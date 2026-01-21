Sprijin pentru integrarea pe piața muncii a refugiaților în nordul Moldovei
Observatorul de Nord, 21 ianuarie 2026 19:10
Astăzi, la Drochia, a fost inițiată o activitate de informare și consiliere profesională în cadrul proiectului „Îmbunătățirea calificărilor profesionale și a oportunităților de angajare pentru refugiații ucraineni stabiliți în nordul Republicii Moldova", de către mediatorul comunitar Nelea Pînzari. Proiectul este implementat de Asociația Obștească „Moștenitorii", cu sprijinul organizației Solidaritätsdienst International e.V. (SODI) și finanțat de […]
• • •
Acum 30 minute
19:10
Astăzi, la Drochia, a fost inițiată o activitate de informare și consiliere profesională în cadrul proiectului „Îmbunătățirea calificărilor profesionale și a oportunităților de angajare pentru refugiații ucraineni stabiliți în nordul Republicii Moldova", de către mediatorul comunitar Nelea Pînzari. Proiectul este implementat de Asociația Obștească „Moștenitorii", cu sprijinul organizației Solidaritätsdienst International e.V. (SODI) și finanțat de […]
Acum 4 ore
16:50
Vlad Plahotniuc va petrece și următoarele 30 de zile după gratii. Magistrații au decis în lipsa inculpatului # Observatorul de Nord
Vlad Plahotniuc urmează să-și petreacă și următoarele 30 de zile după gratii, în penitenciarul N13 din capitală. Magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, au pronunțat încheierea în absența inculpatului, care a refuzat să fie escortat în fața instanței. Procurorul de caz și-a argumentat cererea prun faptul că Plahotniuc „s-a eschivat de la justiție timp de șase […]
16:50
Oportunitate educațională gratuită pentru elevii din școli profesionale, colegii și centre de excelență # Observatorul de Nord
Elevii din școli profesionale, colegii și centre de excelență din mun Bălți, pasionați de IT, inginerie, tehnologie și domenii STEM, au acum acces la o oportunitate educațională gratuită și unică în municipiul Bălți, prin intermediul Clubului Tinerilor Makeri (CTM), program implementat la Tekwill Bălți. Inițiativa își propune să răspundă nevoii tot mai mari de specialiști […]
16:10
Soroca ar putea avea trei monumente comemorative din bronz în memoria lui Nicolae Bulat, Grigore Vieru și Ion Druță # Observatorul de Nord
În municipiul Soroca ar putea fi instalate trei creații sculpturale dedicate unor personalități marcante pentru cultura noastră națională și locală. Este vorba de sculptura din bronz, în memoria lui Nicolae Bulat (în preajma Cetății Soroca), Bustul lui Ion Druță pe Aleea Clasicilor din Parcul „Mihai Eminescu" și compoziția din bronz, cu denumirea „Grigore Vieru cu maica sa […]
Acum 6 ore
14:30
Premierul Alexandru Munteanu, la Davos: „Republica Moldova a ales să iasă din zona gri a geografiei…” # Observatorul de Nord
Importanța cooperării între state pentru asigurarea păcii, stabilității și prosperității, precum și consecințele războiului Federației Ruse în Ucraina a fost subliniată de Prim-ministrul Alexandru Munteanu la panelul dedicat stării economice în contextul provocărilor regionale și globale, desfășurat în cadrul Forumului Economic de la Davos. Șeful Executivului a reafirmat angajamentul țării noastre de a contribui activ […]
Acum 8 ore
13:20
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea a două sentințe de condamnare în cazul a doi bărbați, de 26 și 42 de ani, găsiți vinovați de conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate și fără a deține permis de conducere. Prin hotărârile instanței, inculpații au fost condamnați la pedeapsa cu închisoarea: primul – la 3 ani și […]
13:20
Judecătorul care ar fi agresat, pe 9 octombrie anul trecut, alături de alţi doi colegi de-ai săi, un angajat al unei benzinării din Soroca, rămâne suspendat din funcţie pe perioada anchetei, transmite tvrmoldova.md. Consiliul Superior al Magistraturii a respins, ca fiind inadmisibilă, cererea lui Ghenadie Tocaiuc de a-şi relua activitatea. Pe numele lui […]
13:20
Sofia Vicoveanca, mesaj cutremurător după ce a făcut infarct: „Am căpătat o viață nouă”! # Observatorul de Nord
Sofia Vicoveanca a transmis un mesaj cutremurător după ce a trecut printr-un infarct, un moment care i-a schimbat profund perspectiva asupra vieții. Artista a mărturisit că această încercare grea a făcut-o să conștientizeze cât de fragilă este existența și cât de important este fiecare moment trăit. În mesajul său emoționant, interpreta de muzică populară a […]
12:40
Un biciclist de 68 de ani din Căprești a fost tamponat mortal de un șofer de 34 de ani # Observatorul de Nord
Accidentul a avut loc, ziua în ameaza mare, în satul Căprești, care se află la circa 60 kilometri de soroca. Un bărbat de 68 de ani, aflat la ghidonul unei biciclete a fost lovit de un microbuz e marca Mercedes Vito, la volanul căruia se afla un șofer în vârstă de 34 de ani. Cu […]
12:10
Ziua Națională a Culturii a fost marcată ieri la Soroca printr-un spectacol festiv organizat la Palatul de Cultură. Evenimentul are loc în fiecare an pe 15 ianuarie și este dedicat marelui poet Mihai Eminescu, născut la această dată. Secția Cultură și Turism a Consiliului Raional Soroca, împreună cu Instituția Publică Palatul de Cultură Soroca, au […]
11:40
„Pe ulița noastră, când trecea Domnul Învățător, și câinii tăceau” – a fost cândva # Observatorul de Nord
Nu era frică, era un respect cum nu mai există azi. Domnul Popescu nu avea nevoie de legi sau regulamente școlare ca să țină clasa în frâu. O singură privire pe deasupra ochelarilor era de ajuns ca 30 de copii să încremenească în bănci, cu mâinile la spate. Îmi amintesc o zi din 1975. Un […]
Acum 12 ore
11:00
Un vaccin azi poate preveni mai multe tipuri de cancer mâine. Vaccinează-ți copilul împotriva HPV! # Observatorul de Nord
Vaccinarea împotriva virusului papiloma uman (HPV) ajută organismul băiatului să se protejeze din timp împotriva celor mai frecvente și periculoase tipuri de HPV, oferind protecție pe termen lung, înainte de posibilul contact cu virusul, informează Ministerul Sănătății din Republica Moldova. La băieți și bărbați, anumite tipuri de HPV sunt asociate cu forme de cancer, precum […]
10:50
Aproape 10 mii de pacienți, în rând pentru proteze gratuite. Timp mediu de așteptare – un an # Observatorul de Nord
Circa zece mii de pacienți se află pe lista de așteptare pentru proteze la șold, genunchi sau umăr. Timpul mediu de așteptare este de aproape un an. Persoanele asigurate pot beneficia de aceste intervenții gratuit, informează ipn.md Ministerul Sănătății a precizat că statul acoperă integral costul protezelor pentru pacienții asigurați prin sistemul asigurărilor obligatorii de […]
10:50
Curtea Supremă taie „elanul” deputaților găgăuzi. Două hotărâri, suspendate înainte de scrutinul regional # Observatorul de Nord
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a anulat integral încheierea Curții de Apel Sud, în litigiul Oficiul Teritorial Comrat al Cancelariei de Stat împotriva Adunării Populare a Găgăuziei. Hotărârea irvocabilă, pronunțată în data de 20 ianuarie, suspendă două decizii aprobate de către deputații din regiune la finalul anului trecut. Aceste acte administrative se referă la activitatea organului […]
10:10
Și procurorii stau la închisoare – unul a fost condamnat la cinci ani de detenție # Observatorul de Nord
Judecătoria Cahul, sediul Central, a recunoscut vinovat un procuror anticorupție din cadrul Oficiului Sud (actualmente suspendat din funcție), care a exercitat timp de o lună și funcția de șef interimar al Procuraturii raionului Cahul. Acesta a fost condamnat pentru săvârșirea infracțiunilor de tragere cu bună-știință la răspundere penală a unei persoane nevinovate și amestec în […]
10:10
Doamne, ce „scârbă”! Oamenii lui Șor nu vor participa la alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei # Observatorul de Nord
Într-un interviu pentru canalul de televiziune Rossia24, fugarul penal Ilan Șor a declarat că, „…Власти Молдавии попытаются помешать процессу выборов в Гагаузии. По его мнению, выборы в Народное собрание Гагаузии, которые назначены на 22 марта 2026 года, представляют собой неправильный процесс", scrie vesti.ru În opinia lui Șor, „…Găgăuzia are o bașcană aleasă, Evghenia Guțul, care […]
09:40
Veste bună! Permisele de conducere moldovenești vor fi recunoscute, în scurt timp, în Franța # Observatorul de Nord
Acest lucru a devenit posibil după ce Adunarea Națională a Franței a aprobat acordul bilateral privind recunoașterea permiselor moldovenești. Acordul urmează să fie promulgat de președintele Emmanuel Macron, după care va intra în vigoare. Altfel, Acordul prevede preschimbarea reciprocă a permiselor de conducere categoria B, eliberate începând cu 1 ianuarie 2020. Pentru permisele emise înainte […]
08:50
Are telefon de ultima generație, locuiește la hotel, dar cere milă de la oameni – este vorba despre o tânără de 25 de ani… # Observatorul de Nord
O tânără de 25 de ani din Republica Moldova a fost prinsă la cerșit în Iași de către polițiștii locali. Aceasta stătea într-un scaun cu rotile lângă Kaufland-ul din Tătărași, invocând probleme de sănătate pentru a primi ajutor. În realitate, Gheorghina S. nu are probleme grave de sănătate. Locuiește într-un apartament nou, în regim hotelier, […]
08:40
Curs valutar, 21 ianuarie 2026: valutele de referință s-au ieftinit, în raport cu leul moldovenesc # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 21 ianuarie 2026, euro ajunge la valoarea de 19 lei și 90 de bani, cu trei bani mai puțin decât ieri. Dolarul american scade la 16 lei și 95 de bani, cu 19 bani mai puțin. Hrivna ucraineană se menține la […]
08:30
Creșterea ratei de școlarizare a copiilor de etnie romă, prioritate pentru MEC. Dan Perciun: „Înregistrăm rezultate încurajatoare” # Observatorul de Nord
Creșterea ratei de școlarizare a copiilor de etnie romă, precum și combaterea abandonului și a absenteismului școlar reprezintă o prioritate atât pentru Ministerul Educației și Cercetării (MEC), cât și pentru comunitatea romă. Declarația a fost făcută de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, în cadrul discuțiilor dintre reprezentanții comunității rome și MEC, transmite moldpres.md „Deși […]
07:50
Subvenții pentru agricultori, în valoare de peste 520 de milioane de lei, autorizate spre plată de AIPA # Observatorul de Nord
Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a reluat procesul de achitare a subvențiilor pentru agricultori, odată cu intrarea în vigoare a Legii bugetului de stat pentru anul 2026, transmite moldpres.md/ Astfel, până în prezent, pentru forma de plată post-investiții, AIPA a autorizat suma de 520,15 milioane de lei pentru 1400 cereri destinate susținerii […]
07:10
Horoscopul zilei de 21 ianuarie 2026. Peștii au energie. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
În timp ce planeta Mercur necesită precizie logică din partea nativilor pentru a funcționa corect, Luna în Pești îi încurajează pe aceștia să aibă încredere în visele lor și să încerce să le transforme în realitate. Este o zi în care anumite momente vor fi definitorii, dar vor fi de asemenea parte dintr-o balanță […]
07:00
Satul Sofia, raionul Drochia a primit autospecială de intervenție, din partea Poloniei # Observatorul de Nord
Șase localități din Republica Moldova au fost dotate, în 2025, cu autospeciale de intervenție în caz de incendii. Potrivit autorităților, vehiculele vor contribui la creșterea siguranței comunităților locale. Autospecialele au fost donate de Voievodatul Wielkopolska din Polonia, iar aducerea lor în țară a fost posibilă cu sprijinul Uniunii Europene și al Solidarity Fund PL în […]
Acum 24 ore
06:10
În raioanele de nord ale Republicii Moldova, conform prognozelor meteorologilor astăzi, 21 ianuarie 2026, vremea va continua să fie sub limitele perioadei, iar ninsorile sunt probabile doar în proporție de zece la sută. Temperatura aerului se va încadra între -5 grade Celsius și -15 grade Celsius, umiditatea aerului va fi de 89 procente, iar vântul […]
00:30
Un nou val de manipulare pro-Kremlin la tema exportului de fructe moldovenești în UE # Observatorul de Nord
Propaganda Kremlinului omite explicațiile autorităților R. Moldova pe tema exportului de fructe în Uniunea Europeană (UE). La începutul săptămânii, unii exportatori moldoveni s-au plâns de blocaj administrativ, afirmând că noile cote de export de fructe pentru 2026 încă n-au fost activate, ceea ce le provoacă pierderi financiare. Aceste informații au fost mediatizate de mai multe canale de Telegram, cunoscute pentru promovarea informațiilor false (aici sau aici). Este vorba, în mare parte, de canale de limbă rusă cu politică editorială pro-Kremlin. Aceleași informații au […]
00:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru astăzi, 21 ianuarie 2026. Astfel, prețul unui litru de benzină A95 nu trebuie să depășească 22,76 lei, iar cel pentru un litru de motorină – 19,30 lei, ceea ce înseamnă o scumpire cu nouă […]
00:30
12 ani de închisoare pentru un bărbat de 34 de ani, care a șantajat o femeie timp de șase ani # Observatorul de Nord
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui bărbat în vârstă de 34 de ani, recunoscut vinovat de comiterea infracțiunii de șantaj. Instanța i-a stabilit
Ieri
16:20
Un incendiu soldat cu deces a avut loc în seara zilei de 19 ianuarie 2026, în satul Dubna, raionul Soroca. Informația a fost confirmată de Direcția Situații Excepționale a municipiului Soroca. Apelul la Serviciul unic 112 a fost recepționat la ora 22:43. Vecinii au observat flăcările și au încercat să intervină până la sosirea pompierilor. […] Post-ul Tragedie la Dubna: O femeie a murit în urma unui incendiu / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
16:20
Zeci de tineri cu rădăcini poloneze din Soroca învață gratuit limba strămoșilor # Observatorul de Nord
Zeci de copii și tineri din municipiul Soroca, care își trag rădăcinile din vița polonezilor, frecventează cursuri gratuite de limbă poloneză în cadrul Uniunii Poloneze. Aceste lecții reprezintă, pentru mulți dintre ei, nu doar o modalitate de a învăța o limbă străină, ci și o legătură directă cu istoria și identitatea familiei. Participații spun că […] Post-ul Zeci de tineri cu rădăcini poloneze din Soroca învață gratuit limba strămoșilor apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:40
Gripa sezonieră, într-o săptămână: Soroca – patru cazuri, Drochia – trei cazuri, Florești – două cazuri # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Sănătate Publică continuă supravegherea infecțiilor respiratorii și monitorizarea circulației virusurilor gripale și SARS-CoV-2 la nivel național. În perioada 12 – 18 ianuarie curent, au fost înregistrate 3181 de cazuri de IACRS, majoritatea la copii, fiind în creștere cu 67% față de săptămâna precedentă. În perioada nominalizată, au fost înregistrate 203 cazuri de […] Post-ul Gripa sezonieră, într-o săptămână: Soroca – patru cazuri, Drochia – trei cazuri, Florești – două cazuri apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:20
Un bărbat originar din raionul Șoldănești a fost reținut, marți, de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), fiind bănuit de pretinderea unei mite în sumă de 50000 de euro, pentru a influența luarea deciziei într-o cauză penală de trafic de ființe umane. Persoana a fost reținută pentru 72 de ore și urmează a fi plasată în […] Post-ul „Rezolvarea” unui dosar de trafic de persoane, contra 50.000 de euro apare prima dată în Observatorul de Nord.
15:00
Poliția investighează rănirea gravă a unui militar într-o unitate din nordul țării # Observatorul de Nord
Un militar a ajuns în stare gravă la spital, după ce s-ar fi împușcat în regiunea capului. Incidentul a avut loc astăzi, în jurul orei 10:45, la un centru de depozit al Armatei Naționale din orașul Florești. Potrivit informațiilor preliminare, este vorba despre un militar prin contract, în vârstă de 23 de ani. Acesta s-ar […] Post-ul Poliția investighează rănirea gravă a unui militar într-o unitate din nordul țării apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea la frontiera de stat și, ulterior, returnarea către producător a unui lot de 5442 kg de „Ceai” de import, care nu corespunde normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova. Analizele de laborator au indicat depășirea limitei maxime admise (LMA) pentru câteva tipuri de pesticide, printre care Novaluron, Acetamiprid, Clorpirifos, […] Post-ul Un lot de 5442 kg de „Ceai” de import a fost returnat către producător apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:30
Grecianîi, Ceban și Bătrîncea, martori ai apărării în Dosarul „Kuliok” // Ce nume au mai fost admise de CSJ pentru apărarea lui Dodon # Observatorul de Nord
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, și fosta președintă a Parlamentului, Zinaida Greceanîi, vor fi audiați în calitate de martori ai apărării în dosarul sub denumirea generică „Kuliok”, în care este cercetat fostul președinte Igor Dodon, pentru finațarea ilegală a unui partid politic. Decizia a fost pronunțată luni, 19 ianuarie, de Curtea Supremă de Justiție (CSJ). […] Post-ul Grecianîi, Ceban și Bătrîncea, martori ai apărării în Dosarul „Kuliok” // Ce nume au mai fost admise de CSJ pentru apărarea lui Dodon apare prima dată în Observatorul de Nord.
13:10
Într-o unitate din garnizoana Florești un militar prin contract -a rănit, în timpul executării serviciului # Observatorul de Nord
Un militar prin contract al Armatei Naționale, care execută serviciul într-o unitate din garnizoana Florești, s-a rănit astăzi, 20 ianuarie curent, în rezultatul unei împuşcături cu arma din dotare, în timpul executării serviciului. Incidentul a avut loc la ora 10:50. La moment, poliția investighează cazul. Totodată, ministrul Apărării a dispus desfăşurarea unei anchete de serviciu […] Post-ul Într-o unitate din garnizoana Florești un militar prin contract -a rănit, în timpul executării serviciului apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:50
Un tânăr de 26 de ani este căutat de autorități după ce a evadat din închisoare # Observatorul de Nord
Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP) a anunțat că, la 19 ianuarie 2026, în jurul orei 14:00, un tânăr aflat în executarea pedepsei cu închisoarea într-un penitenciar de tip deschis a evadat prin părăsirea neautorizată a locului de muncă, informează moldpres.md. Potrivit ANP, incidentul s-a produs la punctul de lucru din satul Goianul Nou, comuna Ciorescu. […] Post-ul Un tânăr de 26 de ani este căutat de autorități după ce a evadat din închisoare apare prima dată în Observatorul de Nord.
12:00
Peste 2,3 milioane de apeluri au fost recepționate la Serviciul 112 în anul 2025, cu aproape 210.000 de cazuri mai puține față de 2024. Cele mai solicitate intervenții au fost cele legate de ambulanță, urmate de poliție și pompieri, transmite tv8.md. Potrivit unui comunicat emis de IGSU, operatorii au răspuns, în medie, la 6.355 de […] Post-ul Raionul Soroca este pe locul patru după numărul de apeluri la 112 apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:40
Apel SOS din mediul rural către Guvern: „Revedeți formula de calcul, școala nu are posibilitatea să se dezvolte!” / VIDEO # Observatorul de Nord
Ludmila Alexandrov, directoarea gimnaziului din satul Cosăuți, i-a transmis Prim-ministrului Alexandru Munteanu un mesaj despre realitatea în care activează școlile de la sate. Aceasta a menționat că instituțiile se descurcă tot mai greu, în timp ce numărul de elevi este în descreștere de la an la an. „Nu avem posibilitatea să ne dezvoltăm, să creștem, […] Post-ul Apel SOS din mediul rural către Guvern: „Revedeți formula de calcul, școala nu are posibilitatea să se dezvolte!” / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:30
Încep consultările pe larg pentru reforma administrației publice locale. Alexei Buzu: Să construim primării puternice, localități dezvoltate și servicii mai bune # Observatorul de Nord
Începem consultări pe larg pentru reforma administrației publice locale. Obiectivul reformei este să construim primării puternice, localități dezvoltate și servicii mai bune, aproape de cetățeni, informează șeful Cancelariei de Stat, Alexei Buzu, într-o postare publică. Doar în urma consultărilor vom decide cum va arăta în final reforma. Vom discuta cu primarii, cu experții, cu autoritățile […] Post-ul Încep consultările pe larg pentru reforma administrației publice locale. Alexei Buzu: Să construim primării puternice, localități dezvoltate și servicii mai bune apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:20
În atenția liceenilor! Parlamentul Republicii Moldova invită liceele din întreaga țară să se înscrie la programul educațional „LEGE pentru TINE(ri)” # Observatorul de Nord
Parlamentul Republicii Moldova invită liceele din întreaga țară să se înscrie la programul educațional „LEGE pentru TINE(ri)”, care oferă liceenilor oportunitatea de a descoperi, printr-un exercițiu practic, cum sunt elaborate și adoptate legile în Republica Moldova. Pentru participare, fiecare instituție de învățământ va forma o echipă de 28–30 de elevi din clasele X–XII și va […] Post-ul În atenția liceenilor! Parlamentul Republicii Moldova invită liceele din întreaga țară să se înscrie la programul educațional „LEGE pentru TINE(ri)” apare prima dată în Observatorul de Nord.
11:00
A fost inițiată plata sumelor indexate deponenților Băncii de Economii, care nu au ridicat sumele indexate în anii precedenți # Observatorul de Nord
Începând cu 19 ianuarie 2026, Ministerul Finanţelor inițiază plata sumelor indexate pentru deponenții Băncii de Economii născuți până în anul 1991 inclusiv, care au depus cereri de înregistrare până la 31 decembrie 2025 și celor care nu au ridicat sumele indexate în anii precedenți. Banii pot fi ridicați la orice oficiu/agenţie a Î.S. „Poşta Moldovei”, […] Post-ul A fost inițiată plata sumelor indexate deponenților Băncii de Economii, care nu au ridicat sumele indexate în anii precedenți apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:40
Șase ofertanți au participat la licitația repetată pentru Stația de epurare din Soroca / VIDEO # Observatorul de Nord
Șase ofertanți au participat la licitația repetată pentru Stația de epurare din Soroca. Despre aceasta a anunțat Maria Prisacari, Directoarea Agenției de Dezvoltare Regională Nord, la întâlnirea de săptămâna trecută cu Prim-ministrul Alexandru Munteanu. Ea a informat autoritățile că la finalul lunii februarie sau începutul lunii martie să fie semnat contractul de antrepriză. Pentru proiectarea […] Post-ul Șase ofertanți au participat la licitația repetată pentru Stația de epurare din Soroca / VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:30
La Drochia a fost constituit Consiliul Local de Transparență – un pas spre decizii deschise și participare civică # Observatorul de Nord
Recent, a avut loc ședința de constituire a Consiliului Local de Transparență Drochia, organ consultativ constituit pe lângă Primăria Drochia, care are drept misiune promovarea transparenței decizionale și consolidarea participării civice la nivel local. Crearea unui organism consultativ non-juridic, care acționează în susținerea autorităților locale pentru comunitatea drochiană, este de o importanță majoră. […] Post-ul La Drochia a fost constituit Consiliul Local de Transparență – un pas spre decizii deschise și participare civică apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:30
Pentru trafic de ființe umane un bărbat de 44 de ani riscă închisoare de până la 12 ani # Observatorul de Nord
Procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale anunță finalizarea urmăririi penale și expedierea în instanța de judecată a unei cauze penale de învinuire a unui bărbat de 44 de ani, de comiterea infracțiunii de trafic de ființe umane. Potrivit acuzării, în perioada lunii decembrie 2012, cetățeanul român, împreună cu alte persoane, […] Post-ul Pentru trafic de ființe umane un bărbat de 44 de ani riscă închisoare de până la 12 ani apare prima dată în Observatorul de Nord.
10:30
Norul de plasmă, care a însoțit erupția X1.9, va lovi planeta noastră marți, 20 ianuarie, la mijlocul zilei. Acest lucru poate provoca puternice furtuni magnetice. Se precizează că momentul impactului asupra planetei noastre va fi însoțit de puternice perturbații geomagnetice — pînă la nivelul G4, transmite stiri.md cu referire la noi.md De asemenea, se menționează […] Post-ul Astăzi, la mijlocul zilei, sunt posibile furtuni magnetice puternice apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:50
Campania de Caritate „O vorbă bună și o pâine, pentru o bună zi de mâine” – gestul care schimbă destine. # Observatorul de Nord
Într-o lume în care graba și grijile de zi cu zi ne pot face să uităm de cei din jur, bunătatea și generozitatea rămân cele mai simple și totodată cele mai puternice forme de a aduce alinare. Pentru cei care trec prin momente dificile, un gest sincer, o mână întinsă sau un cuvânt de încurajare […] Post-ul Campania de Caritate „O vorbă bună și o pâine, pentru o bună zi de mâine” – gestul care schimbă destine. apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:40
Ce trebuie să faci pentru a avea noroc și belșug tot anul. Tradiții și superstiții de Sfântul Ioan. # Observatorul de Nord
De Sfântul Ioan, românii respectă tradiții străvechi care aduc noroc și protecție pe tot parcursul anului. Stropirea cu agheasmă și alte obiceiuri sunt esențiale pentru a te feri de boli și pentru a atrage prosperitatea. De sărbătoarea Sfântul Ion este bine să petreci și să râzi. Cine nu se bucură azi, va fi nefericit tot […] Post-ul Ce trebuie să faci pentru a avea noroc și belșug tot anul. Tradiții și superstiții de Sfântul Ioan. apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:10
Meteo, 20 ianuarie 2025: vremea geroasă se menține și sunt posibile ninsori slabe # Observatorul de Nord
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 20 ianuarie, în raioanele de nord ale Republicii Moldova vom avea vreme geroasă, îndeosebi în orele dimineții, și sunt posibile ninsori slabe. Astfel, temperatura aerului se va încadra între -7 și -12 grade Celsius, probabilitatea unor ninsori este de 20 la sută, umiditatea aerului va fi de 96 procente, iar vântul […] Post-ul Meteo, 20 ianuarie 2025: vremea geroasă se menține și sunt posibile ninsori slabe apare prima dată în Observatorul de Nord.
09:10
Jurnalista TV8, Mariana Rață, ținta unei campanii de denigrare: CJI cere intervenția oamenilor legii # Observatorul de Nord
Jurnalista TV8, Mariana Rață, este ținta unei campanii de denigrare și discreditare a imaginii sale. În acest context, Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) cere organelor de drept să intervină pe acest caz și să tragă la răspundere autorii calomniilor și injuriilor. Potrivit unui comunicat al instituției, „organizațiile neguvernamentale de media își exprimă îngrijorarea și condamnă cu […] Post-ul Jurnalista TV8, Mariana Rață, ținta unei campanii de denigrare: CJI cere intervenția oamenilor legii apare prima dată în Observatorul de Nord.
08:40
Curs valutar, 20 ianuarie 2026: valutele de referință s-au ieftinit, în raport cu leul moldovenesc # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 20 ianuarie 2026 moneda unică europeană se ieftinește cu un ban, în raport cu leul modlovenesc, și valorează 19 lei și 93 de bani. Dolarul este mai ieftin cu doi bani și valorează 17 lei și 14 bani, leul românesc […] Post-ul Curs valutar, 20 ianuarie 2026: valutele de referință s-au ieftinit, în raport cu leul moldovenesc apare prima dată în Observatorul de Nord.
