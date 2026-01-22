Meteo, 22 ianuarie 2026: vremea se încălzește și sunt posibile ninsori

09:40

De Sfântul Ioan, românii respectă tradiții străvechi care aduc noroc și protecție pe tot parcursul anului. Stropirea cu agheasmă și alte obiceiuri sunt esențiale pentru a te feri de boli și pentru a atrage prosperitatea. De sărbătoarea Sfântul Ion este bine să petreci și să râzi. Cine nu se bucură azi, va fi nefericit tot […] Post-ul Ce trebuie să faci pentru a avea noroc și belșug tot anul. Tradiții și superstiții de Sfântul Ioan. apare prima dată în Observatorul de Nord.