Veniturile Rusiei din petrol și gaze scad drastic. Rezervele sunt în pericol

16:30

Igor Grosu a adresat un mesaj de recunoștință moldovenilor care au depistat drona de la Crocmaz. Speakerul susține că aceștia au dat dovadă de responsabilitate când „au sesizat Poliția și nu au intervenit personal". Președintele Parlamentului a condamnat violarea spațiului aerian al Moldovei. Oficialul a reiterat că este important să investim în dotarea armatei naționale.