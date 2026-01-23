VIDEO | Ion Ceban: Lansăm un nou proiect major de eficientizare energetică a grădinițelor din capitală

07:00

Horoscop 19 ianuarie – o zi reușită. Sunt aspecte asortate și o să ne putem simți în largul nostru ca să facem lucruri valoroase, de care să fim mândri. CAPRICORN O să aveți de recuperat bani, faceți și plăți, poate inițiați un proiect pe care îl aveți de anul trecut și o să vă apucați […] The post Horoscop 19 ianuarie – FECIOARĂ – o să recuperați bani dintre cei pe care nu credeați că o să-i mai vedeți first appeared on HotNews.md.