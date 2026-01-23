Escrocherie în România: un bărbat a dat 50.000 de lei unor persoane care s-au dat drept procurori DIICOT
Realitatea.md, 23 ianuarie 2026 14:50
Un bărbat din România, județul Botoșani, a căzut victimă unei escrocherii, după ce persoane necunoscute s-au dat drept procurori DIICOT și reprezentanți ai unor sucursale bancare și l-au convins să contracteze un credit, pierzând peste 50.000 de lei. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Botoșani, polițiștii au fost sesizați cu privire la o faptă de
• • •
Lapte praf pentru sugari retras de Nestle, Danone și Lactalis în urma unor alerte de siguranță
Nestle, Danone și Lactalis, cele mai mari trei companii producătoare de lactate la nivel mondial, au retras de pe piață loturi de lapte praf pentru sugari, în mai multe țări, din cauza suspiciunilor de contaminare cu cerulidă toxică, scrie EuroNews. Retragerile vizează formule pentru sugari considerate premium, după ce analizele au indicat prezența cerulidei, o
Parola „123456" rămâne cea mai utilizată la nivel global, potrivit unor analize realizate pe baza a miliarde de parole compromise în peste 40 de țări. Aproape un sfert dintre cele mai frecvente parole sunt formate doar din cifre, iar fenomenul este întâlnit la toate generațiile, semn că mulți utilizatori continuă să aleagă confortul în detrimentul
Escrocherie în România: un bărbat a dat 50.000 de lei unor persoane care s-au dat drept procurori DIICOT
Valeriu Cojocaru și Alexandru Pînzari vor fi căutați de Interpol? Chișinău a transmis solicitarea
Poliția națională a transmis Interpolului o solicitare de a-i anunța în căutare internațională pe fostul șef al Inspectoratului General al Poliției (IGP) Alexandru Pînzari și pe ex-șeful Direcției 5 Valeriu Cojocaru. Cei doi au fost condamnați la 3 ani de pușcărie în dosarul angajărilor fictive. Pachetele de documente au fost transmise către sediul central al
De la Varșovia, la Strasbourg! Maia Sandu pleacă în deplasări, împreună cu mai mulți miniștri, săptămâna viitoare
Maia Sandu va avea deplasări la Varșovia și Strasbourg. Vizita oficială în Polonia începe pe 25 ianuarie. Președinta va fi însoțită acolo de ministrul Apărării Anatolie Nosatîi și cel al Culturii – Cristian Jardan. Șefa statului vizitează Varșovia la invitația președintelui polonez Karol Nawrocki, fiind planificată o întrevedere și declarații de presă cu omologul. De
20 de persoane și-au pierdut viața în ultima săptămână în România din cauza gripei, potrivit Institutului Național de Sănătate Publică. Numărul cazurilor raportate a scăzut de la peste 8.500 la aproximativ 6.200, ceea ce indică că sezonul gripal a atins vârful și începe să descrească în perioada următoare, transmite presa română. Sezonul gripal a fost
Gazprom a solicitat audit la Moldovagaz și suspendarea lui Ceban. Reacția Ministerului Energiei
Membrii Consiliului de Observatori al Moldovagaz, desemnați de concernul rus Gazprom, au cerut suspendarea din funcție a președintelui interimar, Vadim Ceban. De asemenea, aceștia au solicitat un audit al cheltuielilor, investițiilor și deciziilor luate de Vadim Ceban. Contactat de IPN pentru o reacție, Vadim Ceban a calificat informațiile drept aberații. „Sunt niște aberații, care nu
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi, 21 ianuarie, un decret privind numirea în funcție a patru judecători, până la atingerea plafonului de vârstă. Potrivit documentului, în funcția de judecător au fost numiți Ion Bocan – la Judecătoria Chișinău; Mihail Josanu – la Judecătoria Orhei; Maxim Melnic – la Judecătoria Bălți; Ana Schibin –
Ciochină nu voia să îi fie citite mărturiile în instanță și a apelat la CC. Sesizarea – declarată inadmisibilă
Nicanor Ciochină, acuzat că ar fi tamponat mortal un adolescent și că ar fi încercat să ascundă urmele impactului, a apelat la Curtea Constituțională. El a depus o cerere prin care solicita să fie verificată constituționalitatea unor prevederi din Codul Procedură Penală. Magistrații au declarat inadmisibilă solicitarea. Mai exact, Ciochină se referea în solicitarea sa
Turiștii care intenționează să călătorească sau să tranziteze Republica Portugheză sunt avertizați cu privire la condițiile meteo severe prognozate pentru perioada următoare. Meteorologii portughezi au emis o alertă de cod roșu pentru fenomene meteorologice extreme, care vor afecta zona continentală de nord a țării, precum și litoralul de vest. Avertizarea este valabilă în intervalul 23–25
Vlad Kulminski: Reducerea taxelor de export cu SUA de la 25% la 15% este o prioritate
Ambasadorul Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, Vlad Kulminski, a prezentat principalele obiective ale misiunii diplomatice pentru anul 2026, punând accent pe sprijinirea diasporei și consolidarea parteneriatelor strategice cu Washingtonul. Unul dintre obiectivele prioritare este digitalizarea și simplificarea anumitor servicii consulare, astfel încât moldovenii din SUA să poată obține mai multe acte online, rapid
Ion Ceban: Republica Moldova primește avertisment european privind drepturile sociale
Președintele MAN și primarul capitalei, Ion Ceban, trage un semnal de alarmă, după ce recent a fost publicat Raportul Comitetului European pentru Drepturile Sociale. Într-o postare pe rețelele de socializare el a scris că studiul relevă o realitate socială dură în Republica Moldova, "în contradicție cu retorica triumfalistă a autorităților". "Documentul arată că statul eșuează
Berlinschii: Reintegrarea țării trebuie să fie o prioritate, iar Guvernul nu a prezentat niciun plan
Reintegrarea Republicii Moldova ar trebui să fie una dintre principalele priorități ale autorităților, însă Guvernul nu a prezentat până în prezent un plan clar de acțiuni în acest sens. Declarația a fost făcută de Alexandr Berlinschii, deputat din fracțiunea Partidului Nostru, în cadrul unei dezbateri privind dosarul transnistrean, la TVR Moldova. Deputatul a menționat că,
MAE: Presupusul „spion" moldovean reținut de FSB are și cetățenia rusă. „Limitează posibilitățile ambasadei"
Ambasada Moldovei de la Moscova are capacități limitate de intervenție, deoarece presupusul „spion" moldovean reținut de FSB deține și cetățenia rusă. Precizările au fost făcute pentru jurnaliști de către serviciul de presă al diplomației de la Chișinău. „În acest context, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 368/2002 privind aprobarea Statutului Consular, funcționarul consular va
Consumatorii care și-au pierdut furnizorul de gaze naturale vor plăti mai mult pentru gaze, după ce Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat noile prețuri aplicabile în regim de ultimă opțiune, începând cu 1 februarie 2026. Acești consumatori vor fi aprovizionați temporar de Energocom, desemnat furnizor de ultimă opțiune, în situațiile în care furnizorul
Weekend scump la pompă! Benzina a crescut cu 33 de bani, iar motorina cu 52 de bani într-o săptămână
Șoferii vor plăti mai mult pentru carburanți în acest weekend. Conform noilor prețuri maxime de referință stabilite de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE), în perioada 24-26 ianuarie, benzina COR 95 va costa 22,94 lei pentru un litru, iar motorina – 19,62 lei pe litru. Creșterile sunt vizibile chiar și de la o zi
Centrala Termoelectrică de la Cuciurgan a înregistrat un nou incident, al doilea în ultimele 24 de ore. În timpul lucrărilor de remediere a avariei și repornirii unității energetice, în unele zone ale regiunii se pot înregistra întreruperi temporare ale alimentării cu energie electrică, anunță autoritățile locale. Conform informațiilor furnizate de rețelele energetice locale, restabilirea completă
VIDEO Pensionară din Chișinău, victima unei escrocherii de 550.000 de lei. Făptașii, încătușați
Doi cetățeni străini, o femeie de 26 de ani și un bărbat de 37 de ani, suspectați de implicare într-un grup infracțional specializat în escrocherii, au fost reținuți de polițiștii de la Botanica. Suspecții ar fi obținut prin înșelăciune suma de 550.000 de lei de la o pensionară de 75 de ani. Aceștia s-ar fi
Avocatul explică de ce Plahotniuc nu se mai prezintă la ședințele de judecată. Ce spune procurorul?
Vladimir Plahotniuc nu se prezintă, deocamdată, la ședințele de judecată din dosarul „frauda bancară", deoarece se pregătește să facă primele declarații în fața instanței, susține avocatul său. „Țin să menționez că este un drept al domnului Plahotniuc, nu o obligație, de a face declarații până la etapa dezbaterilor judiciare și intenționează să exercite acest drept",
Donald Trump a apărut la Forumul de la Davos cu o vânătaie pe mâna stângă. Liderul american a dezvăluit jurnaliștilor ce a pățit, fiind la la bordul avionului numărul 1. Președintele SUA susține că s-a învinețit după ce s-a lovit de masă. „Am pus puțină…. cum îi zice… cremă pe ea. Dar m-am lovit", a
VIDEO Italia, sub impactul ciclonului Harry: drumuri distruse, orașe izolate și transport blocat
Sudul Italiei se confruntă, de mai bine de o săptămână, cu efectele ci
FOTO Accident lângă un spital din Bender: O minoră, lovită de o șoferiță care depășea un troleibuz # Realitatea.md
O fată de 16 ani a fost rănită după ce a fost lovită de un automobil pe trecerea de pietoni de lângă Spitalul Republican de Tuberculoză din Bender. Accidentul s-a produs miercuri dimineața, 21 ianuarie. La volanul mașinii, un Volkswagen, se afla o șoferiță de 47 de ani, care a declarat polițiștilor că încerca să […] Articolul FOTO Accident lângă un spital din Bender: O minoră, lovită de o șoferiță care depășea un troleibuz apare prima dată în Realitatea.md.
Dosarul „frauda bancară”: Arapu, audiat online; Andronachi se abține să-l apere pe Plahotniuc # Realitatea.md
Audierile în dosarul „frauda bancară” continuă. Vineri, 23 ianuarie, are loc o nouă ședință de judecată, însă Vladimir Plahotniuc a absentat din nou. În cadrul ședinței, fostul ministru al Finanțelor, Anatol Arapu, este audiat în calitate de martor prin videoconferință, din Ambasada Republicii Moldova la București, unde se află în prezent. Arapu a declarat în […] Articolul Dosarul „frauda bancară”: Arapu, audiat online; Andronachi se abține să-l apere pe Plahotniuc apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Grosu nu exclude convocarea lui Ozerov, din cauza dronei de la Crocmaz: Trebuie dat cu nasul în ce s-a produs # Realitatea.md
Igor Grosu nu exclude convocarea ambasadorului rus, după ce a la Crocmaz a fost depistată o dronă cu explozibil. Conform speakerului, incidentul reprezintă sfidare la adresa suveranității țării. Președintele Parlamentului consideră că reprezentanții Rusiei vor încerca să nege din nou faptul că drona identificată a fost una rusească. Totodată, oficialul a avertizat în cadrul emisiunii […] Articolul VIDEO Grosu nu exclude convocarea lui Ozerov, din cauza dronei de la Crocmaz: Trebuie dat cu nasul în ce s-a produs apare prima dată în Realitatea.md.
Clipe de coșmar pentru cinci străini: Au fost agresați de un șofer care „presta” servicii de transport # Realitatea.md
Un bărbat de 40 de ani a fost condamnat la opt ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru tâlhărie. Faptele s-au petrecut în februarie 2022 Potrivit instanței, inculpatul, împreună cu un alt bărbat (condamnat în 2023 la șase ani de închisoare), a pus la punct un plan prin care, sub […] Articolul Clipe de coșmar pentru cinci străini: Au fost agresați de un șofer care „presta” servicii de transport apare prima dată în Realitatea.md.
Alertă în Germania: trei persoane arestate după o tentativă de atac asupra avionului cancelarului Merz # Realitatea.md
Poliția germană a arestat trei persoane într-un hangar de aeronave din vestul Germaniei, unde se afla avionul privat al cancelarului Friedrich Merz. Potrivit autorităților, incidentul a avut loc pe aerodromul Arnsberg-Menden, unde suspecții ar fi pătruns fără autorizație în cursul nopții. Procurorii au precizat, că este vorba despre două femei și un bărbat, cu vârste […] Articolul Alertă în Germania: trei persoane arestate după o tentativă de atac asupra avionului cancelarului Merz apare prima dată în Realitatea.md.
Declarații la Realitatea: Reintegrarea regiunii transnistrene ar putea avea loc după un proces tranzitoriu de zece ani # Realitatea.md
Republica Moldova are nevoie de aproximativ zece ani pentru reintegrarea regiunii transnistrene. Această declarație a fost făcută în cadrul emisiunii „Consens Național” de la Realitatea TV. Invitații au menționat că procesul de reintegrare trebuie promovat nu doar simbolic, prin acordarea cetățeniei moldovenești persoanelor care locuiesc în stânga Nistrului, dar și prin acțiuni concrete în diferite […] Articolul Declarații la Realitatea: Reintegrarea regiunii transnistrene ar putea avea loc după un proces tranzitoriu de zece ani apare prima dată în Realitatea.md.
Dialog Public-Privat la CCI: 80 de antreprenori au vorbit despre modificările fiscal-bugetare cu Ministerul Finanțelor # Realitatea.md
Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova a organizat un Dialog Public-Privat cu participarea ministrului Finanțelor, Adrian Gavriliță, eveniment desfășurat pe platforma Comitetelor pentru Antreprenoriat Sectoriale ale CCI. La reuniune au participat peste 80 de reprezentanți ai mediului de afaceri, membri ai Camerei, cu prezență fizică și online, din toate regiunile țării. Discuțiile s-au […] Articolul Dialog Public-Privat la CCI: 80 de antreprenori au vorbit despre modificările fiscal-bugetare cu Ministerul Finanțelor apare prima dată în Realitatea.md.
32 de companii de combustibili fosili, vinovate pentru jumătate din emisiile globale de CO2 # Realitatea.md
Un număr restrâns de companii din sectorul combustibililor fosili joacă un rol disproporționat în criza climatică. Potrivit unui raport publicat recent, 32 de producători sunt responsabili pentru jumătate din emisiile globale de CO2, într-un context în care arderea combustibililor fosili continuă să crească, scrie Antena3.ro. Doar 32 de companii din sectorul combustibililor fosili au fost […] Articolul 32 de companii de combustibili fosili, vinovate pentru jumătate din emisiile globale de CO2 apare prima dată în Realitatea.md.
Veniturile Rusiei din petrol și gaze ar putea fi mult mai mici decât se așteptau autoritățile în 2026, avertizează Ministerul rus al Finanțelor. Motivul principal este prețul foarte scăzut al petrolului rusesc, care se vinde cu 35–37 de dolari barilul, deși bugetul a fost calculat la aproape 60 de dolari. Din această cauză, statul rus […] Articolul Veniturile Rusiei din petrol și gaze scad drastic. Rezervele sunt în pericol apare prima dată în Realitatea.md.
Un adevăr dur despre soarta statelor mici a fost formulat de premierul canadian Mark Carney la Forumul Economic Mondial de la Davos: „Dacă nu ești la masă, ești în meniu.” O constatare care descrie și situația R. Moldova, aflată într-un context geopolitic tot mai volatil. Ieri, președinta Maia Sandu a declarat că securitatea și viitorul […] Articolul Alecu Reniță și Dorin Chirtoacă, la ”Realitatea te privește” apare prima dată în Realitatea.md.
FSB s-a dat de gol sau e confuzie? Presupusul „spion” Mișin ar fi fost reținut, de fapt, pentru că a înjurat în public # Realitatea.md
Presupusul „spion” moldovean Mișin, fostul consilier al lui Igor Dodon, ar fi fost reținut de fapt în decembrie 2025 pentru huliganism. Mai exact, conaționalul ar fi înjurat în spațiul public. Pe 11 decembrie, pe acest caz, judecătorii ruși i-au aplicat pedeapsa administrativă sub formă de arest, pentru 15 zile. În documentele publicate de canalul de […] Articolul FSB s-a dat de gol sau e confuzie? Presupusul „spion” Mișin ar fi fost reținut, de fapt, pentru că a înjurat în public apare prima dată în Realitatea.md.
Ochelarii purtați de Macron la Davos au dus la o creștere de 28% a acțiunilor producătorului # Realitatea.md
Ochelarii de soare purtați de președintele Franței, Emmanuel Macron, în timpul discursului său de la Forumul Economic Mondial de la Davos au avut un efect neașteptat pe bursă. Joi, acțiunile companiei italiene iVision Tech, care îi produce, au crescut cu aproape 28%. Compania a anunțat că Macron a purtat modelul Pacific S 01, din brandul […] Articolul Ochelarii purtați de Macron la Davos au dus la o creștere de 28% a acțiunilor producătorului apare prima dată în Realitatea.md.
Transferurile de bani trimise de moldoveni din străinătate au continuat să aibă un rol important în economia Republicii Moldova în anul 2025. Potrivit Băncii Naționale a Moldovei (BNM), în perioada ianuarie-decembrie 2025, intrările totale de mijloace bănești în favoarea persoanelor fizice a constituit aproximativ 1,66 miliarde de dolari, în creștere cu 3% față de anul […] Articolul Moldovenii din străinătate au trimis 1,66 miliarde de dolari acasă în anul 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a reacționat la criticile formulate de președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, în discursul susținut la Forumul Economic Mondial de la Davos, în data de 22 ianuarie. În intervenția sa, liderul ucrainean a vizat mai mulți lideri europeni pe care i-a acuzat că mențin relații apropiate cu Rusia, în contextul războiului din Ucraina, […] Articolul Mesaj dur al lui Orban pentru Zelenski: „Nu ne vom înțelege niciodată” apare prima dată în Realitatea.md.
Reacția lui Nicușor Dan la declarațiile Maiei Sandu privind un eventual referendum de unire # Realitatea.md
Președintele României, Nicușor Dan, a comentat declarațiile recente ale președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, referitoare la posibilitatea organizării unui referendum privind unirea celor două state. Reacția șefului statului român a fost exprimată vineri, 23 ianuarie, la Bruxelles, după participarea sa la reuniunea Consiliului European, scrie Digi24. Întrebat despre ipoteza unei eventuale uniri între România și […] Articolul Reacția lui Nicușor Dan la declarațiile Maiei Sandu privind un eventual referendum de unire apare prima dată în Realitatea.md.
Drumarii, în alertă din cauza ceții dense și drumurilor alunecoase din mai multe regiuni ale țării # Realitatea.md
În mai multe regiuni ale țării este ceață, pe alocuri densă, care reduce vizibilitatea pe unele sectoare ale drumurilor naționale. În acest context, pe parcursul nopții trecute, echipele de drumari au intervenit pentru a preveni formarea ghețușului și pentru a menține circulația rutieră în condiții de siguranță. Potrivit Administrația Națională a Drumurilor, intervențiile au avut […] Articolul Drumarii, în alertă din cauza ceții dense și drumurilor alunecoase din mai multe regiuni ale țării apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Grosu explică de ce va cheltui Parlamentul 2 mln de lei pentru noi sisteme de transmisiune live: „Mai cedează” # Realitatea.md
Parlamentul va cheltui 2 milioane de lei pentru noi sisteme de transmisiune live, pentru actualul soft „mai cedează”, afirmă șeful Legislativului. Igor Grosu susține că echipamentele vor fi instalate în mai multe săli, astfel încât ședințele comisiilor permanente să fie transmise în direct. Conform speakerului, actualul soft este de proastă calitate În același timp, oficialul […] Articolul VIDEO Grosu explică de ce va cheltui Parlamentul 2 mln de lei pentru noi sisteme de transmisiune live: „Mai cedează” apare prima dată în Realitatea.md.
Un locuitor al raionului Ocnița a fost amendat cu 300 de lei, după ce a defrișat ilegal câțiva copaci în zona de frontieră, pe direcția satului Ocnița-Sokireanî. Oamenii legii au identificat și un autovehicul de model UAZ, în care se afla masă lemnoasă, în volum de aproximativ 3 metri steri, specia salcâm, fără acte de […] Articolul FOTO Defrișări ilegale în zona de frontieră: Făptașul, identificat și amendat apare prima dată în Realitatea.md.
Delegația Parlamentului Republicii Moldova merge la Strasbourg, la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei # Realitatea.md
Doina Gherman, Ion Groza, Veronica Roșca, Renato Usatîi și Igor Dodon vor merge la Strasbourg, unde delegația Parlamentului Republicii Moldova va participa la sesiunea de iarnă a Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE), desfășurată în perioada 26–30 ianuarie 2026. În cadrul reuniunii, Maia Sandu va susține o adresare și va răspunde întrebărilor parlamentarilor APCE, iar […] Articolul Delegația Parlamentului Republicii Moldova merge la Strasbourg, la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Impact violent lângă un pod: Un șofer a ajuns la spital după ce a lovit un pilon de electricitate # Realitatea.md
Un șofer a fost preluat de ambulanță și transportat la spital, după ce a fost implicat într-un accident grav. Impactul s-a produs joi, 22 ianuarie, în raionul Anenii Noi. Potrivit poliției, conducătorul auto, în vârstă de 43 de ani, aflat la volanul unui automobil Toyota Hilux, a derapat de pe traseu, s-a ciocnit de un […] Articolul VIDEO Impact violent lângă un pod: Un șofer a ajuns la spital după ce a lovit un pilon de electricitate apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Ion Ceban: Peste 10.000 de copii vor beneficia de grădinițe modernizate în Chișinău # Realitatea.md
Municipiul Chișinău face un pas important spre modernizarea grădinițelor și crearea unui mediu mai sigur și mai confortabil pentru copiii noștri, printr-un proiect major de eficiență energetică. Despre acest lucru anunță primarul capitalei, Ion Ceban. „Am semnat Acordul de împrumut în valoare de 11,5 milioane de euro dintre Municipiul Chișinău și BERD, un pas care […] Articolul VIDEO Ion Ceban: Peste 10.000 de copii vor beneficia de grădinițe modernizate în Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
VIDEO Igor Grosu, despre ședința CMC și consiliere conectate pe rețele: Foarte urât acest lucru # Realitatea.md
Igor Grosu a comentat ședința Consiliului Municipal Chișinău din 20 ianuarie. Potrivit liderului, atenția unor consilieri părea concentrată mai mult în altă parte decât asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi. Două consiliere PAS, una care făcea cumpărături online, iar cealaltă se juca pe telefon. „Noi am avut discuții pe interior și le-am spus de […] Articolul VIDEO Igor Grosu, despre ședința CMC și consiliere conectate pe rețele: Foarte urât acest lucru apare prima dată în Realitatea.md.
Kremlinul confirmă vineri o întâlnire trilaterală Rusia-SUA-Ucraina pe teme de securitate în Emiratele Arabe Unite # Realitatea.md
Kremlinul a confirmat reuniunea trilaterală cu reprezentanţi ucraineni şi americani în Emiratele Arabe Unite în aceeaşi zi, după o întâlnire considerată „utilă” între preşedintele rus Vladimir Putin şi emisarul american Steve Witkoff la Moscova. „S-a convenit ca prima întâlnire a unui grup de lucru trilateral pe probleme de securitate să aibă loc astăzi la Abu […] Articolul Kremlinul confirmă vineri o întâlnire trilaterală Rusia-SUA-Ucraina pe teme de securitate în Emiratele Arabe Unite apare prima dată în Realitatea.md.
Astăzi, tranzitul evidențiază nevoia de reziliență. Discuțiile aprinse pot degenera în ceartă dacă nu există flexibilitate, așa că astrele recomandă să te bucuri de ceea ce trăiești. Berbec (21 martie – 19 aprilie): Vei avea o discuție importantă și delicată; este esențial să alegi cuvintele cu grijă și să îți pregătești argumentele. Taur (20 aprilie […] Articolul Horoscopul zilei – 23 ianuarie 2026: Idei, libertate și relații armonioase apare prima dată în Realitatea.md.
Vreme rece și condiții dificile de trafic, astăzi, 23 ianuarie. Meteorologii anunță ceață și polei slab, iar pe drumuri se va semnala ghețuș. Pe parcursul zilei, în unele regiuni sunt prognozate precipitații slabe, predominant sub formă de ninsoare. Temperaturile maxime vor atinge valori de până la +2 grade Celsius, în timp ce noaptea mercurul din […] Articolul Vreme instabilă și drumuri alunecoase: Maxime de până la +2 grade apare prima dată în Realitatea.md.
Putin ia în calcul o donație de 1 miliard de dolari pentru „Consiliul pentru Pace” al lui Trump. Care sunt condițiile? # Realitatea.md
Donații în valoare de 1 miliard de dolari către „Consiliul pentru Pace” al președintelui american Donald Trump au fost discutate de președintele rus Vladimir Putin cu emisarul special al SUA, Steve Witkoff, și cu Jared Kushner. Potrivit Kremlinului, citat vineri, o astfel de inițiativă ar fi posibilă doar dacă Statele Unite ar debloca unele active […] Articolul Putin ia în calcul o donație de 1 miliard de dolari pentru „Consiliul pentru Pace” al lui Trump. Care sunt condițiile? apare prima dată în Realitatea.md.
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale principalelor valute pentru 23 ianuarie 2026. Potrivit datelor, euro se apreciază și ajunge la 19 lei și 95 de bani, în creștere cu 5 bani. Dolarul american înregistrează, la rândul său, o majorare de 7 bani și este cotat la 17 lei și 05 bani. Hrivna […] Articolul Curs valutar 23 ianuarie 2026: Cât valorează un euro și un dolar apare prima dată în Realitatea.md.
