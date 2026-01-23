Moldovenii din străinătate au trimis 1,66 miliarde de dolari acasă în anul 2025
Realitatea.md, 23 ianuarie 2026 10:20
Transferurile de bani trimise de moldoveni din străinătate au continuat să aibă un rol important în economia Republicii Moldova în anul 2025. Potrivit Băncii Naționale a Moldovei (BNM), în perioada ianuarie-decembrie 2025, intrările totale de mijloace bănești în favoarea persoanelor fizice a constituit aproximativ 1,66 miliarde de dolari, în creștere cu 3% față de anul […] Articolul Moldovenii din străinătate au trimis 1,66 miliarde de dolari acasă în anul 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 10 minute
10:30
Veniturile Rusiei din petrol și gaze ar putea fi mult mai mici decât se așteptau autoritățile în 2026, avertizează Ministerul rus al Finanțelor. Motivul principal este prețul foarte scăzut al petrolului rusesc, care se vinde cu 35–37 de dolari barilul, deși bugetul a fost calculat la aproape 60 de dolari. Din această cauză, statul rus […] Articolul Veniturile Rusiei din petrol și gaze scad drastic. Rezervele sunt în pericol apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Un adevăr dur despre soarta statelor mici a fost formulat de premierul canadian Mark Carney la Forumul Economic Mondial de la Davos: „Dacă nu ești la masă, ești în meniu.” O constatare care descrie și situația R. Moldova, aflată într-un context geopolitic tot mai volatil. Ieri, președinta Maia Sandu a declarat că securitatea și viitorul […] Articolul Alecu Reniță și Dorin Chirtoacă, la ”Realitatea te privește” apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
FSB s-a dat de gol sau e confuzie? Presupusul „spion” Mișin ar fi fost reținut, de fapt, pentru că a înjurat în public # Realitatea.md
Presupusul „spion” moldovean Mișin, fostul consilier al lui Igor Dodon, ar fi fost reținut de fapt în decembrie 2025 pentru huliganism. Mai exact, conaționalul ar fi înjurat în spațiul public. Pe 11 decembrie, pe acest caz, judecătorii ruși i-au aplicat pedeapsa administrativă sub formă de arest, pentru 15 zile. În documentele publicate de canalul de […] Articolul FSB s-a dat de gol sau e confuzie? Presupusul „spion” Mișin ar fi fost reținut, de fapt, pentru că a înjurat în public apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
10:20
Ochelarii purtați de Macron la Davos au dus la o creștere de 28% a acțiunilor producătorului # Realitatea.md
Ochelarii de soare purtați de președintele Franței, Emmanuel Macron, în timpul discursului său de la Forumul Economic Mondial de la Davos au avut un efect neașteptat pe bursă. Joi, acțiunile companiei italiene iVision Tech, care îi produce, au crescut cu aproape 28%. Compania a anunțat că Macron a purtat modelul Pacific S 01, din brandul […] Articolul Ochelarii purtați de Macron la Davos au dus la o creștere de 28% a acțiunilor producătorului apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Transferurile de bani trimise de moldoveni din străinătate au continuat să aibă un rol important în economia Republicii Moldova în anul 2025. Potrivit Băncii Naționale a Moldovei (BNM), în perioada ianuarie-decembrie 2025, intrările totale de mijloace bănești în favoarea persoanelor fizice a constituit aproximativ 1,66 miliarde de dolari, în creștere cu 3% față de anul […] Articolul Moldovenii din străinătate au trimis 1,66 miliarde de dolari acasă în anul 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a reacționat la criticile formulate de președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, în discursul susținut la Forumul Economic Mondial de la Davos, în data de 22 ianuarie. În intervenția sa, liderul ucrainean a vizat mai mulți lideri europeni pe care i-a acuzat că mențin relații apropiate cu Rusia, în contextul războiului din Ucraina, […] Articolul Mesaj dur al lui Orban pentru Zelenski: „Nu ne vom înțelege niciodată” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
10:00
Reacția lui Nicușor Dan la declarațiile Maiei Sandu privind un eventual referendum de unire # Realitatea.md
Președintele României, Nicușor Dan, a comentat declarațiile recente ale președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, referitoare la posibilitatea organizării unui referendum privind unirea celor două state. Reacția șefului statului român a fost exprimată vineri, 23 ianuarie, la Bruxelles, după participarea sa la reuniunea Consiliului European, scrie Digi24. Întrebat despre ipoteza unei eventuale uniri între România și […] Articolul Reacția lui Nicușor Dan la declarațiile Maiei Sandu privind un eventual referendum de unire apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Drumarii, în alertă din cauza ceții dense și drumurilor alunecoase din mai multe regiuni ale țării # Realitatea.md
În mai multe regiuni ale țării este ceață, pe alocuri densă, care reduce vizibilitatea pe unele sectoare ale drumurilor naționale. În acest context, pe parcursul nopții trecute, echipele de drumari au intervenit pentru a preveni formarea ghețușului și pentru a menține circulația rutieră în condiții de siguranță. Potrivit Administrația Națională a Drumurilor, intervențiile au avut […] Articolul Drumarii, în alertă din cauza ceții dense și drumurilor alunecoase din mai multe regiuni ale țării apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
VIDEO Grosu explică de ce va cheltui Parlamentul 2 mln de lei pentru noi sisteme de transmisiune live: „Mai cedează” # Realitatea.md
Parlamentul va cheltui 2 milioane de lei pentru noi sisteme de transmisiune live, pentru actualul soft „mai cedează”, afirmă șeful Legislativului. Igor Grosu susține că echipamentele vor fi instalate în mai multe săli, astfel încât ședințele comisiilor permanente să fie transmise în direct. Conform speakerului, actualul soft este de proastă calitate În același timp, oficialul […] Articolul VIDEO Grosu explică de ce va cheltui Parlamentul 2 mln de lei pentru noi sisteme de transmisiune live: „Mai cedează” apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Un locuitor al raionului Ocnița a fost amendat cu 300 de lei, după ce a defrișat ilegal câțiva copaci în zona de frontieră, pe direcția satului Ocnița-Sokireanî. Oamenii legii au identificat și un autovehicul de model UAZ, în care se afla masă lemnoasă, în volum de aproximativ 3 metri steri, specia salcâm, fără acte de […] Articolul FOTO Defrișări ilegale în zona de frontieră: Făptașul, identificat și amendat apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Delegația Parlamentului Republicii Moldova merge la Strasbourg, la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei # Realitatea.md
Doina Gherman, Ion Groza, Veronica Roșca, Renato Usatîi și Igor Dodon vor merge la Strasbourg, unde delegația Parlamentului Republicii Moldova va participa la sesiunea de iarnă a Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE), desfășurată în perioada 26–30 ianuarie 2026. În cadrul reuniunii, Maia Sandu va susține o adresare și va răspunde întrebărilor parlamentarilor APCE, iar […] Articolul Delegația Parlamentului Republicii Moldova merge la Strasbourg, la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
09:30
VIDEO Impact violent lângă un pod: Un șofer a ajuns la spital după ce a lovit un pilon de electricitate # Realitatea.md
Un șofer a fost preluat de ambulanță și transportat la spital, după ce a fost implicat într-un accident grav. Impactul s-a produs joi, 22 ianuarie, în raionul Anenii Noi. Potrivit poliției, conducătorul auto, în vârstă de 43 de ani, aflat la volanul unui automobil Toyota Hilux, a derapat de pe traseu, s-a ciocnit de un […] Articolul VIDEO Impact violent lângă un pod: Un șofer a ajuns la spital după ce a lovit un pilon de electricitate apare prima dată în Realitatea.md.
09:10
VIDEO Ion Ceban: Peste 10.000 de copii vor beneficia de grădinițe modernizate în Chișinău # Realitatea.md
Municipiul Chișinău face un pas important spre modernizarea grădinițelor și crearea unui mediu mai sigur și mai confortabil pentru copiii noștri, printr-un proiect major de eficiență energetică. Despre acest lucru anunță primarul capitalei, Ion Ceban. „Am semnat Acordul de împrumut în valoare de 11,5 milioane de euro dintre Municipiul Chișinău și BERD, un pas care […] Articolul VIDEO Ion Ceban: Peste 10.000 de copii vor beneficia de grădinițe modernizate în Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
VIDEO Igor Grosu, despre ședința CMC și consiliere conectate pe rețele: Foarte urât acest lucru # Realitatea.md
Igor Grosu a comentat ședința Consiliului Municipal Chișinău din 20 ianuarie. Potrivit liderului, atenția unor consilieri părea concentrată mai mult în altă parte decât asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi. Două consiliere PAS, una care făcea cumpărături online, iar cealaltă se juca pe telefon. „Noi am avut discuții pe interior și le-am spus de […] Articolul VIDEO Igor Grosu, despre ședința CMC și consiliere conectate pe rețele: Foarte urât acest lucru apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
08:20
Kremlinul confirmă vineri o întâlnire trilaterală Rusia-SUA-Ucraina pe teme de securitate în Emiratele Arabe Unite # Realitatea.md
Kremlinul a confirmat reuniunea trilaterală cu reprezentanţi ucraineni şi americani în Emiratele Arabe Unite în aceeaşi zi, după o întâlnire considerată „utilă” între preşedintele rus Vladimir Putin şi emisarul american Steve Witkoff la Moscova. „S-a convenit ca prima întâlnire a unui grup de lucru trilateral pe probleme de securitate să aibă loc astăzi la Abu […] Articolul Kremlinul confirmă vineri o întâlnire trilaterală Rusia-SUA-Ucraina pe teme de securitate în Emiratele Arabe Unite apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
Astăzi, tranzitul evidențiază nevoia de reziliență. Discuțiile aprinse pot degenera în ceartă dacă nu există flexibilitate, așa că astrele recomandă să te bucuri de ceea ce trăiești. Berbec (21 martie – 19 aprilie): Vei avea o discuție importantă și delicată; este esențial să alegi cuvintele cu grijă și să îți pregătești argumentele. Taur (20 aprilie […] Articolul Horoscopul zilei – 23 ianuarie 2026: Idei, libertate și relații armonioase apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
Vreme rece și condiții dificile de trafic, astăzi, 23 ianuarie. Meteorologii anunță ceață și polei slab, iar pe drumuri se va semnala ghețuș. Pe parcursul zilei, în unele regiuni sunt prognozate precipitații slabe, predominant sub formă de ninsoare. Temperaturile maxime vor atinge valori de până la +2 grade Celsius, în timp ce noaptea mercurul din […] Articolul Vreme instabilă și drumuri alunecoase: Maxime de până la +2 grade apare prima dată în Realitatea.md.
07:00
Putin ia în calcul o donație de 1 miliard de dolari pentru „Consiliul pentru Pace” al lui Trump. Care sunt condițiile? # Realitatea.md
Donații în valoare de 1 miliard de dolari către „Consiliul pentru Pace” al președintelui american Donald Trump au fost discutate de președintele rus Vladimir Putin cu emisarul special al SUA, Steve Witkoff, și cu Jared Kushner. Potrivit Kremlinului, citat vineri, o astfel de inițiativă ar fi posibilă doar dacă Statele Unite ar debloca unele active […] Articolul Putin ia în calcul o donație de 1 miliard de dolari pentru „Consiliul pentru Pace” al lui Trump. Care sunt condițiile? apare prima dată în Realitatea.md.
06:50
Banca Națională a Moldovei a publicat cotațiile oficiale ale principalelor valute pentru 23 ianuarie 2026. Potrivit datelor, euro se apreciază și ajunge la 19 lei și 95 de bani, în creștere cu 5 bani. Dolarul american înregistrează, la rândul său, o majorare de 7 bani și este cotat la 17 lei și 05 bani. Hrivna […] Articolul Curs valutar 23 ianuarie 2026: Cât valorează un euro și un dolar apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
06:20
Bogate în colină, vitamine B, proteine și antioxidanți, ouăle nu sunt doar gustoase, dar pot juca și un rol extrem de important în sănătatea creierului și prevenirea declinului cognitiv. Deși sunt delicioase și adesea asociate cu pierderea în greutate și beneficiile pentru sănătatea inimii, studiile recente demonstrează că efectele lor nu se opresc aici Conform […] Articolul Ouăle: superalimentul care hrănește creierul apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
23:10
Japonia sprijină sănătatea în Moldova: Centrul medical din Anenii Noi primește un grant de peste 50 de mii de dolari # Realitatea.md
Centrul de Sănătate din Anenii Noi va fi modernizat cu sprijinul financiar al Japoniei. Un contract de grant în valoare de 50.980 de dolari a fost semnat joi, 22 ianuarie curent, de ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Takeuchi Kazuyuki, împreună cu directoarea instituției medicale, Ina Gurschii. Finanțarea va fi folosită pentru achiziționarea unui sistem de […] Articolul Japonia sprijină sănătatea în Moldova: Centrul medical din Anenii Noi primește un grant de peste 50 de mii de dolari apare prima dată în Realitatea.md.
23:00
Marea Britanie, la un pas să interzică accesul copiilor pe rețelele sociale, după modelul Australiei # Realitatea.md
Marea Britanie este pe cale să interzică rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani. Proiectul a trecut de Camera Lorzilor. A fost adoptat un amendament la proiectul de lege privind bunăstarea copiilor și școlilor, care este în prezent în dezbatere parlamentară, scrie dcnews.ro. Amendamentul respectiv prevede că, în termen de 12 luni de la adoptarea legii, site-urile […] Articolul Marea Britanie, la un pas să interzică accesul copiilor pe rețelele sociale, după modelul Australiei apare prima dată în Realitatea.md.
22:40
În caz de conflict, Moldova nu va rămâne singură. Autoritățile anunță că există parteneri strategici dispuși să sprijine țara noastră, însă acordurile de securitate sunt încă în curs de negociere. Ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, subliniază că procesul este prioritar pentru întărirea apărării naționale. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii Cutia Neagră de la TV8. […] Articolul Cine ne apără în caz de război? Moldova își consolidează parteneriatele strategice apare prima dată în Realitatea.md.
21:50
Ninsori, vânt și polei: Ministerul Energiei recomandă prudență și anunță pregătirea echipelor # Realitatea.md
Ministerul Energiei avertizează că, în următoarele zile, condițiile meteo nefavorabile – ninsori, vânt puternic și depunere de polei – pot provoca rupturi de conductoare, avarii la pilonii rețelelor electrice și dificultăți de acces pentru echipele de intervenție, în special în localitățile rurale și greu accesibile. Aceste situații pot duce la deconectări temporare ale consumatorilor, motiv […] Articolul Ninsori, vânt și polei: Ministerul Energiei recomandă prudență și anunță pregătirea echipelor apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
21:10
Japonia sprijină sănătatea în Moldova: Centrul din Anenii Noi primește un grant de peste 50 de mii de dolari # Realitatea.md
Centrul de Sănătate din Anenii Noi va fi modernizat cu sprijinul financiar al Japoniei. Un contract de grant în valoare de 50.980 de dolari a fost semnat joi, 22 ianuarie curent, de ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Takeuchi Kazuyuki, împreună cu directoarea instituției medicale, Ina Gurschii. Finanțarea va fi folosită pentru achiziționarea unui sistem de […] Articolul Japonia sprijină sănătatea în Moldova: Centrul din Anenii Noi primește un grant de peste 50 de mii de dolari apare prima dată în Realitatea.md.
20:50
Peste un miliard de lei din bugetul de stat pentru universități. Instituțiile conduse de persoane PAS, în top # Realitatea.md
Universitățile cu autonomie financiară vor primi în 2026 1,1 miliarde de lei de la bugetul de stat, cu 108 milioane mai mult decât în 2025. În top se află USMF „Nicolae Testemițanu”, condusă de Emil Ceban, ministrul Sănătății și membru PAS, urmată de Universitatea Tehnică a Moldovei, al cărei rector este Viorel Bostan, de asemenea […] Articolul Peste un miliard de lei din bugetul de stat pentru universități. Instituțiile conduse de persoane PAS, în top apare prima dată în Realitatea.md.
20:00
VIDEO Jaf spectaculos la magazinul Rolex din Londra: Șase hoți au fugit cu ceasuri de lux # Realitatea.md
Șase bandiţi care purtau căști de motocicletă au amenințat personalul și pe cei prezenţi în magazinul Rolex din centrul Londrei cu arme, inclusiv macete, marți dimineața. Apoi au fugit cu mai multe ceasuri de valoare, scrie Antena3.ro. Hoţii au abandonat motocicleta furată pe care au folosit-o pentru a intra în clădire în interiorul magazinului, înainte […] Articolul VIDEO Jaf spectaculos la magazinul Rolex din Londra: Șase hoți au fugit cu ceasuri de lux apare prima dată în Realitatea.md.
19:50
În Parlament va fi adoptat un Cod de Etică al deputaților: „Să-l transmiteți celor din chat-ul ”kenții” să-l citească” # Realitatea.md
În Parlamentul Republicii Moldova va fi adoptat un Cod de Etică al deputaților, ca urmare a scandalului provocat de chatul „kenții” al unor parlamentari PAS. Imaginile au fost făcute publice anterior, în timpul ședinței legislativului. „Îi recomand domnului Chiriac să discute cu colegii săi, acel vestit chat „kenții” în cadrul ședinței, unde doamna Roșca prezenta proiectul […] Articolul În Parlament va fi adoptat un Cod de Etică al deputaților: „Să-l transmiteți celor din chat-ul ”kenții” să-l citească” apare prima dată în Realitatea.md.
19:20
Asfaltul de la Boldurești s-a deteriorat înainte de a fi dat în exploatare. Reacția AND # Realitatea.md
Un video publicat pe rețelele de socializare a surprins deteriorarea locală a stratului de beton asfaltic pe drumul G94.1 Boldurești. Administrația Națională a Drumurilor (AND) a venit ulterior cu o reacție. „Precizăm că obiectivul se află în curs de execuție și nu este un proiect finalizat. Exfolierea locală a stratului de beton asfaltic, prezentată în […] Articolul Asfaltul de la Boldurești s-a deteriorat înainte de a fi dat în exploatare. Reacția AND apare prima dată în Realitatea.md.
19:10
Pregătirea unei noi generații de funcționari: Guvernul lansează un sistem modern de formare profesională # Realitatea.md
Un sistem modern de dezvoltare profesională care va pregăti o generație de funcționari de nivel european va fi creat de Guvernul Republicii Moldova. Astfel, 2000 de angajați din autoritățile publice centrale și locale vor beneficia de instruiri în 25 de domenii tematice, pentru a-și îmbunătăți competențele profesionale. Planul de formare și dezvoltare profesională a personalului din […] Articolul Pregătirea unei noi generații de funcționari: Guvernul lansează un sistem modern de formare profesională apare prima dată în Realitatea.md.
18:50
Noi reguli pentru pădurile Moldovei: Gestionare mai responsabilă și regenerare din 2026 # Realitatea.md
Pădurile din Republica Moldova vor fi gestionate și îngrijite mai responsabil, iar lucrările de curățare vor sprijini dezvoltarea sănătoasă a pădurilor tinere. Guvernul a aprobat reguli clare pentru administrarea pădurilor în perioada 2026-2030, care prevăd intervenții planificate și responsabile pentru a asigura regenerarea, conservarea și reconstrucția ecologică a acestora. „Este o investiție în sănătatea pădurilor. […] Articolul Noi reguli pentru pădurile Moldovei: Gestionare mai responsabilă și regenerare din 2026 apare prima dată în Realitatea.md.
18:30
O gravidă de 32 de ani a adus pe lume miercuri, 21 ianuarie, un băiețel sănătos în ambulanță. Cazul a fost înregistrat în municipiul Chișinău. La ora 20:39, Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a recepționat un apel pentru acordarea asistenței medicale de urgență unei femei care se afla în travaliu. Echipa SAMU Buiucani […] Articolul A văzut lumina zilei în ambulanță! O femeie a adus pe lume un băiețel apare prima dată în Realitatea.md.
18:20
HUB-ul de Securitate al UE: Protejarea valorilor democratice în context electoral, în prim-plan # Realitatea.md
În contextul regional și european marcat de amenințări hibride, tentative de ingerință externă și presiuni constante asupra proceselor democratice, cooperarea operațională și acțiunea coordonată a instituțiilor devin esențiale pentru protejarea democrației și a statului de drept. În acest context, Centrul de Sprijin al Uniunii Europene pentru Securitate Internă și Gestionarea Frontierelor (HUB-ul de Securitate al […] Articolul HUB-ul de Securitate al UE: Protejarea valorilor democratice în context electoral, în prim-plan apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
VIDEO Zelenski atacă liderii europeni la Davos: „Fiecare Viktor merită o palmă”. Ce a mai spus despre Europa # Realitatea.md
În urma întâlnirii cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, la Forumul Economic Mondial de la Davos, liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, a făcut declarații critice la adresa Europei. Președintele ucrainean a cerut Europei să oprească complet importurile de petrol rusesc, în special prin oprirea petrolierelor care aparțin așa-numitei flote din umbră a Rusiei, așa […] Articolul VIDEO Zelenski atacă liderii europeni la Davos: „Fiecare Viktor merită o palmă”. Ce a mai spus despre Europa apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Furnizarea energiei electrice de la MGRES a fost reluată după producerea unei avarii, iar consumatorii au fost reconectați la rețea. Curentul electric va fi restabilit complet până la ora 18:00, transmite Newsmaker.md. În același timp, datele operatorului rețelei de transport Moldelectrica arată că blocul energetic al MGRES a fost repornit. Pentru cele mai importante știri, abonează-te […] Articolul Avaria de la MGRES a fost remediată: Consumatorii, reconectați la rețea apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Hainele vechi nu vor mai ajunge la gunoi: Din 2028 ar putea apărea centre de colectare a textilelor # Realitatea.md
Începând cu anul 2028, în orașele din țară ar urma să fie deschise primele centre de colectare a textilelor, unde cetățenii vor putea preda hainele uzate în mod responsabil, fără a le arunca la gunoi. Potrivit Ministerului Mediului, articolele colectate vor fi sortate în funcție de tipul fibrei și al materialului, urmând să fie reutilizate […] Articolul Hainele vechi nu vor mai ajunge la gunoi: Din 2028 ar putea apărea centre de colectare a textilelor apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
În urma întâlnirii de la Davos, liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, a confirmat pe rețelele sale de socializare că discuțiile cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, au fost foarte productive și consistente. În context, Zelenski a precizat că discuțiile s-au concentrat pe activitatea echipelor pentru un plan de pace mai eficient. „O întâlnire bună […] Articolul Dialog de o oră la Davos: ce spune Zelenski despre întrevederea cu Trump apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
Ministrul Energiei confirmă: A venit o partidă de motorină neconformă. Situația, în curs de remediere # Realitatea.md
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a venit cu precizări după ce mai mulți internauți s-au plâns pe rețelele de socializare de calitatea necorespunzătoare a motorinei, iar unii consumatori au depus deja reclamații la autoritățile de protecție a consumatorului. Potrivit ministrului, motorina comercializată pe piață trebuie să respecte standarde clare de calitate, în special în sezonul rece. […] Articolul Ministrul Energiei confirmă: A venit o partidă de motorină neconformă. Situația, în curs de remediere apare prima dată în Realitatea.md.
17:10
Val de demisii și numiri la Guvern. Ambasadori rechemați și o secretară de stat eliberată din funcție # Realitatea.md
Val de demisii și numiri la Guvern, miercuri după-amiază. Doi ambasadori au fost rechemați, iar o secretară de stat – demisă din funcție. Ștefan Gorda este rechemat din funcția de ambasador în Kazahstan, iar Corina Calugaru – din funcția de ambasadoare din Franța. Vlad Kulminski preia prin cumul funcția de ambasador în Mexic. Mihai Mîțu […] Articolul Val de demisii și numiri la Guvern. Ambasadori rechemați și o secretară de stat eliberată din funcție apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
În dimineața zilei de 22 ianuarie, Marina Franceză a capturat un petrolier sancționat care se îndrepta spre Rusia, a anunțat președintele Franței, Emmanuel Macron. Potrivit liderului de la Paris, nava este suspectată că operează sub un pavilion fals. Anunțul a fost făcut de Emmanuel Macron printr-o postare pe platforma X. Președintele francez a precizat că […] Articolul Macron: Franța a confiscat un petrolier rusesc în Marea Mediterană apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Presupus abuz sexual într-un centru de plasament din Bălți. Accesul Ombudsmanului Copilului, blocat # Realitatea.md
O minoră ar fi fost abuzată sexual într-un centru de plasament din municipiul Bălți. Avocatul Poporului pentru drepturile copilului s-a autosesizat în acest caz și a efectuat ulterior o vizită la instituție, însă directoarea interimară a centrului nu a permis accesul Ombudsmanului Copilului. „La data de 20 ianuarie 2026, directoarea interimară a Centrului de plasament […] Articolul Presupus abuz sexual într-un centru de plasament din Bălți. Accesul Ombudsmanului Copilului, blocat apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Drona de tip Shahed-2, dezamorsată acum 10 minute la Crocmaz. Ministrul Apărării: aparatul era armat cu exploziv # Realitatea.md
Drona de tip Shahed-2, depistată în această dimineață la Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, a fost dezamorsată și nimicită în urmă cu aproximativ 10 minute. Anunțul a fost făcut de ministrul Apărării, Anatolie Nosatîi, la Guvern. Incidentul a fost raportat la ora 09:25, când Inspectoratul General al Poliției a fost informat despre depistarea unor fragmente de […] Articolul Drona de tip Shahed-2, dezamorsată acum 10 minute la Crocmaz. Ministrul Apărării: aparatul era armat cu exploziv apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Ministrul Energiei confirmă pana de curent din regiunea transnistreană. Când va fi remediată problema? # Realitatea.md
Ministrul Energiei a confirmat pana de curent produsă la Centrala de la Cuciurgan (MGRES), precizând că avaria s-a produs la blocul energetic nr. 8, care s-a declanșat automat pe protecții tehnologice. Potrivit lui Dorin Junghietu, echipele tehnice de la centrală lucrează la repornirea echipamentului, iar reluarea furnizării energiei electrice este estimată în circa două ore. […] Articolul Ministrul Energiei confirmă pana de curent din regiunea transnistreană. Când va fi remediată problema? apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Pe unul dintre blocurile energetice ale MGRES a avut loc o avarie. Aproape toate localitățile din regiunea transnistreană rămân fără curent electric, transmite corespondentul IPN din regiune. În unele raioane ale regiunii transnistrene este posibilă întreruperea temporară a furnizării energiei electrice. Despre acest lucru a informat așa-numitul minister al economiei al regiunii, anunță Zona de […] Articolul Pană de curent în regiunea transnistreană după o avarie la centrala de la Cuciurgan apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Un nou atac rusesc a avut loc în după-amiaza zilei de 22 ianuarie, fiind vizat orașul Dnipro din Ucraina, potrivit informațiilor difuzate pe rețelele de socializare. Atacul a fost efectuat cu drone, care au lovit un bloc de locuințe cu 16 etaje. Autoritățile au comunicat că aproximativ 14 persoane au fost rănite în urma atacului. […] Articolul VIDEO Un nou raid rusesc asupra Ucrainei: 14 persoane rănite, inclusiv un copil apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Igor Grosu, mesaj de recunoștință pentru moldovenii care au găsit drona la Crocmaz: „Au dat dovadă de responsabilitate” # Realitatea.md
Igor Grosu a adresat un mesaj de recunoștință moldovenilor care au depistat drona de la Crocmaz. Speakerul susține că aceștia au dat dovadă de responsabilitate când „au sesizat Poliția și nu au intervenit personal”. Președintele Parlamentului a condamnat violarea spațiului aerian al Moldovei. Oficialul a reiterat că este important să investim în dotarea armatei naționale. […] Articolul Igor Grosu, mesaj de recunoștință pentru moldovenii care au găsit drona la Crocmaz: „Au dat dovadă de responsabilitate” apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
VIDEO Două persoane rănite după prăbușirea acoperișului unui centru comercial din Novosibirsk # Realitatea.md
O parte din acoperișul unui centru comercial s-a prăbușit în districtul Pervomaysky din orașul Novosibirsk, Federația Rusă, a anunțat presa rusă. Potrivit informațiilor clădirea afectată găzduiește mai multe magazine, fiind frecventată de vizitatori. Autoritățile din Novosibirsk au declarat că, în urma prăbușirii, două persoane au fost rănite. Victimele au primit îngrijiri medicale, fără a fi […] Articolul VIDEO Două persoane rănite după prăbușirea acoperișului unui centru comercial din Novosibirsk apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Adolescenta din Republica Moldova, dispărută în Franța, a fost găsită vie și nevătămată # Realitatea.md
Adolescenta de 14 ani, Marilena Raru, originară din Republica Moldova, dispărută în orașul Le Raincy, Franța, a fost găsită vie și nevătămată. Anunțul a fost făcut pe rețelele de socializare. „Marinela a fost găsită în viață. Slavă lui Dumnezeu. Mulțumim tuturor pentru rugăciuni și sprijin. Vă rugăm să aveți răbdare cu noi – vom reveni […] Articolul Adolescenta din Republica Moldova, dispărută în Franța, a fost găsită vie și nevătămată apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Un bărbat, găsit fără suflare în sectorul Rîșcani al Capitalei. Poliția stabilește cum a decedat # Realitatea.md
Un bărbat a fost găsit fără suflare în sectorul Rîșcani al Capitalei. Inițial, poliția a fost alertată pe 22 ianuarie, în jurul orei 11:00, despre o persoană inconștientă, observată pe strada Bogdan Voievod. Echipajul care a intervenit a stabilit că persoana este decedată. Defunctul era un bărbat de 41 de ani, a precizat pentru Realitatea […] Articolul Un bărbat, găsit fără suflare în sectorul Rîșcani al Capitalei. Poliția stabilește cum a decedat apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
VIDEO Spania: al treilea accident feroviar în mai puțin de o săptămână, soldat cu șase răniți # Realitatea.md
Mai multe persoane au fost rănite, joi, 22 ianuarie, într-un accident feroviar produs în sud-estul Spaniei. Incidentul a implicat un tren de periferie, iar, potrivit presei spaniole, o macara a lovit lateral garnitura care circula pe ruta Cartagena – Los Nietos. În urma impactului, cel puțin șase persoane au suferit răni ușoare. Pentru cele mai […] Articolul VIDEO Spania: al treilea accident feroviar în mai puțin de o săptămână, soldat cu șase răniți apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.