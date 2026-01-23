„De dat cu nasul”: Ce măsuri vor lua autoritățile în raport cu ambasadorul Federației Ruse?

10:00

În ultima perioadă, tot mai mulți cetățeni sunt vizați de tentative de înșelăciune online sau prin telefon. Escrocii se prezintă drept reprezentanți ai unor furnizori de comunicații electronice, pretinzând că este necesar de a efectua anumite modificări tehnice legate de stația telefonică. Într-o singură zi, Poliția din Cahul a înregistrat cinci cazuri de escrocherii telefonice, în care infractorii s-au dat drept reprezentanți ai companiilor de telefonie mobilă sau au propus „investiții avantajoase”.