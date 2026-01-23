Ceață densă pe mai multe drumuri din țară: Poliția îndeamnă șoferii la prudență
TVR Moldova, 23 ianuarie 2026 08:40
Pe mai multe segmente de drum din țară, traficul rutier se desfășoară în condiții de ceață densă, iar vizibilitatea este considerabil redusă, informează Poliția.
• • •
Alte ştiri de TVR Moldova
Acum 5 minute
09:00
Ceață densă pe mai multe drumuri din țară. Poliția și Ministerul Energiei cer prudență # TVR Moldova
Pe mai multe segmente de drum din țară, traficul rutier se desfășoară în condiții de ceață densă, iar vizibilitatea este considerabil redusă, informează Poliția.
Acum 15 minute
08:50
Pe mai multe segmente de drum din țară, traficul rutier se desfășoară în condiții de ceață densă, iar vizibilitatea este considerabil redusă, informează Poliția.
Acum 30 minute
08:40
Pe mai multe segmente de drum din țară, traficul rutier se desfășoară în condiții de ceață densă, iar vizibilitatea este considerabil redusă, informează Poliția.
08:40
România, pe locul 3 în lume la deținerea locuințelor: Aproape 94% dintre români au casa lor # TVR Moldova
Ideea de „a avea casa ta”, pe care mulți am auzit-o încă de mici, se confirmă și la nivel mondial. România se află pe locul trei la nivel global când vine vorba despre rata de deținere a locuințelor. Un studiu internațional realizat de Compare the Market și citat de Economedia.ro arată că aproape toți românii locuiesc într-o casă sau într-un apartament aflat în proprietate personală.
Acum 12 ore
21:40
Directoarea Agenției de Guvernare Electronică (AGE), Nicoleta Colomeeț, și secretara de stat a Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Michelle Iliev, au declarat, în cadrul emisiunii „Obiectiv Comun” de la TVR Moldova, că cetățenii Republicii Moldova din diasporă au acces mai ușor la servicii publice prin intermediul noii platforme e-consulat.gov.md, lansată în regim de pilotare. Autoritățile susțin că digitalizarea serviciilor va reduce birocrația și va elimina necesitatea deplasărilor în țară.
21:20
Nicoleta Colomeeț: „Portalul EVO va reduce birocrația și va reduce cheltuielile pentru drumuri” # TVR Moldova
Directoarea Agenției de Guvernare Electronică (AGE), Nicoleta Colomeeț, și secretara de stat a Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Michelle Iliev, au declarat, în cadrul emisiunii „Obiectiv Comun” de la TVR Moldova, că cetățenii Republicii Moldova din diasporă au acces mai ușor la servicii publice prin intermediul noii platforme e-consulat.gov.md, lansată în regim de pilotare. Autoritățile susțin că digitalizarea serviciilor va reduce birocrația și va elimina necesitatea deplasărilor în țară.
21:10
Nicoleta Colomeeț: „Portalul EVO va reduce birocrația și va elimina deplasările în țară” # TVR Moldova
Directoarea Agenției de Guvernare Electronică (AGE) Nicoleta Colomeeț și secretara de stat a Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Michelle Iliev, au declarat, în cadrul emisiunii „Obiectiv Comun” de la TVR Moldova, că cetățenii Republicii Moldova din diasporă au acces mai ușor la servicii publice prin intermediul noii platforme e-consulat.gov.md, lansată în regim de pilotare. Autoritățile susțin că digitalizarea serviciilor va reduce birocrația și va elimina necesitatea deplasărilor în țară.
20:10
Aderarea la UE, relațiile cu România și NATO – obiectivele strategice ale Maiei Sandu pentru 2026 # TVR Moldova
Aderarea la Uniunea Europeană și consolidarea relațiilor cu România și NATO rămân principaele obiective ale Președinției Republicii Moldova în 2026, a declarat Maia Sandu într-o conferință de presă. Șefla statului a mai spus că, într-un context geopolitic tot mai incert, trebuie să ne bazăm pe alianțe puternice și prieteni buni. Siguranța copiilor în era digitală și în contextul recrudescenţei consumului de droguri, precum și reforma justiției sunt alte priorități pentru acest an.
Acum 24 ore
19:10
Procuratura Generală a elaborat un proiect de lege care prevede modificarea Codului Penal pentru combaterea circulaţiei ilegale a armelor și muniţiilor. Proiectul are ca scop sporirea securității publice, prevenirea criminalității şi alinierea legislației la standardele internaționale. Care sunt noile prevederi, ne spune Sorina Golovatiuc. Sorina, te ascultăm.
18:10
În cadrul ședinței de Guvern a fost aprobat un nou pachet de numiri diplomatice, reconfirmând angajamentul Republicii Moldova pentru o politică externă activă, coerentă și orientată spre consolidarea parteneriatelor strategice.
17:50
Dodon ignoră pericolul dronelor și critică conducerea țării alături de ambasadorul Rusiei, Ozerov # TVR Moldova
În ziua în care pe teritoriul Republicii Moldova a fost depistată o nouă dronă cu explozibil, un incident despre care autoritățile spun că e foarte grav, fostul președinte Igor Dodon a avut o întrevedere cu ambasadorul desemnat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov.
17:50
Controversatul afacerist fugar Veaceslav Platon nu a putut depune mărture la ședința de judecată în dosarul fostului procuror general Alexandr Stoianoglo deși anunțase inițial că va participa ca martor și va dezvălui detalii despre „două grupuri criminale ale Republicii Moldova”.
17:10
„Zeci de kilograme de exploziv”. Incidentul de la Crocmaz, cel mai periculos de până acum # TVR Moldova
Drona care a căzut într-o gospodărie din Crocmaz, Ștefan-Vodă, putea provoca o adevărată tragedie. Potrivit experţilor, acest tip de armă are o încărcătură de 40-50 de kilograme de exploziv, capabil să distrugă totul pe o rază de câteva sute de metri. Analiştii fac prognoze sumbre: astfel de incidente vor fi tot mai frecvente pentru că Rusia vrea să semene panică.
16:50
Reacțiile MAE sunt bune, dar amenințarea dronelor ruse cere soluții, avertizează Rosian Vasiloi # TVR Moldova
Incidentele recente cu drone rusești care au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova sau au căzut pe teritoriul țării ridică semne de întrebare serioase privind securitatea națională. Fostul șef al Poliției de Frontieră, Rosian Vasiloi, a declarat că situația devine critică, mai ales că unele drone, precum cele de tip Shahed, sunt acum echipate cu exploziv.
16:50
Igor Grosu, despre drona de la Crocmaz: „Trebuie să investim în protecția spațiului aerian” # TVR Moldova
Președintele Parlamentului a spus că este o nouă încălcare gravă din partea Federației Ruse asupra suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Igor Grosu a menționat că este nevoie să investim în continuare în capacități de detectare și protejare a spațiului aerian, pentru că Rusia continuă să încalce spațiul aerian. Asta după ce o nouă dronă a fost găsită pe teritoriul R. Moldova.
16:40
Obdusmanul, oprit la ușa unui centru de plasament în timpul verificării unui posibil abuz sexual # TVR Moldova
Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi, a sesizat Poliția și Procuratura din Bălți după ce reprezentanților săi li s-a refuzat accesul într-un centru de plasament, unde urma să fie efectuată o vizită de monitorizare privind un presupus caz de abuz sexual asupra unei minore.
16:40
Administrația secesionistă a regiunii transnistrene transmite că unele raioane de pe malul stâng al Nistrului vor rămâne fără electricitate, iar altele fără căldură și apă caldă în urma unei avarii la Centrala Termoelectrică Moldovenească (Moldgres).
16:20
Vasile Plevan, adjunctul lui Dragalin, nu a trecut vettingul pentru neconformitate etică # TVR Moldova
Comisia de evaluare a procurorilor a constatat că Vasile Plevan, fost adjunct al Procuraturii Anticorupție, nu îndeplinește criteriile de integritate etică prevăzute de lege. Comisia a recomandat nepromovarea evaluării externe, iar raportul, aprobat în unanimitate, a fost transmis Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), care va lua o decizie în termen de 30 de zile.
16:10
Tot ce trebuie să știm despre obezitatea la copii – explicațiile medicului Andrian Chiriac # TVR Moldova
Obezitatea în rândul copiilor nu mai este doar o problemă individuală, ci un semnal de alarmă pentru întreaga societate. Stilul de viață modern, obiceiurile alimentare și lipsa mișcării influențează tot mai mult sănătatea celor mici. Care sunt cauzele acestui fenomen și ce soluții există, aflăm în reportajul ce urmează, de la medicul endocrinolog-pediatru Andrian Chiriac.
15:50
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se află la reuniunea anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos, Elveția, unde se întâlnește cu Donald Trump, scrie TVRInfo.ro.
15:40
Peste 138 milioane de lei, acordate ca prestații sociale locuitorilor din regiunea transnistreană # TVR Moldova
În anul 2025, cetățenii Republicii Moldova domiciliați în regiunea transnistreană au beneficiat de prestații sociale în valoare sumară de 138,53 milioane de lei, achitate din bugetul național al asigurărilor sociale de stat. Suma totală a plăților a crescut cu aproximativ 40 de milioane de lei (+40,7%) față de anul 2024, când valoarea acestora a fost de 98,45 milioane de lei, precizează Guvernul R. Moldova.
15:20
Au fost făcute primele testări la „linia independenței”. Când vor fi terminate stațiile electrice? # TVR Moldova
Primele teste pe Linia Electrică Vulcănești - Chișinău efectuate joi, 22 ianuarie, s-au desfășurat cu succes. Linia a fost energizată și a funcționat la parametrii standard, transmite Ministerul Energiei. „Linia independenței energetice” a fost finalizată în decembrie 2025, iar stațiile electrice Chișinău și Vulcănești vor fi finalizate în perioada următoare, precizează instituția, fără să ofere un termen precis.
15:10
Anul 2026 a început frumos pentru dirijorul Mihail Agafița, care ne invită astăzi, începând cu ora 18:30, la Palatul Republicii, la concertul „De la vis la scenă”, susținut de soliști tineri, acompaniați de Orchestra Simfonică a Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”.
14:50
Maia Sandu, despre lefurile mari la stat: „Actuala lege a salarizării creează dezechilibre” # TVR Moldova
Președinta Maia Sandu susține că legea salarizării trebuie să fie revizuită în contextul discuțiilor legate de plafonarea salariilor șefilor instituțiilor de reglementare care ridică lefuri de până la 160.000 de lei pe lună. Șefa statului a spus în același timp că o bună parte din funcționarii Președinției ridică salarii mai mari decât ea.
14:30
Acte românești false pentru moldoveni, ruși și ucraineni: Peste 70 de percheziții la Botoșani # TVR Moldova
Poliția de Frontieră a României a anunțat că pe 22 ianuarie au fost efectuate 73 de percheziții domiciliare în județul Botoșani, vizând persoane implicate într-o rețea care elibera acte de identitate românești false pentru cetățeni din Republica Moldova, Ucraina și Federația Rusă.
13:50
„Oamenii trebuie să decidă, nu sacii de bani”. Maia Sandu, despre alegerile din UTA Găgăuzia # TVR Moldova
Este important ca alegerile din regiunea găgăuză să se desfășoare în conformitate cu normele legale, iar autoritățile statului trebuie să asigure acest lucru. Afirmația a fost făcută de către președinta R. Moldova, Maia Sandu, în cadrul conferinței de presă ținută joi, 22 ianuarie. Declarația șefei statului a fost făcută în contextul în care Curtea Supremă de Justiție a obligat Comratul să organizeze alegerile în regiune în conformitate cu legislația națională electorală a Republicii Moldova.
13:30
Poliția confirmă că drona căzută în localitatea Crocmac, Ștefan-Vodă, în noaptea de miercuri spre joi, este activă și conține dispozitiv explozibil.
13:10
Un tânăr de 21 de ani a fost împușcat pe o stradă din satul Secărenii Noi, raionul Hâncești. Victima a fost preluată de ambulanță și transportată la spital pentru îngrijiri medicale.
13:10
Serviciile publice din R. Moldova, la un click distanță: A fost lansat portalul evo.gov.md # TVR Moldova
Accesul la cele mai multe servicii publice din Republica Moldova este acum la doar un click distanţă. Pe noul portal, evo.gov.md, lansat astăzi de Agenţia de Guvernare Electronică, cetăţenii, inclusiv cei din diaspora, pof beneficia, într-un mod simplificat, de servicii de orice tip, efectuarea plăţilor electronice, depunerea de petiţii sau obţinerea semnăturilor electronică şi mobilă.
12:50
Maia Sandu, despre drona căzută la Crocmaz: „Doar să condamnăm nu e suficient în cazul Rusiei” # TVR Moldova
În acest an, R. Moldova va mai achiziționa un radar pentru protejarea spațiului aerian, a declarat jurnaliștilor președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, joi, în cadrul unei conferințe de presă, în contextul depistării pe teritoriul localității Crocmaz, raionul Ștefan-Vodă, a unei drone de proveniență rusească de tip „Shahed”.
12:40
Maia Sandu, după ce o dronă a căzut la Crocmaz: Doar să condamnăm în cazul Rusiei nu e suficient # TVR Moldova
În acest an R. Moldova va mai achiziționa un radar pentru protejarea spațiului aerian, despre acest lucru a declarat jurnaliștilor președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Șefa statului a venit și cu o reacție în urma identificării, pe teritoriul localității Crocmaz, raionul Ștefan-Vodă, a unei drone de proveniență rusească de tip „Shahed”.
12:40
Maia Sandu dă asigurări: Retragerea din CSI nu înseamnă pierderea beneficiilor pentru moldoveni # TVR Moldova
Președinta Maia Sandu a declarat în cadrul conferinței de presă ținută joi, 22 ianuarie, că retragerea Republicii Moldova din Comunitatea Statelor Independente (CSI) nu presupune întreruperea relațiilor bilaterale cu statele care sunt în continuare membre ale acestei structuri în interesele cetățenilor, dimpotrivă, a subliniat șefa statului, relațiile care aduc beneficii cetățenilor moldoveni vor fi aprofundate.
12:30
La conferința de presă organizată miercuri, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a explicat poziția sa privind un eventual referendum pentru unirea cu România. Lidera de la Chișinău a subliniat că prioritatea sa rămâne pacea și siguranța cetățenilor, precum și menținerea țării în rândul statelor libere.
11:50
Acte românești false pentru moldoveni, ruși și urcaineni: Peste 70 de percheziții la Botoșani # TVR Moldova
Poliția de Frontieră a României a anunțat că pe 22 ianuarie au fost efectuate 73 de percheziții domiciliare în județul Botoșani, vizând persoane implicate într-o rețea care elibera acte de identitate românești false pentru cetățeni din Republica Moldova, Ucraina și Federația Rusă.
11:10
MAE, după ce o dronă a căzut la Crocmaz: Încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale # TVR Moldova
Ministerul Afacerilor Externe a venit cu o reacție în urma identificării, pe teritoriul localității Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, a unei drone de proveniență rusă.
11:10
Conferință de presă susținută de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.
11:10
Astăzi are loc o nouă ședință de judecată în dosarul în care fostul procuror general, Alexandr Stoianoglo, procurorii Dumitru Răileanu și Elena Ceruța sunt învinuiți de abuz în serviciu la eliberarea şi retragerea acuzaţiilor în privinţa lui Veaceslav Platon.
11:10
„Eu eram afară”. Primarul de Crocmaz, detalii despre drona cu exploziv căzută în localitatea sa # TVR Moldova
Alesul local a relaltat pentru TVR Moldova că aparatul de zbor a fost surprins de localnici în timpul nopții de miercuri spre joi, zburând de mai multe ori peste Nistru, după care a aterizat. Sursele TVR Moldova au precizat că aparatul de zbor este de tip „Shahed” și are exploziv.
11:00
O nouă dronă găsită pe teritoriul R. Moldova. Sursele TVR: Aparatul de zbor are exploziv # TVR Moldova
Oamenii legii anunță că joi, dimineață, 22 ianuarie, în jurul orei 09:25, în localitatea Crocmaz din raionul Ştefan-Vodă, în grădina unei case nelocuite a fost depistată o dronă cu lungimea de aproximativ 2,5 metri. Sursele TVR Moldova susțin că aparatul de zbor este de tip „Shahed”, cu explozibil la bord.
11:00
MAE, după ce o dronă a fost depistată la Crocmaz: Condamnăm. Afectează grav securitatea regională # TVR Moldova
Ministerul Afacerilor Externe a venit cu o reacție în urma identificării, pe teritoriul localității Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, a unei drone de proveniență rusă.
10:50
„Manipulare”: SIS și MAE reacționează la presupusa reținere a unui agent moldovean la Moscova # TVR Moldova
Serviciul de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova respinge acuzațiile lansate de autoritățile Federației Ruse privind reținerea unui presupus agent moldovean de către FSB. Într-un răspuns oferit pentru TVR Moldova, SIS califică declarațiile drept o tentativă de manipulare a opiniei publice și de tensionare a situației regionale.
10:30
Două ambulanțe au fost tractate de salvatori după ce au rămas blocate pe drumuri din cauza ghețușului
10:10
Oamenii legii anunță că joi, dimineață, 22 ianuarie, în jurul orei 09:25, în localitatea Crocmaz din raionul Ştefan Vodă, în grădina unei case nelocuite a fost depistată o dronă cu lungimea de aproximativ 2,5 m.
10:00
În ultima perioadă, tot mai mulți cetățeni sunt vizați de tentative de înșelăciune online sau prin telefon. Escrocii se prezintă drept reprezentanți ai unor furnizori de comunicații electronice, pretinzând că este necesar de a efectua anumite modificări tehnice legate de stația telefonică. Într-o singură zi, Poliția din Cahul a înregistrat cinci cazuri de escrocherii telefonice, în care infractorii s-au dat drept reprezentanți ai companiilor de telefonie mobilă sau au propus „investiții avantajoase”.
09:40
Revin ninsorile: Polei și carosabil umed pe drumurile din nordul și centrul republicii # TVR Moldova
Se circulă în condiții de carosabil umed, pe alocuri cu polei, în regiunile de nord și centru ale republicii, iar în zona de sud partea carosabilă este preponderent uscată, izolat umedă, atenționează Administrația Națională a Drumurilor.
09:10
În perioada 12 – 18 ianuarie curent, au fost înregistrate 3181 de cazuri de viroze, majoritatea la copii, fiind în creștere cu 67% față de săptămâna precedentă.
Ieri
08:30
ANRE a oferit licență Moldgres, proprietate a gigantului rusesc RAO EES din Transnistria # TVR Moldova
Centrala Termoelectrică Moldovenească, cunoscută sub denumirea Moldavskaia GRES, proprietate a gigantului rusesc RAO EES, a obținut licență din partea Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică (ANRE) de a continua producerea energiei electrice până în vara anului 2026. ANRE a eliberat o licență valabilă timp de șase luni, în perioada 15 ianuarie - 14 iulie 2026, potrivit ziar.md, care face referire la un document al ANRE din 13 ianuarie 2026.
21 ianuarie 2026
21:40
Un primarLogofteni, Fălești, a fost obligat de Judecătoria Bălți, pe 19 ianuarie, să acopere un prejudiciu în valoare de peste 743.000 de lei provocat în urma dării în arendă a unui iaz din localitate.
20:10
În cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, Prim-ministrul Alexandru Munteanu a discutat cu Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, despre măsurile Guvernului pentru accelerarea creșterii economice și despre progresele înregistrate pe calea aderării la UE.
19:40
Uniunea Națională a Patronatului Român a lansat astăzi, la Chișinău, filiala sa din Republica Moldova. Noua entitate își propune să stimuleze investițiile, cooperarea economică dintre România și Republica Moldova, dar și să sprijine parcursului european al țării noastre.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.