Amalgamare de bună voie sau cu de-a sila: Guvernul pregătește reforma administrativă

12:10

Șeful Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, Sergiu Dărănuță, a declarat pentru TVR Moldova că nu sunt cunoscute pe moment detaliile despre controalele în stațiile PECO legate de calitatea motorinei și că inspecțiile se desfășoară în continuare de un agent economic contractat. Prin urmare, el nu poate să spună nimic până la obținerea unor rezultate finale ale controlului. Agentul economic contractat este o fostă companie de stat, Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare (CTSIC), care a devenit între timp privată.