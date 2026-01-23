Benzina se scumpește la pompă. Cât va costa motorina în weekend

18:55

Pană de curent în regiunea transnistreană. Aceasta a fost provocată de o defecțiune la un bloc energetic al centralei de la Cuciurgan. Fără electricitate au rămas localități din nordul regiunii, precum și câteva sectoare din orașele mari, transmite corespondentul IPN în regiunea transnistreană. Așa-numitul executiv de la Tiraspol a anunțat că situația de avarie a fost remediată și că livrarea de energie treptat este reluată.