Buzu: „Reforma administrației publice locale este inevitabilă”
N4, 23 ianuarie 2026 14:50
Reforma administrației publice locale va include atât amalgamarea voluntară, cât și cea normativă. Declarația a fost făcută de secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu. El a precizat că un concept final al reorganizării va fi prezentat după încheierea primei runde de consultări, obiectivul fiind consolidarea capacității autorităților locale și îmbunătățirea serviciilor publice. ALEXEI BUZU, secretarul
Acum 5 minute
15:10
Pixul sau tastatura? În era telefoanelor și a mesajelor trimise cu un click, scrisul de mână pare, pentru unii, un obicei pe cale de dispariție. Totuși, pe 23 ianuarie, de Ziua Internațională a Scrisului de mână, oamenii recunosc că pixul încă nu a fost scos definitiv din joc, transmite TV Nord. „Dacă este o declarație
Acum 15 minute
15:00
Locuitorii Kievului au exprimat așteptări mixte în legătură cu cea mai recentă rundă de discuții dintre fostul președinte american Donald Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, spunând că întâlnirile ar putea semnala progrese, dar rămân umbrite de cererile nerezolvate ale Moscovei și de incertitudinea privind intențiile Washingtonului. „Mi se pare că poate aceste întâlniri au
15:00
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și-a deschis discursul la Forumul Economic Mondial de la Davos, joi, cu o referință la filmul „Groundhog Day", „Ziua cârtiței", spunând că Europa și lumea mai largă sunt prinse într-un ciclu în care repetă aceleași dezbateri, în timp ce amenințările continuă să evolueze. Amintind că și-a încheiat discursul de la Davos
15:00
Un lot de motorină ar fi ajuns în Republica Moldova cu abateri de la standardele de calitate pentru sezonul rece. Informația a fost confirmată de ministrul Energiei, Dorin Junghietu. În același timp, oficialul a dat asigurări că problema este deja remediată. DORIN JUNGHIETU, ministrul Energiei: „Motorina trebuie să urmeze un anumit standard de calitate. Motorina
15:00
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat la Bruxelles că Republica Moldova este un stat suveran și că discuția despre unire va fi abordată doar atunci când va exista o majoritate în țara noastră care să o sprijine. Afirmația a fost făcută după participarea sa la Consiliul European informal. Răspunzând la întrebarea despre o posibilă unire
Acum 30 minute
14:50
Anotimpul rece este dificil pentru animalele domestice. Frigul, umiditatea, gheața, alimentația necorespunzătoare și lipsa de activitate pot provoca probleme de sănătate păsărilor și altor animale. La temperaturi scăzute, gospodarii din satele Moldovei își îngrijesc orătăniile cu mare atenție: apa caldă, paiele și hrana proaspătă sunt printre principalele măsuri de protecție, transmite Studio-L. Ghenadie Vengher, din
14:50
Carburanții continuă să se scumpească, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, sâmbătă, duminică și luni, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 22 de lei și 94 de bani, cu patru bani mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la
14:50
Reforma administrației publice locale va include atât amalgamarea voluntară, cât și cea normativă. Declarația a fost făcută de secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu. El a precizat că un concept final al reorganizării va fi prezentat după încheierea primei runde de consultări, obiectivul fiind consolidarea capacității autorităților locale și îmbunătățirea serviciilor publice. ALEXEI BUZU, secretarul
14:50
Sudul Italiei, în ape și ruine, după furtunile puternice. Pagubele au depășit un miliard de euro # N4
Pagubele provocate de ciclonul Harry au depășit 1 miliard de euro în sudul Italiei, au declarat autoritățile regionale, după ce vânturile violente și valurile de furtună au lovit coastele, porturile și infrastructura, determinând operațiuni ample de salvare și de siguranță desfășurate de paza de coastă. În Italia, furtuna a lovit cel mai puternic Sicilia și
14:50
Sberbank, cea mai mare bancă din Rusia, transformată într-un conglomerat tehnologic, a preluat o participație majoritară în producătorul de electronice Element, pe măsură ce Moscova promovează suveranitatea în producția componentelor high-tech necesare pentru războiul din Ucraina. Statele occidentale au restricționat accesul Rusiei la tehnologie critică, inclusiv semiconductori și microelectronice. Totuși, Ucraina a avertizat că Rusia
Acum 6 ore
10:20
Articolul Puterea a Patra, din 22.01.2025 cu participarea lui Vasile Costiuc apare prima dată în N4.
Ieri
10:20
Articolul Puterea a Patra, din 21.01.2025 cu participarea lui Ion Bulgac și Ivan Faina apare prima dată în N4.
21 ianuarie 2026
17:00
VIDEO/ România: Un copil de 13 ani a fost ucis de doi colegi de clasă. Motivul ar fi invidia că el avea o situație financiară mai bună # N4
O crimă de o cruzime rară a zguduit județul Timiș, România, unde un adolescent de 15 ani a fost ucis și ulterior îngropat de doi tineri de 13 și 15 ani. Victima, un băiat pe nume Alin Mario Berinde, în vârstă de 15 ani, a fost dată dispărută de familie luni, după ce a plecat
Mai mult de 2 zile în urmă
13:00
Un tren de navetiști a deraiat în apropiere de Barcelona, după ce un zid de protecție s-a prăbușit pe linia ferată din cauza ploilor abundente. Mecanicul trenului a murit, iar patru pasageri au fost grav răniți, au anunțat autoritățile locale. Potrivit autorităților din Catalonia, 37 de persoane au fost rănite în total în accidentul produs
12:40
România va continua să sprijine Republica Moldova, inclusiv din punct de vedere militar. În cazul unui conflict militar pe teritoriul Republicii Moldova, „în niciun caz Alianța nu poate fi implicată în apărare". Declarațiile au fost făcute de șeful Statului Major al Apărării din România, Gheorghiţă Vlad. Potrivit acestuia, „asta nu înseamnă că nu se pot
12:20
Un tribunal japonez a condamnat miercuri un bărbat în vârstă de 45 de ani la închisoare pe viață pentru uciderea fostului prim-ministru Shinzo Abe, într-un incident care a șocat națiunea în urmă cu trei ani și jumătate. Tetsuya Yamagami a fost arestat pe loc în iulie 2022, după ce l-a împușcat mortal pe Abe cu
12:20
Carburanții continuă să se scumpească, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, joi, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 22 de lei și 82 de bani, cu șase bani mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un preț maxim
11:40
VIDEO/ O familie din raionul Rîșcani, victima unei agresiuni violente chiar în propria gospodărie # N4
O familie din satul Sverdiac, raionul Rîșcani, susține că a fost victima unei agresiuni violente chiar în propria gospodărie și acuză autoritățile că dosarul bate pasul pe loc. Incidentul a avut loc în vara anului 2025, însă, la mai bine de jumătate de an de atunci, cazul nu a fost încă soluționat. Ionela Cîrcel și
11:40
Peste 50 de maidanezi ar fi fost împușcați la Căușeni. Descoperirea a fost făcută de voluntarii din localitate. Aceștia afirmă că au venit la gunoiștea centrală a orașului să hrănească animalele și au descoperit mai multe cadavre de câini care erau găurite cu gloanțe. Cazul a fost înregistrat la poliție, iar oamenii legii din Căușeni
11:40
Procuratura Generală va avea la dispoziție, pentru anul 2026, un buget de peste 519.4 milioane de lei, mai mare cu 1.45 de puncte procentuale decât cel din anul 2025, care a totalizat 504 milioane de lei. Proiectul de buget al Procuraturii pentru anul 2026 a fost aprobat de Consiliul Superior al Procurorilor în ședința din
11:40
Tarifele la gazele naturale ar putea fi micșorate cu aproximativ 10 la sută. Declarația a fost făcută de șeful „Moldovagaz", Vadim Ceban, la o emisiune de la Rlive. Potrivit lui, premise de reducere există, deoarece prețurile de achiziție sunt mai mici decât în 2024. VADIM CEBAN, președintele „Moldovagaz": „Sunt premise pentru ajustarea tarifelor în scădere,
10:20
Articolul Puterea a Patra, din 20.01.2025 cu participarea lui Petru Burduja și Dorian Istrati apare prima dată în N4.
20 ianuarie 2026
13:30
VIDEO/ Experizele judiciare vor fi realizate mai rapid, iar rezultatele vor fi mai exacte. CNEJ, dotat cu un spectometru de ultimă generație # N4
Expertizele judiciare vor fi realizate mai rapid, iar rezultatele vor fi mai exacte. Centrul Național de Expertize Judiciare a fost dotat cu un spectrometru de ultimă generație pentru analiza compoziției chimice a materialelor. Acesta permite analiza metalelor și aliajelor, a pulberilor precum cimentul sau solul, a lichidelor în condiții de laborator, dar și a materialelor
12:50
Junghietu: „R. Moldova a importat aproximativ 40 de milioane de metri cubi de gaze naturale lichefiate” # N4
Republica Moldova a importat, începând cu luna aprilie, 2024, aproximativ 40 de milioane de metri cubi de gaze naturale lichefiate, livrate prin terminalul Alexandroupolis din Grecia. Informația a fost comunicată de Ministerul Energiei, după vizita de lucru a ministrului Dorin Junghietu în Statele Unite ale Americii, unde au fost discutate situația energetică a țării, securitatea
12:50
Controversatul om de afaceri Veaceslav Platon, aflat acum în Marea Britanie, a anunțat că va participa, în calitate de martor, la ședința de judecată în dosarul fostului procuror general Alexandr Stoianoglo. Potrivit anunțului pe canalul său de Telegram, ședința este programată pentru 22 ianuarie, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. În mesajul public, Platon susține că
12:40
Carburanții continuă să se scumpească, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, miercuri, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 22 de lei și 76 de bani, cu șase bani mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un preț maxim
11:20
Buzu anunță inițierea reformei administrației publice locale: „Obiectul principal este să creăm localități dezvoltate” # N4
Guvernul a anunțat inițierea reformei administrației publice locale și lansarea unui amplu proces de consultări publice. Potrivit secretarului general al Executivului, Alexei Buzu, reforma are drept obiectiv crearea unor localități mai dezvoltate, primării mai puternice și servicii publice mai bune. În același timp, el a subliniat că procesul va fi unul complex și că autoritățile
10:40
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că va impune un tarif de 200% pentru vinurile și șampaniile franceze, o măsură despre care a afirmat că l-ar determina pe președintele Franței, Emmanuel Macron, să se alăture inițiativei lui Trump denumită „Consiliul Păcii", menită să rezolve conflictele globale. Întrebat de un reporter despre declarația lui Macron
10:40
Popșoi, despre unirea R. Moldova cu România: „Nu ne dorim ca Federația Rusă să ajungă la hotarele noastre” # N4
Autoritățile de la Chișinău ar putea pune problema reunirii cu România în cazul în care Federația Rusă s-ar apropia periculos de granițele noastre, amenințându-i suveranitatea și integritatea teritorială. Declarația a fost făcută de ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, la o emisiune de la postul public de radio. El a precizat că Republica Moldova nu va
10:30
Republica Moldova nu va mai fi membră a Comunității Statelor Independente (CSI). Declarația a fost făcută de ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, la o emisiune de la postul public de radio. Potrivit oficialului, procesul de avizare a acordurilor a fost deja inițiat la nivel guvernamental. MIHAI POPȘOI, ministrul Afacerilor Externe: „Aceste lucruri ar însemna că
10:20
Articolul Puterea a Patra, din 19.01.2025 cu participarea lui Oazu Nantoi și Eduard Bumbac apare prima dată în N4.
19 ianuarie 2026
12:40
Un băiat australian este în stare critică după ce a fost mușcat de un rechin în Sydney, au spus autoritățile luni, după ce ploile abundente au creat condiții ideale pentru ca rechinii să pătrundă în celebrul port al orașului. Băiatul sărise de pe stânci împreună cu prietenii săi duminică după-amiază (18 ianuarie) la o plajă
12:40
Liderul de extremă dreapta Andre Ventura s-a clasat pe locul al doilea în primul tur al alegerilor prezidențiale din Portugalia de duminică și urmează să se confrunte cu socialistul moderat Antonio Jose Seg
12:30
Grav accident feroviar în Spania. Cel puțin 40 de persoane și-au piedut viața, iar peste 100 au fost rănite # N4
Cel puțin 40 de persoane și-au pierdut viața, iar peste 100 au fost rănite, dintre care aproximativ 30 se află în stare gravă, în urma unui grav accident feroviar produs duminică seara, 18 ianuarie, în sudul Spania. Tragedia a avut loc în localitatea Adamuz, din provincia Córdoba, unde două trenuri de mare viteză s-au ciocnit […] Articolul Grav accident feroviar în Spania. Cel puțin 40 de persoane și-au piedut viața, iar peste 100 au fost rănite apare prima dată în N4.
12:30
Arcul de Triumf din Capitală va fi reparat în acest an. Declarația a fost făcută de ministrul Culturii, Cristian Jardan, la o emisiune de la postul Cinema1. Potrivit oficialului, inițiativa a venit din partea unui antreprenor local, specialist în domeniul prelucrării pietrei. CRISTIAN JARDAN, ministrul Culturii: „Anul acesta, vom repara Arcul de Triumf. Au fost […] Articolul Jardan: „Anul acesta, vom repara Arcul de Triumf” apare prima dată în N4.
12:30
Populația Chinei a scăzut pentru al patrulea an consecutiv în 2025, reducându-se cu 3,4 milioane până la 1,405 miliarde, o scădere mai rapidă decât în 2024, arată datele oficiale publicate. Numărul total al nașterilor din China a scăzut la 7,92 milioane în 2025, cel mai mic nivel din ultimele decenii, față de 9,54 milioane în […] Articolul Populația Chinei a scăzut pentru al patrulea an consecutiv apare prima dată în N4.
12:30
Primăria Chișinău a lansat o licitație internațională pentru reabilitarea râului Bâc. Potrivit primarului general al Capitalei, Ion Ceban, proiectul este implementat cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Acesta prevede proiectarea și executarea lucrărilor de consolidare a malurilor și de protecție împotriva inundațiilor, modernizarea rețelelor de canalizare existente, reprofilarea albiei pe o lungime de […] Articolul Primăria Chișinău a lansat o licitație internațională pentru reabilitarea râului Bâc apare prima dată în N4.
12:20
Carburanții continuă să se scumpească, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, marți, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 22 de lei și 70 de bani, cu nouă bani mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un preț maxim […] Articolul Carburanții continuă să se scumpească apare prima dată în N4.
12:20
Lideri mondiali, economiști și directori executivi se reunesc la Davos pentru Forumul Economic Mondial (WEF) și sunt așteptați să discute despre conflictul dintre Rusia și Ucraina. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, este așteptat să participe la forum și a spus săptămâna trecută pentru Reuters că s-ar putea întâlni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, o întâlnire […] Articolul Kievul speră la discuții despre reconstrucția Ucrainei apare prima dată în N4.
10:20
Articolul Dialoguri | Iurie Rija: În agricultură, frați nu există apare prima dată în N4.
16 ianuarie 2026
10:20
Articolul Puterea a Patra, din 15.01.2025 cu participarea lui Ștefan Gligor apare prima dată în N4.
15 ianuarie 2026
16:30
Președintele României, despre declarațiile Maiei Sandu cu privire la votul său „pentru”, în cazul în care ar fi organizat un referendum pentru unirea cu România # N4
Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană este „una din căile de a fi împreună” cu România, a declarat președintele țării vecine, Nicușor Dan. „Nu cred că e cazul să mai explicăm de ce – nu ne va fi indiferentă soarta unui stat în care se vorbește și se simte românește. Vrem ca decizie politică sau […] Articolul Președintele României, despre declarațiile Maiei Sandu cu privire la votul său „pentru”, în cazul în care ar fi organizat un referendum pentru unirea cu România apare prima dată în N4.
15:40
Inspectorii de mediu din Ștefan Vodă au intervenit prompt după ce au fost sesizați de cetățeni despre o căprioară rănită, care nu se putea deplasa. Datorită implicării oamenilor cu suflet mare, animalul a beneficiat de ajutor rapid. La fața locului, inspectorii au constatat că femela de căprioară prezenta traume evidente și a solicitat sprijinul specialiștilor […] Articolul Unei căprioare i-a fost amputat un picior, după ce a fost prinsă într-un laț apare prima dată în N4.
15:30
Spatari: „Republica Moldova este pregătită, pe moment, în proporție de aproximativ 20% pentru aderarea la UE” # N4
Republica Moldova este pregătită, pe moment, în proporție de aproximativ 20% pentru aderarea la Uniunea Europeană, iar următorii doi ani vor fi decisivi pentru a transforma angajamentele politice în reforme reale. Declarația a fost făcută de președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, Marcel Spatari, la o emisiune de la postul public de televiziune”. (Marcel Spatari, […] Articolul Spatari: „Republica Moldova este pregătită, pe moment, în proporție de aproximativ 20% pentru aderarea la UE” apare prima dată în N4.
15:30
Ancheta privind uciderea tânărului moldovean Sergiu Țârnă a dus la o nouă arestare: pe 14 ianuarie, carabinierii l-au reținut pe Andrea Vescovo, considerat complice al polițistului local Riccardo Salvagno, deja arestat în acest dosar. Procurorii susțin că cei doi ar fi acționat împreună atât la răpire, cât și la momentul crimei. Potrivit presei italiene, Vescovo, […] Articolul VIDEO/ Uciderea lui Sergiu Țărnă în Italia: Un alt suspect a fost reținut apare prima dată în N4.
15:30
Temperaturile geroase pe timpul nopții revin, anunță meteorologii. Astfel, vineri, la Nord, temperaturile maxime vor ajunge până la -10 grade, iar noaptea coboară până la -17 grade, cu posibile ninsori slabe. În Centru, termometrele vor indica până la -8 grade Celsius. Noaptea, valorile termice vor coborî până la -15 grade. În Sudul țării, vom avea […] Articolul Minime de până la -17 grade pe timp de noapte. Temperaturi cu minus și ziua apare prima dată în N4.
15:20
De Ziua Națională a Culturii în Republica Moldova, marcată anual pe 15 ianuarie, Victoria Furtună a publicat o postare în care susține că Mihai Eminescu este „una dintre cele mai puternice și profunde personalități născute pe pământul Moldovei” și afirmă că poetul a fost „moldovan prin naștere, prin sânge, prin nume și prin conștiință”. În postarea […] Articolul Victoria Furtună: „Mihai Eminescu a fost „moldovan” apare prima dată în N4.
13:40
Articolul Puterea a Patra, din 14.01.2025 cu participarea lui Ion Chicu apare prima dată în N4.
14 ianuarie 2026
11:10
Puterea a Patra, din 13.01.2025 cu participarea lui Andrei Curăraru, Mihai Isac și Anatol Șalaru # N4
Articolul Puterea a Patra, din 13.01.2025 cu participarea lui Andrei Curăraru, Mihai Isac și Anatol Șalaru apare prima dată în N4.
13 ianuarie 2026
16:50
Medvedev: Locuitorii Groenlandei ar putea vota pentru aderarea la Rusia, dacă președintele american Donald Trump nu va acționa rapid # N4
Adjunctul președintelui Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat că groenlandezii ar putea vota pentru a se alătura Rusiei dacă președintele SUA, Donald Trump, nu se mișcă rapid pentru a securiza insula arctică, a relatat Interfax luni. „Trump trebuie să se grăbească. Conform unor informații neverificate, în câteva zile ar putea avea loc […] Articolul Medvedev: Locuitorii Groenlandei ar putea vota pentru aderarea la Rusia, dacă președintele american Donald Trump nu va acționa rapid apare prima dată în N4.
