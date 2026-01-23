Turneul Unirii revine la Iași: două spectacole-emblemă ale Teatrului Național „Mihai Eminescu”
ZdGust, 23 ianuarie 2026 10:30
De doisprezece ani la rând sărbătorim Ziua Unirii Principatelor la Iași. Teatrul Național „Mihai Eminescu” va juca două spectacole emblematice pe scena mare a teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași în cadrul proiectului TEATRUL ROMÂNESC CHIȘINĂU-IAȘI-BUCUREȘTI, ajuns la cea de a XII-a ediție. Cele două spectacole PATIMILE DUPĂ IOV și RICHARD al III-lea reflectă frământările [...]
• • •
Alte ştiri de ZdGust
Acum 30 minute
10:30
Turneul Unirii revine la Iași: două spectacole-emblemă ale Teatrului Național „Mihai Eminescu” # ZdGust
De doisprezece ani la rând sărbătorim Ziua Unirii Principatelor la Iași. Teatrul Național „Mihai Eminescu” va juca două spectacole emblematice pe scena mare a teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași în cadrul proiectului TEATRUL ROMÂNESC CHIȘINĂU-IAȘI-BUCUREȘTI, ajuns la cea de a XII-a ediție. Cele două spectacole PATIMILE DUPĂ IOV și RICHARD al III-lea reflectă frământările [...]
Acum o oră
10:00
Smochinele sunt printre cele mai savuroase fructe, dulci, suculente și pline de nutrienți. Bogate în fibre, antioxidanți și minerale esențiale, ele pot transforma un mic dejun obișnuit într-o experiență rafinată și sănătoasă, scrie G4Food. Aceste trei variante pot fi pregătite în mai puțin de 10 minute. Smochinele nu sunt doar un desert natural, ci și [...]
Acum 24 ore
17:30
Studiu/ Persoanele care urmăresc seriale în mod compulsiv sunt mai predispuse la sentimentul de singurătate # ZdGust
Persoanele care ajung să urmărească seriale compulsiv sunt mai predispuse să se simtă singure, arată un studiu publicat în revista PLOS One, care sugerează că binge-watching-ul (vizionarea compulsivă) poate deveni o strategie de compensare a izolării sociale, transmite EuroNews. Cercetarea a fost realizată de Xiaofan Yue și Xin Cui, de la Universitatea Huangshan din China, [...]
17:20
Persoanele care ajung să urmărească seriale compulsiv sunt mai predispuse să se simtă singure, arată un studiu publicat în revista PLOS One, care sugerează că binge-watching-ul (vizionarea compulsivă) poate deveni o strategie de compensare a izolării sociale, transmite EuroNews. Cercetarea a fost realizată de Xiaofan Yue și Xin Cui, de la Universitatea Huangshan din China, [...]
17:00
Persoanele cu „dependență de vizionare excesivă” sunt mai predispuse la singurătate, arată un studiu # ZdGust
Persoanele care ajung să urmărească seriale compulsiv sunt mai predispuse să se simtă singure, arată un studiu publicat în revista PLOS One, care sugerează că binge-watching-ul (vizionarea compulsivă) poate deveni o strategie de compensare a izolării sociale, transmite EuroNews. Cercetarea a fost realizată de Xiaofan Yue și Xin Cui, de la Universitatea Huangshan din China, [...]
14:50
Mulți oameni cresc cu ideea că frigul provoacă răceli și gripă. Ieșitul afară fără haină, respirația aerului rece sau statul în ploaie ori ninsoare sunt adesea considerate cauze directe ale îmbolnăvirii. Deși această legătură pare firească, cercetările arată că realitatea este mai nuanțată, informează ScienceAlert. Frigul nu provoacă infecții. Răcelile și gripa sunt cauzate de virusuri, [...]
13:40
Poate părea simplu la prima vedere, dar pentru a arăta impecabil și pentru a te simți confortabil, trebuie să știi exact ce să cauți atunci când alegi o bluză. Fie că este vorba de o bluză casual pentru o zi de relaxare sau de una pentru birou, iată, potrivit MediaFax, câțiva pași care te vor [...]
12:40
Unul dintre cele mai lungi și mai neobișnuite poduri din lume este considerat de mulți șoferi și unul dintre cele mai înfricoșătoare. Lake Pontchartrain Causeway, din statul american Louisiana, se întinde pe aproape 24 de mile (aproximativ 38 de kilometri) și este cel mai lung pod continuu peste apă de pe planetă. Atât de lung [...]
11:40
Genele joacă un rol esențial în cât de mofturos este un copil la masă și în cât timp această reticență scade odată cu vârsta. Un studiu recent arată că sunt cazuri în care creierul unor copii este literalmente programat să proceseze mâncarea diferit și acești copii au nevoie de sprijin specific, nu doar de mai [...]
Ieri
10:30
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) anunță lista a top 10 angajatori din zona Centru a Republicii Moldova, care oferă locuri de muncă bine plătite, cu salarii cuprinse între 12.000 și 40.000 de lei lunar, potrivit ofertelor disponibile la data de 15 ianuarie 2026 și înregistrate în baza de date a instituției. TOP [...]
09:40
O fetiță de șase ani și-a pierdut întreaga familie în accidentul feroviar din Spania, fiind singura supraviețuitoare. Se întorceau dintr-o excursie # ZdGust
O fetiță de șase ani a fost găsită mergând singură pe șine duminică seara, după ce părinții, fratele și verișorul său și-au pierdut viața în coliziunea de mare viteză dintre două trenuri din sudul Spaniei. Copila fusese într-o excursie de familie pentru a vedea musical-ul „Regele Leu” la Madrid. Fetița, care nu a fost încă [...]
08:50
Cea mai veche artă rupestră din lume? O amprentă de mână, veche de aproape 70.000 de ani, descoperită într-o peșteră din Indonezia # ZdGust
Arheologii au descoperit într-o peșteră din Indonezia cel mai vechi exemplu cunoscut de artă rupestră din lume, o descoperire care întărește ipoteza unei rute timpurii de migrație umană prin Asia de Sud-Est către Australia, transmite The Guardian. Un șablon roșu al unei mâini, imprimat pe peretele unei peșteri din Indonezia, reprezintă cea mai veche formă [...]
21 ianuarie 2026
16:50
Prima apariție publică a lui David Beckham, după mesajul controversat al fiului său Brooklyn la adresa părinților # ZdGust
David Beckham a avut prima apariție publică la scurt timp după ce fiul său, Brooklyn Beckham, a publicat un mesaj amplu pe rețelele sociale, în care a vorbit despre tensiunile din familia sa. Fostul fotbalist se află la Davos, unde a participat la mai multe discuții despre economie și industria sportului, context în care a [...]
14:50
„Cum să fii femeie și să rămâi întreagă la cap” – unde poate fi citită online cartea „Prețul Zâmbetului”, de Ionela Hadârcă # ZdGust
La începutul lunii decembrie 2025, Ionela Hadîrcă a lansat volumul „Prețul Zâmbetului”, o carte care aduce în prim-plan puterea femeii și capacitatea acesteia de a face față provocărilor cotidiene. Pornind de la experiența personală, În paginile cărții, autoarea punctează importanța solidarității între femei, subliniind că fericirea și echilibrul acestora depind de înțelegerea propriilor nevoi, inclusiv a [...]
14:40
Deși clasamentele de travel diferă de la o publicație la alta, unele destinații apar constant în recomandări. Analizând sugestiile a 10 mari publicații internaționale, Euronews a selectat locurile menționate cel mai frecvent pentru a afla care sunt destinațiile de neratat în următoarele 12 luni. Oulu, Finlanda Vizitatorii ajung la Oulu pentru aurora boreală și cultura [...]
13:50
VIDEO | „Jalea românească n-are nevoie dă instrumente vechi. O punem pă AI și tot ne rupe la corazon!” Cum a devenit virală Lolita Cercel, o artistă creată cu ajutorul inteligenței artificiale # ZdGust
Un canal de youtube cu muzică și videoclipuri generate cu ajutorul inteligenței artificiale (IA), creat pe 22 decembrie 2025, a reușit, în mai puțin de o lună, să devină viral și să adune peste 13 mii de abonați și aproape 1,5 milioane de vizionări. Pe canalul „Lolita Cercel”, așa cum a fost botezată artista creată [...]
13:20
Un nou studiu arată că persoanele care aleg să nu își publice viața pe social media pot dezvolta o încredere interioară mai puternică și relații mai sănătoase. Psihologii explică că abstinența de la postări online nu înseamnă izolare, ci o formă de protecție a sănătății mintale și a vieții private, notează MediaFax. Specialiștii în psihologie [...]
12:20
Stresul financiar, la fel de nociv pentru inimă ca fumatul și alimentația nesănătoasă. Care sunt pașii mici ce reduc tensiunea și cresc controlul # ZdGust
Stresul provocat de facturile neplătite, de chiria care trebuie achitată sau de datoriile acumulate poate afecta inima în aceeași măsură ca fumatul, hipertensiunea arterială sau diabetul, scrie HotNews. Aceasta este concluzia unui studiu amplu, publicat în revista Mayo Clinic Proceedings, care a inclus peste 280.000 de participanți. Cercetătorii au observat că persoanele care se confruntă [...]
11:30
Donarea de sânge salvează vieți și este sigură pentru majoritatea adulților sănătoși. Poți dona sânge integral o dată la 56 de zile, de până la șase ori pe an. Alte tipuri de donare, precum cea de trombocite sau plasmă, au reguli diferite. Este important să respecți intervalele recomandate între donări pentru a evita complicațiile, recomandă [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
Ryanair îi răspunde lui Elon Musk: „Marea vânzare de locuri pentru idioți – pentru tine și alți idioți” # ZdGust
CEO-ul companiei irlandeze low-cost Ryanair, Michael O’Leary, a lansat marți o vânzare de bilete numită „Big «Idiot» Seat Sale”, ca parte a conflictului său cu miliardarul Elon Musk. O’Leary a anunțat totodată că va susține miercuri, 21 ianuarie, o conferință de presă la Dublin pentru a comenta „tantrumul” recent al lui Musk pe X, platforma [...]
20 ianuarie 2026
17:30
Viața și cariera legendarului creator de modă Valentino, reflectate într-o selecție de imagini # ZdGust
The Guardian prezintă o selecție de imagini din viața și cariera lui Valentino Garavani, care surprind momente definitorii ale parcursului său profesional. Decesul legendarului designer italian, fondatorul uneia dintre cele mai prestigioase case de modă din lume, a fost anunțat luni, 19 ianuarie, acesta stingându-se la vârsta de 93 de ani, la domiciliul său din [...]
16:30
Bună dispoziție în farfurie: ce spun specialiștii despre legătura dintre alimentație și emoții # ZdGust
Mesele bogate în zaharuri, grăsimi și calorii pot perturba ritmurile circadiene, pot afecta calitatea somnului și pot influența negativ producția de serotonină și dopamină, neurotransmițători esențiali pentru reglarea dispoziției, energiei și motivației, scrie cookist.it. Există alimente care ne pot ajuta să ne recăpătăm buna dispoziție, dar și strategii simple care pot combate starea de apatie. [...]
15:30
Secretele din familia Beckham ies la iveală: fiul cel mare vorbește despre control și manipulare # ZdGust
Brooklyn Peltz Beckham, în vârstă de 26 de ani și fiul cel mare al lui David și Victoria Beckham, a declarat public că nu dorește să se împace cu părinții săi, marcând ultimul capitol al unei dispute familiale intens mediatizate. El a publicat o serie de mesaje emoționante pe Instagram, în care îi acuză pe [...]
14:20
Cum congelăm corect alimentele, fără riscuri pentru sănătate. Ghid practic pentru mâncare crudă și gătită # ZdGust
Congelatorul poate fi un aliat important în bucătărie, dacă este folosit corect. În viața de zi cu zi, cumpărăm și gătim adesea mai mult decât avem nevoie, iar resturile sau porțiile prea mari ajung rapid în fața unei decizii: le consumăm imediat sau le punem la congelator. Potrivit unei analize realizate de Altroconsumo, simplul fapt [...]
13:20
Renunțarea la zahărul adăugat nu este ușoară, mai ales când gustările dulci sunt la îndemână. Totuși, există alternative care pot satisface pofta de dulce folosind doar ingrediente cu zaharuri naturale, precum fructele, curmalele sau unturile de nuci. O selecție realizată de publicația Eating Well, care cuprinde 11 rețete de gustări fără zahăr adăugat, propune soluții simple, hrănitoare [...]
12:20
După o perioadă cu temperaturi foarte scăzute, vremea începe treptat să se îmblânzească. Începând de joi, 22 ianuarie, temperaturile vor fi în creștere în întreaga țară, după gerul accentuat din ultimele zile, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat. În partea centrală a țării, maximele diurne vor ajunge la 0 grade Celsius, iar pe 25 ianuarie sunt [...]
12:10
După o perioadă cu temperaturi scăzute, vremea începe treptat să se îmblânzească. Începând de joi, 22 ianuarie, temperaturile vor fi în creștere în întreaga țară, după perioada de ger accentuat din ultimele zile, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat. În partea centrală a țării, maximele diurne vor ajunge la 0 grade Celsius, iar pe 25 ianuarie [...]
11:30
Ce îi face pe copii să vrea să învețe: greșeala frecventă a părinților și alternativele sănătoase # ZdGust
Mulți părinți confundă implicarea cu controlul: verifică teme, impun obiective, presează „pentru binele copilului”. Cercetările despre cum învață copiii arată însă că această strategie subminează motivația pe termen lung, notează HotNews. Când copilul nu învață „cât ar trebui”, reflexul multor părinți este să se implice mai mult: să stea lângă el la teme, să verifice [...]
10:00
Valentino Garavani, legendarul designer italian care a construit una dintre cele mai prestigioase case de modă din lume și a dat numele celebrului „roșu Valentino”, a murit luni, 19 ianuarie, la domiciliul său din Roma, a anunțat fundația sa. Avea 93 de ani. Cauza decesului nu a fost făcută publică, transmite Reuters. Considerat o figură [...]
19 ianuarie 2026
23:20
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 a gestionat peste 2,3 milioane de apeluri în 2025, cele mai multe solicitări fiind legate de urgențe medicale, care au constituit peste 70% din total, în special cazuri de hipertensiune arterială, afecțiuni nediagnosticate și urgențe pediatrice. În 2025, Serviciul 112 a gestionat 2 319 730 de apeluri, [...]
18:30
Peste 150 de lucrări ale sculptorului Constantin Brâncuși, vor fi expuse într-o mare expoziție la Berlin # ZdGust
O amplă expoziție dedicată sculptorului Constantin Brâncuși va avea loc anul acesta la Berlin, unde publicul va putea descoperi peste 150 de lucrări ale artistului, alături de o reconstrucție rară a atelierului său. Expoziția va avea loc în perioada 20 martie – 9 august la Neue Nationalgalerie din Berlin, unde va fi prezentată, în colaborare [...]
17:10
Serviciul național unic pentru apelurile de urgență 112 a gestionat peste 2,3 milioane de apeluri în 2025, cele mai multe solicitări fiind legate de urgențe medicale, care au constituit peste 70% din total, în special cazuri de hipertensiune arterială, afecțiuni nediagnosticate și urgențe pediatrice. În 2025, Serviciul 112 a gestionat 2 319 730 de apeluri, [...]
13:10
Investițiile în eficiența energetică aduc economii semnificative și beneficii pentru întreaga economie. Prin programul Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul Rezidențial din Moldova (FEERM), gestionat de Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED), statul sprijină asociațiile de locatari din Moldova să reabiliteze energetic blocurile multietajate, reducând pierderile de energie și îmbunătățind condițiile de trai. Potrivit comunicatului, [...]
12:20
Trupa Akord anunță o schimbare importantă în componența sa. Interpretul Eduard Malareu a decis să își încheie colaborarea cu formația, urmând să continue cu proiectele sale muzicale și cu activitățile personale. Anunțul a fost făcut de membrii trupei pe rețelele de socializare. „Salutare, prietenii noștri, fanii noștri, toți cei care iubesc și ascultă muzica și [...]
11:20
Reducerea sau înlocuirea zahărului în rețete a devenit o alegere tot mai populară: zahărul obișnuit, de tipul zaharozei, este un produs obținut prin procese industriale de rafinare care îl fac practic lipsit de valori nutriționale. Trebuie însă ținut cont de faptul că zahărul în bucătărie nu este folosit doar ca îndulcitor pentru băuturi, creme sau [...]
10:20
„România nu e mică, e doar împărțită!”: Dan Negru îl provoacă pe Satoshi să reprezinte România și R. Moldova la Eurovision # ZdGust
Prezentatorul TV de peste Prut, Dan Negru, a lansat o propunere inedită în contextul Eurovision, sugerând ca Satoshi, câștigătorul selecției naționale din Republica Moldova, să se înscrie și în preselecția organizată de TVR România pentru a reprezenta ambele țări pe scena europeană. Declarația vine pe fondul unei controverse recente legate de apariția Paulei Seling în [...]
10:20
Dulci, zaharoase, energice: curmalele sunt fructe delicioase. Cu toate acestea, ele trebuie consumate cu moderație, deoarece sunt foarte bogate în calorii, notează cookist.it Originare din regiunile calde ale Orientului Mijlociu, acestea sunt fructele palmierului curmal (Phoenix dactylifera) și au fost apreciate încă din antichitate de egipteni, cartaginezi, greci, romani și berberi pentru dulceața lor și [...]
09:20
Cartea Tatianei Țîbuleac, recenzată de The New York Times: ce spun criticii de peste ocean despre romanul „Vara în care mama a avut ochii verzi” # ZdGust
The New York Times (The NYT) a publicat pe 14 ianuarie 2026 o recenzie amplă a romanului Tatianei Țîbuleac, „Vara în care mama a avut ochii verzi”, tradus în limba engleză de Monica Cure. Articolul, intitulat „Why Does This Teenager Hate His Mother So Much?” („De ce îl urăște atât de mult adolescentul pe mama [...]
18 ianuarie 2026
22:10
Vipan Kumar, bărbatul care a salvat o fetiță de la înec în lacul Romanescu din Craiova, este originar din India și s-a stabilit în România în iunie 2024. În acest moment se află la spital, unde este ținut sub observație medicală. Starea lui este stabilă. Vipan muncește în Craiova, în prezent la firma Drop Energy, [...]
21:00
VIDEO | Actorul Cătălin Lungu a sunat-o pe Maia Sandu, în timpul unui live, pentru un scop caritabil. „Așa de simplu?” # ZdGust
Actorul Cătălin Lungu, autor al proiectului online #ZERODOI, a sunat-o pe președinta Maia Sandu în timp ce era live într-un stream video. În contextul sărbătorilor de iarnă, actorul a lansat o strângere de fonduri în scop caritabil, promițând donatorilor și urmăritorilor săi că, dacă vor reuși să strângă suma de cinci mii de dolari, o [...]
16:40
Gheorghe Urschi, regele umorului, împlinește 78 de ani. Vezi video cu bancuri și glume spuse de artist # ZdGust
Actorul, regizorul, umoristul și scriitorul Gheorghe Urschi, Artist al Poporului, supranumit „regele umorului”, împlinește astăzi 78 de ani. Ministerul Culturii i-a transmis un mesaj de felicitare, subliniind contribuția sa semnificativă la viața culturală a Republicii Moldova și faptul că rămâne un nume de referință pentru mai multe generații. Mesajul Ministerului Culturii: Date biografice S-a născut [...]
15:50
Nu a fost Satoshi: cui i-a acordat Deban Aderemi punctajul maxim la Finala Eurovision Moldova # ZdGust
În acest an, Deban Aderemi a fost membru al juriului internațional la finala Eurovision 2026 din republica Moldova. Deban este colaborator al Wiwibloggs, una dintre cele mai urmărite platforme dedicate Eurovisionului. El reprezintă perspectiva fanilor și a presei, având o bună înțelegere a modului în care piesele sunt primite de comunitate. n cadrul evaluărilor, el [...]
14:50
VIDEO | Actorul Cătălin Lungu a sunat-o pe Maia Sandu, în timpul unui live, pentru un scop caritabil. „Așa de simplu?” # ZdGust
Actorul Cătălin Lungu, autor al proiectului online #ZERODOI, a sunat-o pe președinta Maia Sandu în timp ce era live într-un stream video. În contextul sărbătorilor de iarnă, actorul a lansat o strângere de fonduri în scop caritabil, promițând donatorilor și urmăritorilor săi că, dacă vor reuși să strângă suma de cinci mii de dolari, o [...]
14:00
Cum a dat Eminescu de lucru Securității: Vieru și Dabija, în vizorul securiștilor la comemorarea din 1989 # ZdGust
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității din România (CNSAS) a publicat, pe 15 ianuarie – de Ziua Culturii Naționale și ziua de naștere a lui Mihai Eminescu – documente inedite care arată amploarea măsurilor de supraveghere ale Securității române în timpul manifestărilor dedicate centenarului morții poetului, organizate în iunie 1989, în Republica Socialistă România. Potrivit [...]
11:30
Versurile piesei „Viva, Moldova”: cuvinte din 7 limbi în cântecul lui Satoshi la Eurovision 2026 # ZdGust
Satoshi a câștigat Finala Națională Eurovision Moldova 2026 cu piesa „Viva, Moldova!” și va reprezenta Republica Moldova la Concursul Internațional Eurovision Song Contest 2026, care se va desfășura la Viena, Austria. Piesa, compusă și interpretată de Satoshi, al cărui nume real este Vlad Sabajuc, este un imn energic ce combină elemente lingvistice și culturale diverse. [...]
02:10
VIDEO | Paula Seling explică de ce a spus „Maladieț, Moldova!” la Eurovision Moldova 2026: „Unde dai și unde crapă” # ZdGust
Paula Seling, membră a juriului internațional la Finala Națională Eurovision Moldova 2026, a venit cu scuze publice pe Facebook după ce a folosit expresia „Molodieț, Moldova” pe scenă, provocând nemulțumirea unor spectatori și internauți. Artista a explicat de unde a venit inițiativa „neinspirată”. „Am reușit să aduc un moment total neintenționat în fața fraților mei [...]
02:00
VIDEO | Paula Seling explică de ce a spus „Molodieț, Moldova” la Eurovision Moldova 2026: „Unde dai și unde crapă” # ZdGust
Paula Seling, membră a juriului internațional la Finala Națională Eurovision Moldova 2026, a venit cu scuze publice pe Facebook după ce a folosit expresia „Molodieț, Moldova” pe scenă, provocând nemulțumirea unor spectatori și internauți. Artista a explicat de unde a venit inițiativa „neinspirată”. „Am reușit să aduc un moment total neintenționat în fața fraților mei [...]
17 ianuarie 2026
23:40
„Maladieț, Moldova!”. Paula Seling, taxată dur pe rețelele de socializare după mesajul în limba rusă transmis la Finala Eurovision Moldova 2026 # ZdGust
La Finala Națională Eurovision Moldova 2026, Paula Seling, membră a juriului internațional, a urcat pe scenă și a felicitat publicul cu un „Maladieț, Moldova!”, echivalentul rusesc al expresiei „Bravo, Moldova”. Momentul în care artista a felicitat Moldova în limba rusă: Momentul nu a fost trecut cu vederea de internauți, care au criticat alegerea limbii. Printre [...]
23:00
Satoshi va reprezenta Republica Moldova la Eurovision Song Contest 2026, care va avea loc la Viena, Austria. În urma votului publicului și a juriului, Vlad Sabajuc, cunoscut cu numele de scenă Satoshi, a fost desemnat câștigătorul finalei naționale Eurovision 2026, organizată de postul public de televiziune Moldova 1. Satoshi a câștigat detașat atât votul celor [...]
22:30
Cine sunt membrii juriului la Eurovision Moldova 2026: influenceri, jurnaliști și artiști printre ei # ZdGust
Astăzi, 17 ianuarie, în cadrul Finalei Naționale Eurovision Moldova 2026, va fi ales câștigătorul care va reprezenta Republica Moldova pe scena concursului internațional Eurovision. Rezultatul final va fi decis prin combinarea votului juriului și a televotului, iar câștigătorul va interpreta piesa învingătoare la finalul serii. Juriul național Juriul național reunește artiști, jurnaliști, dar și creatori de [...]
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.