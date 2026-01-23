Curtea Constituțională a declarat inadmisibilă sesizarea fostului primar de Boldurești

13:40

Republica Moldova trebuie să rămână parte a lumii libere, iar cetățenii săi să fie în pace și în siguranță. Declarația fost făcută de președinta Maia Sandu, care a subliniat că acest lucru poate fi realizat fie prin aderarea la Uniunea Europeană, fie sub protecția României. Fiind întrebată în cadrul unei conferințe de presă despre recenta […]