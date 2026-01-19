Apelurile la 112 în 2025: cele mai frecvente urgențe pentru care au sunat cetățenii

10:40

Cafeaua de dimineață este un ritual aproape sacru pentru mulți, dar puțini se întreabă ce se întâmplă în corp atunci când o bem pe stomacul gol. De la creșterea cortizolului și efectele asupra slăbitului, până la impactul asupra stomacului și anxietății, această obișnuință aparent banală poate influența mai mult decât nivelul de energie, notează G4Food. [...]