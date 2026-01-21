Populația „hrănește” piața valutară. Moldovenii au adus peste 300 mil. euro într-o lună

14:30

Un lot de 200 de kilograme de biscuiți a fost oprit de la comercializare de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), după ce verificările de laborator au arătat că produsul nu respectă cerințele legale privind siguranța alimentară și informarea consumatorilor. Potrivit ANSA, analizele au indicat depășirea nivelului maxim admisibil al acizilor grași trans, dar și […]