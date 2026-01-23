România, pe locul 3 în lume la deținerea locuințelor: Aproape 94% dintre români au casa lor

Ideea de „a avea casa ta”, pe care mulți am auzit-o încă de mici, se confirmă și la nivel mondial. România se află pe locul trei la nivel global când vine vorba despre rata de deținere a locuințelor. Un studiu internațional realizat de Compare the Market și citat de Economedia.ro arată că aproape toți românii locuiesc într-o casă sau într-un apartament aflat în proprietate personală.

