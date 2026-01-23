UE propune suspendarea pe 6 luni a pachetului de 93 de miliarde de euro de retorsiune împotriva SUA
TVR Moldova, 23 ianuarie 2026 18:10
Comisia Europeană a anunţat vineri că va propune suspendarea pe termen de şase luni a unui pachet de măsuri comerciale în valoare de 93 de milioane de euro, retorsiuni împotriva Statelor Unite, care urma să intre în vigoare din 7 februarie, transmite tvrinfo.ro, citând Reuters.
Maia Sandu, preşedinta Republicii Moldova, se va afla, pe 25 şi 26 ianuarie, într-o vizită oficială în Republica Polonă, la invitația președintelui Karol Nawrocki. Din delegația de la Chişinău mai fac parte ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi și ministrul Culturii, Cristian Jardan.
Victoria Furtună nu a fost reținută pe Aeroportul Chișinău, ci supusă unui control obișnuit # TVR Moldova
Victoria Furtună a fost supusă procedurilor standard de control la traversarea frontierei de stat, pe sensul de intrare în Republica Moldova. Acest control nu au un caracter restrictiv, potrivit surselor TVR Moldova. Precizările sunt făcute pe fondul acuzațiilor că Victora Furtună ar fi fost reținută pe Aeroportul Chișinău împreună cu fiica sa.
Un polițist a fost găsit vinovat de săvârșirea infracțiunii de corupere pasivă. Potrivit Procuraturii Anticorupție (PA), Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a dispus aplicarea unei pedepse cu închisoare pe un termen de 6 ani, 3 ani urmând a fi executați în penitenciar de tip semiînchis, ceilalți 3 ani fiind suspendați condiționat, precum și i-a fost aplicată amendă în mărime de 300 000 de lei.
Pierderile de căldură dintr-o locuință nu sunt mereu vizibile, dar se simt în confortul de zi cu zi și în facturile tot mai mari. Inspecția termografică vine ca o soluție practică pentru a înțelege cum funcționează o casă, din punct de vedere energetic și unde pot fi făcute îmbunătățiri.
Poliția de Frontieră infirmă că Victoria Furtună a fost reținută pe Aeroportul Chișinău # TVR Moldova
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al Repulicii Moldova confirmă că Victoria Furtună a fost supusă procedurilor standarde de control la traversarea frontierei de stat și că această măsură nu are caracter restrictiv, ci reprezintă o măsură ce asigură cu certitudine securitatea frontierei de stat. Precizările Poliției de Frontieră au fost făcute pe fondul acuzațiilor că Victora Furtună ar fi fost reținută pe Aeroportul Chișinău.
Grosu: În această sesiune vom închide „portița” pentru cei care fug în stânga Nistrului # TVR Moldova
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat, într-o emisiune la ProTV, că autoritățile vor modifica legislația pentru a preveni situațiile în care persoane condamnate în Republica Moldova reușesc să fugă prin regiunea transnistreană.
Inspectoratul General al Poliției (IGP) a transmis Interpolului o solicitare de anunțare în căutare internațională a fostului șef al IGP, Alexandru Pînzari, și a lui Valeriu Cojocaru, fost șef al Direcției 5. Cei doi au fost condamnați la câte trei ani de închisoare, împreună cu Dorin Damir, în dosarul angajărilor fictive de la Direcția 5. Dorin Damir a fost reținut de oamenii legii, iar cei doi nu au fost de găsit după pronunțarea sentinței.
Banii colectați în școli și grădinițe rămân o problemă nerezolvată. Ce spun autoritățile? # TVR Moldova
Colectarea taxelor informale în şcoli şi grădiniţe e o problemă veche, dar încă nerezolvată. Tot mai mulţi părinţi se plâng că li se cer bani pentru procurarea anumitor obiecte pentru clase sau grupe, pentru diverse evenimente sau ore suplimentare. Reprezentanţii societăţii civile spun că, în majoritatea cazuriloe, refuzul de a achita aceste plăţi poate avea consecinţe negative asupra copiilor. De cealaltă parte, responsabilii Direcţiei Educaţie Tineret şi Sport Chişinău spun că, de multe ori, iniţiativa de a colecta bani vine chiar de la părinţi, însă intervin de fiecare dată atunci când sunt sesizaţi despre astfel de abuzuri.
Nicușor Dan, la Consiliul European de la Bruxelles: Unirea se poate face doar prin voința populației # TVR Moldova
Dacă în viitor majoritatea cetățenilor Republicii Moldova și-ar dori unirea cu România, Bucureștiul ar acționa în consecință. În prezent, însă, nu suntem acolo și trebuie respectă decizia populației. Este declarația făcută de președintele României, Nicușor Dan, de la finalul reuniunii extraordinare de ieri a Consiliului European de la Bruxelles. Liderul de la Cotroceni a subliniat relațiile speciale dintre cele două maluri de Prut și a evidențiat sprijinul pe care Bucureștiul îl oferă Chișinăului în parcusul său european.
Reforma administrației publice locale va include atât amalgamarea voluntară, cât și cea normativă. Guvernul anunță că un concept final al reorganizării va fi prezentat după încheierea primei runde de consultări, obiectivul fiind consolidarea capacității autorităților locale și îmbunătățirea serviciilor publice.
Ministerul Culturii marchează Ziua Internațională a Holocaustului cu evenimente culturale # TVR Moldova
Ministerul Culturii, în colaborare cu Agenția Relații Interetnice, Comunitatea Evreiască din Republica Moldova, instituțiile de învățământ și organizațiile culturale, anunță desfășurarea unui program amplu de evenimente educative și culturale cu ocazia Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului.
O nouă avarie la Moldgres în ultimele 24 de ore: Transnistria fără curent, căldură și apă caldă # TVR Moldova
Mai multe localități din stânga Nistrului au rămas fără energie electrică din cauza unei noi avarii la Centrala Termoelectrică Moldovenească. Restabilirea alimentării cu energie electrică este estimată în termen de 1–2 ore. Aceasta este a doua avarie după ce joi după-amiază a fost anunțată prima avarie.
Andronachi a refuzat să depună mărturii în dosarul lui Plahotniuc, invocând un caz conex # TVR Moldova
Fostul deputat democrat Vladimir Andronachi, citat în calitate de martor al apărării în dosarul "Frauda bancară", episodul Plahontiuc, a refuzat, deocamdată, să depună mărturii. A invocat un dosar penal conex în care este judecat. Între timp, astăzi a fost audiat, prin teleconferinţă, fostul ministru al Finanţelor, Anatol Arapu. Controversatul om de afaceri Vladimir Plahotniuc a lipsit de la proces. Avocaţii săi ne-au spus că se pregăteşte pentru a face primele declaraţii în acest dosar.
Eșec la Curtea Constituțională pentru Nicanor Ciochină: Sesizarea sa a fost declarată inadmibilă # TVR Moldova
Curtea Constituțională a Republicii Moldova a declarat inadmisibilă sesizarea înaintată de Nicanor Ciochină privind excepția de neconstituționalitate a articolului din Codul de Procedură Penală care permite citirea în ședința de judecată a declarațiilor inculpatului date în cursul urmăririi penale în cazul în care acesta refuză să dea declarații în instanță. Decizia a fost pronunțată vineri, 23 ianuarie 2026.
Polițiștii și procurorii din sectorul Botanica, în comun cu angajații Direcției de Poliție Chișinău, au reținut doi cetățeni străini, o femeie de 26 de ani și un bărbat de 37 de ani, suspectați de implicare într-un grup infracțional specializat în comiterea escrocheriilor.
Nimic nou despre calitatea motorinei. Inspecția este făcută de o firmă implicată într-un scandal # TVR Moldova
Șeful Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, Sergiu Dărănuță, a declarat pentru TVR Moldova că nu sunt cunoscute pe moment detaliile despre controalele în stațiile PECO legate de calitatea motorinei și că inspecțiile se desfășoară în continuare de un agent economic contractat. Prin urmare, el nu poate să spună nimic până la obținerea unor rezultate finale ale controlului. Agentul economic contractat este o fostă companie de stat, Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare (CTSIC), care a devenit între timp privată.
„De dat cu nasul”: Ce măsuri vor lua autoritățile în raport cu ambasadorul Federației Ruse? # TVR Moldova
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, și ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, susțin că, în contextul dronelor rusești care cad pe teritoriul R. Moldova, expulzarea ambasadorului Federației Ruse nu reprezintă cea mai potrivită reacție. Cei doi oficiali consideră că răspunsul corect al autorităților trebuie să fie consolidarea capacităților de apărare și securitate ale statului.
Prima rundă trilaterală Rusia-Ucraina-SUA la Abu Dhabi după discuțiile lui Putin cu americanii # TVR Moldova
Rusia, Ucraina și SUA urmează să participe astăzi la discuții trilaterale de pace în Orientul Mijlociu. Este pentru prima dată când toate cele trei țări participă împreună la o întâlnire de la lansarea invaziei la scară largă a Ucrainei de către Moscova în februarie 2022, scrie TVRInfo.ro.
Delegația Parlamentului Republicii Moldova participă la sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE). Sesiunea are loc în perioada 26–30 ianuarie 2026, la Strasbourg, Republica Franceză.
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că calitatea motorinei trebuie să respecte anumite standarde, iar motorina de iarnă trebuie să aibă caracteristici speciale. Declarația vine după ce șoferii au reclamat calitatea precară a motorinei, menționând că un lot de motorină ar fi fost ușor ieșit din parametri.
Ceață densă pe mai multe drumuri din țară. Poliția și Ministerul Energiei cer prudență # TVR Moldova
Pe mai multe segmente de drum din țară, traficul rutier se desfășoară în condiții de ceață densă, iar vizibilitatea este considerabil redusă, informează Poliția.
România, pe locul 3 în lume la deținerea locuințelor: Aproape 94% dintre români au casa lor # TVR Moldova
Ideea de „a avea casa ta”, pe care mulți am auzit-o încă de mici, se confirmă și la nivel mondial. România se află pe locul trei la nivel global când vine vorba despre rata de deținere a locuințelor. Un studiu internațional realizat de Compare the Market și citat de Economedia.ro arată că aproape toți românii locuiesc într-o casă sau într-un apartament aflat în proprietate personală.
Directoarea Agenției de Guvernare Electronică (AGE), Nicoleta Colomeeț, și secretara de stat a Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Michelle Iliev, au declarat, în cadrul emisiunii „Obiectiv Comun” de la TVR Moldova, că cetățenii Republicii Moldova din diasporă au acces mai ușor la servicii publice prin intermediul noii platforme e-consulat.gov.md, lansată în regim de pilotare. Autoritățile susțin că digitalizarea serviciilor va reduce birocrația și va elimina necesitatea deplasărilor în țară.
Nicoleta Colomeeț: „Portalul EVO va reduce birocrația și va reduce cheltuielile pentru drumuri” # TVR Moldova
Nicoleta Colomeeț: „Portalul EVO va reduce birocrația și va elimina deplasările în țară” # TVR Moldova
Aderarea la UE, relațiile cu România și NATO – obiectivele strategice ale Maiei Sandu pentru 2026 # TVR Moldova
Aderarea la Uniunea Europeană și consolidarea relațiilor cu România și NATO rămân principaele obiective ale Președinției Republicii Moldova în 2026, a declarat Maia Sandu într-o conferință de presă. Șefla statului a mai spus că, într-un context geopolitic tot mai incert, trebuie să ne bazăm pe alianțe puternice și prieteni buni. Siguranța copiilor în era digitală și în contextul recrudescenţei consumului de droguri, precum și reforma justiției sunt alte priorități pentru acest an.
Procuratura Generală a elaborat un proiect de lege care prevede modificarea Codului Penal pentru combaterea circulaţiei ilegale a armelor și muniţiilor. Proiectul are ca scop sporirea securității publice, prevenirea criminalității şi alinierea legislației la standardele internaționale. Care sunt noile prevederi, ne spune Sorina Golovatiuc. Sorina, te ascultăm.
În cadrul ședinței de Guvern a fost aprobat un nou pachet de numiri diplomatice, reconfirmând angajamentul Republicii Moldova pentru o politică externă activă, coerentă și orientată spre consolidarea parteneriatelor strategice.
Dodon ignoră pericolul dronelor și critică conducerea țării alături de ambasadorul Rusiei, Ozerov # TVR Moldova
În ziua în care pe teritoriul Republicii Moldova a fost depistată o nouă dronă cu explozibil, un incident despre care autoritățile spun că e foarte grav, fostul președinte Igor Dodon a avut o întrevedere cu ambasadorul desemnat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov.
Controversatul afacerist fugar Veaceslav Platon nu a putut depune mărture la ședința de judecată în dosarul fostului procuror general Alexandr Stoianoglo deși anunțase inițial că va participa ca martor și va dezvălui detalii despre „două grupuri criminale ale Republicii Moldova”.
„Zeci de kilograme de exploziv”. Incidentul de la Crocmaz, cel mai periculos de până acum # TVR Moldova
Drona care a căzut într-o gospodărie din Crocmaz, Ștefan-Vodă, putea provoca o adevărată tragedie. Potrivit experţilor, acest tip de armă are o încărcătură de 40-50 de kilograme de exploziv, capabil să distrugă totul pe o rază de câteva sute de metri. Analiştii fac prognoze sumbre: astfel de incidente vor fi tot mai frecvente pentru că Rusia vrea să semene panică.
Reacțiile MAE sunt bune, dar amenințarea dronelor ruse cere soluții, avertizează Rosian Vasiloi # TVR Moldova
Incidentele recente cu drone rusești care au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova sau au căzut pe teritoriul țării ridică semne de întrebare serioase privind securitatea națională. Fostul șef al Poliției de Frontieră, Rosian Vasiloi, a declarat că situația devine critică, mai ales că unele drone, precum cele de tip Shahed, sunt acum echipate cu exploziv.
Igor Grosu, despre drona de la Crocmaz: „Trebuie să investim în protecția spațiului aerian” # TVR Moldova
Președintele Parlamentului a spus că este o nouă încălcare gravă din partea Federației Ruse asupra suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Igor Grosu a menționat că este nevoie să investim în continuare în capacități de detectare și protejare a spațiului aerian, pentru că Rusia continuă să încalce spațiul aerian. Asta după ce o nouă dronă a fost găsită pe teritoriul R. Moldova.
Obdusmanul, oprit la ușa unui centru de plasament în timpul verificării unui posibil abuz sexual # TVR Moldova
Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi, a sesizat Poliția și Procuratura din Bălți după ce reprezentanților săi li s-a refuzat accesul într-un centru de plasament, unde urma să fie efectuată o vizită de monitorizare privind un presupus caz de abuz sexual asupra unei minore.
Administrația secesionistă a regiunii transnistrene transmite că unele raioane de pe malul stâng al Nistrului vor rămâne fără electricitate, iar altele fără căldură și apă caldă în urma unei avarii la Centrala Termoelectrică Moldovenească (Moldgres).
Vasile Plevan, adjunctul lui Dragalin, nu a trecut vettingul pentru neconformitate etică # TVR Moldova
Comisia de evaluare a procurorilor a constatat că Vasile Plevan, fost adjunct al Procuraturii Anticorupție, nu îndeplinește criteriile de integritate etică prevăzute de lege. Comisia a recomandat nepromovarea evaluării externe, iar raportul, aprobat în unanimitate, a fost transmis Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), care va lua o decizie în termen de 30 de zile.
Tot ce trebuie să știm despre obezitatea la copii – explicațiile medicului Andrian Chiriac # TVR Moldova
Obezitatea în rândul copiilor nu mai este doar o problemă individuală, ci un semnal de alarmă pentru întreaga societate. Stilul de viață modern, obiceiurile alimentare și lipsa mișcării influențează tot mai mult sănătatea celor mici. Care sunt cauzele acestui fenomen și ce soluții există, aflăm în reportajul ce urmează, de la medicul endocrinolog-pediatru Andrian Chiriac.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se află la reuniunea anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos, Elveția, unde se întâlnește cu Donald Trump, scrie TVRInfo.ro.
Peste 138 milioane de lei, acordate ca prestații sociale locuitorilor din regiunea transnistreană # TVR Moldova
În anul 2025, cetățenii Republicii Moldova domiciliați în regiunea transnistreană au beneficiat de prestații sociale în valoare sumară de 138,53 milioane de lei, achitate din bugetul național al asigurărilor sociale de stat. Suma totală a plăților a crescut cu aproximativ 40 de milioane de lei (+40,7%) față de anul 2024, când valoarea acestora a fost de 98,45 milioane de lei, precizează Guvernul R. Moldova.
Au fost făcute primele testări la „linia independenței”. Când vor fi terminate stațiile electrice? # TVR Moldova
Primele teste pe Linia Electrică Vulcănești - Chișinău efectuate joi, 22 ianuarie, s-au desfășurat cu succes. Linia a fost energizată și a funcționat la parametrii standard, transmite Ministerul Energiei. „Linia independenței energetice” a fost finalizată în decembrie 2025, iar stațiile electrice Chișinău și Vulcănești vor fi finalizate în perioada următoare, precizează instituția, fără să ofere un termen precis.
Anul 2026 a început frumos pentru dirijorul Mihail Agafița, care ne invită astăzi, începând cu ora 18:30, la Palatul Republicii, la concertul „De la vis la scenă”, susținut de soliști tineri, acompaniați de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”.
Maia Sandu, despre lefurile mari la stat: „Actuala lege a salarizării creează dezechilibre” # TVR Moldova
Președinta Maia Sandu susține că legea salarizării trebuie să fie revizuită în contextul discuțiilor legate de plafonarea salariilor șefilor instituțiilor de reglementare care ridică lefuri de până la 160.000 de lei pe lună. Șefa statului a spus în același timp că o bună parte din funcționarii Președinției ridică salarii mai mari decât ea.
Acte românești false pentru moldoveni, ruși și ucraineni: Peste 70 de percheziții la Botoșani # TVR Moldova
Poliția de Frontieră a României a anunțat că pe 22 ianuarie au fost efectuate 73 de percheziții domiciliare în județul Botoșani, vizând persoane implicate într-o rețea care elibera acte de identitate românești false pentru cetățeni din Republica Moldova, Ucraina și Federația Rusă.
„Oamenii trebuie să decidă, nu sacii de bani”. Maia Sandu, despre alegerile din UTA Găgăuzia # TVR Moldova
Este important ca alegerile din regiunea găgăuză să se desfășoare în conformitate cu normele legale, iar autoritățile statului trebuie să asigure acest lucru. Afirmația a fost făcută de către președinta R. Moldova, Maia Sandu, în cadrul conferinței de presă ținută joi, 22 ianuarie. Declarația șefei statului a fost făcută în contextul în care Curtea Supremă de Justiție a obligat Comratul să organizeze alegerile în regiune în conformitate cu legislația națională electorală a Republicii Moldova.
Poliția confirmă că drona căzută în localitatea Crocmac, Ștefan-Vodă, în noaptea de miercuri spre joi, este activă și conține dispozitiv explozibil.
Un tânăr de 21 de ani a fost împușcat pe o stradă din satul Secărenii Noi, raionul Hâncești. Victima a fost preluată de ambulanță și transportată la spital pentru îngrijiri medicale.
Serviciile publice din R. Moldova, la un click distanță: A fost lansat portalul evo.gov.md # TVR Moldova
Accesul la cele mai multe servicii publice din Republica Moldova este acum la doar un click distanţă. Pe noul portal, evo.gov.md, lansat astăzi de Agenţia de Guvernare Electronică, cetăţenii, inclusiv cei din diaspora, pof beneficia, într-un mod simplificat, de servicii de orice tip, efectuarea plăţilor electronice, depunerea de petiţii sau obţinerea semnăturilor electronică şi mobilă.
