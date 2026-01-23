Euro și dolarul se scumpesc la sfârșit de săptămână

09:40

Un presupus „agent al serviciilor speciale din R. Moldova, sosit la Moscova”, ar fi fost reținut de Serviciului Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse, iar pe numele acestuia a fost inițiat un dosar penal de presă, scrie RIA, agenția de presă controlată de Kremlin, joi, 22 ianuarie. Potrivit sursei citate, persoana vizată ar fi făcut declarații de recunoaștere.