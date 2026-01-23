Valeriu Cojocaru și Alexandru Pînzari vor fi căutați de Interpol? Chișinău a transmis solicitarea

12:10

Vladimir Plahotniuc nu se prezintă, deocamdată, la ședințele de judecată din dosarul „frauda bancară”, deoarece se pregătește să facă primele declarații în fața instanței, susține avocatul său. „Țin să menționez că este un drept al domnului Plahotniuc, nu o obligație, de a face declarații până la etapa dezbaterilor judiciare și intenționează să exercite acest drept”, […] Articolul Avocatul explică de ce Plahotniuc nu se mai prezintă la ședințele de judecată. Ce spune procurorul? apare prima dată în Realitatea.md.