Unde merită să mergi în 2026: destinațiile recomandate constant de marile publicații

12:40

Copiii mici care petrec prea mult timp în fața ecranelor riscă întârzieri în dezvoltarea limbajului, potrivit primului studiu britanic de acest tip, scrie The Telegraph. Cercetarea arată că un copil de doi ani din Marea Britanie petrece, în medie, peste două ore pe zi urmărind televizorul, videoclipuri sau conținut digital — de două ori mai [...]