativă TV8
Acum 24 ore
09:10
/METEO/ Cum va fi vremea azi, 24 ianuarie 2026: Lapoviță și temperaturi negative în întreaga țară TV8
23 ianuarie 2026
22:40
/VIDEO/ Prim-ministrul Cehiei, ironizat pe online: Și-a cumpărat un glob scump să vadă Groenlanda TV8
Ieri
22:10
/VIDEO/ Gazprom cere demisia lui Vadim Ceban: Reacția președintelui Moldovagaz TV8
21:40
/VIDEO/ Ministrul Energiei, contrazis de meteorologi: Verificările la benzinării continuă după nemulțumirile șoferilor TV8
21:20
/VIDEO/ Val de controverse, „primării puternice”, unire și viitor - despre toate, la „Întreabă Ghețu” TV8
21:20
/VIDEO/ „Tragedie absolută”: 6 oameni, dispăruți după ce o alunecare de teren a măturat o zonă de camping TV8
20:40
/VIDEO/ Val de gripă și infecții respiratorii în Moldova: Copiii sunt cei mai afectați TV8
20:20
/VIDEO/ Tribunal special pentru Vladimir Putin: UE a alocat primele 10 milioane de euro TV8
20:20
/LIVE/ Val de controverse, „primării puternice”, unire și viitor - despre toate, la „Întreabă Ghețu” TV8
18:50
Primul clasament mondial din 2026: Universitățile din Moldova au urcat în top. Pe ce loc se clasează UTM, USM sau USMF TV8
18:20
Ferrari a prezentat monopostul de Formula 1 pentru 2026: Țintesc primul titlu din 2007 TV8
17:50
Tragedia de la Coșcalia: Cine sunt cele două persoane acuzate de moartea cuplului din mașina înzăpezită TV8
17:00
Discuții trilaterale la Abu Dhabi: Principala problemă pentru Zelenski și cine face parte din delegația Ucrainei TV8
16:30
/VIDEO/ Imagini virale cu Kim Jong Un la piscină: Reacția vizitatorilor când l-au văzut pe liderul nord-coreean TV8
16:30
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1430: Moment decisiv, oferta de la Trump și dilema lui Zelenski. Putin are o condiție pentru pace TV8
16:00
Gala Sportului la Palatul Republicii: Echipa TV8 a fost premiată cu o diplomă de excelență TV8
15:30
/DOC/ Presupusul spion, reținut de FSB, are și cetățenia Rusiei: A ajuns în arest după ce ar fi înjurat mai mulți polițiști TV8
15:00
Alexandru Pînzari și Valeriu Cojocaru ar putea fi dați în căutare internațională: Cererea, trimisă la Interpol TV8
14:30
Prețuri mai mari la carburanți: Cât vor costa benzina și motorina pe 24, 25 și 26 ianuarie 2026 TV8
14:10
/PROMO/ Val de controverse, „primării puternice”, unire și viitor - despre toate, de la 20:00, la „Întreabă Ghețu” TV8
14:10
/VIDEO/ Orz pe terenul armatei la Sîngerei. Anatolie Nosatîi: „Era o schemă pe care am moștenit-o” TV8
14:00
/VIDEO/ Escrocherie de proporții în Chișinău: O bătrână ar fi rămas fără jumătate de milion de lei TV8
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.