Carburanții continuă să se scumpească
N4, 19 ianuarie 2026 12:20
Carburanții continuă să se scumpească, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, marți, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 22 de lei și 70 de bani, cu nouă bani mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un preț maxim […] Articolul Carburanții continuă să se scumpească apare prima dată în N4.
• • •
Alte ştiri de N4
Acum 5 minute
12:40
Un băiat australian este în stare critică după ce a fost mușcat de un rechin în Sydney, au spus autoritățile luni, după ce ploile abundente au creat condiții ideale pentru ca rechinii să pătrundă în celebrul port al orașului. Băiatul sărise de pe stânci împreună cu prietenii săi duminică după-amiază (18 ianuarie) la o plajă […] Articolul Australia: Un tânăr, între viață și moarte, după ce a fost mușcat de un rechin apare prima dată în N4.
12:40
Liderul de extremă dreapta Andre Ventura s-a clasat pe locul al doilea în primul tur al alegerilor prezidențiale din Portugalia de duminică și urmează să se confrunte cu socialistul moderat Antonio Jose Seguro într-un tur final luna viitoare, potrivit exit poll-urilor și rezultatelor parțiale timpurii. În cele cinci decenii de la răsturnarea dictaturii fasciste în […] Articolul Portugalia își va alege președintele în februarie, în turul II apare prima dată în N4.
Acum 15 minute
12:30
Grav accident feroviar în Spania. Cel puțin 40 de persoane și-au piedut viața, iar peste 100 au fost rănite # N4
Cel puțin 40 de persoane și-au pierdut viața, iar peste 100 au fost rănite, dintre care aproximativ 30 se află în stare gravă, în urma unui grav accident feroviar produs duminică seara, 18 ianuarie, în sudul Spania. Tragedia a avut loc în localitatea Adamuz, din provincia Córdoba, unde două trenuri de mare viteză s-au ciocnit […] Articolul Grav accident feroviar în Spania. Cel puțin 40 de persoane și-au piedut viața, iar peste 100 au fost rănite apare prima dată în N4.
12:30
Arcul de Triumf din Capitală va fi reparat în acest an. Declarația a fost făcută de ministrul Culturii, Cristian Jardan, la o emisiune de la postul Cinema1. Potrivit oficialului, inițiativa a venit din partea unui antreprenor local, specialist în domeniul prelucrării pietrei. CRISTIAN JARDAN, ministrul Culturii: „Anul acesta, vom repara Arcul de Triumf. Au fost […] Articolul Jardan: „Anul acesta, vom repara Arcul de Triumf” apare prima dată în N4.
12:30
Populația Chinei a scăzut pentru al patrulea an consecutiv în 2025, reducându-se cu 3,4 milioane până la 1,405 miliarde, o scădere mai rapidă decât în 2024, arată datele oficiale publicate. Numărul total al nașterilor din China a scăzut la 7,92 milioane în 2025, cel mai mic nivel din ultimele decenii, față de 9,54 milioane în […] Articolul Populația Chinei a scăzut pentru al patrulea an consecutiv apare prima dată în N4.
12:30
Primăria Chișinău a lansat o licitație internațională pentru reabilitarea râului Bâc. Potrivit primarului general al Capitalei, Ion Ceban, proiectul este implementat cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Acesta prevede proiectarea și executarea lucrărilor de consolidare a malurilor și de protecție împotriva inundațiilor, modernizarea rețelelor de canalizare existente, reprofilarea albiei pe o lungime de […] Articolul Primăria Chișinău a lansat o licitație internațională pentru reabilitarea râului Bâc apare prima dată în N4.
Acum 30 minute
12:20
Carburanții continuă să se scumpească, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Astfel, marți, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 22 de lei și 70 de bani, cu nouă bani mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată la stațiile PECO din țară la un preț maxim […] Articolul Carburanții continuă să se scumpească apare prima dată în N4.
12:20
Lideri mondiali, economiști și directori executivi se reunesc la Davos pentru Forumul Economic Mondial (WEF) și sunt așteptați să discute despre conflictul dintre Rusia și Ucraina. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, este așteptat să participe la forum și a spus săptămâna trecută pentru Reuters că s-ar putea întâlni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, o întâlnire […] Articolul Kievul speră la discuții despre reconstrucția Ucrainei apare prima dată în N4.
Acum 4 ore
10:20
Articolul Dialoguri | Iurie Rija: În agricultură, frați nu există apare prima dată în N4.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:20
Articolul Puterea a Patra, din 15.01.2025 cu participarea lui Ștefan Gligor apare prima dată în N4.
15 ianuarie 2026
16:30
Președintele României, despre declarațiile Maiei Sandu cu privire la votul său „pentru”, în cazul în care ar fi organizat un referendum pentru unirea cu România # N4
Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană este „una din căile de a fi împreună” cu România, a declarat președintele țării vecine, Nicușor Dan. „Nu cred că e cazul să mai explicăm de ce – nu ne va fi indiferentă soarta unui stat în care se vorbește și se simte românește. Vrem ca decizie politică sau […] Articolul Președintele României, despre declarațiile Maiei Sandu cu privire la votul său „pentru”, în cazul în care ar fi organizat un referendum pentru unirea cu România apare prima dată în N4.
15:40
Inspectorii de mediu din Ștefan Vodă au intervenit prompt după ce au fost sesizați de cetățeni despre o căprioară rănită, care nu se putea deplasa. Datorită implicării oamenilor cu suflet mare, animalul a beneficiat de ajutor rapid. La fața locului, inspectorii au constatat că femela de căprioară prezenta traume evidente și a solicitat sprijinul specialiștilor […] Articolul Unei căprioare i-a fost amputat un picior, după ce a fost prinsă într-un laț apare prima dată în N4.
15:30
Spatari: „Republica Moldova este pregătită, pe moment, în proporție de aproximativ 20% pentru aderarea la UE” # N4
Republica Moldova este pregătită, pe moment, în proporție de aproximativ 20% pentru aderarea la Uniunea Europeană, iar următorii doi ani vor fi decisivi pentru a transforma angajamentele politice în reforme reale. Declarația a fost făcută de președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, Marcel Spatari, la o emisiune de la postul public de televiziune”. (Marcel Spatari, […] Articolul Spatari: „Republica Moldova este pregătită, pe moment, în proporție de aproximativ 20% pentru aderarea la UE” apare prima dată în N4.
15:30
Ancheta privind uciderea tânărului moldovean Sergiu Țârnă a dus la o nouă arestare: pe 14 ianuarie, carabinierii l-au reținut pe Andrea Vescovo, considerat complice al polițistului local Riccardo Salvagno, deja arestat în acest dosar. Procurorii susțin că cei doi ar fi acționat împreună atât la răpire, cât și la momentul crimei. Potrivit presei italiene, Vescovo, […] Articolul VIDEO/ Uciderea lui Sergiu Țărnă în Italia: Un alt suspect a fost reținut apare prima dată în N4.
15:30
Temperaturile geroase pe timpul nopții revin, anunță meteorologii. Astfel, vineri, la Nord, temperaturile maxime vor ajunge până la -10 grade, iar noaptea coboară până la -17 grade, cu posibile ninsori slabe. În Centru, termometrele vor indica până la -8 grade Celsius. Noaptea, valorile termice vor coborî până la -15 grade. În Sudul țării, vom avea […] Articolul Minime de până la -17 grade pe timp de noapte. Temperaturi cu minus și ziua apare prima dată în N4.
15:20
De Ziua Națională a Culturii în Republica Moldova, marcată anual pe 15 ianuarie, Victoria Furtună a publicat o postare în care susține că Mihai Eminescu este „una dintre cele mai puternice și profunde personalități născute pe pământul Moldovei” și afirmă că poetul a fost „moldovan prin naștere, prin sânge, prin nume și prin conștiință”. În postarea […] Articolul Victoria Furtună: „Mihai Eminescu a fost „moldovan” apare prima dată în N4.
13:40
Articolul Puterea a Patra, din 14.01.2025 cu participarea lui Ion Chicu apare prima dată în N4.
14 ianuarie 2026
11:10
Puterea a Patra, din 13.01.2025 cu participarea lui Andrei Curăraru, Mihai Isac și Anatol Șalaru # N4
Articolul Puterea a Patra, din 13.01.2025 cu participarea lui Andrei Curăraru, Mihai Isac și Anatol Șalaru apare prima dată în N4.
13 ianuarie 2026
16:50
Medvedev: Locuitorii Groenlandei ar putea vota pentru aderarea la Rusia, dacă președintele american Donald Trump nu va acționa rapid # N4
Adjunctul președintelui Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat că groenlandezii ar putea vota pentru a se alătura Rusiei dacă președintele SUA, Donald Trump, nu se mișcă rapid pentru a securiza insula arctică, a relatat Interfax luni. „Trump trebuie să se grăbească. Conform unor informații neverificate, în câteva zile ar putea avea loc […] Articolul Medvedev: Locuitorii Groenlandei ar putea vota pentru aderarea la Rusia, dacă președintele american Donald Trump nu va acționa rapid apare prima dată în N4.
15:20
Deputat PAS: Planul de reformă administrativ-teritorială ar putea fi prezentat în două-trei luni # N4
Guvernul va prezenta în cel mult două luni, un plan oficial de implementare a reformei administrativ-teritoriale. Până în vara acestui an, autoritățile își propun să finalizeze consultările publice și să adopte pachetul de legi necesar pentru aplicarea noii hărți administrative, astfel încât alegerile locale din 2027 să fie organizate deja în noile condiții. Informația a […] Articolul Deputat PAS: Planul de reformă administrativ-teritorială ar putea fi prezentat în două-trei luni apare prima dată în N4.
15:20
VIDEO/ Costiuc, după ce ANI a inițiat un control în privința sa: „Vreți să mă lăsați fără mandatul de deputat?” # N4
Deputatul și liderul PDA, Vasile Costiuc, a venit cu o reacție pe rețelele sociale, după ce a ajuns în vizorul Autorității Naționale de Integritate. Instituția a inițiat un control privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților. Mai exact, pe lângă mandatul de parlamentar, Costiuc ar exercita funcții de administrator la o asociație obștească și la o […] Articolul VIDEO/ Costiuc, după ce ANI a inițiat un control în privința sa: „Vreți să mă lăsați fără mandatul de deputat?” apare prima dată în N4.
15:10
VIDEO/ Trei moldoveni, doi bărbați și o femeie care lucra ca badantă, reținuți în Italia, după ce au jefuit o pensionară # N4
Trei cetățeni moldoveni – doi bărbați și o femeie care lucra ca badantă – au fost arestați în urma unui jaf comis în locuința unei pensionare de 83 de ani din Padova, în Italia, unde au fost furate bijuterii și aproximativ 2.000 de euro. Potrivit presei italiene, ancheta carabinierilor, coordonată de Parchetul din Padova, a […] Articolul VIDEO/ Trei moldoveni, doi bărbați și o femeie care lucra ca badantă, reținuți în Italia, după ce au jefuit o pensionară apare prima dată în N4.
15:10
VIDEO/ Fermierii francezi au intrat din nou cu tractoarele în Paris, pentru a protesta față de acordul comercial UE-Mercosur # N4
Fermierii francezi au intrat din nou cu tractoarele în Paris, marți, pentru a doua oară într-o săptămână, pentru a protesta față de acordul comercial UE-Mercosur, despre care spun că amenință agricultura locală, creând o concurență neloială cu importurile mai ieftine din America de Sud. Fermierii din Franța, cel mai mare producător agricol din Uniunea Europeană, […] Articolul VIDEO/ Fermierii francezi au intrat din nou cu tractoarele în Paris, pentru a protesta față de acordul comercial UE-Mercosur apare prima dată în N4.
15:10
Prețurile la energie vor fi „ajustate” cu 5%, ca urmare a construcției liniei electrice Vulcănești-Chișinău # N4
Facturile la energia electrică primite de consumatori de la începutul anului sunt mai mari nu din cauza unei majorări de tarif, ci pentru că mecanismul de compensare nu mai este aplicat direct în factură. Totodată, pentru recuperarea investițiilor în infrastructura energetică este prevăzută o ajustare a tarifelor de aproximativ 5%, afirmă ministrul Energiei, Dorin Junghietu. […] Articolul Prețurile la energie vor fi „ajustate” cu 5%, ca urmare a construcției liniei electrice Vulcănești-Chișinău apare prima dată în N4.
13:10
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, cel mai mare partid parlamentar de opoziție, îi cere președintei țării, Maia Sandu, să demisioneze, după ce aceasta a declarat într-un interviu că, dacă s-ar organiza un referendum, ar vota pentru unirea cu România. Și Partidul Comuniștilor califică declarațiile șefei statului drept „un act de trădare de stat” și îi […] Articolul VIDEO/ PSRM și PCRM îi cer președintelui Maia Sandu să-și dea demisia și să părăsească țara apare prima dată în N4.
11:00
Articolul Puterea a Patra, din 12.01.2026 cu participarea Corinei Cojocaru apare prima dată în N4.
12 ianuarie 2026
16:50
Maia Sandu a declarat într-un interviu pentru presa internațională că, în condițiile actuale, ar vota unirea cu România la un referendum: Aderarea la UE este un obiectiv mai realistic decât unirea cu România în acest moment. „Uitați-vă ce se întâmplă în jur, în lume, e tot mai dificil pentru o țară ca Moldova să reziste, […] Articolul Maia Sandu: „Aderarea la UE este un obiectiv mai realistic decât unirea cu România” apare prima dată în N4.
16:40
Construcția noului penitenciar al Republicii Moldova este planificată să fie finalizată până la sfârșitul anului 2028, iar instituția urmează să fie dată în exploatare în anul 2029. Anunțul a fost făcut de ministrul Justiției, Vladislav Cojuhari, într-un interviu acordat agenției MOLDPRES. „Construcția unui nou penitenciar rămâne un obiectiv strategic pentru Ministerul Justiției și face parte din […] Articolul Un penitenciar nou ar putea fi dat în exploatare în 2029 apare prima dată în N4.
15:00
Proprietățile președintei Maia Sandu au rămas neschimbate pe parcursul anului 2025, în timp ce veniturile salariale au crescut, potrivit declarației de avere depuse de șefa statului la Autoritatea Națională de Integritate (ANI). Documentul arată că Maia Sandu deține același bun imobil ca în anii precedenți, în timp ce economiile sunt mai modeste decât cele indicate […] Articolul 22.400 de lei – acesta a fost salariul lunar pe care l-a încasat de la Președinție Maia Sandu apare prima dată în N4.
15:00
Costiuc, în vizorul ANI. Deputatul ar fi deținut și funcția de administrator al unei companii din România # N4
Deputatul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a ajuns în vizorul Autorității Naționale de Integritate. Instituția a inițiat un control privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților. Mai exact, pe lângă mandatul de parlamentar, Costiuc ar exercita funcții de administrator la o asociație obștească și la o companie din România. Potrivit documentului, procedura a pornit în urma […] Articolul Costiuc, în vizorul ANI. Deputatul ar fi deținut și funcția de administrator al unei companii din România apare prima dată în N4.
15:00
Carburanții înregistrează scumpiri destul de considerabile, după un sfârșit de an cu ieftiniri aproape fără precedent din ultimii patru ani. Astfel, marți, un litru de benzină A95 va fi vândut la pompă cu 22 de lei și 29 de bani, cu 17 bani mai mult. La rândul său, motorina standard va putea fi comercializată […] Articolul Benzina și motorina se scumpesc, anunță ANRE apare prima dată în N4.
15:00
Fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc va fi audiat în calitate de martor al acuzării în dosarul „Kuliok”, în care este judecat fostul președinte al Republicii Moldova, liderul PSRM Igor Dodon. Decizia a fost pronunțată pe 12 ianuarie de Curtea Supremă de Justiție. Potrivit informațiilor, deși procurorii au cerut audierea a 17 martori, magistrații au acceptat […] Articolul VIDEO/ Plahotniuc va fi audiat ca martor în dosarul „Kuliok”, unde bănuit este Igor Dodon apare prima dată în N4.
30 decembrie 2025
12:30
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, solicită Parlamentului, Ministerului Justiției, Consiliului Superior al Magistraturii și altor autorități responsabile să analizeze urgent, în cadrul unui grup de lucru, revizuirea mecanismului de vetting, pentru a extinde categoriile de judecători supuși evaluării externe și pentru a accelera procedurile interne de evaluare a performanțelor. Șeful statului a subliniat că, în […] Articolul Maia Sandu solicită revizuirea și extinderea mecanismului de vetting pentru judecători apare prima dată în N4.
12:10
Președinta Maia Sandu a declarat că a văzut punctul de vedere al Comisiei de la Veneția asupra inițiativei de a lichida PA și PCCOCS și de a crea o nouă instituție – PACCO. Șefa statului a adăugat că îi este greu să-și imagineze cum țara poate avea „o procuratură puternică dintr-un număr mic de oameni” […] Articolul Maia Sandu, despre proiectul PACCO: „Discutăm cu experții” apare prima dată în N4.
12:00
Încheiem anul cu ieftiniri la carburanți, cu toate că sunt un pic mai temperate, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, care atestă că prețurile de comercializare cu amănuntul ale carburanților s-au redus, evoluție determinată de scăderea cotațiilor internaționale Platts și cotațiilor internaționale ale țițeiului. Valorile sunt cele mai mici din ultimii aproape patru ani. […] Articolul Încheiem anul cu ieftiniri la carburanți, cu toate că sunt un pic mai temperate apare prima dată în N4.
11:40
Purtătorul de cuvânt al Președintelui Maia Sandu, Igor Zaharov, își încheie activitatea la finalul anului 2025. Într-un mesaj public, acesta a explicat că decizia este legată de prioritățile personale și familiale, după aproape doi ani de muncă intensă în domeniul comunicării și politicii externe. „Îi mulțumesc Președintei Maia Sandu pentru încredere și pentru exemplul personal […] Articolul Purtătorul de cuvânt al Președintelui Maia Sandu, Igor Zaharov, își încheie activitatea apare prima dată în N4.
11:30
Cernăuțeanu: „Constantinov ar fi intrat în regiunea transnistreană încă pe 25 decembrie, cu o zi înainte de pronunțarea sentinței” # N4
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, condamnat pe 26 decembrie la 12 ani de închisoare, ar fi intrat în regiunea transnistreană încă pe 25 decembrie, cu o zi înainte de pronunțarea sentinței. Declarația a fost făcută de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, la o emisiune de la postul public de […] Articolul Cernăuțeanu: „Constantinov ar fi intrat în regiunea transnistreană încă pe 25 decembrie, cu o zi înainte de pronunțarea sentinței” apare prima dată în N4.
11:30
S-a ascuns timp de zece ani de pedeapsă, dar a fost prins în Italia. Este vorba de un cetățean moldovean în vârstă de 40 de ani, anunțat în căutare internațională de către autoritățile de la Chișinău. Presa italiană scrie că pe numele acestuia era emis un mandat internațional în vederea extrădării, pentru o crimă comisă […] Articolul Un moldovean acuzat de comiterea unei crime, reținut în Italia apare prima dată în N4.
11:30
Un bărbat de 38 de ani a fost trimis pe banca acuzaților, fiind învinuit că ar fi provocat decesul gazdei sale în urma unor agresiuni violente. Oficiul Ciocana al Procuraturii municipiului Chișinău a finalizat urmărirea penală și a expediat cauza în instanța de judecată. Anunțul a fost făcut de Procuratura Generală a Republicii Moldova. Potrivit […] Articolul VIDEO/ Și-a bătut gazda până la moarte. Inculpatul, trimis pe banca acuzaților apare prima dată în N4.
29 decembrie 2025
15:50
Carburanții continuă să se ieftinească, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, care atestă că prețurile de comercializare cu amănuntul ale carburanților s-au redus, evoluție determinată de scăderea cotațiilor internaționale Platts și cotațiilor internaționale ale țițeiului. Valorile sunt cele mai mici din ultimii aproape patru ani. Astfel, marți un litru de benzină A95 va fi […]
15:50
A fost reținut fiul bănuitului principal în cazul de la Beriozchi. Potrivit Poliției, bărbatul de 33 de ani este suspectat de complicitate la o crimă care ar fi fost comisă de tatăl său în perioada 2012–2013. Reținerea a avut loc în timp ce bărbatul încerca să părăsească teritoriul Republicii Moldova. Decizia a fost luată în […]
15:50
Pe măsură ce Bulgaria se pregătește pentru adoptarea anticipată a euro la 1 ianuarie, opinia publică rămâne împărțită # N4
Pe măsură ce Bulgaria se pregătește pentru adoptarea anticipată a euro la 1 ianuarie, opinia publică rămâne împărțită cu privire la implicațiile aderării la moneda unică. În timp ce unii economiști și profesioniști au salutat această mișcare ca un pas către o integrare mai profundă în Uniunea Europeană, alții au avertizat asupra provocărilor economice potențiale […]
15:50
Misail-Nichitin: „Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitrii Constantinov, s-a deplasat în direcția regiunii transnistrene” # N4
Fostul președinte al Adunării Populare a Găgăuziei, Dmitrii Constantinov, după ce a fost condamnat pe 26 decembrie la 12 ani de închisoare, s-a deplasat în direcția regiunii transnistrene. Informația a fost confirmată de ministrul Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin. DANIELLA MISAIL-NICHITIN, ministrul Afacerilor Interne: „Conform dosarului de căutare, la această etapă putem comunica doar că persoana […]
11:40
Dialoguri | Catalin Vacarciuc, profesor: Cârpim pereții, în timp ce temelia se prăbușește Share Facebook Twitter Facebook Messenger OK.ru VK Telegram WhatsApp Viber...
11:00
Noi detalii în cazul din localitatea Beriozchi, Anenii Noi. A fost reținut și fiul de 33 de ani al bănuitului. În baza materialului probatoriu acumulat de polițişti şi procurori se bănuiește că acesta a fost complice la o crimă care ar fi fost săvârșită de tatăl său în perioada 2012-2013. Bărbatul a fost reținut de […]
26 decembrie 2025
10:30
25 decembrie 2025
12:20
Guvernul francez a condamnat interdicția de viză impusă de administrația Trump lui Thierry Breton, fost comisar al Uniunii Europene care a avut un rol-cheie în promovarea Actului privind serviciile digitale, lege care a vizat recent marile companii tehnologice americane. Administrația Trump a anunțat marți interdicții de viză împotriva lui Breton și a altor activiști anti-dezinformare, […]
12:20
VIDEO/ Familia tânărului din satul Pelinia, raionul Drochia, ucis acum patru ani în bătaie, cere dreptate # N4
Un rezultat neașteptat pentru rudele lui Alexandru Babaleu din satul Pelinia ucis în bătaie acum patru ani, într-un parc din localitate. După ani întregi de procese și zeci de ședințe de judecată, instanța de fond a pronunțat o sentință care potrivit rudelor tânărului, nu trage la răspundere pe toți cei considerați vinovați de moartea acestuia. […]
12:20
VIDEO/ „Sofienii” – ceata de colindători care, de zeci de ani, păstrează vii tradițiile strămoșești # N4
În ajun de sărbătoare, liniștea satului Sofia din raionul Drochia este spartă de pași hotărâți și voci bărbătești care se adună într-un singur glas. Sunt „Sofienii” – ceata de colindători care, de zeci de ani, păstrează vie o tradiție transmisă din generație în generație, transmite TV Nord. „La mulți ani cu sănătate să vă dea […]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.