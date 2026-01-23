VIDEO Italia, sub impactul ciclonului Harry: drumuri distruse, orașe izolate și transport blocat
Realitatea.md, 23 ianuarie 2026 12:00
Sudul Italiei se confruntă, de mai bine de o săptămână, cu efectele ciclonului Harry, care a provocat pagube semnificative în mai multe regiuni, în special în Sicilia. În această regiune, autoritățile estimează daune de peste jumătate de miliard de euro, în condițiile în care valurile au atins înălțimi de până la 9,7 metri. Din cauza […] Articolul VIDEO Italia, sub impactul ciclonului Harry: drumuri distruse, orașe izolate și transport blocat apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 5 minute
12:20
Centrala Termoelectrică de la Cuciurgan a înregistrat un nou incident, al doilea în ultimele 24 de ore. În timpul lucrărilor de remediere a avariei și repornirii unității energetice, în unele zone ale regiunii se pot înregistra întreruperi temporare ale alimentării cu energie electrică, anunță autoritățile locale. Conform informațiilor furnizate de rețelele energetice locale, restabilirea completă […] Articolul Transnistria, din nou în beznă! Al doilea incident energetic în ultimele 24 de ore apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
VIDEO Pensionară din Chișinău, victima unei escrocherii de 550.000 de lei. Făptașii, încătușați # Realitatea.md
Doi cetățeni străini, o femeie de 26 de ani și un bărbat de 37 de ani, suspectați de implicare într-un grup infracțional specializat în escrocherii, au fost reținuți de polițiștii de la Botanica. Suspecții ar fi obținut prin înșelăciune suma de 550.000 de lei de la o pensionară de 75 de ani. Aceștia s-ar fi […] Articolul VIDEO Pensionară din Chișinău, victima unei escrocherii de 550.000 de lei. Făptașii, încătușați apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 10 minute
12:10
Avocatul explică de ce Plahotniuc nu se mai prezintă la ședințele de judecată. Ce spune procurorul? # Realitatea.md
Vladimir Plahotniuc nu se prezintă, deocamdată, la ședințele de judecată din dosarul „frauda bancară”, deoarece se pregătește să facă primele declarații în fața instanței, susține avocatul său. „Țin să menționez că este un drept al domnului Plahotniuc, nu o obligație, de a face declarații până la etapa dezbaterilor judiciare și intenționează să exercite acest drept”, […] Articolul Avocatul explică de ce Plahotniuc nu se mai prezintă la ședințele de judecată. Ce spune procurorul? apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Donald Trump a apărut la Forumul de la Davos cu o vânătaie pe mâna stângă. Liderul american a dezvăluit jurnaliștilor ce a pățit, fiind la la bordul avionului numărul 1. Președintele SUA susține că s-a învinețit după ce s-a lovit de masă. „Am pus puțină…. cum îi zice… cremă pe ea. Dar m-am lovit”, a […] Articolul De ce avea Trump mâna învinețită la Davos? „Am pus puțină… cum îi zice…” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
12:00
VIDEO Italia, sub impactul ciclonului Harry: drumuri distruse, orașe izolate și transport blocat # Realitatea.md
Sudul Italiei se confruntă, de mai bine de o săptămână, cu efectele ciclonului Harry, care a provocat pagube semnificative în mai multe regiuni, în special în Sicilia. În această regiune, autoritățile estimează daune de peste jumătate de miliard de euro, în condițiile în care valurile au atins înălțimi de până la 9,7 metri. Din cauza […] Articolul VIDEO Italia, sub impactul ciclonului Harry: drumuri distruse, orașe izolate și transport blocat apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
FOTO Accident lângă un spital din Bender: O minoră, lovită de o șoferiță care depășea un troleibuz # Realitatea.md
O fată de 16 ani a fost rănită după ce a fost lovită de un automobil pe trecerea de pietoni de lângă Spitalul Republican de Tuberculoză din Bender. Accidentul s-a produs miercuri dimineața, 21 ianuarie. La volanul mașinii, un Volkswagen, se afla o șoferiță de 47 de ani, care a declarat polițiștilor că încerca să […] Articolul FOTO Accident lângă un spital din Bender: O minoră, lovită de o șoferiță care depășea un troleibuz apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
11:30
Dosarul „frauda bancară”: Arapu, audiat online; Andronachi se abține să-l apere pe Plahotniuc # Realitatea.md
Audierile în dosarul „frauda bancară” continuă. Vineri, 23 ianuarie, are loc o nouă ședință de judecată, însă Vladimir Plahotniuc a absentat din nou. În cadrul ședinței, fostul ministru al Finanțelor, Anatol Arapu, este audiat în calitate de martor prin videoconferință, din Ambasada Republicii Moldova la București, unde se află în prezent. Arapu a declarat în […] Articolul Dosarul „frauda bancară”: Arapu, audiat online; Andronachi se abține să-l apere pe Plahotniuc apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
VIDEO Grosu nu exclude convocarea lui Ozerov, din cauza dronei de la Crocmaz: Trebuie dat cu nasul în ce s-a produs # Realitatea.md
Igor Grosu nu exclude convocarea ambasadorului rus, după ce a la Crocmaz a fost depistată o dronă cu explozibil. Conform speakerului, incidentul reprezintă sfidare la adresa suveranității țării. Președintele Parlamentului consideră că reprezentanții Rusiei vor încerca să nege din nou faptul că drona identificată a fost una rusească. Totodată, oficialul a avertizat în cadrul emisiunii […] Articolul VIDEO Grosu nu exclude convocarea lui Ozerov, din cauza dronei de la Crocmaz: Trebuie dat cu nasul în ce s-a produs apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
11:20
Clipe de coșmar pentru cinci străini: Au fost agresați de un șofer care „presta” servicii de transport # Realitatea.md
Un bărbat de 40 de ani a fost condamnat la opt ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru tâlhărie. Faptele s-au petrecut în februarie 2022 Potrivit instanței, inculpatul, împreună cu un alt bărbat (condamnat în 2023 la șase ani de închisoare), a pus la punct un plan prin care, sub […] Articolul Clipe de coșmar pentru cinci străini: Au fost agresați de un șofer care „presta” servicii de transport apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Alertă în Germania: trei persoane arestate după o tentativă de atac asupra avionului cancelarului Merz # Realitatea.md
Poliția germană a arestat trei persoane într-un hangar de aeronave din vestul Germaniei, unde se afla avionul privat al cancelarului Friedrich Merz. Potrivit autorităților, incidentul a avut loc pe aerodromul Arnsberg-Menden, unde suspecții ar fi pătruns fără autorizație în cursul nopții. Procurorii au precizat, că este vorba despre două femei și un bărbat, cu vârste […] Articolul Alertă în Germania: trei persoane arestate după o tentativă de atac asupra avionului cancelarului Merz apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Declarații la Realitatea: Reintegrarea regiunii transnistrene ar putea avea loc după un proces tranzitoriu de zece ani # Realitatea.md
Republica Moldova are nevoie de aproximativ zece ani pentru reintegrarea regiunii transnistrene. Această declarație a fost făcută în cadrul emisiunii „Consens Național” de la Realitatea TV. Invitații au menționat că procesul de reintegrare trebuie promovat nu doar simbolic, prin acordarea cetățeniei moldovenești persoanelor care locuiesc în stânga Nistrului, dar și prin acțiuni concrete în diferite […] Articolul Declarații la Realitatea: Reintegrarea regiunii transnistrene ar putea avea loc după un proces tranzitoriu de zece ani apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Dialog Public-Privat la CCI: 80 de antreprenori au vorbit despre modificările fiscal-bugetare cu Ministerul Finanțelor # Realitatea.md
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova a organizat un Dialog Public-Privat cu participarea ministrului Finanțelor, Adrian Gavriliță, eveniment desfășurat pe platforma Comitetelor pentru Antreprenoriat Sectoriale ale CCI. La reuniune au participat peste 80 de reprezentanți ai mediului de afaceri, membri ai Camerei, cu prezență fizică și online, din toate regiunile țării. Discuțiile s-au […] Articolul Dialog Public-Privat la CCI: 80 de antreprenori au vorbit despre modificările fiscal-bugetare cu Ministerul Finanțelor apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Dosarul „frauda bancară”: Arapu, audiat online; Andronache se abține să-l apere pe Plahotniuc # Realitatea.md
Dosarul „frauda bancară” continuă. Vineri, 23 ianuarie, are loc o nouă ședință de judecată, însă Vladimir Plahotniuc a absentat din nou. În cadrul ședinței, fostul ministru al Finanțelor, Anatol Arapu, este audiat în calitate de martor prin videoconferință, aflându-se în România, de pe teritoriul Ambasadei Republicii Moldova la București. Arapu a declarat în fața instanței […] Articolul Dosarul „frauda bancară”: Arapu, audiat online; Andronache se abține să-l apere pe Plahotniuc apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
32 de companii de combustibili fosili, vinovate pentru jumătate din emisiile globale de CO2 # Realitatea.md
Un număr restrâns de companii din sectorul combustibililor fosili joacă un rol disproporționat în criza climatică. Potrivit unui raport publicat recent, 32 de producători sunt responsabili pentru jumătate din emisiile globale de CO2, într-un context în care arderea combustibililor fosili continuă să crească, scrie Antena3.ro. Doar 32 de companii din sectorul combustibililor fosili au fost […] Articolul 32 de companii de combustibili fosili, vinovate pentru jumătate din emisiile globale de CO2 apare prima dată în Realitatea.md.
10:40
32 de companii de combustibili fosili, vinovate pentru jumătate din emisiile globale de CO₂ # Realitatea.md
Un număr restrâns de companii din sectorul combustibililor fosili joacă un rol disproporționat în criza climatică. Potrivit unui raport publicat recent, 32 de producători sunt responsabili pentru jumătate din emisiile globale de CO₂, într-un context în care arderea combustibililor fosili continuă să crească, scrie Antena3.ro. Doar 32 de companii din sectorul combustibililor fosili au fost […] Articolul 32 de companii de combustibili fosili, vinovate pentru jumătate din emisiile globale de CO₂ apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Veniturile Rusiei din petrol și gaze ar putea fi mult mai mici decât se așteptau autoritățile în 2026, avertizează Ministerul rus al Finanțelor. Motivul principal este prețul foarte scăzut al petrolului rusesc, care se vinde cu 35–37 de dolari barilul, deși bugetul a fost calculat la aproape 60 de dolari. Din această cauză, statul rus […] Articolul Veniturile Rusiei din petrol și gaze scad drastic. Rezervele sunt în pericol apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Un adevăr dur despre soarta statelor mici a fost formulat de premierul canadian Mark Carney la Forumul Economic Mondial de la Davos: „Dacă nu ești la masă, ești în meniu.” O constatare care descrie și situația R. Moldova, aflată într-un context geopolitic tot mai volatil. Ieri, președinta Maia Sandu a declarat că securitatea și viitorul […] Articolul Alecu Reniță și Dorin Chirtoacă, la ”Realitatea te privește” apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
FSB s-a dat de gol sau e confuzie? Presupusul „spion” Mișin ar fi fost reținut, de fapt, pentru că a înjurat în public # Realitatea.md
Presupusul „spion” moldovean Mișin, fostul consilier al lui Igor Dodon, ar fi fost reținut de fapt în decembrie 2025 pentru huliganism. Mai exact, conaționalul ar fi înjurat în spațiul public. Pe 11 decembrie, pe acest caz, judecătorii ruși i-au aplicat pedeapsa administrativă sub formă de arest, pentru 15 zile. În documentele publicate de canalul de […] Articolul FSB s-a dat de gol sau e confuzie? Presupusul „spion” Mișin ar fi fost reținut, de fapt, pentru că a înjurat în public apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
10:20
Ochelarii purtați de Macron la Davos au dus la o creștere de 28% a acțiunilor producătorului # Realitatea.md
Ochelarii de soare purtați de președintele Franței, Emmanuel Macron, în timpul discursului său de la Forumul Economic Mondial de la Davos au avut un efect neașteptat pe bursă. Joi, acțiunile companiei italiene iVision Tech, care îi produce, au crescut cu aproape 28%. Compania a anunțat că Macron a purtat modelul Pacific S 01, din brandul […] Articolul Ochelarii purtați de Macron la Davos au dus la o creștere de 28% a acțiunilor producătorului apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Transferurile de bani trimise de moldoveni din străinătate au continuat să aibă un rol important în economia Republicii Moldova în anul 2025. Potrivit Băncii Naționale a Moldovei (BNM), în perioada ianuarie-decembrie 2025, intrările totale de mijloace bănești în favoarea persoanelor fizice a constituit aproximativ 1,66 miliarde de dolari, în creștere cu 3% față de anul […] Articolul Moldovenii din străinătate au trimis 1,66 miliarde de dolari acasă în anul 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a reacționat la criticile formulate de președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, în discursul susținut la Forumul Economic Mondial de la Davos, în data de 22 ianuarie. În intervenția sa, liderul ucrainean a vizat mai mulți lideri europeni pe care i-a acuzat că mențin relații apropiate cu Rusia, în contextul războiului din Ucraina, […] Articolul Mesaj dur al lui Orban pentru Zelenski: „Nu ne vom înțelege niciodată” apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Reacția lui Nicușor Dan la declarațiile Maiei Sandu privind un eventual referendum de unire # Realitatea.md
Președintele României, Nicușor Dan, a comentat declarațiile recente ale președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, referitoare la posibilitatea organizării unui referendum privind unirea celor două state. Reacția șefului statului român a fost exprimată vineri, 23 ianuarie, la Bruxelles, după participarea sa la reuniunea Consiliului European, scrie Digi24. Întrebat despre ipoteza unei eventuale uniri între România și […] Articolul Reacția lui Nicușor Dan la declarațiile Maiei Sandu privind un eventual referendum de unire apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Drumarii, în alertă din cauza ceții dense și drumurilor alunecoase din mai multe regiuni ale țării # Realitatea.md
În mai multe regiuni ale țării este ceață, pe alocuri densă, care reduce vizibilitatea pe unele sectoare ale drumurilor naționale. În acest context, pe parcursul nopții trecute, echipele de drumari au intervenit pentru a preveni formarea ghețușului și pentru a menține circulația rutieră în condiții de siguranță. Potrivit Administrația Națională a Drumurilor, intervențiile au avut […] Articolul Drumarii, în alertă din cauza ceții dense și drumurilor alunecoase din mai multe regiuni ale țării apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
VIDEO Grosu explică de ce va cheltui Parlamentul 2 mln de lei pentru noi sisteme de transmisiune live: „Mai cedează” # Realitatea.md
Parlamentul va cheltui 2 milioane de lei pentru noi sisteme de transmisiune live, pentru actualul soft „mai cedează”, afirmă șeful Legislativului. Igor Grosu susține că echipamentele vor fi instalate în mai multe săli, astfel încât ședințele comisiilor permanente să fie transmise în direct. Conform speakerului, actualul soft este de proastă calitate În același timp, oficialul […] Articolul VIDEO Grosu explică de ce va cheltui Parlamentul 2 mln de lei pentru noi sisteme de transmisiune live: „Mai cedează” apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Un locuitor al raionului Ocnița a fost amendat cu 300 de lei, după ce a defrișat ilegal câțiva copaci în zona de frontieră, pe direcția satului Ocnița-Sokireanî. Oamenii legii au identificat și un autovehicul de model UAZ, în care se afla masă lemnoasă, în volum de aproximativ 3 metri steri, specia salcâm, fără acte de […] Articolul FOTO Defrișări ilegale în zona de frontieră: Făptașul, identificat și amendat apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Delegația Parlamentului Republicii Moldova merge la Strasbourg, la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei # Realitatea.md
Doina Gherman, Ion Groza, Veronica Roșca, Renato Usatîi și Igor Dodon vor merge la Strasbourg, unde delegația Parlamentului Republicii Moldova va participa la sesiunea de iarnă a Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE), desfășurată în perioada 26–30 ianuarie 2026. În cadrul reuniunii, Maia Sandu va susține o adresare și va răspunde întrebărilor parlamentarilor APCE, iar […] Articolul Delegația Parlamentului Republicii Moldova merge la Strasbourg, la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
VIDEO Impact violent lângă un pod: Un șofer a ajuns la spital după ce a lovit un pilon de electricitate # Realitatea.md
Un șofer a fost preluat de ambulanță și transportat la spital, după ce a fost implicat într-un accident grav. Impactul s-a produs joi, 22 ianuarie, în raionul Anenii Noi. Potrivit poliției, conducătorul auto, în vârstă de 43 de ani, aflat la volanul unui automobil Toyota Hilux, a derapat de pe traseu, s-a ciocnit de un […] Articolul VIDEO Impact violent lângă un pod: Un șofer a ajuns la spital după ce a lovit un pilon de electricitate apare prima dată în Realitatea.md.
09:10
VIDEO Ion Ceban: Peste 10.000 de copii vor beneficia de grădinițe modernizate în Chișinău # Realitatea.md
Municipiul Chișinău face un pas important spre modernizarea grădinițelor și crearea unui mediu mai sigur și mai confortabil pentru copiii noștri, printr-un proiect major de eficiență energetică. Despre acest lucru anunță primarul capitalei, Ion Ceban. „Am semnat Acordul de împrumut în valoare de 11,5 milioane de euro dintre Municipiul Chișinău și BERD, un pas care […] Articolul VIDEO Ion Ceban: Peste 10.000 de copii vor beneficia de grădinițe modernizate în Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
VIDEO Igor Grosu, despre ședința CMC și consiliere conectate pe rețele: Foarte urât acest lucru # Realitatea.md
Igor Grosu a comentat ședința Consiliului Municipal Chișinău din 20 ianuarie. Potrivit liderului, atenția unor consilieri părea concentrată mai mult în altă parte decât asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi. Două consiliere PAS, una care făcea cumpărături online, iar cealaltă se juca pe telefon. „Noi am avut discuții pe interior și le-am spus de […] Articolul VIDEO Igor Grosu, despre ședința CMC și consiliere conectate pe rețele: Foarte urât acest lucru apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
08:20
Kremlinul confirmă vineri o întâlnire trilaterală Rusia-SUA-Ucraina pe teme de securitate în Emiratele Arabe Unite # Realitatea.md
Kremlinul a confirmat reuniunea trilaterală cu reprezentanţi ucraineni şi americani în Emiratele Arabe Unite în aceeaşi zi, după o întâlnire considerată „utilă” între preşedintele rus Vladimir Putin şi emisarul american Steve Witkoff la Moscova. „S-a convenit ca prima întâlnire a unui grup de lucru trilateral pe probleme de securitate să aibă loc astăzi la Abu […] Articolul Kremlinul confirmă vineri o întâlnire trilaterală Rusia-SUA-Ucraina pe teme de securitate în Emiratele Arabe Unite apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
Astăzi, tranzitul evidențiază nevoia de reziliență. Discuțiile aprinse pot degenera în ceartă dacă nu există flexibilitate, așa că astrele recomandă să te bucuri de ceea ce trăiești. Berbec (21 martie – 19 aprilie): Vei avea o discuție importantă și delicată; este esențial să alegi cuvintele cu grijă și să îți pregătești argumentele. Taur (20 aprilie […] Articolul Horoscopul zilei – 23 ianuarie 2026: Idei, libertate și relații armonioase apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
Vreme rece și condiții dificile de trafic, astăzi, 23 ianuarie. Meteorologii anunță ceață și polei slab, iar pe drumuri se va semnala ghețuș. Pe parcursul zilei, în unele regiuni sunt prognozate precipitații slabe, predominant sub formă de ninsoare. Temperaturile maxime vor atinge valori de până la +2 grade Celsius, în timp ce noaptea mercurul din […] Articolul Vreme instabilă și drumuri alunecoase: Maxime de până la +2 grade apare prima dată în Realitatea.md.
07:00
Putin ia în calcul o donație de 1 miliard de dolari pentru „Consiliul pentru Pace” al lui Trump. Care sunt condițiile? # Realitatea.md
Donații în valoare de 1 miliard de dolari către „Consiliul pentru Pace” al președintelui american Donald Trump au fost discutate de președintele rus Vladimir Putin cu emisarul special al SUA, Steve Witkoff, și cu Jared Kushner. Potrivit Kremlinului, citat vineri, o astfel de inițiativă ar fi posibilă doar dacă Statele Unite ar debloca unele active […] Articolul Putin ia în calcul o donație de 1 miliard de dolari pentru „Consiliul pentru Pace” al lui Trump. Care sunt condițiile? apare prima dată în Realitatea.md.
06:50
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale principalelor valute pentru 23 ianuarie 2026. Potrivit datelor, euro se apreciază și ajunge la 19 lei și 95 de bani, în creștere cu 5 bani. Dolarul american înregistrează, la rândul său, o majorare de 7 bani și este cotat la 17 lei și 05 bani. Hrivna […] Articolul Curs valutar 23 ianuarie 2026: Cât valorează un euro și un dolar apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
06:20
Bogate în colină, vitamine B, proteine și antioxidanți, ouăle nu sunt doar gustoase, dar pot juca și un rol extrem de important în sănătatea creierului și prevenirea declinului cognitiv. Deși sunt delicioase și adesea asociate cu pierderea în greutate și beneficiile pentru sănătatea inimii, studiile recente demonstrează că efectele lor nu se opresc aici Conform […] Articolul Ouăle: superalimentul care hrănește creierul apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
23:10
Japonia sprijină sănătatea în Moldova: Centrul medical din Anenii Noi primește un grant de peste 50 de mii de dolari # Realitatea.md
Centrul de Sănătate din Anenii Noi va fi modernizat cu sprijinul financiar al Japoniei. Un contract de grant în valoare de 50.980 de dolari a fost semnat joi, 22 ianuarie curent, de ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Takeuchi Kazuyuki, împreună cu directoarea instituției medicale, Ina Gurschii. Finanțarea va fi folosită pentru achiziționarea unui sistem de […] Articolul Japonia sprijină sănătatea în Moldova: Centrul medical din Anenii Noi primește un grant de peste 50 de mii de dolari apare prima dată în Realitatea.md.
23:00
Marea Britanie, la un pas să interzică accesul copiilor pe rețelele sociale, după modelul Australiei # Realitatea.md
Marea Britanie este pe cale să interzică rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani. Proiectul a trecut de Camera Lorzilor. A fost adoptat un amendament la proiectul de lege privind bunăstarea copiilor și școlilor, care este în prezent în dezbatere parlamentară, scrie dcnews.ro. Amendamentul respectiv prevede că, în termen de 12 luni de la adoptarea legii, site-urile […] Articolul Marea Britanie, la un pas să interzică accesul copiilor pe rețelele sociale, după modelul Australiei apare prima dată în Realitatea.md.
22:40
În caz de conflict, Moldova nu va rămâne singură. Autoritățile anunță că există parteneri strategici dispuși să sprijine țara noastră, însă acordurile de securitate sunt încă în curs de negociere. Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, subliniază că procesul este prioritar pentru întărirea apărării naționale. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii Cutia Neagră de la TV8. […] Articolul Cine ne apără în caz de război? Moldova își consolidează parteneriatele strategice apare prima dată în Realitatea.md.
21:50
Ninsori, vânt și polei: Ministerul Energiei recomandă prudență și anunță pregătirea echipelor # Realitatea.md
Ministerul Energiei avertizează că, în următoarele zile, condițiile meteo nefavorabile – ninsori, vânt puternic și depunere de polei – pot provoca rupturi de conductoare, avarii la pilonii rețelelor electrice și dificultăți de acces pentru echipele de intervenție, în special în localitățile rurale și greu accesibile. Aceste situații pot duce la deconectări temporare ale consumatorilor, motiv […] Articolul Ninsori, vânt și polei: Ministerul Energiei recomandă prudență și anunță pregătirea echipelor apare prima dată în Realitatea.md.
21:10
Japonia sprijină sănătatea în Moldova: Centrul din Anenii Noi primește un grant de peste 50 de mii de dolari # Realitatea.md
Centrul de Sănătate din Anenii Noi va fi modernizat cu sprijinul financiar al Japoniei. Un contract de grant în valoare de 50.980 de dolari a fost semnat joi, 22 ianuarie curent, de ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Takeuchi Kazuyuki, împreună cu directoarea instituției medicale, Ina Gurschii. Finanțarea va fi folosită pentru achiziționarea unui sistem de […] Articolul Japonia sprijină sănătatea în Moldova: Centrul din Anenii Noi primește un grant de peste 50 de mii de dolari apare prima dată în Realitatea.md.
20:50
Peste un miliard de lei din bugetul de stat pentru universități. Instituțiile conduse de persoane PAS, în top # Realitatea.md
Universitățile cu autonomie financiară vor primi în 2026 1,1 miliarde de lei de la bugetul de stat, cu 108 milioane mai mult decât în 2025. În top se află USMF „Nicolae Testemițanu”, condusă de Emil Ceban, ministrul Sănătății și membru PAS, urmată de Universitatea Tehnică a Moldovei, al cărei rector este Viorel Bostan, de asemenea […] Articolul Peste un miliard de lei din bugetul de stat pentru universități. Instituțiile conduse de persoane PAS, în top apare prima dată în Realitatea.md.
20:00
VIDEO Jaf spectaculos la magazinul Rolex din Londra: Șase hoți au fugit cu ceasuri de lux # Realitatea.md
Șase bandiţi care purtau căști de motocicletă au amenințat personalul și pe cei prezenţi în magazinul Rolex din centrul Londrei cu arme, inclusiv macete, marți dimineața. Apoi au fugit cu mai multe ceasuri de valoare, scrie Antena3.ro. Hoţii au abandonat motocicleta furată pe care au folosit-o pentru a intra în clădire în interiorul magazinului, înainte […] Articolul VIDEO Jaf spectaculos la magazinul Rolex din Londra: Șase hoți au fugit cu ceasuri de lux apare prima dată în Realitatea.md.
19:50
În Parlament va fi adoptat un Cod de Etică al deputaților: „Să-l transmiteți celor din chat-ul ”kenții” să-l citească” # Realitatea.md
În Parlamentul Republicii Moldova va fi adoptat un Cod de Etică al deputaților, ca urmare a scandalului provocat de chatul „kenții” al unor parlamentari PAS. Imaginile au fost făcute publice anterior, în timpul ședinței legislativului. „Îi recomand domnului Chiriac să discute cu colegii săi, acel vestit chat „kenții” în cadrul ședinței, unde doamna Roșca prezenta proiectul […] Articolul În Parlament va fi adoptat un Cod de Etică al deputaților: „Să-l transmiteți celor din chat-ul ”kenții” să-l citească” apare prima dată în Realitatea.md.
19:20
Asfaltul de la Boldurești s-a deteriorat înainte de a fi dat în exploatare. Reacția AND # Realitatea.md
Un video publicat pe rețelele de socializare a surprins deteriorarea locală a stratului de beton asfaltic pe drumul G94.1 Boldurești. Administrația Națională a Drumurilor (AND) a venit ulterior cu o reacție. „Precizăm că obiectivul se află în curs de execuție și nu este un proiect finalizat. Exfolierea locală a stratului de beton asfaltic, prezentată în […] Articolul Asfaltul de la Boldurești s-a deteriorat înainte de a fi dat în exploatare. Reacția AND apare prima dată în Realitatea.md.
19:10
Pregătirea unei noi generații de funcționari: Guvernul lansează un sistem modern de formare profesională # Realitatea.md
Un sistem modern de dezvoltare profesională care va pregăti o generație de funcționari de nivel european va fi creat de Guvernul Republicii Moldova. Astfel, 2000 de angajați din autoritățile publice centrale și locale vor beneficia de instruiri în 25 de domenii tematice, pentru a-și îmbunătăți competențele profesionale. Planul de formare și dezvoltare profesională a personalului din […] Articolul Pregătirea unei noi generații de funcționari: Guvernul lansează un sistem modern de formare profesională apare prima dată în Realitatea.md.
18:50
Noi reguli pentru pădurile Moldovei: Gestionare mai responsabilă și regenerare din 2026 # Realitatea.md
Pădurile din Republica Moldova vor fi gestionate și îngrijite mai responsabil, iar lucrările de curățare vor sprijini dezvoltarea sănătoasă a pădurilor tinere. Guvernul a aprobat reguli clare pentru administrarea pădurilor în perioada 2026-2030, care prevăd intervenții planificate și responsabile pentru a asigura regenerarea, conservarea și reconstrucția ecologică a acestora. „Este o investiție în sănătatea pădurilor. […] Articolul Noi reguli pentru pădurile Moldovei: Gestionare mai responsabilă și regenerare din 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
18:30
O gravidă de 32 de ani a adus pe lume miercuri, 21 ianuarie, un băiețel sănătos în ambulanță. Cazul a fost înregistrat în municipiul Chișinău. La ora 20:39, Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a recepționat un apel pentru acordarea asistenței medicale de urgență unei femei care se afla în travaliu. Echipa SAMU Buiucani […] Articolul A văzut lumina zilei în ambulanță! O femeie a adus pe lume un băiețel apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
HUB-ul de Securitate al UE: Protejarea valorilor democratice în context electoral, în prim-plan # Realitatea.md
În contextul regional și european marcat de amenințări hibride, tentative de ingerință externă și presiuni constante asupra proceselor democratice, cooperarea operațională și acțiunea coordonată a instituțiilor devin esențiale pentru protejarea democrației și a statului de drept. În acest context, Centrul de Sprijin al Uniunii Europene pentru Securitate Internă și Gestionarea Frontierelor (HUB-ul de Securitate al […] Articolul HUB-ul de Securitate al UE: Protejarea valorilor democratice în context electoral, în prim-plan apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
VIDEO Zelenski atacă liderii europeni la Davos: „Fiecare Viktor merită o palmă”. Ce a mai spus despre Europa # Realitatea.md
În urma întâlnirii cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, la Forumul Economic Mondial de la Davos, liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, a făcut declarații critice la adresa Europei. Președintele ucrainean a cerut Europei să oprească complet importurile de petrol rusesc, în special prin oprirea petrolierelor care aparțin așa-numitei flote din umbră a Rusiei, așa […] Articolul VIDEO Zelenski atacă liderii europeni la Davos: „Fiecare Viktor merită o palmă”. Ce a mai spus despre Europa apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Furnizarea energiei electrice de la MGRES a fost reluată după producerea unei avarii, iar consumatorii au fost reconectați la rețea. Curentul electric va fi restabilit complet până la ora 18:00, transmite Newsmaker.md. În același timp, datele operatorului rețelei de transport Moldelectrica arată că blocul energetic al MGRES a fost repornit. Pentru cele mai importante știri, abonează-te […] Articolul Avaria de la MGRES a fost remediată: Consumatorii, reconectați la rețea apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.