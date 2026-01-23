„Sberbank”, un „motor economic” al războiului Rusiei

17:00

O crimă de o cruzime rară a zguduit județul Timiș, România, unde un adolescent de 15 ani a fost ucis și ulterior îngropat de doi tineri de 13 și 15 ani. Victima, un băiat pe nume Alin Mario Berinde, în vârstă de 15 ani, a fost dată dispărută de familie luni, după ce a plecat […]