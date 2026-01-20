Popșoi: „R. Moldova, oficial, nu va mai fi membră a CSI”

16:30

Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană este „una din căile de a fi împreună” cu România, a declarat președintele țării vecine, Nicușor Dan. „Nu cred că e cazul să mai explicăm de ce – nu ne va fi indiferentă soarta unui stat în care se vorbește și se simte românește. Vrem ca decizie politică sau […] Articolul Președintele României, despre declarațiile Maiei Sandu cu privire la votul său „pentru”, în cazul în care ar fi organizat un referendum pentru unirea cu România apare prima dată în N4.