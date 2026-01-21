Un buget de peste 519 milioane de lei va avea la dispoziție Procuratura Generală, în 2026

12:00

Încheiem anul cu ieftiniri la carburanți, cu toate că sunt un pic mai temperate, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, care atestă că prețurile de comercializare cu amănuntul ale carburanților s-au redus, evoluție determinată de scăderea cotațiilor internaționale Platts și cotațiilor internaționale ale țițeiului. Valorile sunt cele mai mici din ultimii aproape patru ani.