OPINII | Victor Nichituș: Davos și Reunirea

09:20

Tariful pentru gazele naturale ar trebui să scadă cu peste 10%, susține directorul Moldovagaz, Vadim Ceban. Acesta declară că datorită prețurilor de achiziție din 2024, care au fost în reducere, există premise clare ca tarifele pentru consumatori să scadă și că, în general, 2026 va fi un an cu prețuri stabile pe piața regională. „Aceste […] Articolul Sunt premise ca tariful pentru gaz să scadă cu peste 10%, anunță șeful Moldovagaz, Vadim Ceban apare prima dată în ZIUA.md.