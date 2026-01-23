Curtea Constituțională a declarat inadmisibilă sesizarea lui Nicanor Ciochină
Radio Chisinau, 23 ianuarie 2026 13:35
Curtea Constituțională a declarat inadmisibilă sesizarea cu privire la excepția de neconstituționalitate ridicată în dosarul în care fostul primar de Boldurești, Nicanor Ciochină, este învinuit de accidentarea mortală a unui adolescente, transmite IPN.
Oportunitățile de colaborare pentru mediul de afaceri, discutate la întrevederea ministrului Finanțelor cu Uniunea Națională a Patronatului Român # Radio Chisinau
Consolidarea mediului de afaceri, dialogul între antreprenori și autorități și stimularea investițiilor bilaterale dintre România și Republica Moldova au fost discutate de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță la întrevederea cu delegația Uniunii Naționale a Patronatului Român (UNPR).
VIDEO | Doi cetățeni străini au fost reținuți, după ce au înșelat o femeie cu peste jumătate de milion de lei # Radio Chisinau
Doi cetățeni străini au fost reținuți fiind suspectați de implicare într-un grup infracțional specializat în escrocherii. Este vorba despre o femeie de 26 de ani și un bărbat de 37 de ani. Acesștia ar fi obținut prin înșelăciune 550.000 de lei de la o femeie de 75 de ani, prezentându-se telefonic, în rusă, drept angajați ai instituțiilor de drept și determinând victima să transmită banii sub pretextul prevenirii unor fraude bancare.
VIDEO | Două persoane au fost reținute, după ce au înșelat o femeie cu peste jumătate de milion de lei # Radio Chisinau
Statele Unite părăsesc oficial Organizația Mondială a Sănătății. Lasă în urmă datorii de 260 de milioane de dolari # Radio Chisinau
Statele Unite au finalizat joi, 22 ianuarie 2026, procesul de retragere din Organizația Mondială a Sănătății (OMS), după un an de tranziție inițiat prin ordin executiv semnat de președintele Donald Trump în prima zi a celui de-al doilea mandat. Anunțul a fost făcut de Casa Albă. Retragerea marchează sfârșitul unei relații de aproape 80 de ani, dar lasă în urmă o datorie neachitată de circa 260 de milioane de dolari reprezentând contribuțiile obligatorii pentru 2024 și 2025, ceea ce pune în pericol programele globale de combatere a epidemiilor, relatează Bloomberg.
Universitățile din Republica Moldova primesc peste un miliard de lei din bugetul de stat # Radio Chisinau
Universitățile publice din Moldova vor primi peste 1,1 miliarde de lei din bugetul statului, cu 108 milioane mai mult decât anul trecut. Finanțarea se acordă după 17 indicatori de calitate a predării, cercetare, internaționalizare și impact social, transmite IPN.
Examinarea dosarului „Furtul miliardului”, în care este acuzat fostul lider democrat Vlad Plahotniuc, se apropie de final, a declarat procurorul pe caz, Alexandru Cernei. Potrivit procurorului, etapa cercetării judecătorești este aproape încheiată, iar în ședințele următoare vor fi audiați ultimii martori citați de părțile implicate, transmite IPN.
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru perioada 24-26 ianuarie.
Președinta Maia Sandu a numit în funcție noi judecători. Decretele, publicate în Monitorul Oficial # Radio Chisinau
Șefa statului Maia Sandu a numit în funcții cinci judecători, care vor activa la Curtea de Apel Centru, Judecătoriile Chișinău, Orhei, Bălți și Ungheni. Decretele prezidențiale au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial, informează MOLDPRES.
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău anunță introducerea rutei Chișinău–Stuttgart în programul de operare al companiei aeriene Wizz Air, începând cu 31 martie 2026. Zborurile vor fi efectuate de trei ori pe săptămână, în zilele de marți, joi și sâmbătă.
Dezvoltarea Coridorului Vertical de Gaze, discutat de Dorin Junghietu și Secretarul SUA pentru Energie, Chris Wright # Radio Chisinau
Progresele înregistrate în cadrul proiectului Coridorului Vertical de Gaze și pașii necesari pentru consolidarea fezabilității acestuia au fost discutate de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, cu Secretarul american pentru Energie, Chris Wright, în timpul unei vizite de lucru în Statele Unite. Părțile au analizat propuneri concrete pentru dezvoltarea inițiativei, menite să sporească stabilitatea și securitatea energetică regională.
Un grup care crează o muzică experimentală neobișnuită.
Dezvoltarea Coridorul Vertical de Gaze, discutat de Dorin Junghietu și Secretarul SUA pentru Energie, Chris Wright # Radio Chisinau
CNAS a finanțat indemnizațiile pentru incapacitatea temporară de muncă și cele adresate familiilor cu copii # Radio Chisinau
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) anunță că a finanțat plata mai multor prestații sociale în valoare totală de 58,41 milioane de lei. Este vorba despre ajutor social, indemnizații unice la naștere, indemnizații pentru creșterea și îngrijirea copilului, pentru gemeni, indemnizații paternale, de maternitate și pentru incapacitate temporară de muncă.
Ministrul Energiei: Pe piață a ajuns o cantitate de motorină neconformă pentru sezonul rece # Radio Chisinau
Recent pe piață a ajuns o cantitate de motorină care nu ar respecta în totalitate standardele de calitate pentru sezonul rece, anunță ministrul energiei, Dorin Junghietu. Potrivit oficialului, problema vizează un parametru tehnic esențial pentru motorina de iarnă – punctul de curgere la rece (CFPP), transmite IPN.
Reuniune extraordinară a Consiliului European | Nicușor Dan: Concluzia unanimă a fost de solidaritate cu Danemarca și Groenlanda și intenția UE, în coordonare cu NATO, de a investi pentru apărarea zonei arctice # Radio Chisinau
Președintele Nicușor Dan a declarat, joi noaptea, la finalul Consiliului European extraordinar, că concluzia unanimă a fost de solidaritate cu Danemarca și Groenlanda și intenția UE în coordonare cu NATO, de a investi pentru apărarea zonei arctice. În plus, s-a decis prelungirea cu șase luni a suspendării introducerii tarifelor UE pentru SUA.
Delegația Parlamentului Republicii Moldova participă la sesiunea de iarnă a APCE. Maia Sandu va susține o adresare în cadrul reuniunii # Radio Chisinau
Delegația Parlamentului Republicii Moldova participă, în perioada 26–30 ianuarie 2026, la sesiunea de iarnă a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), desfășurată la Strasbourg, Franța. Din delegație fac parte vicepreședinta Parlamentului, Doina Gherman, șeful delegației naționale la APCE, Ion Groza, precum și deputații Veronica Roșca, Renato Usatîi și Igor Dodon.
Ce instrumente mai are R. Moldova de a riposta la încălcarea spațiului aerian de către Federația Rusă (Revista presei) # Radio Chisinau
Presa scrie despre avertismentul Maiei Sandu privind riscurile mari de securitate și despre aderarea la UE a Republicii Moldova, esențială pentru pace și siguranță. Jurnaliștiii mai publică imagini exclusive cu drona de la Crocmaz și se întreabă ce instrumente mai are Republica Moldova de a riposta la încălcarea spațiului aerian de către Federația Rusă.
Nicușor Dan: Republica Moldova este un stat suveran, iar opinia cetățenilor săi va fi respectată de România # Radio Chisinau
Republica Moldova este un stat suveran, iar opinia cetățenilor săi va fi respectată de România, a afirmat vineri președintele Nicușor Dan, după ce a participat la Consiliul European informal de la Bruxelles. El a răspuns la o întrebare privind ipoteza unei uniri a României cu Republica Moldova, adusă în discuție de președinta Maia Sandu.
Pedepsele pentru circulația ilegală a armelor și munițiilor vor fi înăsprite. De asemenea, va fi instituită răspunderea penală a persoanelor juridice implicate în trafic de arme. Prevederile se conțin într-un proiect de lege, elaborat de Procuratura Generală, în contextul creșterii riscurilor generate de traficul de arme, pe fondul războiului din Ucraina, transmite IPN.
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 95 de bani. Dolarul american este cotat la 17 lei și 5 bani.
Mihai Popșoi explică de ce nu este acreditat ambasadorul Federației Ruse: „Deciziile trebuie să țină cont de consecințe” # Radio Chisinau
Autoritățile de la Chișinău au optat pentru nerecunoașterea oficială a statutului ambasadorului desemnat al Federației Ruse la Chișinău în urma unei evaluări atente a posibilelor consecințe. Afirmațiile au fost făcute de viceprim-ministrul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, la emisiunea „Cabinetul din umbră” de la Jurnal TV, transmite MOLDPRES.
METEO | Lapoviță și ninsoare, prognozate de meteorologi pentru vineri. Pe drumuri se va forma ghețuș # Radio Chisinau
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) prognozează pentru astăzi, 23 ianuarie, precipitații sub formă de ploaie, care se vor transforma în lapoviță și ninsoare. Cerul va fi noros pe întreg teritoriul R. Moldova, izolat se va forma ceață slabă, iar pe drumuri se va semnala ghețuș.
Centrul de sănătate din Anenii Noi va avea un sistem de videoendoscopie digitală. Achiziția va fi finanțată de Guvernul Japoniei în cadrul programului de granturi „Kusanone”. Participanții la evenimentul de semnare a contractelor de grant au menționat că noul sistem va oferi pacienților instituției acces la servicii medicale de calitate, aproape de locul de trai, transmite IPN.
Reforma administrației publice locale, consultată la Guvern cu primarii și președinții de raioane. Alexei Buzu: „Ne dorim administrații locale puternice” # Radio Chisinau
Consultările privind reforma administrației publice locale au continuat astăzi la Guvern, unde au avut loc discuții cu un grup de primari – membri ai Centrului pentru Administrație Locală Europeană (CALE), cu președinții de raioane și cu reprezentanți ai mai multor organizații ale societății civile.
Anul 2026 a început cu un interes crescut pentru investițiile oferite de stat. În perioada 12–21 ianuarie, cetățenii au investit 151.980.000 lei în obligațiuni de stat prin platforma eVMS.md, confirmând interesul constant pentru acest instrument de economisire.
Mesajul lui Trump pentru Putin: ce i-a transmis președintelui rus despre războiul din Ucraina după discuția cu Zelenski, la Davos # Radio Chisinau
Președintele american Donald Trump a spus, după întâlnirea pe care a avut-o joi la Davos cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, că mesajul pe care i-l transmite președintelui rus Vladimir Putin este că războiul ruso-ucrainean „chiar trebuie să se încheie”, relatează agențiile AFP, Reuters și EFE.
Guvernul a aprobat astăzi modificarea Regulamentului privind tichetele de masă, pentru a-l alinia schimbărilor legislative recente care extind accesul salariaților la acest beneficiu. Principalele actualizări vizează acordarea tichetelor pentru munca în schimburi de noapte și adaptarea completă la formatul electronic al tichetelor.
Alexandru Munteanu, după ce o dronă a fost depistată în sudul R. Moldova: „Trebuie să investim în apărare” # Radio Chisinau
Premierul Alexandru Munteanu a accentuat necesitatea consolidării investițiilor în apărare, după incidentul din dimineața zilei de astăzi, când o dronă, ce avea explozibil, a fost depistată în sudul țării, transmite MOLDPRES.
Comisia de Evaluare a Judecătorilor a finalizat evaluarea judecătorului Mihail Bușuleac, fost președinte interimar și vicepreședinte al Judecătoriei Cahul. Potrivit concluziilor raportului de evaluare întocmit de Comisie și transmis astăzi Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorul Mihail Bușuleac nu a promovat evaluarea externă a integrității.
Avarie la Centrala termoelectrică de la Cuciurgan. Pană masivă de curent în regiunea transnistreană # Radio Chisinau
Pană de curent în regiunea transnistreană. Aceasta a fost provocată de o defecțiune la un bloc energetic al centralei de la Cuciurgan. Fără electricitate au rămas localități din nordul regiunii, precum și câteva sectoare din orașele mari, transmite corespondentul IPN în regiunea transnistreană. Așa-numitul executiv de la Tiraspol a anunțat că situația de avarie a fost remediată și că livrarea de energie treptat este reluată.
Nicu Belitei va prelua conducerea Agenției de Mediu, iar Nicolae Munteanu - funcția de Director General al Agenției „Moldsilva”. Deciziile au fost aprobate astăzi de Guvern.
Republica Moldova va avea noi ambasadori în patru state-cheie. Guvernul a aprobat numirile # Radio Chisinau
Cabinetul de miniștri a aprobat un nou pachet de numiri diplomatice, reconfirmând angajamentul Republicii Moldova pentru o politică externă activă, coerentă și orientată spre consolidarea parteneriatelor strategice.
Volodimir Zelenski anunță discuții directe Ucraina – Rusia – SUA începând de vineri. Documentele care vor parafa pacea în Ucraina sunt aproape gata, spune președintele ucrainean # Radio Chisinau
O întâlnire trilaterală între oficialii americani, ucraineni și ruși va avea loc în Emiratele Arabe Unite începând de vineri, a declarat joi președintele ucrainean Volodimir Zelenski, un semn al intensificării negocierilor de pace pentru încheierea războiului din Ucraina, relatează CNN.
Drona depistată joi dimineața în localitatea Crocmaz, Ștefan Vodă, a fost dezamorsată. Autoritățile precizează aparatul de zbor era de tip Shahed „Geran-2” și transporta aproximativ 50 de kilograme de explozibil.
Maia Sandu: Trupele ruse rămân principalul obstacol în reintegrarea regiunii transnistrene # Radio Chisinau
Prezența ilegală a trupelor ruse pe teritoriul Republicii Moldova rămâne principalul obstacol în procesul de reintegrare a regiunii transnistrene, afirmă președinta Maia Sandu. Șefa statului a subliniat necesitatea unei soluționări pașnice a conflictului, transmite IPN.
Mihai Popșoi s-a întâlnit cu reprezentanta UNHCR în Republica Moldova. Gestionarea situației refugiaților ucraineni, în discuții # Radio Chisinau
Ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu Reprezentanta ad interim a Oficiului Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR) în Republica Moldova, Katja Saha.
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 22 ianuarie 2026.
Ora de Vârf, emisiune de dezbateri cu Corneliu Rusnac și invitatul permanent, comentatorul politic Ion Tăbârță.
Ministrul Gheorghe Hajder propune noi șefi la Moldsilva și Agenția de Mediu: „2026 va fi anul reformelor” # Radio Chisinau
Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a anunțat astăzi că va propune candidatura lui Nicolae Munteanu pentru funcția de director al Agenției Moldsilva și cea a lui Nicu Belitei la șefia Agenției de Mediu, transmite MOLDPRES.
Primele teste pe Linia Electrică Aeriană Vulcănești–Chișinău au fost realizate cu succes (FOTO) # Radio Chisinau
Primele teste pe Linia Electrică Aeriană (LEA) Vulcănești–Chișinău au fost efectuate astăzi, acestea desfășurându-se cu succes, a anunțat ministrul Energiei, Dorin Junghietu pe pagina sa de Facebook. Linia, supranumită și „Linia independenței energetice”, a fost finalizată în luna decembrie, urmând ca stațiile electrice Chișinău și Vulcănești să fie finalizate în perioada următoare.
La începutul lunii ianuarie, funcționarii vamali, în cooperare cu polițiștii de frontieră, au dejucat o tentativă de migrație ilegală, depistând opt persoane care intenționau să pătrundă ilegal pe teritoriul Republicii Moldova, acestea fiind ascunse în compartimentul marfar al unui camion.
Maia Sandu, despre prioritățile politicii externe în 2026: R. Moldova va rămâne ancorată în parteneriatele cu UE și România și va sprijini Ucraina # Radio Chisinau
Menținerea păcii și libertății reprezintă priorități fundamentale pentru securitatea și dezvoltarea R. Moldova, a declarat astăzi președinta Maia Sadu. Într-o conferință de presă, în care a prezentat prioritățile instituției prezidențiale pentru 2026, șefa statului a reiterat că procesul de aderare la Uniunea Europeană rămâne o prioritate majoră și reprezintă „cea mai realistă strategie de dezvoltare” pentru R. Moldova, subliniind că fereastra de oportunitate pentru avansarea acestui obiectiv trebuie valorificată rapid. În domeniul politicii externe, Maia Sandu a afirmat că R. Moldova va continua să se ancoreze în parteneriate solide, cu Uniunea Europeană și România ca piloni strategici, și va menține sprijinul pentru Ucraina, transmite Radio Chișinău.
Avertisment pentru participanții la trafic: ninsori și drumuri alunecoase în următoarele zile # Radio Chisinau
Poliția anunță că, potrivit avertizărilor meteorologice, în următoarele zile sunt prognozate precipitații sub formă de ninsoare, care pot favoriza formarea carosabilului alunecos și reducerea vizibilității, în special pe traseele naționale.
FOTO | Armata Națională a detașat cel de-al 24-lea contingent de militari în misiunea de menținere a păcii KFOR din Kosovo # Radio Chisinau
Armata Națională a Republicii Moldova a detașat cel de-al 24-lea contingent de militari în misiunea de menținere a păcii KFOR din Kosovo. Ceremonia oficială a avut loc în prezența conducerii Ministerului Apărării și a Armatei Naționale, ambasadorilor și atașaților militari, reprezentanților Oficiului de legătură NATO în Republica Moldova, precum și a rudelor militarilor detașați.
Zelenski a ajuns la Davos și se întâlnește cu Trump. Anunțul făcut de emisarul special al președintelui american # Radio Chisinau
Întâlnirea din Elveția dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și președintele american Donald Trump este programată la ora 14.00, ora Moldovei, relatează Reuters.
Igor Grosu: „Primarii vor juca un rol crucial în valorificarea fondurilor UE pentru proiecte locale” # Radio Chisinau
În următorii ani, primarii vor avea un rol esențial pentru ca R. Moldova să valorifice fondurile Uniunii Europene pentru cât mai multe proiecte locale. Declarațiile au fost făcute astăzi de președintele Parlamentului, Igor Grosu, în cadrul unei întâlniri cu administrația publică locală din Anenii Noi.
