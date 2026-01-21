Un nou accident feroviar în Spania. 37 de persoane au fost rănite

16:50

Maia Sandu a declarat într-un interviu pentru presa internațională că, în condițiile actuale, ar vota unirea cu România la un referendum: Aderarea la UE este un obiectiv mai realistic decât unirea cu România în acest moment. „Uitați-vă ce se întâmplă în jur, în lume, e tot mai dificil pentru o țară ca Moldova să reziste, […]